Brendan Fraser a ținut un discurs cu ochii în lacrimi la primirea primului Premiu Oscar din cariera sa, acesta venind după ce actorul american, una dintre cele mai mari vedete de la Hollywood în a doua jumătate a anilor 90 și începutul anilor 2000, s-a lăsat complet de actorie din cauza problemelor personale.

Brendan Fraser a castigat Premiul Oscar pentru cel mai bun actor intr-un rol principal Foto: Kevin Sullivan-Zuma Press / SplashNews / Profimedia Images

„Deci așa arată multiversul!”, și-a început Fraser, vizibil emoționat, discursul ținut după primirea Oscarului la cea de-a 95-a gală organizată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului, una care a adus mai multe noutăți.

„Dumnezeule mare. Mulțumesc Academiei pentru această onoare și studioului A24 pentru crearea unui film atât de îndrăzneț”, a continuat Brendan Fraser, făcând apoi mai multe referințe la filmul care i-a adus premiul, The Whale („Balena”).

„Sunt recunoscător [regizorului] Darren Aronofsky pentru că mi-a aruncat un colac de salvare în ceea ce privește creativitatea și m-a tras la bordul navei de croazieră Balena. A fost scris de Samuel D. Hunter care este farul nostru”, a mulțumit el echipei din spatele filmului.

El s-a adresat apoi celorlalți actori nominalizați pentru cel mai bun actor într-un rol principal și de la celelalte categorii.

Mesaj plin de emoții la a 95-a gală a Premiilor Oscar

„Domnilor, v-ați deschis inimile de dimensiunea unei balene pentru ca noi să putem vedea în sufletele voastre ca nimeni altcineva și este onoarea mea să fiu numit alături de voi în această categorie. Vreau să vă spun că doar balenele pot înota la profunzimea talentului lui Hong Chau”, a spus el cu referire la actrița americană alături de care a jucat în film și care a fost la rândul ei nominalizată pentru cea mai bună actriță în rol secundar.

Premiul respectiv a fost în cele din urmă adjudecat de Jamie Lee Curtis pentru interpretarea ei din filmul Everything Everywhere All at Once, marele câștigător al serii.

În discursul său Fraser a făcut referire și la cariera sa longevivă, care a fost zguduită de probleme personale.

„Am început în acest domeniu în urmă cu 30 de ani și lucrurile nu mi-au venit pe tavă, dar a existat o ușurință pe care nu am apreciat-o la momentul respectiv, până când s-a oprit. Vreau doar să spun mulțumesc pentru această recunoaștere care nu putea avea loc fără colegii mei”, a declarat acesta.

Vorbind despre realizarea filmului, Fraser a spus că „a fost ca o expediție de scufundare pe fundul oceanului iar aerul din linia către suprafață este pe o mulinetă supravegheată de unele din persoanele din viața mea”, a mai spus el, mulțumind apoi familiei sale pentru susținerea acordată.

De ce a dispărut Brendan Fraser de la Hollywood

Actorul american în vârstă de 54 de ani a trecut printr-o perioadă întunecată în ultimul deceniu, când zilele sale de glorie din pelicule precum The Mummy şi George of the Jungle păreau să fi fost date uitării.

Fraser a afirmat într-un interviu acordat în 2018 că a fost „trecut pe lista neagră” la Hollywood după ce a fost agresat sexual de un fost președinte al Asociației Presei Străine de la Hollywood (HFPA) și a reclamat incidentul organizației. El a spus că incidentul care a avut loc în 2003 l-a făcut să cadă într-o „spirală a depresiei” care a fost exacerbată de problemele sale fizice cauzate de faptul că făcea mereu cascadoriile pentru propriile filme.

El a mai dezvăluit că după ce a reclamat incidentul celor de la HFPA a fost rareori invitat la gala Golden Globes, asociația fiind cea care organizează evenimentul.

„Nu știu dacă acest lucru m-a făcut să cad în dizgrația grupului, a HFPA. Dar tăcerea era asurzitoare. Telefonul nu mai sună în cariera ta și te întrebi de ce. Sunt multe motive dar a fost acesta unul dintre ele? Cred că da”, a spus Brandon Fraser, adăugând că incidentul l-a făcut să se retragă din viața publică.

Fraser a fost apoi puternic afectat de despărțirea de soția sa, actrița Afton Smith, pe care a cunoscut-o în timpul filmărilor pentru George of the Jungle. Divorțul cuplului a fost finalizat în 2008 și o instanță i-a ordonat lui Fraser să plătească pensie alimentară și alocații pentru cei 3 copii ai cuplului.

În 2013 Fraser a cerut reducerea sumei anuale de 1,2 milioane de dolari fiindcă nu își mai permitea să o plătească din cauză că nu mai își găsea de muncă. Între 2014 și 2019 el nu a mai jucat în niciun film.

Regizorul Darren Aronofsky a mărturisit că a petrecut un deceniu căutând actorul potrivit pentru rolul principal din The Whale şi că l-a distribuit pe Fraser după ce l-a văzut pe actorul american în trailerul unui film brazilian cu buget redus.

Brendan Fraser a fost nominalizat pentru prima dată în cariera sa pentru un Premiu Oscar grație interpretării din The Whale, el alăturându-se unui club select de actori care au mers acasă cu statueta din prima încercare.

