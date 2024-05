FILM Luni, 20 Mai 2024, 16:47

„IF”, un film pentru toate vârstele ce prezintă povestea unei fete de 12 ani care are abilitatea de a vedea creaturi imaginare, a detronat după doar o săptămână, ajutat de o distribuție de top, cel mai nou film din franciza „Planeta maimuțelor” la box office-ul nord-american, relatează agenția AFP, citată de Agerpres.

O parte a actorilor din filmul „IF” la premiera sa Foto: Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia Images

Lungmetrajul IF, distribuit de gigantul american Paramount, a obţinut încasări de 35 de milioane de dolari şi o prezintă pe fetiţa Bea (jucată de tânăra actriță Cailey Fleming) şi pe vecinul ei (Ryan Reynolds) care deţin aparent imposibila capacitate de a vedea şi de a discuta cu prietenii imaginari ai altor persoane. Tatăl lui Bea este jucat de John Krasinski, cunoscut pentru rolul lui Jim Halpert din popularul serial The Office.

„Este un debut bun pentru un film care este în acelaşi timp 'live action' şi de animaţie, cu un rezultat peste media acestui gen”, a declarat David Gross, specialist al cabinetului Franchise Entertainment Research.

Creaturile din film se nasc în imaginaţia copiilor, care le uită însă pe măsură ce cresc. Bea şi vecinul ei încearcă să îi reconecteze pe toţi foştii copii cu prietenii lor imaginari.

Printre actorii care dau voce creaturilor din IF se numără Brad Pitt, Steve Carrell, un alt veteran al serialului The Office, Phoebe Waller-Bridge, protagonista feminină a ultimului film Indiana Jones, Emily Blunt, George Clooney, Matt Damon, Bradley Cooper, Blake Lively, Amy Schumer, Richard Jenkins, și comediantul Jon Stewart.

În România filmul IF, tradus la noi ca Prieteni imaginari, va avea premiera înainte de Ziua Copilului, pe 31 mai.

Nici „Kingdom of the Planet of the Apes” nu a rezistat în fața distribuției stelare din „IF”

Filmul Kingdom of the Planet of the Apes, cel mai recent titlu din franciza Planeta Maimuţelor, a pierdut poziţia de lider după doar o săptămână de la debut şi ocupă locul al doilea în clasamentul box office din America de Nord, cu încasări de 26 de milioane de dolari.

Intriga din această peliculă se desfăşoară la trei secole după evenimentele prezentate în filmul precedent al francizei, War for the Planet of the Apes (2017), într-o lume de acum aflată sub controlul total al unor primate vorbitoare.

Oamenii, reduşi la starea de sălbăticie, supravieţuiesc la marginea civilizaţiei, în acest al 10-lea lungmetraj al francizei sci-fi.

Filmul horror The Strangers: Chapter 1 a debutat pe locul al treilea, cu încasări de 12 milioane de dolari.

Lungmetrajul spune povestea a doi tineri care formează un cuplu, terorizaţi de străini mascaţi şi care rămân blocaţi într-o cabană dintr-un orăşel înfiorător.

Pe locul al patrulea, în coborâre două poziţii, se află filmul de acţiune The Fall Guy, care a obţinut încasări de 8,5 milioane de dolari.

Acest lungmetraj regizat de David Leitch, inspirat dintr-un serial TV din anii 1980, îl prezintă pe actorul Ryan Gosling în rolul unui cascador experimentat care trebuie să se recupereze după o gravă accidentare contractată în timpul unor filmări pentru a putea să îşi salveze o fostă iubită, interpretată de Emily Blunt, de o ameninţare misterioasă dar cât se poate de reală.

Challengers, un film romantic inspirat din universul tenisului, cu Zendaya cap de afiş, a coborât pe locul al cincilea, cu încasări de 2,9 milioane de dolari.

Actriţa şi cântăreaţa americană, în vârstă de 27 de ani, interpretează în această dramă subversivă o jucătoare talentată de tenis aflată în centrul unui triunghi amoros, în care rivalitatea, prietenia şi dragostea se întrepătrund.

Topul 10 al box-office-ului nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. Back to Black (2,8 milioane de dolari);

7. Tarot (2 milioane de dolari);

8.Godzilla x Kong: The New Empire (1,7 milioane de dolari);

9. The Blue Angels (1,3 milioane de dolari);

10. Unsung Hero (1 milion de dolari).

