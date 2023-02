FILM Miercuri, 15 Februarie 2023, 21:46

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Printre noutățile ce apar pe Netflix în luna februarie se numără un film greu de înțeles cu Ashton Kutcher, revenirea unui criminal în serie și un nou hit românesc de la box office.

Mă refer la Your Place or Mine, sezonul 4 al You și Mirciulică, filmul lui Mircea Bravo lansat anul trecut.

La acestea se adaugă și cel mai recent sezon al serialului de acțiune-aventură Outter Banks,sezonul 5 al seriei documentar Formula 1: A Drive to Survive, A Girl andan Astronaut, Aggretsuko: Sezonul 5, My Dad the Bounty Hunter, The Law According to Lidia Poët, Vikingulven, We Have a Ghost și destul de multe altele.

În fine, uite despre ce e vorba:

Titlurile propuse de Netflix pentru luna februarie

You: Sezonul 4 Partea 1 (din 9 februarie)

„Luând totul de la început în Londra, Joe promite să îngroape trecutul și să fie cea mai bună variantă a sa. Dar pe drumul dificil către mântuire, o nouă obsesie începe să se aprindă”, afirmă descrierea oficială a Netflix pentru serial.

Pentru cei care au ratat primele sezoane, You este o altă serie despre un criminal în serie, una cu o poveste mai atipică. Protagonistul Joe Goldberg este managerul unei librării din New York și un criminal în serie care se îndrăgostește și dezvoltă o obsesie extremă.

Spre deosebire de alte producții ale Netflix pe acest subiect, You nu se bazează însă pe un caz real, fiind o adaptare a seriei de romane cu același nume scrise de autoarea americană Caroline Kepnes. Chiar dacă nu făcut așa furori ca Dahmer, lansat anul trecut, You a strâns de-a lungul ultimilor 4 ani o legiune devotată de fani.

Your Place Or Mine (din 9 februarie)

Debbie (Reese Witherspoon) și Peter (Ashton Kutcher) sunt cei mai buni prieteni și au firi total opuse. Ea își dorește doar o viață de rutină împreună cu fiul ei, în LA, el este însetat de schimbare, în NY.

Când fac schimb de case și vieți pentru o săptămână, cei doi descoperă că nevoile lor s-ar putea să fie un pic diferite de ceea ce credeau ei că-și doresc.

Asta ne spune Netflix despre film. Dacă povestea ți se pare puțin plauzibilă, nu ești singurul, firul narativ mi s-a părut unul suprarealist chiar și pentru o comedie romantică și a trebuit să mă uit de vreo 3 ori la trailer ca să fiu sigur dacă am înțeles bine despre ce este vorba. Însă e Ashton Kutcher acolo, deci bănuiesc că lungmetrajul va avea fanii săi, mai ales că acesta a cam dispărut din peisaj în ultimii ani.

Outer Banks: Sezonul 3 (din 23 februarie)

După ce au pierdut aurul și au fugit din Outer Banks, sezonul 3 îi găsește pe cei din grupul Albiturilor naufragiați pe o insulă pustie care, pentru scurt timp, pare a fi un cămin idilic și primitor. Noii locatari ai „Țării Albiturilor” (așa cum au botezat-o) își petrec zilele pescuind, înotând și bucurându-se de viața lipsită de griji la reședința lor temporară.

Dar lucrurile o iau în curând razna pentru John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ și Cleo, care se trezesc din nou prinși într-o vânătoare de comori, în timp ce fug literalmente pentru a-și salva pielea. Faliți și departe de casă, nu pot avea încredere în nimeni. Ward și Rafe sunt însetați de răzbunare, iar un „don” caraibian necruțător e dispus să facă orice pentru a pune mâna pe marele premiu.

Seriale difuzate de Netflix în februarie

Class (din 3 februarie)

Trei elevi dintr-un cartier sărac se înscriu la un liceu de elită din Delhi, în care secretele și zvonurile întunecate duc, până la urmă, la crimă.

The Exchange (din 8 februarie)

Două femei decid să intre în lumea dominată de bărbați a bursei în Kuweitul anilor ’80, o lume bazată pe corupție și concurență acerbă. Inspirat de evenimente reale.

Love to Hate You (din 10 februarie)

O avocată care detestă să fie învinsă de bărbați și un actor de top care nu are încredere în femei desconsideră iubirea. Asta până ce sunt obligați să iasă împreună.

In Love All Over Again (din 14 februarie)

De când s-au cunoscut, Irene și Julio se tot joacă de-a dragostea, despărțirea și împăcarea. Va avea parte relația asta de un final fericit?

Eva Lasting (din 15 februarie)

O adolescentă misterioasă sosește la o școală de băieți din Columbia anilor '70, unde distruge stereotipuri, încalcă reguli și frânge inimi.

Red Rose (din 15 februarie)

Un grup pestriț de adolescenți trebuie să supraviețuiască unei veri pline de teroare după ce descarcă o aplicație care face solicitări periculoase, cu consecințe mortale.

The Law Acording to Lidia Poet (din 15 februarie)

După ce i se interzice să practice avocatura, o femeie se pregătește să lupte împotriva deciziei. Inspirat de povestea adevărată a Lidiei Poët, prima avocată din Italia.

Aggretsuko: Sezonul 5 (din 16 februarie)

În acest ultim sezon, Retsuko se confruntă cu cea mai mare provocare de până acum, fiind propulsată în politică. Votați-o pe Retsuko!

A Girl and an Astronaut (din 17 februarie)

Un astronaut revine pe Pământ după 30 de ani, reaprinde flacăra unei vechi iubiri și trezește interesul unei corporații care vrea să afle cum de nu a îmbătrânit deloc.

Ganglands: Sezonul 2 (din 17 februarie)

Mehdi, Liana și Tony au în plan să plece din Belgia, dar îi împiedică sosirea unui nou dușman, unul care îi obligă să facă alianțe cu foști rivali.

Who Were We Running From (din 24 februarie)

Având un trecut dureros, o mamă duce o viață de fugară anonimă alături de fiica ei, locuiește prin hoteluri și consideră că oricine poate fi o amenințare.

Formula 1: Drive to Survive: Sezonul 5 (din 24 februarie) - Documentar

În fiecare sezon captivant de Formula 1, piloții, managerii și proprietarii de echipe trăiesc la cote maxime, atât pe circuit, cât și în afara lui.

Filme noi pe Netflix luna aceasta

Infiesto (din 3 februarie)

În timp ce pandemia de coronavirus le dă viețile peste cap, doi detectivi îi urmăresc cu îndârjire pe autorii unei răpiri care pare să facă parte dintr-un plan sinistru.

Stromboli (din 3 februarie)

După ce vacanța ei se duce de râpă, o femeie bântuită de amintirea căsniciei eșuate și de o ceartă cu fiica ei se înscrie într-o tabără intensă de autovindecare.

True Spirit (din 3 februarie)

O adolescentă australiană tenace își urmează visurile și își înfruntă temerile încercând să devină cea mai tânără persoană care navighează în jurul lumii pe cont propriu.

Vikingulven (din 3 februarie)

După ce e martoră la o crimă grotescă la o petrecere din noul său oraș, o adolescentă începe să aibă viziuni ciudate și dorințe bizare.

10 Days of a Good Man (din 10 februarie)

Un avocat transformat în detectiv particular preia un caz de dispariție de persoană, o misiune care, pe neașteptate, ajunge să-i schimbe viața.

Squared Love All Over Again (din 13 februarie)

Un jurnalist celebru și o profesoară realistă își văd relația pusă la încercare atunci când un job intervine în calea noii lor vieți împreună.

Remember (din 14 februarie)

Șase liceeni blocați într-o buclă temporală trebuie să găsească rămășițele împrăștiate ale unei victime necunoscute pentru a rupe blestemul și a trăi ziua de mâine.

Unlocked (din 17 februarie)

Viața unei femei este dată peste cap atunci când un bărbat periculos intră în posesia telefonului ei pierdut și îl folosește pentru a-i urmări orice mișcare.

The Strays (din 22 februarie)

Viața pe care o femeie de culoare cu pielea deschisă și-a construit-o cu grijă începe să scape de sub control atunci când, în suburbia ei liniștită, apar doi străini.

We Have a Ghost (din 24 februarie)

Kevin caută să descopere adevărul despre trecutul unei fantome pe nume Ernest, pe care o descoperă în noua sa casă, cei doi devenind astfel ținte CIA.

Seriale Netflix pentru copii și familie

My Dad The Bounty Hunter (din 9 februarie)

Un vânător de recompense intergalactic își duce rolul de tată la extrem atunci când cei doi copii ai săi pleacă din greșeală cu el în spațiu și îi distrug misiunea.

That Girl Lay Lay: Sezonul 2 (din 23 februarie)

Cum secretul ei încă nu a fost dezvăluit, Lay Lay este iar alături de prietena ei Sadie. Cele două fete au parte de probleme cu aplicația, peripeții și lecții de viață.

Oddballs: Sezonul 2 (din 24 februarie)

James revine cu prietenii săi, Max și Echo, pentru alte tirade, idei nu prea strălucite și pozne la școală, culminând iar cu un dezastru în Dirt, Arizona.

Film rpmânesc

Mircea pică examenul pentru avocatură și se angajează la firma de salubritate a unui politician. Totul o ia însă razna când face echipă cu soția șefului.

Netflix a cumpărat drepturile de difuzare pentru Mirciulică, filmul de debut al comediantului Mircea Bravo, după ce anul trecut acesta a devenit al doilea film românesc care a generat încasări uriașe la box office-ul de la noi, după Teambuilding, de asemenea disponibil pe Netflix.

Anul trecut Mirciulică s-a clasat pe locul 7 în top 10 box office România, fiind văzut în cinematografe de 327.758 de cumpărători de bilete și generând încasări mai mari la noi în țară decât blockbustere ca Black Panther: Wakanda Forever, The Batman sau Jurassic World: Dominion.

P.S.: Bănuiesc că ai văzut că Netflix a ieftinit abonamentul de bază pentru clienții din România săptămâna aceasta, nu?

