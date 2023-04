NERD ALERT Duminică, 02 Aprilie 2023, 09:32

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

​Ar trebui să fim pregătiți pentru un scenariu tip „Terminator”? ● Nou serial „Star Trek” la orizont ● Metaversul se duce de râpă cu totul ● Lansarea pentru PC a „The Last of Us: Part One” a fost un dezastru ● Sezonul 2 din „House of the Dragon” va fi mai scurt ● Netflix a reînnoit „You” pentru încă un sezon ● Primul trailer pentru „Asteroid City”

Nerd Alert Foto: Hotnews

Ar trebui să fim pregătiți pentru un scenariu tip „Terminator”?

Vestea săptămânii din domeniul inteligenței artificiale a fost că Elon Musk și peste 1.000 de experți au cerut într-o scrisoare deschisă o pauză de 6 luni în antrenarea sistemelor A.I. mai puternice decât GPT-4. Însă pentru Eliezer Yudkowsky, un expert în A.I. care nu a dorit să semneze scrisoarea, măsură nici măcar nu se apropie de ceea ce și-ar dori.

„M-am abținut de la a o semna deoarece cred că scrisoarea nu spune cât de gravă este situația și cere prea puține pentru rezolvarea ei”, spune acesta. Yudkowsky afirmă că nu este atât de îngrijorat de cercetările în domeniul inteligenței artificiale ce poate concura cu oamenii în diferite domenii, ci cu privire la ce se va întâmpla după ce aceasta devine o realitate.

Cercetătorul afirmă că depășirea unor praguri periculoase în domeniul A.I. ar putea să nu fie evidentă și că „nu putem calcula în avans cu certitudine ce se va întâmpla când, iar în prezent pare imaginabil ca un laborator de cercetare să treacă linii critice fără să observe”. Soluția sa? Un moratoriu pe termen nelimitat în privința tuturor cercetărilor din domeniul A.I.

Mai mult, Yudkowksy vrea ca acest moratoriu să fie implementat la nivel statal în întreaga lume printr-un tratat internațional precum cele privind neproliferarea nucleară sau interzicerea armelor biologice. „Dacă cineva construiește un AI prea puternic în condițiile actuale, mă aștept ca fiecare membru al speciei umane și toată viața biologică de pe Pământ să dispară la scurt timp după”, justifică el.

El propune inclusiv monitorizarea la nivel mondial a vânzărilor de plăci grafice ultraperformante, cele folosite în ultimii pentru calcule extrem de complexe, pentru a garanta că nicio țară sau actor independent nu încearcă să construiască centre de date pentru A.I. „Ar trebui să fim dispuși să distrugem un centru de date clandestin prin lovituri aeriene”, pledează el.

Acum, ai putea crede că omul s-a uitat la „Terminator” ca la un documentar și nu e tocmai cu toate țiglele pe casă. Dar omul e un cercetător pe bune în domeniu, citează și alți experți despre care afirmă că au îngrijorări asemănătoare și propunerile sale pe care eu le-am prezentat succint aici au fost publicate într-un editorial de opinie în revista Time (unde poți citi mai pe larg ce zice).

x

Un pic cam extrem, totuși (FOTO: Marc John / Imago Stock and People / Profimedia)

Nou serial „Star Trek” la orizont

Trecând la chestii ferm ancorate în domeniul science fiction, ultimele câteva săptămâni au fost cu suișuri și coborâșuri pentru fanii Star Trek. Întâi, pe la începutul lunii Paramount+ a anunțat că Star Trek: Discovery, serialul care practic a reînviat franciza în 2017, se va încheia la începutul anului viitor, odată cu difuzarea ultimului episod din sezonul 5. Apoi, zilele trecute, o veste bună:

Star Trek: Strange New Worlds, una dintre seriile spin-off inspirate de Discovery, a fost reînnoit pentru un al treilea sezon, deși al doilea urmează să aibă premiera abia pe 15 iunie anul acesta. Mă rog, nu pot să spun că a fost o surpriză chiar atât de mare, ținând cont de succesul uriaș de care s-a bucurat în rândul fanilor și criticilor deopotrivă (pe Rotten Tomatoes are un incredibil 99% de la critici).

Iar acum încă o veste bună: Paramount+ și CBS Studios au anunțat oficial că franciza se va îmbogăți cu un nou serial ce se va numi Star Trek: Starfleet Academy și care „ne va introduce unui grup de tineri cadeți care se strâng împreună pentru a urma un vis comun de speranță și optimism”, potrivit descrierii oficiale care mai vorbește și de „un nou inamic care amenință Academia și Federația însăși”.

Deși de-a lungul anilor am avut atâtea filme și seriale Star Trek încât ai nevoie de un almanah să le ții evidența, o poveste care să se concentreze pe Academia Starfleet a fost explorată până acum doar de jocurile video ale francizei, după cum notam și într-o ediție a Nerd Alert din februarie anul trecut, când cei de la Deadline au dezvăluit în premieră că se lucrează la proiect.

Deocamdată n-avem un trailer oficial, așa că să o luăm pe drumul nostalgiei

Metaversul se duce de râpă cu totul

Când e ultima dată când îți amintești să fi citit o știre despre metaversul mult trâmbițat parcă în urmă cu nu chiar atât de mult timp? Probabil cândva anul trecut sau, dacă te numeri printre cei care urmăresc știrile de specialitate din domeniul tech/corporate, în urmă cu câteva zile, când Disney a anunțat că își închide divizia de dezvoltare în domeniu.

Anunțul a venit după ce Microsoft a luat o decizie asemănătoare la sfârșitul lunii ianuarie, după cum amintește The Wall Street Journal. Ambele anunțuri au venit în contextul mai larg al concedierilor din domeniul tech, care a cunoscut o creștere explozivă în timpul pandemiei. Dar la această reașezare organizațională s-a adăugat succesul de care s-a bucurat ChatGPT, că tot ziceam de A.I. mai devreme.

„Toate lucrurile care au loc în prezent în legătură cu A.I. par să poată fi folosite și exploatate acum”, a declarat analistul Scott Kessler pentru WSJ, adăugând că, în schimb, nimeni nu știe când metaversul va ajunge la o „masă critică” (n.r. suficienți utilizatori încât să devină relevant). Altfel zis, pentru investitori A.I. înseamnă bani acum, metaversul poate cândva în viitor, într-un scenariu fericit.

Dar ce se întâmplă cu metaversul lui Mark Zuckerberg, care a redenumit în acte Facebook în „Meta”, ca parte a viziunii sale pentru un viitor în care toți vom sta cu căști de realitate virtuală pe cap? Cei de la WSJ fac câteva observații interesante. De exemplu, în ultima conferință video cu investitorii Zuckerberg a făcut referire la „A.I.” de 28 de ori, și la „metavers” de doar 7.

Apoi, în scrisoarea sa de luna trecută în care și-a cerut scuze celor 10.000 de angajați pe care a anunțat că îi dă afară într-un nou val de concedieri după cel din noiembrie anul trecut, el a menționat inteligența artificială de 4 ori, iar metaversul de două ori și în același context în care vorbea de A.I.

Poate că la o primă vedere nu pare ceva răsunător, dar amintește-ți că, după ce a anunțat cu surle și trâmbițe redenumirea Facebook în Meta în octombrie 2021, „Zuck” aproape că n-a mai vorbit despre nimic altceva decât ideea metaversului. Însă „Horizon Worlds”, metaversul Meta/Facebook, a pierdut cam o treime din cei 300.000 de utilizatori la care ajunsese la un moment dat la nivel mondial.

Cine râde acum, Mark? (FOTO: Kay Nietfeld / AFP / Profimedia)

Lansarea pentru PC a „The Last of Us: Part One” a fost un dezastru

Din seria „la pomul lăudat să nu te duci cu sacul”, marțea aceasta a fost lansată în sfârșit și versiunea pentru PC a jocului care a inspirat serialul HBO cu același nume. Pentru cei care au apreciat serialul, dar nu sunt familiari cu jocurile video: atât titlul original din 2013, cât și The Last of Us: Part One, un remake lansat anul trecut, erau disponibile până acum doar pentru consola Playstation.

Iar lansarea a fost una turbulentă, 67% din recenziile jocului fiind la un moment dat negative. „Se blochează la fiecare 20 de minute”, a scris un utilizator pe Steam. „Am așteptat 2,5 ore ca jocul să construiască luminile în timp ce se bloca și ieșea în meniul principal la fiecare 5 minute sau ceva de genul, este una dintre cele mai frustrante experiențe pe care le-am avut cu un joc”, a criticat altul.

Una dintre problemele principale pare a fi legată de „shader”, partea care se ocupă cu calcularea luminozității, a umbrelor și culorilor în timpul rulării unui joc. Dar gamerii au relatat că au avut probleme de tot felul, plângându-se că portarea pentru PC nu a fost optimizată corespunzător. Unul a scris că jocul i s-a blocat de nu mai puțin de 14 ori în decursul a 4,8 ore de gameplay.

Ținând cont că lansarea a fost amânată cu 3 săptămâni tocmai pentru a pune la punct chestiunile de genul și că prețul său este de 60 de euro pe Steam, nemulțumirile sunt, evident, uriașe. Cei de la Naughy Dog, studioul american de jocuri din spatele titlului, au lansat rapid două patch-uri miercuri și joi pentru a încerca să rezolve unele dintre probleme, relatează IGN.

Sezonul 2 din „House of the Dragon” va fi mai scurt

Trecând la o veste dulce-amară, cei de la Deadline au aflat pe surse săptămâna aceasta că sezonul 2 al serialului spin-off inspirat de Game of Thrones va fi cu două episoade mai scurt decât primul. Cei de la HBO au confirmat ulterior informația. Se pare că sezonul 2 a fost plănut inițial cu 10 episoade, dar că în cele din urmă a fost ales unul cu doar 8.

Partea bună e că modificările ar avea legătură cu al treilea sezon, care ar fi fost de asemenea plănuit deja, deși este așteptat ca al doilea să aibă premiera abia cândva anul viitor. Deadline scrie că Ryan Condal, showrunner-ul House of the Dragon, și George R.R. Martin au făcut un pas în spate în timpul planificării sezonului 2 pentru a trece la o abordare mai de ansamblu asupra viitorului serialului.

Altfel zis, cei doi sunt încrezători că House of the Dragon va avea viață lungă la HBO, în pofida tăierilor de buget din ultimul an, care au afectat și unele dintre proiectele inspirate de scrierile lui R.R. Martin la care televiziunea americană lucra. Încrederea nu e una deplasată, ținând cont că House of the Dragon a stabilit noi recorduri de audiență pentru HBO și platforma sa de streaming, HBO Max.

Cei de la Deadline notează că serialul ar putea avea chiar 4 sezoane, dar că deocamdată nu e nimic sigur întrucât Martin și Condal continuă să dezbată dacă ar putea spune povestea House of the Dragon așa cum își doresc în doar 3, sau să o lungească în încă unul. Rămâne de văzut.

Planuri (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

Netflix a reînnoit „You” pentru încă un sezon

Și încă o veste din registrul „dulce-amar”, gigantul american de streaming a anunțat săptămâna aceasta că You, serialul său despre un criminal în serie șarmant, va avea parte de un al cincilea sezon, dar că acesta va fi și ultimul. Deși nu s-a bucurat de popularitatea uriașă a altor seriale difuzate de Netflix, You și-a creat o legiune de fani devotați de-a lungul celor 5 ani de la lansarea sa.

Pentru cei care au ratat primele sezoane, You vine cu o poveste mai atipică pentru gen. Protagonistul Joe Goldberg (jucat de actorul american Penn Badgley) este managerul unei librării din New York și un criminal în serie care se îndrăgostește și dezvoltă o obsesie extremă, mutându-se apoi din loc în loc pentru a încerca să scape de trecutul său.

Sezonul 4 a fost lansat în februarie, Netflix plănuind ca ultimul să apară anul viitor. Eu intru în categoria celor care n-au văzut You, deci nu pot să îți spun foarte multe despre el. Însă, în caz că nu mai ai idee la ce să te uiți și nu te-a plictisit deja de tematica în cauză, material este suficient să te țină ocupat câteva săptămâni sau chiar luni (40 de episoade).

La capitolul trailere săptămâna aceasta m-am oprit la doar unul, că e din altă ligă față de altele ce-au mai apărut în ultimele zile. Mă refer la primul trailer pentru Asteroid City, un lungmetraj pe care cei de la revista Empire îl descriu drept „cel mai Wes Anderson film pe care Wes Anderson l-a făcut vreodată”, o referință la stilul inconfundabil al regizorului american.

Dacă în The French Dispatch, ultimul film al lui Anderson, „vibe-ul” a fost legat de cinematografia franceză din a doua jumătate a anului trecut, Asteroid City va aborda stilul american kitsch al anilor '50, cu tot cu cine luate în deșert, teste nucleare și culori pastelate peste tot. Filmul va avea premiera la Festivalul de la Cannes (16-27 mai), urmând să apară după aceea și în cinematografe.

Deocamdată n-avem o dată exactă pentru când o să apară în cinematografele din România (cel mai probabil va fi în iunie), însă știm distribuția absolut stelară care îi include, printre alții, pe Jason Schwartzmann, Tilda Swinton, Adrien Brody, Willem Dafoe, Edward Norton, Jeff Goldblum, Tom Hanks, Margot Robbie, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, și Jake Ryan.

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o găsești aici: