Duminică, 22 Ianuarie 2023

Ana Tepșanu

Acțiunea din serialul „The Last Of Us” ne poartă într-o lume apocaliptică, unde două personaje centrale încearcă să găsească o soluție pentru a pune capăt pandemiei care terorizează pământul, în timp ce trec prin situații limită.

Filmul „The Last Of Us”, actorii Pedro Pascal și Anna Torv Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia

Seria, care se bazează pe jocul video cu același nume, a reușit să captiveze instant audiențele, atât pe gameri, dar și pe ceilalți. Am ales să vorbim cu câțiva pasionați de joc pentru a vedea dacă într-adevăr serialul le întâlnește așteptările și de ce cred că merită să fie urmărit de toată lumea.

„The Last Of Us”, un joc special în universul gamerilor

Jocul „The Last Of Us” a apărut în 2013 și a fost creat de Naughty Dog pentru PlayStation. Chiar dacă povestea inițială a primit și o continuare, primul joc a fost un real succes și a devenit extrem de important și mulți dintre jucători susțin că nu te poți numi „gamer” dacă nu l-ai jucat.

În 10 ani de la lansare, „The Last Of Us” a vândut peste 37 de milioane de copii la nivel global și continuă să atragă noi adepți în fiecare zi; mai mult, pe 3 martie, va apărea și varianta PC a jocului.

În ceea ce privește adaptările pe marile sau micile ecrane după jocurile video, fanii nu sunt în general mulțumiți de rezultate, iar personajele pe care ajung să le personifice par să nu se mai regăsească în povestea extinsă pentru marile audiențe.

„The Last Of Us” este prima adaptare a unui joc video exclusiv Playstation într-o serie, după ce fanii s-au bucurat și de jocul „Uncharted” adaptat într-un film lansat la început de 2022, care s-a dovedit un mare hit în cinematografe; ambele producții sunt acum disponibile pe HBO Max.

Un serial cu audiențe impresionante

„The Last Of Us” a fost adaptat pentru TV de Neil Druckmann, cel care a făcut jocul, și Craig Mazin, mintea din spatele serialului popular „Cernobîl”. Ambii și-au dorit să scape de „blestemul adaptărilor jocurilor video” și să creeze o poveste care să vine în continuarea jocului, ba chiar să-i respecte fidel acțiunea, în timp ce oferă mult mai mult context personajelor.

Primul episod, lansat pe 16 ianuarie, pare că a reușit să-și convingă audiențele și chiar să-i determine pe mulți să-l considere cea mai bună adaptare după un joc video. De fapt, premiera seriei a fost urmărită de 4.7 milioane de utilizatori, ceea ce o transformă în a doua cea mai mare premieră a unui episod HBO din ultimii zece ani, mai exact de la „Boardwalk Empire”, care a debutat cu 4,81 milioane de vizionări.

Pe primul loc, așa cum era de așteptat, rămâne „House of the Dragon”, unde primul episod a atras aproape 10 milioane de utilizatori. Așa cum notează Wired, adaptarea unui joc video într-un film/serial este foarte diferită de cea a unui roman, deoarece într-un joc, tu ajungi să fii personajul central și să-l controlezi, poate chiar să-i simți emoțiile și să fii activ în acțiune.

Sentimentul ăla care te ajută să empatizezi profund cu un caracter anume poate să-ți fie răpit odată cu transformarea jocului într-o producție TV. Plus de asta, trebuie avut în vedere faptul că jocurile din ziua de azi sunt adevărate filme în sine, unde vocile personajelor sunt realizate de actori experimentați și unde nivelul emoției și al acțiunii poate atinge cote maxime în sufletul jucătorilor.

Creatorii seriei au avut în vedere toate aceste lucruri atunci când au pus cap la cap serialul și au vrut să le ofere privitorilor aceleași sentimente din joc, unele chiar exacerbate de posibilitatea extinderii lor. Spre exemplu, dacă în joc unele detalii ar fi fost de umplutură și ar fi luat din entuziasmul jucătorului de a începe cât mai repede acțiunea, în show ele par firești și doar completează și mai mult povestea sau conturează și mai bine personajele ei.

O poveste apocaliptică și o temă de gândire - e oare posibilă o nouă pandemie?

Actrițele Bella Ramsey și Anna Torv, filmul „The Last of Us”. FOTO: LANDMARK MEDIA / Alamy / Profimedia

Primul episod al seriei începe în anul 1968, cu o discuție între doi epidemiologi - unul vorbește despre posibilitatea ca lumea să se confrunte cu o pandemie generată de un virus asemănător gripei, în timp ce altul spune că mai degrabă se teme de posibilitatea ca omenirea să treacă printr-o pandemie generată de ciuperci parazite, care ar pune control pe corpul oamenilor până când ei ar deveni „miliarde de păpuși cu minți otrăvite cu un singur scop unic - de a răspândi infecție și către ultimul om în viață.”

26 septembrie 2033 este ziua în care începe propriu-zis acțiunea din serial, unde lumea se confruntă fix cu problema de mai sus. Așa cum era de așteptat, oamenii s-au întrebat - cât de probabil este să trecem și în viața reală prin așa ceva?

Creatorii „The Last Of Us” au pornit ideea jocului de la un element real și anume ciupercile parazite Cordyceps, numite și „ciuperci zombie”, după ce au vizionat documentarul BBC - „Planet Earth”, unde prezentatorul David Attenborough a vorbit despre cum anumite furnici tâmplar pot fi infectate cu această ciupercă care le poate transforma radical comportamentul (după cum se poate vedea și în acest video, urmărit de peste 10 milioane de utilizatori).

Din fericire, oamenii de știință din prezent susțin că este improbabil să ne confruntăm cu o astfel de problemă în realitatea noastră.

În show, motivul pandemiei este generat de schimbările climatice și modalitatea în care se reproduc acele ciuperci, însă în viața noastră, faptul că putem să ne reglăm temperatura corporală este o barieră fantastică împotriva acestor tipuri de infecții (chiar dacă unele există, cum ar fi Candida).

Plus de asta, în cazul oamenilor, ciupercile ar trebui să absoarbă și țesutul uman și chiar dacă reușesc să ne invadeze, ar trebuie să facă față unui sistem imunitar robust.

Ciupercile de genul ăsta afectează insectele de milioane de ani, dar nu au trecut la mamifere. „Nu sunt pregătite să invadeze, să se stabilească și să transmită spori dintr-un corp uman”, după cum a spus João Araújo, cercetător din cadrul New York Botanical Garden pentru Forbes.

Despre ce e vorba în joc/serial

Atenție, textul poate conține spoilere!

Așa cum povesteam, acțiunea începe în 2003, când Joel (jucat în show de Pedro Pascal), fiica lui Sarah și fratele lui Tommy fug din propria casă, după ce lumea din jurul lor a fost infectată de această ciupercă zombie.

Începutul jocului este extrem de dramatic, deoarece jucătorul îl controlează pe Joel și trece activ prin toate stările lui, dar începutul seriei nu dezamăgește, după cum spun și gamerii.

Într-o realitate apocaliptică extrem de bine redată vizual, cei trei fug de zombie, până în clipa în care Sarah este ucisă de un soldat guvernat de frică, chiar dacă Joel îi spune că nu sunt infectați.

20 de ani mai târziu, într-o societate divizată și cumva adaptată la noua realitate, Joel primește task-ul de a o duce pe Ellie (jucată de Bella Ramsey), 14 ani, într-un loc sigur; ea este salvarea, deoarece puștoaica s-a născut în pandemie și este imună la ciupercă. În joc, vocile personajelor centrale aparțin actorilor Troy Baker și Ashley Johnson, iar interesant este că ambii vor avea roluri importante și în show, deși nu știm multe detalii despre ele.

Practic, seria a integrat nu doar elemente din joc, ci și voci bine cunoscute pentru gameri, lucruri care contribuie la calitatea acesteia.

Ce părere au gamerii despre serial

Dragoș, 35 de ani, copywriter: „Atmosfera e perfectă în serial”

Dragoș crede că jocul „e un film la puterea a 10-a, în primul rând datorită poveștii.” „În prima partea a jocului nu prea înțelegi care e scopul, de ce faci asta și curiozitatea construiește acțiunea. Apoi e toată emoția aia post-apocaliptică, o cu totul altă organizare socială.

Prima oară când l-am jucat nu am trecut prin pandemie și mi se părea totul SF, acum nu mai știu ce să zic”, adaugă el. Tânărul punctează și relația dintre Joel și Ellie și cum legătura dintre ei devine din ce în ce mai strânsă și familiară, lucru care „n-are cum să nu-ți placă.”

„În ultimul rând, zombii te distrug psihic și cine spune că n-a sărit în sus de frică măcar o dată în joc, minte.” De la serial, Dragoș și-a dorit să surprindă atmosfera, lucru care i se pare că s-a întâmplat.

„Jocul a fost atât de unic, încât nici un serial slab sau unul bun n-o să-mi fure experiența, ci doar o va completa. Atmosfera e perfectă în serial și unele cadre sunt asemănătoare cu cele din joc, e foarte tare.”

Pentru cei care n-au jucat jocul, tânărul punctează cum jocurile sunt produse culturale complexe, cu profunzime, scriitori foarte buni și pasiunea extra. „Ce vreau să zic - lăsați-vă copiii să joace jocuri, unele sunt mai bune decât cărțile.”

Andrei, 38 de ani, editor: „M-a convins că merită văzut primul episod”

„Există jocuri cu poveste bună și jocuri fun de jucat, însă puține jocuri pot să le combine așa de bine cum o face „The Last of Us.” Simți că joci un film, cu personaje bine creionate, cu priveliști post-apocaliptice impresionante, cu o progresie perfectă: momentele de relaxare trec în momente de acțiune și invers, exact cât să te țină captiv în povestea lui Joel și Ellie”, descrie Andrei acțiunea.

El crede că este un joc important pentru gameri deoarece oferă „o poveste bună, liniară și single-player, o ofertă tot mai rară pe piața de gaming, cucerită de jocuri multiplayer sau open world, în care povestea lipsește, sau e doar un scurt pretext pentru acțiunea din el.”

Andrei a avut zero așteptări de la serial și menționează cum ecranizările bazate pe jocuri nu au cea mai bună reputație, dar trailerul, spune el, a confirmat valoarea producției, „cu atmosfera deseori apăsătoare pe care te-ai aștepta să o găsești după ce lumea modernă a dat colțul.”

I-a plăcut primul episod, dar mărturisește că așteaptă cu interes și continuarea lui.

„Este o adaptare reușită pentru că personalitatea și motivațiile personajelor sunt exact cum ar trebui să fie. Au fost controverse printre fani, că actrița aleasă să o joace pe Ellie nu seamănă cu personajul, dar, dacă mă iau după comentariile de la clipurile de pe TikTok, mulți au început să fie câștigați de Bella Ramsey.

Nu am apucat să vedem foarte mult din lumea schimbată în care cei doi protagoniști călătoresc. Ne-au fost arătați foarte puțin monștrii pe care-i vor întâlni, iar dușmanii umani au fost doar pomeniți. M-a convins că merită văzut primul episod”, adaugă el. Cât despre ideea că este cea mai bună adaptare a unui joc video, Andrei spune că „a urcat repede pe primul loc, pe care sper și cred că o să și-l păstreze.

Există inclusiv mitul că filmele bazate pe jocuri sunt „blestemate” să nu fie bune, dar poate e și pentru că nu li se oferă atenția necesară. Din ultimii ani merită amintite filmele „Assassin’s Creed”, „Monster Hunter”, „Mortal Kombat” și „Uncharted”. „The Last of Us” se poate compara cel mai bine cu serialul “The Witcher”.

Ambele bazate pe jocuri foarte iubite, cu actori principali destul de cunoscuți și care au loc în lumi destul de diferite de a noastră. Netflix, însă, a luat câteva decizii mai neinspirate cu serialul Witcher, care au dus și la plecarea lui Henry Cavill din rolul principal. Este incredibil de important ca scenariștii să respecte și să aprecieze materialul-sursă, ba chiar ajută să fie fani.”

Cătălin (oldman2503), 65 de ani, inginer: „Jocurile actuale sunt deja filme”

Cătălin zice că după ce ai jucat jocul ăsta pe Playstation, e foarte greu să te gândești că un serial se va ridica la nivelul pe care-l aștepți, dar a fost surprins de primul episod.

„În proporție de 80% respectă jocul, cu ceva „îmbunătățiri, dar e ok.” La ora actuală, jocurile sunt deja filme în adevăratul sens al cuvântului, cu actori renumiți, scenarii elaborate, efecte speciale deosebite.

Dacă nu l-ai jucat și vezi serialul, poți să te rezumi la atât. Însă, atunci când îl joci și intri în pielea personajelor, e cu totul altceva. Una e să stai cu popcorn în fața televizorului și alta e să rezolvi tu încercările la care sunt supuși protagoniștii. Jucați-l pe PS că e mai ok!”

Alina, marketing & PR manager: „M-a transpus din nou prin caruselul de emoții de la începutul poveștii”

Și Alina vorbește despre cum jocul este un „must-play” pentru gameri, datorită poveștii impresionante și complexității personajelor. „M-a scos din zona de confort și a fost nevoie să joc stealth (pe furiș/la pândă) de multe ori, deși nu este, în general, prima mea alegere, să am răbdare, să găsesc momentul oportun de atac/sneak, să preiau acțiunea/apărarea în mâinile mele din perspectiva lui Ellie și să fiu eu cea care-l apără pe Joel, ceea ce-ți ridică nivelul de adrenalină”, a spus ea.

I-a plăcut foarte mult primul episod din serie, iar așteptările ei au fost mari: „m-a transpus din nou prin caruselul de emoții de la începutul poveștii, deși știam ce urmează să se întâmple, și pot spune că am trăit mai intens momentele cheie decât atunci când am jucat pe PS4.”

Alina povestește cum alegerea actorilor i se pare foarte reușită, iar odată cu primul episod văzut, „i s-a făcut dor să joace jocul din nou.” Celor care nu au jucat jocul, tânăra le recomandă să evite spoilerele, mai ales pentru că povestea este una complexă și spectaculoasă, care merită să fie descoperită treptat.

Cosmin, 29 de ani, game designer: „E mai mult decât un film cu zombie”

Cosmin susține că „The Last Of Us” este cel mai bun joc pe care l-a experimentat până în prezent, din două motive foarte clare - povestea și complexitatea personajelor.

„A venit la pachet cu o implicare emoțională foarte profundă față de personajele principale, iar în unele momente am fost emoționat până la lacrimi”, zice el. În ceea ce privește serialul, principala așteptare a fost ca acesta să rămână fidel jocului, iar personajele să fie la fel de bine conturate ca-n joc.

„Mi-a plăcut conținutul extra adăugat, fără să afecteze povestea originală. Actorii, Bella Ramsey în rolul lui Ellie, unele replici identice ca-n joc, coloana sonoră, viteza cu care se desfășoară acțiunea, toate astea mi-au oferit o experiență care mi-a ridicat așteptările. Pare că toți cei care au lucrat la serial cunosc și respectă universul jocului, dar și fanii lui.”

Cosmin crede că „The Last Of Us” este cea mai bună și fidelă adaptare a unui joc video, iar celor care n-au jucat jocul vrea să le transmită că e mai mult decât „un film cu zombie. Momentele de acțiune cad pe plan secund, în timp ce focusul este pus pe relațiile dintre personaje, pe modul în care ele se adaptează la o lume postapocaliptică și pe încercarea lor de a trece peste traume emoționale”, încheie tânărul.

Gabriel, 21 de ani, student: „Mi-ar plăcea să existe mai multă fluiditate sau naturalism în conversație sau acțiune”

„Cel mai mult mi-a plăcut cum natura a pus stăpânire pe tot, iar orașele, mașinile și locurile care obișnuiau să fie creații monumentale sau artificiale sunt reacaparate de către natură sau vegetație. Plus de asta, povestea. E un joc despre Joel și Ellie și despre cum durerea lui după ce o pierde pe Sarah îl face să se închidă în sine, iar apoi ajunge să se lege de Ellie și cum simți legătura dintre ei”, zice Gabriel.

În ceea ce privește serialul, tânărul îl consideră cinematic și i-a atins așteptările, mai ales cu informațiile în plus care au completat lumea din „The Last Of Us.”

Tânărul vorbește și despre cum cei care vizionează doar serialul, fără să joace jocul, nu vor simți aceeași teroare în lupta cu un monstru pe care nu l-au văzut niciodată sau „faptul că mai ai doar două gloanțe și în jurul tău sunt doi inamici.”

„Ce nu mi-a plăcut la primul episod este că în unele momente pare că personajele „joacă un rol”, lucru pe care l-am văzut atunci când Ellie îi spune lui Joel că are ceasul spart. Pare că există unele elemente pe care personajele trebuie să le atingă și mi-ar plăcea să existe mai multă fluiditate sau naturalism în conversație sau acțiune”, adaugă el.

Gabriel încurajează pe cei care văd doar serialul HBO să fie deschiși la experiență, mai ales că povestea e mai mult despre personaje decât despre acțiune.