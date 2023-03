NERD ALERT Sâmbătă, 25 Martie 2023, 10:00

Încă un film românesc popular a intrat pe Netflix ● Răzbunare pentru co-creatorul „Rick and Morty” ● „Gladiatorul 2” îl va avea pe Denzel Washington ● Noi informații despre „Star Wars: Skeleton Crew” ● Un studiu stupid acuză fanii „Star Wars” de rasism ● Avem o dată de lansare finală pentru „The Lord of the Rings: Gollum”

Încă un film românesc popular a intrat pe Netflix

După Teambuilding, Mirciulică și Tabăra, și al patrulea cel mai popular film românesc al anului trecut, a intrat săptămâna aceasta pe Netflix. Este vorba de Capra cu trei iezi, filmul „horror light” al regizorului Victor Canache cu Maia Morgenstern și Marius Bodochi în rolurile principale.

Iar spre deosebire de primele 3, lungmetrajul lui Canache vine cu o temă serioasă și o abordare artistică, succesul său fiind cu atât mai de notat ținând cont că peliculele românești din categoria respectivă de regulă intră în categoria „super apreciate la festivalurile de film, dar nu le vede mai nimeni de la noi”. Capra cu trei iezi a spart tiparul.

Poate de aia am văzut că destui critici de film de la noi n-au fost prea convinși, mă rog. M-aș îndoi că n-ai auzit nimic despre Capra cu trei iezi ținând cont de câtă mediatizare i s-a făcut înainte de lansarea la sfârșitul lunii octombrie, dar în caz că nu, e o adaptare modernă a poveștii cu același nume a lui Creangă - una în care lupul e un criminal în serie, că tot e în vogă tema.

În caz că ești unii dintre cei cărora Capra cu trei iezi chiar le-a scăpat complet sub radar și trailerul nu ți se pare suficient de edificator, poți vedea AICI un interviu realizat de HotNews.ro cu Maia Morgenstern despre film, sau AICI unul făcut cu regizorul Victor Canache.

Răzbunare pentru co-creatorul „Rick and Morty”

Justin Roiland, unul dintre cei doi creatori ai popularului serial animat difuzat de Adult Swim (și cel care și-a dat vocea atât lui Rick, cât și Morty) a scăpat de acuzațiile de violență domestică și sechestrare aduse de procurorii americani după ce o fostă parteneră a depus o plângere împotriva sa în 2020.

Un reprezentant al procuraturii districtuale din Orange County a confirmat pentru IGN informația, afirmând că acuzațiile au fost clasate din cauza „lipsei de dovezi suficiente pentru a demonstra vinovăția dincolo de un dubiu rezonabil” și „ieșirea la lumină a unor noi informații în timpul investigației”.

„Am știut mereu că aceste acuzații sunt false și nu am avut niciun dubiu că va veni această zi. Sunt recunoscător că acest caz a fost respins, dar în același timp încă sunt profund zguduit de minciunile oribile care au fost relatate despre mine în timpul acestui proces”, a scris Roiland pe Twitter.

„Mai mult decât orice, sunt dezamăgit că atât de mulți oameni s-au grăbit să judece fără a ști faptele, pe baza doar a cuvântului unei foste [iubite] înveninate care încerca să sară peste procedurile normale și să mă 'anuleze'. Că a reușit, chiar și în parte, este rușinos”, a mai spus el. Adult Swin îl concediase la sfârșitul lunii ianuarie.

Rămâne de văzut dacă Roiland se va realătura serialului (FOTO: Phil McCarten / Associated Press / Profimedia Images)

„Gladiatorul 2” îl va avea pe Denzel Washington

Trecând de la filme care au ajuns deja în streaming la unele pe care abia așteptăm să le vedem pe marele ecran, regizorul Ridley Scott nu pierde deloc vremea în a-și asigura o distribuție de top pentru Gladiatorul 2, acum că proiectul pe care voia să îl facă de ani de zile se apropie de faza de producție.

După ce actorul irlandez Paul Mescal și, mai recent, Barry Keoghan au fost cooptați la bord pentru două dintre rolurile principale, Scott l-a adăugat acum pe Denzel Washington pe listă. Va fi o reuniune după 16 ani pentru cei doi, Washington jucând rolul principal în American Gangster, filmul cu mafioți lansat în 2007 și regizat de Ridley Scott.

Deocamdată nu s-a aflat rolul pe care Washington îl va avea în noul film Gladiatorul însă se pare că a fost convins de personajul „badass” pe care scenaristul David Scarpa l-a creat pentru el și o întâlnire cu însuși Scott, potrivit celor de la Deadline, care au dezvăluit în premieră informația. Știm însă că Mescal va fi protagonistul filmului și că Keoghan va juca rolul principalului antagonist.

Vești grozave (FOTO: Jordan Strauss / AP - The Associated Press / Profimedia)

Noi informații despre „Star Wars: Skeleton Crew”

Serialele Star Wars tind de regulă să intre în una din două categorii: cele anunțate cu mare pompă de Disney, și cele de care se află pe surse înainte de un anunț oficial, și apoi aștepți cu sufletul la gură luni întregi informații noi. Însă Skeleton Crew, serialul SW cu Jude Law, e unul atipic în sensul că Disney l-a anunțat oficial în primăvara anului trecut și n-a mai zis aproape nimic despre el de atunci.

După ce pe unii dintre membrii echipei de filmare i-a luat gura pe dinainte, anunțând la sfârșitul lui ianuarie că filmările s-au încheiat, acum începem în sfârșit să aflăm detalii noi despre serie, în pofida secretomaniei în care Disney aparent încă vrea să îl învăluie. Nu e întru totul inexplicabil, ținând cont că luna viitoare are loc Star Wars Celebration, și probabil vrea să dezvăluie mai multe atunci.

În orice caz, săptămâna aceasta presa de la Hollywood a aflat că cel puțin unul dintre episoadele viitoarei serii a fost regizat de „The Daniels”, regizorii și producătorii americani Daniel Kwan și Daniel Scheinert, cunoscuți sub supranumele respectiv datorită colaborării lor exclusive de lungă durată. Cei doi au confirmat ulterior informația.

Vestea a declanșat un val de entuziasm în rândul fanilor Star Wars din Statele Unite și nu numai, ținând cont că Kwan și Scheinert au scris, regizat și produs Everything Everywhere All at Once, cel mai premiat film la gala Oscar de anul acesta. Cei de la IGN au socotit că filmul e chiar cel mai premiat din istoria cinematografiei, depășind Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui, încă dinaintea galei Oscar.

Kwan și Scheinert. Disney nu a lansat deocamdată un trailer oficial pentru Skeleton Crew și nu a anunțat nici data premierei, deși probabil lucrurile se vor schimba luna viitoare (FOTO: Patrick T. Fallon / AFP / Profimedia Images)

Un studiu stupid acuză fanii „Star Wars” de rasism

Și tot la capitolul „știri legate de Star Wars”, în general încerc să mă feresc de judecăți de valoare în rubrica Nerd Alert, dar ocazional apar chestii atât de ridicole încât merită arătate cu degetul. Iar un studiu publicat recent tocmai în revista Asociației Americane de Psihologie a „descoperit” că fanii îndrăgitei francize se fac vinovați de rasism, dar și sexism, relatează IFL Science.

Autorii studiului s-au întrebat dacă nu cumva comentariile negative și, în unele cazuri, chiar de hărțuire, cu care s-au confruntat Kelly Marie Tran (Rose Tico în noua trilogie) și John Boyega (Finn) după lansarea ultimelor 3 filme Star Wars se datorează atitudinilor rasiste și sexiste ale fanilor. Și ce să vezi, au ajuns la concluzia care să le susțină ipoteza!

Să nu crezi că exagerez în vreun fel, chiar ei spun în introducerea studiului că asta s-au întrebat. Apoi, cei 3 autori ai studiului au „recrutat” participanți care s-au descris drept fani ai Star Wars de pe forumuri online și le-au dat să completeze un formular tot online. Printre locurile în care spun au căutat participanți s-au numărat și forumuri de pe Reddit dedicate meme-urilor.

Cercetătorii le-au cerut respondenților să noteze cât de acord sunt cu afirmații ca „femeile au o sensibilitate morală superioară (?!), „femeile ar trebui să fie prețuite și protejate”, „femeile se ofensează prea ușor” sau „minoritățile rasiale sunt responsabile de tensiunile rasiale”. După asta, celor care au completat chestionarul li s-a cerut să aprecieze cât de mult le plac 6 personaje diferite din Star Wars.

Din filmele mai vechi au fost alese Luke Skywalker, Leia Organa și Padme, din cele noi Finn, Rose și Rey - ultima pentru a testa ipoteza sexistă, probabil. „Gradul de rasism și sexism a fost asociat pozitiv cu o respingere mai mare a personajelor noi, dar nu și a celor vechi”, a declarat Stephen Reysen, un profesor de la Facultatea de Comerț a Universității Texas A&M și unul dintre autorii studiului, pentru PsyPost.

Cu alte cuvinte, când cauți oameni pe forumurile de „trolling” online, vei găsi oameni care să îți dea răspunsuri pe care le poți interpreta drept sexiste. Ah, iar două treimi dintre participanți au fost bărbați. Dar partea cea mai tare abia acum urmează: chiar cercetătorii admit în studiu că „fanii Star Wars au fost cu mult sub punctul median al măsurătorilor de rasism și sexism”.

„Rezultatele nu sugerează că există un procent mare al fanilor Star Wars care împărtășesc aceste convingeri. Mai degrabă există o simplă asociere”, mai spune Reysen. Deci până la urmă nu sunt chiar sexiști și rasiști fanii Star Wars, dar criticile la adresa actorilor ce au jucat noile personaje au fost motivate de sexism și rasism. Nici vorbă să se fi datorat faptului că personajele au fost scrise prost.

Ce să mai și zici (FOTO: Daniel Boczarski / Getty Images / Profimedia)

Avem o dată de lansare finală pentru „The Lord of the Rings: Gollum”

Aș zice totuși să nu încheiem săptămâna într-o notă negativă, mai ales că studioul Daedalic Entertainment a anunțat joi că The Lord of the Rings: Gollum, mult așteptatul său joc stealth inspirat de scrierile lui Tolkien, va fi lansat în data de 25 mai pentru PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S și Xbox One, potrivit Game Informer.

Utilizatorii Nintendo Switch se vor putea bucura de el mai târziu în cursul acestui an, însă cei de la Daedalic nu au anunțat deocamdată o dată bătută în cuie. Jocul le va permite gamerilor să facă alegeri care să se alinieze cu latura mai întunecată a personajului - Gollum - sau cea mai blândă, cunoscută drept Sméagol.

Dezvoltatorii săi au mai spus că s-au inspirat direct din cărțile lui Tolkien, și nu din trilogia de filme a lui Peter Jackson. Cei care așteaptă jocul își vor aminti probabil că el trebuia de fapt să fie lansat în 2021, apoi în septembrie anul trecut, dar ținând cont că mai sunt două luni până la noua dată anunțată, de data aceasta ea pare una cu adevărat finală.

Ah, iar la capitolul trailere, am avut cel puțin două interesante săptămâna aceasta:

unul pentru Renfield, filmul în care Nicolas Cage îl va juca pe celebrul nostru conte Dracula într-o adaptare modernă a romanului omonim a lui Bram Stoker iar Nicholas Hoult pe un Renfield ce încearcă să scape de sub influența sa. E ultimul trailer înainte de lansarea în cinematografe (21 aprilie în România, după premiera la nivel internațional);

și unul pentru The Machine, un film inspirat dintr-un sketch atât de bun al comediantului american Bert Kreischer încât a inspirat un lungmetraj. Iar ca bonus cei de la Sony l-au luat pe Mark Hamill să joace unul dintre rolurile principale. Din păcate deocamdată n-avem o dată fermă pentru lansarea în cinematografele de la noi, dar va fi probabil în jurul lansării în restul lumii (26 mai).

Sketch-ul în cauză, dacă nu l-ai văzut, e o legendă:

