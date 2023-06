NERD ALERT Sâmbătă, 03 Iunie 2023, 09:39

„Mica sirenă” de culoare are probleme ● HBO vrea ca noul serial spin-off „Game of Thrones” să aibă cel puțin 3 sezoane ● „Yellowstone” va avea încă o serie spin-off ● India scoate Tabelul lui Mendeleev din manualele școlare ● Everest nu e cel mai mortal pisc din lume ● „The Lord of the Rings: Gollum”, încă o decepție majoră pentru gameri

„Mica sirenă” de culoare are probleme

Într-o situație rară pentru un film de la care Disney se așteaptă să fie un succes major, lungmetrajul live-action „Mica sirenă”, primul în care Ariel este jucată de o actriță de culoare, pare că va avea încasări mai mari în cinematografele nord-americane decât la nivel mondial după lansarea sa vinerea trecută.

Filmul a debutat pe prima poziție în clasamentul box office din America de Nord imediat după lansare, cu încasări de 117,5 milioane de dolari, sub alte lungmetraje asemănătoare lansate de Disney în ultimii ani, ca de exemplu The Lion King în 2019 (191,8 milioane de dolari) şi Beauty and the Beast în 2017 (174,8 milioane de dolari).

Dar marea îngrijorare e legată de veniturile obținute în restul lumii, unele prognoze estimând acum că Mica sirena va ajunge la încasări totale de 300-350 de milioane de dolari în SUA și Canada, plus 260 de milioane în străinătate, potrivit Deadline. Situația e cu totul atipică fiindcă de regulă marile filme ale Disney obțin de regulă cel puțin 60% din încasări în cinematografele din restul lumii.

Totuși, ținând cont că se crede că Mica Sirenă a avut un cost de producție de 250 de milioane de dolari și un buget de marketing de 140 de milioane, filmul și-ar recupera cheltuielile și obține ceva profit, în cazul în care prognozele optimiste se adeveresc. Însă unii analiști se îndoiesc și de asta, ținând cont că filmele americane tind să se fâsâie mai repede pe piețe mari ca India sau China.

Spre comparație, filmul live-action Aladdin lansat de Disney în 2019 a obținut încasări de peste un miliard de dolari la nivel mondial, din care aproape 700 de milioane au venit din afara Americii de Nord. Evident, cei care critică filmul că ar fi „woke” din cauza alegerii unei actrițe de culoare să o joace pe Ariel au folosit situația pentru a argumenta că lucrurile de genul acesta nu prind în afara SUA.

„Nu e o dezamăgire uriașă, dar e o dezamăgire”, a declarat un analist financiar despre încasările filmului pentru Deadline

HBO vrea ca noul serial spin-off „Game of Thrones” să aibă cel puțin 3 sezoane

Trecând de la un gigant american al divertismentului la altul, avem și vești mai bune: Fracesca Orsi, directorul pentru programe al HBO, a dezvăluit într-un amplu interviu acordat recent tot jurnaliștilor de la Deadline că televiziunea americană țintește ca noua sa serie inspirată de scrierile lui George R.R. Martin să aibă măcar 3 sezoane.

Numit preliminar A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, serialul va urmări povestea unui cavaler numit Ser Dungeon the Tall („Cel înalt”) și a scutierului său, Aegon V Targaryen („Egg”), el va avea povestea cu 100 de ani înainte de evenimentele din Game of Thrones. „Ideale ar fi lansări anuale timp de 3 sezoane care să exploreze nuvelele scrise de George”, a explicat șefa de la HBO.

Nuvelele în cauză sunt reunite sub numele de Tales of Dunk and Egg, fiind cărți ce fac parte din universul mai larg A Song of Ice and Fire creat de Martin. „Bineînțeles, ne-ar plăcea să mergem și mai departe (n.r. în ceea ce privește numărul de sezoane) iar George se gândește în continuare la nuvelele pe care mai vrea să le scrie”, a adăugat Orsi.

Șefa de la HBO a subliniat însă că deocamdată pe masă sunt doar 3 sezoane (FOTO: Karl Denham / Alamy / Profimedia Images)

„Yellowstone” va avea încă o serie spin-off

Și tot la capitolul seriale care s-au bucurat de un succes uriaș deși, să fim sinceri, nici pe departe la nivelul Game of Thrones, Paramount a dezvăluit că westernul Yellowstone va avea parte de încă un spin-off, după anterioarele două (1883 și 1923), relatează IGN. Deși nu are deocamdată un titlu, compania americană a dezvăluit că aceasta va fi un sequel pentru serialul original.

„Povestea familiei Dutton continuă într-o altă povestire epică, de unde a rămas Yellowstone. Suntem încântați să aducem această nouă aventură publicului din jurul lumii”, a declarat David Glasser, CEO-ul de la 101 Studios, care se ocupă de filmări. Deși deocamdată nu a fost aleasă distribuția, zvonurile afirmă că Paramount negociază cu un alt nume mare de la Hollywood: Matthew McConaughey.

Vestea vine în contextul în care Yellowstone a ajuns la capăt de drum odată cu difuzarea celui de-al cincilea sezon al său, deși 1923, seria spin-off cu Harrison Ford și Helen Mirren, va continua. Toate cele 3 seriale ale universului western creat de regizorul american Taylor Sheridan pot fi văzute la noi pe SkyShowtime, platforma de streaming lansată și în România pe 14 februarie anul acesta.

Paramount a făcut anunțul privind serialul sequel pentru Yellowstone la începutul lunii trecute, deci nu mă înjura te rog dacă ai aflat deja de el și ai impresia că vin cu vești expirate. Am ținut știrea „la sertar” în speranța că se confirmă între timp că o să joace McConaughey rolul principal, dar deocamdată nu.

Serios că nu mă pot gândi la cineva mai bun pentru rolul principal (FOTO: Voltage Pictures / Album / Profimedia Images)

India scoate Tabelul lui Mendeleev din manualele școlare

În India, țară cu aspirații de superputere mondială, copiii cu vârsta sub 16 ani care se vor întoarce în clase la începutul noului an școlar nu vor mai învăța despre Tabelul periodic al elementelor, dar nici teoria evoluției, printre altele. Eliminarea evoluționismului a fost pe larg relatată anterior în presa locală, dar abia acum s-a aflat că și Tabelul lui Mendeleev a fost vizat de „reformarea” programei.

Sunt afectați copiii cu vârsta sub 16 ani fiindcă orele de știință sunt obligatorii în India până în clasa a 10-a, devenind opționale în ultimii doi ani de liceu. Dar și elevii mai mari care aleg să studieze materii fundamentale au fost vizați de tăieri ale programei care au vizat biologia, chimia, geografia, matematica și fizica.

Ziarul The Indian Express notează că în mod ironic, un capitol dintr-un manual de clasa a 11-a despre Tabelul periodic începe cu un citat al chimistului american Glenn T. Seaborg, un laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 1951, care afirma că „se poate argumenta că tabelul este cel mai important concept din chimie, atât ca principiu, cât și în practică”.

„O cunoaștere a Tabelului periodic este esențială oricui vrea să înțeleagă lumea și să vadă cum este construită în sus de la cărămizile fundamentale ale chimiei, elementele chimice”, mai afirma acesta. Alte tăieri au vizat capitole întregi despre sursele de energie, de la regenerabile la combustibilii fosili, și ecologie și protecția mediului, potrivit revistei Nature, care a scris pe larg despre situație.

Probabil ca să nu își explice elevii de unde apare smogul acela care ocazional duce la închiderea școlilor în India sau faptul că țara e printre cei mai mari poluatori din lume. Mă rog, explicația oficială a autorității de la New Delhi care se ocupă de programa școlară e că a dorit să reducă din „încărcătura” pusă plasată pe elevi și că acest lucru a devenit cu atât mai stringent în timpul pandemiei de Covid.

Acum, știu la ce te gândești: îți vine să râzi și cu fundul de faza cu Tabelul lui Mendeleev. Dar aș aminti că, în ceea ce privește evoluționismul cel puțin, noi am fost pionieri față de India, scoțându-l din programa școlară încă din 2006, sub oblânduirea ministrului educației de atunci, „liberalul” Mihail Hărdău.

Și când mă gândesc că eu a trebuit să îl învăț pe de rost încă din generală (FOTO: Stephen Chung / Alamy / Profimedia Images)

Everest nu e cel mai mortal pisc din lume

Săptămâna aceasta s-au împlinit 70 de ani de la prima escaladare a celui mai înalt vârf montan din lume, faimosul Everest din Munții Himalaya. Aniversarea cu cifră rotundă a stârnit din nou interesul față de ascensiunea epică a lui Edmund Hilary și Tenzing Norchay, totodată readucând în atenția publică povestea unei expediții pierdute care ar fi ajuns pe pisc cu aproape 100 de ani înainte.

Cei de la IFL Science s-au gândit cu această ocazie să amintească de o analiză statistică făcută de Statista în decembrie 2021 care arată că, deși infam datorită dificultății ascensiunii, Everest nu e cel mai periculos pisc din lume dacă e să ne raportăm la numărul de decese înregistrate în timpul expedițiilor de escaladare.

Această „distincție” aparține vârfului Annapurna din lanțul montan cu același nume aflat în Nepal. Înălțându-se deasupra nivelului mării de 8.091 de metri, vârful Annapurna este doar al zecelea munte din lume ca înălțime, dar 72 de persoane au murit în timpul celor aproximativ 244 de expediții de escaladare a sa înregistrate începând cu anul 1900.

Annapurna a fost escaladat pentru prima oară în 1950 și doar 365 de persoane au ajuns pe vârful său până în 2022, acesta fiind notoriu în rândul alpiniștilor din cauza vremii imprevizibile care îl face extrem de periculos. Cu o rată a mortalității de 29,1% în ceea ce privește numărul de decese raportat la expediții, pe locul 2 în clasament se află vârful Kangchenjunga de la granița dintre India și Nepal.

Urmează infamul K2, al doilea cel mai înalt munte din lume, cu o înălțime de 8.611 de metri. Everest e abia pe locul 5 în clasament, cu o rată a mortalității de 14,1%, deși ca număr absolut de decese înregistrate e cu mult înaintea celorlalte vârfuri din cauza numărului incomparabil mai mare de tentative de escaladare, acestea înmulțindu-se și mai mult în ultimii ani.

Vârful Annapurna, la fel de periculos pe cât e de frumos (FOTO: Anton Yankovyi / Alamy / Profimedia Images)

„The Lord of the Rings: Gollum”, încă o decepție majoră pentru gameri

După lansarea cu năbădăi a versiunii pentru PC a jocului The Last of Us și dezastrul numit Redfall, FPS-ul cu vampiri al celor de la Arkane Studios, încă un titlu care promitea multe gamerilor a intrat în categoria „la pomul lăudat să nu te duci cu sacul”. Dacă luna trecută scriam despre Redfall că unii zic de el deja că e un candidat serios la titlul de „cel mai prost joc al anului”, Gollum l-a depășit cu brio.

Site-uri de specialitate ca Digital Trends și Eurogamer îi dau nota 1 din 5, în timp ce cei de la GameSpot și IGN îl notează cu 2, respectiv 4, din 10. Site-ul PC Gamer e de departe cel mai generos, cu un scor de 64 / 100, ceea ce te face să te întrebi dacă nu cumva au primit bani pentru recenzie de la Daedalic Entertainment, dezvoltatorul jocului.

Ce probleme are, deci, Gollum, probabil cel mai prost joc din toate timpurile din franciza LOTR? De toate, de la povestea neconvingătoare, la grafica ce arată cu mult sub imaginile prezentate înaintea lansării, la numeroasele erori, probleme de control și alte cele. Mi-e imposibil să le rezum pe toate, așa că las o recenzie ce mi s-a părut edificatoare, pentru cei interesați:

