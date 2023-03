CULTURA Luni, 13 Martie 2023, 06:04

D. Popa • HotNews.ro

„Everything Everywhere All Once”, producători Daniel Kwan, Daniel Scheinert şi Jonathan Wang, a fost desemnat cel mai bun film la cea de-a 95-a ediţie a Premiilor Academiei de duminică, încheind un sezon de premii prin câştigarea celei mai înalte distincţii din industria cinematografică. Premiile Academiei Americane de Film au fost decernate la Dolby Theatre din Los Angeles, Jimmy Kimmel fiind gazda ceremoniei pentru a treia oară.

Best Supporting Actor, Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Filmul, o aventură despre o proprietară de spălătorie chinezo-americană care se confruntă cu un audit IRS şi cu atacatori interdimensionali, a câştigat şapte statuete, inclusiv pentru scenariu original şi regie pentru creatorii săi Daniel Kwan şi Daniel Scheinert. Victoria este un triumf pentru A24, studioul care a adus filmului 100 de milioane de dolari la box office, o realizare uluitoare într-un moment în care piaţa filmelor de artă a fost afectată. Studioul a reuşit, de asemenea, rara performanţă de a obţine toate cele patru premii de interpretare – dintre care trei au fost câştigate pentru „Everything Everywhere All at Once” şi unul pentru „The Whale”.

Premiul a fost acceptat de Daniel Kwan, Daniel Scheinert şi Jonathan Wang de la Harrison Ford.

Era inevitabil ca gazda ceremoniei, Jimmy Kimmel, să nu înceapă show-ul cu o glumă despre palma infamă de anul trecut. „Cinci actori irlandezi sunt nominalizaţi în această seară, ceea ce înseamnă că şansele unei lupte tocmai au crescut mult”, a glumit Kimmel.

„Vrem să vă distraţi, să vă simţiţi în siguranţă şi, cel mai important, vrem să mă simt în siguranţă”, a spus Kimmel publicului. „Deci, avem politici stricte de pace. Dacă cineva din acest teatru comite un act de violenţă în orice moment al spectacolului, va primi premiul Oscar pentru cel mai bun actor şi i se va permite să susţină un discurs de 19 minute. Dar serios, Academia are o echipă de criză. Dacă se întâmplă ceva imprevizibil sau violent în timpul spectacolului, staţi acolo şi nu faceţi absolut nimic. Poate chiar să-l îmbrăţişaţi pe atacator”, a continuat el.

„Şi dacă vreunul dintre voi se enervează la o glumă, nu va fi uşor”, a concluzionat Kimmel, spunând că în public sunt luptători precum Michael B. Jordan din „Creed” şi Michelle Yeoh.

Jamie Lee Curtis a câştigat premiul Oscar pentru rolul secundar din „Everything Everywhere All at Once”. A fost prima nominalizare a actriţei.

„Ştiu că se pare că stau aici singură, dar nu sunt, reprezint sute de oameni. Unde sunt cei doi Daniel?”, a întrebat ea în discursul ei de acceptare emoţionant, continuând să enumere toate persoanele care au susţinut-o. Pentru toţi cei care au susţinut filmele de gen pe care le-am făcut în aceşti ani, miilor şi sutelor de mii de oameni, tocmai am câştigat un Oscar împreună!”, a spus ea.

Ke Huy Quan, în lacrimi, după ce a câştigat statueta Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar, a spus: „Călătoria mea a început pe o barcă. Am petrecut un an într-o tabără de refugiaţi. Şi cumva, am ajuns aici, pe cea mai mare scenă de la Hollywood”, a spus el printre lacrimi. „Se spune că astfel de poveşti se întâmplă doar în filme. Nu pot să cred că mi se întâmplă. Acesta este visul american!”.

CNN a obţinut primul Oscar: „Navalny”, filmul despre disidentul rus şi fostul candidat la preşedinţie Alexei Navalnîi, a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun lungmetraj documentar.

Documentarul, regizat de Daniel Roher, a căpătat o nouă relevanţă după invazia neprovocată de către Rusia în Ucraina în 2022. Roher a spus dedicând premiul lui Navalnîi şi „tuturor deţinuţilor politici din lume”: „Alexei, lumea nu a uitat mesajul tău vital pentru noi toţi... Nu trebuie să ne fie frică să ne opunem dictatorilor şi autoritarismului oriunde apare”.

Ruth Carter, care în 2019 a devenit prima persoană de culoare care a câştigat Oscarul pentru design de costume cu „Black Panther” de la Marvel, a fost recompensată cu încă o statuetă, duminică seara, pentru continuarea filmului, „Wakanda Forever”. În discurs, ea i-a mulţumit regizorului Ryan Coogler şi i-a transmis regretatului star din „Black Panther” Chadwick Boseman să aibă grijă de propria ei mamă, care a murit recent la 101 ani.

Interpretarea melodiei „Naatu Naatu” din filmul „RRR” a conferit o energie explozivă la gala premiilor Academiei.

Lady Gaga a apărut pe scena Premiilor Academiei, duminică seara, pentru a oferi o interpretare surpriză a „Hold My Hand”, melodia nominalizată la Oscar din „Top Gun: Maverick”. „Hold My Hand” este una dintre cele şase nominalizări primite de „Top Gun: Maverick”, inclusiv pentru „cel mai bun film”.

Rihanna a interpretat „Lift me Up”. Este primul single al Rihannei după o lungă pauză. Muzica a fost compusă de Rihanna, Tems, regizorul filmului „Black Panther 2” Ryan Coogler şi compozitorul Ludwig Göransson, versurile fiind scrise de Tems şi Coogler.

Extrem de emoţionat, John Travolta a adus un omagiu artiştilor care nu mai sunt printre noi: „Ne-au făcut să zâmbim şi ne-au devenit prieteni dragi cărora le vom rămâne mereu devotaţi”. Pentru a-i onora, a cântat Lenny Kravitz.

Întrucât Will Smith a fost interzis să participe la cea de-a 95-a ediţie a Premiilor Academiei după ce l-a pălmuit pe Chris Rock la ceremonia din 2022, lui Halle Berry i-a revenit onoarea de a prezenta premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal. Berry şi Jessica Chastain au prezentat împreună premiile pentru categoriile de interpretare.

Brendan Fraser a câştigat statueta la categoria cel mai bun actor în rol principal cu rolul din „The Whale”. Iar la categoria feminină, Michelle Yeoh, protagonista din „Everything Everywhere All at Once”, a fost învingătoare.

„Îi sunt recunoscător lui Darren Aronofsky pentru că mi-a aruncat un colac de salvare creativ şi m-a transportat la bordul navei bune „The Whale”.

Michelle Yeoh a devenit primul actor de origine asiatică care câştigă premiul Oscar pentru rol principal.

„Pentru toţi băieţii şi fetiţele care arată ca mine în seara asta, acesta este un far de speranţă şi posibilităţi”, a spus Yeoh de pe scenă. „Aceasta este dovada că visele devin realitate. Iar doamnelor, nu lăsaţi pe nimeni să vă spună că aţi trecut vreodată de vârsta voastră. Nu cedaţi niciodată".

„Everything Everywhere All at Once” a condus lista nominalizărilor cu 11, urmat de „All Quiet on the Western Front” şi „The Banshees of Inisherin” cu nouă selecţii fiecare.

Printre prezentatori s-au numărat Harrison Ford, Halle Berry, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus, Andie MacDowell, Elizabeth Olsen, Pedro Pascal, John Travolta şi multe alte vedete.

Gala a fost transmisă de ABC în SUA iar în România de platforma Voyo.

Lista completă a nominalizaţilor şi câştigătorilor la Oscar:

Cel mai bun film: "All Quiet on the Western Front", "Avatar: The Way of Water", "The Banshees of Inisherin", "Elvis", "Everything Everywhere All at Once" - câştigător, "The Fabelmans", "Tar", “Top Gun: Maverick” , "Triangle of Sadness", "Woman Talking"

Cel mai bun regizor: Martin McDonagh (“The Banshees of Inisherin”), Daniel Kwan, Daniel Scheinert (“Everything Everywhere All at Once”) - câştigători, Steven Spielberg (“The Fabelmans”), Todd Field (“Tár”), Ruben Östlund (“Triangle of Sadness”)

Cea mai bună actriţă: Cate Blanchett (“Tár”), Ana de Armas (“Blonde”), Andrea Riseborough (“To Leslie”), Michelle Williams (“The Fabelmans”), Michelle Yeoh (“Everything Everywhere All at Once”) - câştigător

Cel mai bun actor: Austin Butler (“Elvis”), Colin Farrell (“The Banshees of Inisherin”), Brendan Fraser (“The Whale”) - câştigător, Paul Mescal (“Aftersun”), Bill Nighy (“Living”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Angela Bassett, "Black Panther: Wakanda Forever", Hong Chau, "The Whale", Kerry Condon, "The Banshees of Inisherin", Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All at Once" - câştigător, Stephanie Hsu, "Everything Everywhere All at Once"

Cel mai bun actor în rol secundar: Brendan Gleeson, "The Banshees of Inisherin", Brian Tyree Henry, "Causeway", Judd Hirsch, "The Fabelmans", Barry Keoghan, "The Banshees of Inisherin", Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All at Once" - câştigător

Cel mai bun scenariu original: “The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures), “Everything Everywhere All at Once” (A24) - câştigător, “The Fabelmans” (Universal Pictures), “Tár” (Focus Features), “Triangle of Sadness” (Neon) “An Irish Goodbye” (Floodlight Pictures)

Cel mai bun scenariu adaptat: “All Quiet on the Western Front” (Netflix), “Glass Onion: A Knives Out Mystery” (Netflix), “Living” (Sony Pictures Classics), “Top Gun: Maverick” (Paramount Pictures), “Women Talking” (MGM/United Artists Releasing) Sarah Polley - câştigător

Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Argentina, 1985" (Argentina), "Close" (Belgia), "All Quiet on the Western Front" (Germania) -câştigător, "The Quiet Girl" (Irlanda), "EO" (Polonia)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: “Guillermo del Toro’s Pinocchio” (Netflix) - câştigător, “Marcel the Shell With Shoes On” (A24), “Puss in Boots: The Last Wish” (DreamWorks Animation), “The Sea Beast” (Netflix), “Turning Red” (Pixar)

Cel mai bun lungmetraj documentar: “All That Breathes” (HBO Documentary Films), “All the Beauty and the Bloodshed” (Neon), “Fire of Love” (National Geographic Documentary Films/Neon), “A House Made of Splinters”, “Navalny” (CNN/Warner Bros.) - câştigător

Cea mai bună imagine: "All Quiet on the Western Front" James Fried - câştigător, "Bardo", "Elvis", "Empire of Light", "Tár"

Cel mai bun montaj: “The Banshees of Inisherin” (Searchlight Pictures), “Elvis” (Warner Bros.), “Everything Everywhere All at Once” (A24) - câştigător, “Tár”, “Top Gun: Maverick” (Paramount)

Cel mai bun sunet: "All Quiet on the Western Front", "Avatar: The Way of Water", "The Batman", "Elvis", "Top Gun: Maverick" - câştigător

Cele mai bune efecte vizuale: "All Quiet on the Western Front", "Avatar: The Way of Water" - câştigător, "The Batman", "Black Panther: Wakanda Forever", "Top Gun: Maverick"

Machiaj şi coafură: "All Quiet on the Western Front", "The Batman", "Black Panther: Wakanda Forever", "Elvis", "The Whale" - Adrien Morot, Judy Chin and Anne Marie Bradley - câştigător

Cele mai bune costume: "Babylon", "Black Panther: Wakanda Forever" Ruth E. Carter - câştigător, "Elvis", "Everything Everywhere All at Once", "Mrs. Harris Goes to Paris"

Coloană sonoră: "All Quiet on the Western Front" Volker Bertelmann - câştigător, "Babylon", "The Banshees of Inisherin", "Everything Everywhere All at Once", "The Fabelmans"

Cântec original: “Applause” din “Tell It Like a Woman”, “Hold My Hand” din “Top Gun: Maverick”, “Lift Me Up” din “Black Panther: Wakanda Forever”, “Naatu Naatu” din “RRR” - câştigător, “This Is a Life” din “Everything Everywhere All at Once”

Design de producţie: "All Quiet on the Western Front" - câştigător, "Avatar: The Way of Water", "Babylon", "Elvis", "The Fabelmans"

Cel mai bun scurtmetraj live-action: "An Irish Goodbye" - câştigător, "Ivalu", "Le Pupille", "Night Ride", "The Red Suitcase"

Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse" (Charlie Mackesy şi Matthew Freud) - câştigător, "The Flying Sailor", "Ice Merchants", "My Year of Dicks", "An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It"

Cel mai bun scurtmetraj documentar: "The Elephant Whisperers" - câştigător, "Haulout", "How Do You Measure a Year?", "The Martha Mitchell Effect", "Stranger at the Gate"