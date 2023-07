Cel de-al cincilea și ultimiul film al celebrei saga „Indiana Jones” cu Harrison Hord s-a instalat pe primul loc în box office-ul nord-american după weekendul de lansare, la o distanţă confortabilă de poziţia a doua, dar cu încasări sub așteptări, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Harrison Ford in „Indiana Jones and the Dial of Destiny” Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images