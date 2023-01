NERD ALERT Sâmbătă, 28 Ianuarie 2023, 09:35

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Filmările pentru serialul „Star Wars” cu Jude Law s-au încheiat ● Willem Dafoe, în discuții să joace în „Nosferatu” ● Vânzările pentru jocul „The Last of Us” au redecolat după lansarea serialului HBO ● Reality show-ul „Squid Game” a făcut primele victime ● „Rick and Morty” rămâne fără vocea lui Rick și Morty ● „Aqua Teen Hunger Force” se întoarce după 8 ani ● Biserica Catolică are un episcop pentru Lună

Nerd Alert Foto: Hotnews

Serialul „Star Wars” cu Jude Law e gata

Anunțul a fost făcut în mod neobișnuit de către George Cottle, coordonatorul de cascadorii al serialului Disney, acesta distribuind pe pagina sa de Instagram o înregistrare video în care și-a exprimat recunoștința față de întreaga echipă de filmare și entuziasmul față de produsul final al muncii lor, potrivit Collider.

Se pare însă că l-a cam luat gura pe dinainte, el ștergând ulterior postarea. Dar Cottle nu a fost singurul membru al echipei de filmare care a celebrat momentul, cascadoarea Juliana Potter afirmând într-o postare pe Instagram Stories că „îmi va fi dor de toată familia mea de cascadori din Star Wars: Skeleton Crew. Atât de recunoscătoare. Abia aștept ca lumea să vadă ce o așteaptă”.

Star Wars: Skeleton Crewa fost anunțat pentru prima dată de către Dave Filoni și Jon Favreau, creatorii The Mandalorian, la convenția Star Wars Celebration de anul trecut, regizorul Jon Watts afirmând că serialul va spune povestea „unui grup de copii de circa zece ani de pe o planetă foarte mică, care se pierd din greşeală în galaxia Star Wars”.

El a dezvăluit ulterior că serialul se va învârti în jurul a patru copii, dar că nu va fi unul pentru copii. În afară de aceste descrieri scurte și a faptului că Jude Law va juca în serial nu știm nimic altceva în afară de faptul că el ar urma să fie lansat pe Disney+ cândva anul acesta, deși nici asta nu e tocmai 100% sigur.

the skeleton crew reveal is one of my favorite star wars moments. “it’s about kids” oh cool! “And it stars jude law” huh? and then they dropped the logo next to a random headshot of jude law pic.twitter.com/eUjbCzrieU — Kylo Ten (@fulcrumandor) January 21, 2023

Willem Dafoe, în discuții să joace în „Nosferatu”

Robert Eggers, unul dintre cei mai aclamați regizori de la Hollywood în ultimii ani, și Willem Dafoe, un nume care nu are nevoie de niciun fel de prezentare, au găsit următorul lor proiect comun și e unul care va face valuri, cei de la Deadline dezvăluind în exclusivitate săptămâna aceasta că actorul american a început negocierile pentru a juca în Nosferatu.

Pentru cei care au ratat vestea, Eggers își va aduce pe marele ecran propria viziune asupra contelui Dracula într-un remake al lungmetrajului Nosferatu: A Symphony of Horror din 1922, peliculă a regizorului german F. W. Murnau care prinde toate topurile cu „cele mai bune filme din istoria cinematografiei” (chit că e unul mut).

Mai mult, emblematicul Bill Skarsgård a fost deja cooptat pentru rolul principal, pentru film mai fiind confirmați actorul britanic Nicholas Hoult și Lily Rose-Depp, fiica lui Johnny Depp și a cântăreței și actriței franceze Vanessa Paradis. Deși prezența lui Dafoe în noul film nu e deocamdată sigură, colaborările sale anterioare cu regizorul american reprezintă cu siguranță un atu în timpul negocierilor.

Dacă în The Northman, filmul cu vikingi de anul trecut al lui Eggers, actorul american a jucat rolul minor al bufonului Heimir, în The Lighthouse Dafoe a interpretat unul dintre cele două roluri principale, alături de Robert Pattinson. Ah, să mai zic că Dafoe a fost nominalizat la premiile Oscar în urmă cu mai bine de 20 de ani pentru Shadow of the Vampire, un film despre facerea filmului Nosferatu original?

Vânzările pentru jocul „The Last of Us” au redecolat după lansarea serialului HBO

Se pare că oamenii nu se mulțumesc să se uite la The Last of Us, noul serial postapocaliptic al HBO care a devenit rapid cel mai vizionat serial al televiziunii americane și platformei sale de streaming după premiera de pe 15 ianuarie. În Marea Britanie de exemplu, vânzările jocului The Last of Us Part 1, un remake lansat anul trecut al jocului original din 2013, au crescut cu 238%, potrivit Game Rant.

Vânzările pentru The Last of Us: Remastered, predecesorul său lansat la doar un an după varianta originală, au crescut la rândul lor cu 322%, o performanță remarcabilă ținând cont că jocurile lansate de studioul Naughty Dog sunt disponibile exclusiv pentru consolele PlayStation. În Statele Unite ele s-au bucurat de un succes recent asemănător, fiind cele mai bine vândute jocuri pentru PS4 pe Amazon.

Chiar dacă unii fani ai jocurilor au fost nemulțumiți de anumite modificări aduse de adaptarea HBO (ca de exemplu că Ellie din serial nu seamănă cu cea din jocuri), majoritatea au fost cuceriți de serialul care a reușit să capteze esența lor emoționantă. Vestea și mai bună e că The Last of Us Part 1 va fi lansat în sfârșit și pentru PC pe 3 martie, la aproape 10 ani după apariția în magazine a titlului original.

Reality show-ul „Squid Game” a făcut primele victime

Mai mulți concurenți ai emisiunii de tip reality show Squid Game: The Challenge aflată în lucru la Netflix au necesitat îngrijiri medicale în chiar prima zi a filmărilor ce au început săptămâna aceasta în Marea Britanie în condițiile în care temperaturile au coborât sub 0°C. Potrivit Variety, medicii au fost chemați în timpul jocului „Roșu, verde”, primul din serialul pe care se bazează viitoarea emisiune.

Cred că e evident că n-a tras nimeni cu mitraliera după cei 456 de concurenți, unii dintre aceștia având însă mari dificultăți din cauza frigului. „Unele persoane nu își puteau mișca picioarele fiindcă era atât de rece. Puteai auzi pe cineva strigând medic iar echipa își făcea imediat apariția”, a relatat unul dintre concurenți pentru The Sun.

„Chiar dacă îi lua hipotermia, oamenii erau dispuși să rămână pe cât de mult posibil fiindcă sunt mulți bani în joc. Prea mulți erau hotărâți să nu se miște așa că au rămas pe loc mult prea mult timp”, a relatat un altul, unii dintre ei afirmând că platoul de filmare arăta ca o „zonă de război” și că cei care au trecut de probă au primit apoi paturi supraetajate, exact ca în serial.

Chiar dacă producătorii le-au oferit concurenților termosuri și haine groase, unii dintre aceștia au avut probleme fiindcă nu erau obișnuiți cu asemenea temperaturi, Netflix acceptând la înscrieri participanți din întreaga lume. Nimeni nu a fost grav rănit dar sute de concurenți au fost eliminați din prima probă, potrivit celor care au participat la filmările ce au avut loc la un hangar aflat la nord de Londra.

Când a anunțat Squid Game: The Challenge în vara anului trecut, Netflix a declarat că reality show-ul va avea mai multe probe inspirate de serialul sud-coreean, precum și „unele noi surprinzătoare”. Marele premiu este de 4,56 de milioane de dolari, o referință la suma pusă la bătaie în serial dar considerabil mai mică (45,6 miliarde de woni, echivalentul a peste 38 de milioane de dolari).

Laitmotivul săptămânii pare a fi „încă nu avem o dată de lansare”

„Rick and Morty” rămâne fără vocea lui Rick și Morty

Televiziunea americană Adult Swim a anunțat încetarea colaborării cu Justin Roiland, co-creatorul și producătorul executiv al popularului său serial său animat Rick and Morty în urma dezvăluirilor că acesta a fost acuzat de violență domestică. Apariția acuzațiilor în spațiul public a provocat consternare în rândul fanilor, mai ales că Roiland este și actorul de voce din spatele celor două personaje principale.

Jurnaliștii de la NBC News au fost cei care au dezvăluit în premieră pe 12 ianuarie că Roiland a fost pus sub acuzare de autorități în mai 2020 pentru violență domestică și sechestrare prin amenințări, violență, fraudă și/sau înșelăciune. Acuzațiile formulate de o fostă parteneră a sa au făcut deja subiectul mai multor audieri în instanță, următorul termen fiind stabilit pentru data de 27 aprilie.

Chiar dacă roțile justiției americane se mișcă încet încet, oprobiul opiniei publice se instalează mult mai rapid, Hulu anunțând de asemenea ruperea legăturilor cu Roiland, acesta fiind co-creatorul și unul dintre actorii de voce pentru serialul său Solar Opposites. Roiland și-a dat demisia și de la Squanch Games, studioul de jcouri pe care l-a co-fondat și care a lansat titlul High on Life chiar luna trecută.

Revenind la Rick and Morty, deocamdată nu este clar ce se va întâmpla după plecarea lui Roiland, cele două variante fiind practic ca vocile personajelor titulare să fie preluate acum de Dan Harmon, celălalt co-creator al seriei, sau ca producătorii să caute un alt actor de voce. Nu este clar nici dacă lansarea sezonului 7 al serialului, programată pentru jumătatea lui 2023, va fi afectată de decizie.

Roiland la Premiile Emmy din 2018(Phil McCarten / Associated Press / Profimedia Images)

„Aqua Teen Hunger Force” se întoarce după 8 ani

Săptămâna aceasta fanii animațiilor inconfundabile marca Adult Swim au avut parte de una caldă și una rece, televiziunea americană anunțând că Aqua Teen Hunger Force se va întoarce pentru un al 12-lea sezon după încheierea seriei originale în 2015. Și ca vestea să fie și mai bună, noul sezon vine de la Dave Willis și Matt Maiellaro, creatorii serialului care a avut premiera în 2000.

Apropo, serialul a ajuns să fie asociat atât de puternic cu Adult Swim că aproape nimeni nu își mai amintește că el a fost lansat inițial pe Cartoon Network. „Suntem încântați să facem mai multe episoade ale Aqua Teen Hunger Force pentru o nouă generație de fani și să construim asupra celei mai impresionante colecții de personaje originale strânse vreodată”, au declarat cei doi creatori într-un comunicat.

Deși Adult Swim nu a anunțat încă o dată de lansare pentru noul sezon, știm că acesta va avea 5 episoade (era loc de mai multe, știu) și că, la fel ca Rick and Morty, el va putea fi văzut în România pe platforma HBO Max, televiziunea americană cunoscută pentru serialele sale animate bizare făcând parte din concernul Warner Bros. Discovery, după cum amintește și Entertainment Weekly.

Biserica Catolică are un episcop pentru Lună

Chiar dacă nu sunt lucruri noi, ocazional îmi place să vin în rubrica Nerd Alert cu ceea ce americanii ar numi „fun facts” iar săptămâna aceasta am aflat și eu că Biserica Catolică are un episcop pentru singurul satelit natural al planetei noastre. Povestea a fost reșapată de cei de la IFL Science, probabil în lumina tuturor discuțiilor legate de misiunea Artemis a NASA ce vrea să readucă omenirea pe Lună.

Totul datează încă de când Neil Armstrong și Buzz Aldrin au păsit pentru prima oară pe suprafața lunară pe 20 iulie 1969, fiind puțin probabil ca aceștia să se fi gândit la momentul respectiv că intră într-o dioceză catolică. Însă o regulă obscură introdusă în 1917 în Codul de Drept Canonic al Bisericii Catolice stipulează că orice pământ nou descoperit devine parte a diocezei din care a pornit expediția.

Drept urmare, canonizarea Lunii a devenit răspunderea Diocezei Orlando din Florida, statul american din care a fost lansată misiunea Apollo 11. Onoarea de prim episcop al Lunii i-a revenit lui William Donald Borders, care a condus Dioceza Orlando între 1968 și 1974. După aselenizare acesta a avut o audiență la Vatican cu papa Paul al VI-lea, în timpul căreia i-ar fi spus de noul titlu.

Se pare că inclusiv suveranul pontif a fost luat prin surprindere de acest lucru, înainte ca Borders să îi explice contextul. Actualul episcop al Lunii, John Noonan, nu pare însă să facă prea mare caz de titlu. „Nu înseamnă nimic dacă nu ai pe nimeni asupra căruia să ai jurisdicție”, afirmă părintele John Giel, responsabilul pentru probleme canonice al Diocezei Orlando.

„Din moment ce nu am descoperit viață pe Lună, povestea doar scoate în evidență natura bună și amuzantă a episcopului Borders, care i-a permis să fie un prim episcop atât de bun pentru Florida centrală”, adaugă Giel cu referire la faptul că clericul catolic a fost și primul episcop al Diocezei Orlando, nu doar al Lunii.

John Noonan (stânga) este episcop al Lunii din 2010, când a fost numit în fruntea Diocezei Orlando (FOTO: Pier Paolo Cito / Associated Press / Profimedia Images)

Hai să vedem și două știri mai pe scurt:

Comedy Central a anunțat că sezonul 26 al South Park va avea premiera în ziua de miercuri, 8 februarie, și că serialul va fi difuzat de-a lungul lui 2023. La fel ca în cazul ultimelor nici nu mai știu câte sezoane, fiecare episod nou va putea fi văzut în streaming pe site-ul oficial al South Park și pe cel al Comedy Central;





de la Netflix am aflat o veste mai puțin bună, și anume că serialul său de acțiune/comedie Cobra Kai, inspirat de filmele cu arte marțiale de pe vremuri, a fost reînnoit pentru un al șaselea sezon, dar că acesta va fi și ultimul. Deși nu a anunțat deocamdată o dată de lansare oficială, cel mai probabil ultimul sezon al serialului va avea premiera cândva înspre finalul anului.

Acel „coming soon” de la sfârșitul trailerului poate însemna multe, ținând cont că sezonul 5 a fost lansat în urmă cu doar câteva luni

Și dacă tot a venit vorba de trailere, tocmai am avut parte și de unul pentru 65, un lungmetraj sci-fi al Sony în care Adam Driver joacă rolul unui pilot care se prăbușește cu nava sa pe o planetă necunoscută, descoperind însă rapid că a ajuns pe Pământ, doar că în urmă cu 65 de milioane de ani prin nu știu ce circumstanțe misterioase.

Sincer să fiu eu parcă am mai văzut filmul ăsta de câteva ori și nici n-aș putea zice că trailerul m-a impresionat cu ceva. Însă sunt sigur că filmul va avea fanii săi și sunt curios dacă Adam Driver va reuși să îl tragă în sus prin interpretarea sa, chiar dacă povestea nu e cu nimic originală. 65 o va avea premiera în România pe 9 martie, înainte de lansarea în alte țări.

Deci ignoră acel „17 martie” de la sfârșitul trailerului, la noi o să apară mai repede

