Află într-o ediție specială a rubricii Nerd Alert despre modul în care a fost filmată explozia nucleară din „Oppenheimer”, cum Jenna Ortega era să refuze rolul lui Wednesday din serialul Netflix, ce spune Harrison Ford despre ideea unei înfruntări între Han Solo și Indiana Jones, plus alte povești interesante.

Am ajuns deja la jumătatea lui 2023 și, ca în fiecare an, am aflat o mulțime de povești interesante din culisele Hollywood-ului și de altă natură în timpul turneelor și campaniilor de promovare ale filmelor și serialelor, la care se adaugă și interviurile acordate ocazional de actori și regizori îndrăgiți.

Totuși, parcă 2023 a fost ceva mai slăbuț până acum decât ultimii doi ani, deși am putut vedea în cinematografe filme ca Guardians of the Galaxy Vol. 3, Creed III și John Wick: Chapter IV, ca să enumăr doar câteva din topul clasamentului box office la nivel mondial.

Însă până la urmă clasamentul este dominat autoritar de un film de animație, fie el unul despre frații Mario, cu încasări aproape duble față de locul doi de pe listă, antemenționatul Guardians of the Galaxy. Iar podiumul este completat de Fast X, a câtea reșapare a francizei Fast & Furious?

Dar haide să n-o mai lungesc, uite câteva dintre cele mai interesante informații și povești de care am avut parte din lumea filmelor și serialelor în prima jumătate a anului:

Explozia nucleară din „Oppenheimer” a fost filmată fără CGI

Regizorul Cristopher Nolan a dezvăluit într-un interviu acordat revistei Total Film că a recreat prima detonare din istorie a unei arme nucleare, Testul Trinity, fără ajutorul efectelor CGI (imagini generate pe calculator) pentru filmul său Opppenheimer, unul dintre cele mai așteptate ale acestui an.

„Cred că recrearea Testului Trinity fără folosirea graficii pe calculator a fost o provocare uriașă de abordat. Andrew Jackson, supervizorul meu de efecte speciale pe care l-am luat devreme la bord, a analizat cum putem face multe dintre efectele vizuale ale filmului în mod practic, de la reprezentarea dinamicii cuantice și fizicii cuantice, la Testul Trinity în sine”, a relatat el.

Pentru ca filmul să fie cât mai fidel evenimentelor istorice, detonarea, la fel ca majoritatea lungmetrajului, a fost filmată în apropierea localității Los Alamos din New Mexico, unde pe 16 iulie 1945 s-a deschis o nouă eră în istoria omenirii. Nolan a mai spus că filmările au avut loc în împrejurări foarte aspre și că turnarea exploziei propriu-zise a avut nevoie de condiții meteo „extraordinare”.

Nolan a fost mereu un fan al efectelor speciale practice în detrimentul celor realizate pe calculator (el a aruncat chiar în aer un avion Boeing 747 pentru filmul său de acțiune Tenetdin 2020), deci decizia de a alege ruta practică și pentru o explozie nucleară nu ar trebui să reprezinte o surpriză atât de mare. Oppenheimer, filmul său despre părintele bombei atomice, apare în cinematografe pe 21 iulie.

James Cameron vrea și el să facă un film despre armele nucleare

Numele lui Cameron a devenit din nou unul dintre cele mai în vogă de la Hollywood după succesul uriaș înregistrat de The Way of Water, noul său film Avatar lansat în decembrie anul trecut, acesta demonstrând încă o dată că regizorul canadian este regele incontestabil al box office-ului.

Dat fiind faptul că are în plan să facă încă 3 filme despre lumea Na’vi, mulți s-au gândit că el își va dedica restul carierei pentru a lăsa posterității universul Avatar. Însă Cameron a declarat într-un interviu acordat în luna februarie ziarului L.A. Times că are în vedere și un alt proiect, un lungmetraj The Last Train From Hiroshima, pe care îl descrie ca fiind un proiect de suflet.

Bazat pe cartea din 2010 cu același nume a autorului american Charles R. Pellegrino, filmul ar urma să exploreze viața locuitorilor din orașele Hiroshima și Nagasaki din perioada de dinainte și imediat după detonarea celor două bombe atomice americane asupra lor, pe baza mărturiilor supraviețuitorilor. Cameron a vorbit despre proiect încă din 2010, când a apărut cartea.

Regizorul a afirmat atunci că este interesat de ecranizarea subiectului de ani de zile, dar că s-a zbătut cu el. Cu referire la războiul din Ucraina, el le-a spus acum celor de la L.A. Times că crede că „filmul despre Hiroshima s-ar potrivi la fel de mult ca oricând, dacă nu mai mult. Le amintește oamenilor că aceste arme sunt reale când ele sunt folosite împotriva unor ținte umane”.

FOTO: Chris Pizzello / Associated Press / Profimedia Images

Cum i-au făcut filmele „Back to the Future” prieteni pe actorii lor

Trecând totuși la subiecte mai puțin sumbre, reuniunea din octombrie anul trecut dintre Michael J. Fox și Christopher Lloyd pe scena Comic Con de la New York i-a emoționat pe fanii din întreaga lume, cei doi actori fiind la rândul lor pe punctul de a izbucni în lacrimi. Fox a vorbit din nou despre prietenia dintre ei la Festivalul Sundance ce a avut loc în ianuarie.

El a dezvăluit însă că prietenia dintre ei nu a început cu adevărat până la al treilea film Back to the Future. „Chris este un tip grozav [dar] este foarte enigmatic. Am avut nevoie de câteva filme să îl cunosc. În Back to the FutureIII ne-am apropiat într-un fel în care nu am făcut-o în celelalte filme”, a povestit Fox.

„Am ajuns să văd cât de mult iubește actoria. Nu mi-am dat seama de asta înainte. Să stai jos și să vorbește despre actorie și Shakespeare și [piesa de teatru] Regele Lear... Tipul acesta îl poate juca pe regele Lear! Oamenii nu se așteaptă la asta de la el. Este plin de surprize”, a mai spus Michael J. Fox, citat de revista Variety.

„Îți dai seama că el poate să întrevadă în două secunde cât valorează povestea unui film. Noi actorii obișnuiți trebuie să stăm cu orele pentru a ne da seama de informațiile astea. Chris este genial la acest capitol”, a adăugat el. Fox s-a aflat la Festivalul Sundance pentru prezentarea Still, documentarul despre cariera sa legendară și boala Parkinson cu care se luptă de la sfârșitul anilor 1990.

Jenna Ortega era să nu fie Wednesday

Actrița americană în vârstă de 20 de ani a devenit instant o celebritate la Hollywood și un nume recunoscut la nivel internațional după succesul răsunător de care s-a bucurat Wednesday, serialul Familia Addams pe care Netflix l-a filmat în țara noastră. Ortega a dezvăluit însă într-un interviu acordat celor de la The Times în luna martie că rolul și cariera ei puteau avea o soartă foarte diferită.

Ea a relatat că a refuzat rolul „de câteva ori” chiar, înainte să se lase convinsă în cele din urmă să o joace pe emblematica fiică a soților Addams. „Am primit emailul, am spus pas. Am făcut atât de multe seriale TV în viața mea și tot ce voiam să fac erau filme. Mi-a fost teamă că acceptarea încă unui serial m-ar putea împiedica să fac alte roluri pe care chiar le voiam și de care îmi păsa”, a explicat ea.

Chiar dacă ar putea părea ceva de neînțeles să refuzi să joci într-un serial regizat de Tim Burton, temerile ei nu au fost pe depin nejustificate. Ea a jucat în mai multe seriale încă de la vârsta de 12 ani și singura sa apariție notabilă a fost în You, thriller-ul psihologic difuzat de Netflix, iar pentru marele ecran a jucat în Scream (2022) și X - genul de filme care îți pot lansa sau îngropa cariera.

Deloc surprinzător însă, actrița a povestit că a acceptat rolul lui Wednesday după ce a avut o întâlnire cu Tim Burton, care a fost atât regizorul, cât și producătorul executiv al noului serial Familia Addams. „Singurul motiv pentru care m-am întors a fost că Tim este așa o legendă și s-a întâmplat să ne înțelegem atât de bine. Dar chiar și atunci am spus nu de câteva ori”, a relatat Ortega.

În luna ianuarie Netflix a reînnoit Wednesday pentru un al doilea sezon (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

Liam Neeson nu e încântat de un serial „Star Wars” propriu

Deși a jucat propriu-zis într-un singur film Star Wars, actorul nord-irlandez rămâne un favorit al fanilor francizei sci-fi datorită interpretării pe care i-a dat-o lui maestrului Qui-Gon Jinn în The Phantom Menace, lungmetrajul care a deschis în 1999 noua trilogie prequel pentru cea originală. Dar se pare că Neeson nu e foarte entuziasmat de ideea unei reveniri de anvergură în universul Star Wars.

Sigur, fanii își vor amintii de apariția sa fugitivă chiar la finalul ultimului episod din serialul Obi-Wan, iar cei înrăiți de faptul că a dat vocea lui Qui-Gon în seria animată Tales of the Jedi, lansată tot anul trecut. Date fiind aceste reveniri și numeroasele proiecte Star Wars la care Disney și Lucasfilm lucrează în prezent, mulți fani s-au întrebat dacă Neeson nu este interesat de un serial spin-off propriu.

„Nu, nu sunt”, a răspuns el simplu după ce a fost întrebat în urmă cu 3 luni despre acest subiect în timpul unui episod al emisiunii What Happens Live with Andy Cohen. „Există atât de multe spin-off-uri ale Star Wars. Pentru mine ele diluează și răpesc într-un mod ciudat o parte din mister și magie”, a explicat Neeson.

„A fost drăguț să fac acea părticică cu Ewan [McGregor în Obi-Wan] după 24 de ani. Am avut două replici în ultimul episod și am fost încântat. Dar asta a fost tot”, a adăugat el. Chiar dacă nu este încântat de ideea unui serial care să se învârtă în jurul lui Qui-Gon Jinn, Neeson va avea cu siguranță ocazia să mai apară sporadic în rol, ținând cont de câte filme și seriale are Lucasfilm în lucru.

Elijah Wood speră că noile filme „Lord of the Rings” nu vor fi doar pentru bani

Actorul despre care lumea își va aminti mereu ca Frodo și-a împărtășit într-un interviu acordat în aprilie revistei GQ gândurile despre noile filme Stăpânul inelelor și Hobbitul pe care Warner Bros. le-a anunțat oficial în luna februarie a acestui an, Wood făcând și o paralelă cu ceea ce în curând va fi cunoscută drept trilogia „originală” regizată de Peter Jackson.

„Sunt fascinat și sunt entuziasmat. Sper că vor fi bune. Sunt surprins și nu știu de ce sunt surprins deoarece bineînțeles că urmau să fie mai multe filme”, a spus actorul american. „Evident că la baza deciziei este dorința de a face mulți bani. Nu e ca și cum s-au gândit o serie de directori 'Haide să facem artă grozavă'”, a adăugat el.

„Nu port pică nimănui fiindcă este vorba de comerț. Iar din idei comerciale poate ieși artă grozavă. Deci cele două lucruri nu se exclud reciproc”, a argumentat Elijah Wood. Însă în ceea ce privește trilogia lui Peter Jackson, el spune că aceasta nu a fost realizată din dorința de a face bani.

„A ieșit dintr-o pasiune pentru aceste cărți și dorința de a le vedea realizate [pentru marele ecran]. Iar eu sper că în cele din urmă acesta va fi motorul care va împinge înainte tot ce vor face aceste filme ulterioare. Sper doar ca același factor motivant va fi în centrul lor (...), adică reverența pentru materialul lui Tolkien și entuziasmul de a le explora”. Și noi sperăm același lucru, Frodo.

FOTO: Matt Baron-BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia Images

Cine ar câștiga o înfruntare între Han Solo și Indiana Jones?

E o întrebare cu răspuns deschis fiindcă aparent Harrison Ford nu vrea să facă speculații pe acest subiect și pare chiar iritat de el. Actorul în vârstă de 80 de ani a dezvăluit într-un amplu interviu acordat celor de la Esquire la sfârșitul lunii trecute că de fapt aceasta este întrebarea pe care o aude cel mai des din partea fanilor.

„Păi, de obicei mă întreabă 'Dacă ar fi o bătaie între Han Solo și Indiana Jones, cine naiba ar câștiga'? Iar eu le spun 'Eu, boule!. La naiba, nu vreau să inventez prostii de genul ăsta. Adică, de ce mă întrebi prostia asta?'”, a spus actorul american în contextul în care nu e tocmai un secret că poate fi sensibil când e întrebat cu privire la rolurile din francizele care l-au consacrat.

În fond, el a dezvăluit anterior că n-are nici cea mai vagă idee ce e o „fantomă” a Forței când i s-a sugerat că s-ar putea întoarce în Star Wars ca una. „O fantomă a Forței? Nu știu ce e o fantomă a Forței”, a spus acesta într-un interviu acordat USA Today în 2020, înainte de a-și coborî tonul vocii, probabil pentru a nu-i supăra prea tare pe fanii înrăiți ai francizei sci-fi:

„Nu vorbesc suficient de tare pentru recorderul tău. Nu spune nimănui. N-am nici cea mai vagă idee ce este o fantomă a Forței. Și nici nu-mi pasă”. Noile sale comentarii privind ideea unei „bătăi” între Han Solo și Indiana Jones au venit bineînțeles în timpul turneului de promovare al noului și ultimului film Indiana Jones, care urmează să apară în cinematografe la sfârșitul lunii, pe 30 iunie.

Din păcate, după ce a fost prezentat în premieră la Festivalul de la Cannes, recenziile pentru Indiana Jones and the Dial of Destiny l-au descris ca mediocru, în cel mai fericit caz. Cei de la IGN notează că filmul „nu reușește să recaptureze magia lui Spielberg. Cu acțiune neinspirată și motivații ale personajelor și teme contradictorii, el este dovada că unor lucruri ar trebui să li se permită să se termine”.

FOTO: Walt Disney-Lucasfilm-Paramo / AFP / Profimedia Images

