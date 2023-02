FILM Duminică, 12 Februarie 2023, 19:53

Sebastian Jucan • HotNews.ro

​„The Last of Us”, noul serial vedetă al HBO, ne-a arătat din nou în ultimul său episod că e pregătit să încalce convențiile acceptate la Hollywood.

Pedro Pascal si Bella Ramsey in „The Last of Us” Foto: HBO Max / Warner Bros. Discovery

Endure and Survive, episodul 5 difuzat weekendul acesta, a încălcat un canon împământenit al filmelor americane, fie că e vorba de cele postapocaliptice, dar nu numai.

Mai exact, am văzut în ultimul episod al serialul HBO o prezentare atlfel a „eroilor” care luptă împotriva statului opresiv, statului polițienesc, împotriva dictaturii militare sau a fascismului.

Atenție: Urmează câteva spoilere!

În The Last of Us, un serial care s-a ridicat la înălțimea așteptărilor de la momentul anunțării sale în urmă cu doi ani, luptătorii pentru libertate din Kansas City ne sunt înfățișați la fel de cruzi, dacă nu chiar mai rău, precum reprezentanții tiraniei (militarii FEDRA, în cazul de față).

Banda condusă de Kathleen (jucată de actrița neo-zeelandeză Melanie Lynskey) nu se dă în lături de acte de barbarie și cruzime fără margini îndreptate împotriva unor civili pe care îi suspectează de colaboraționism sau că nu ar fi suficient de convinși de necesitatea luptei împotriva FEDRA.

Practic vedem în serialul HBO cum luptătorii pentru libertate devin întocmai ca exponenții tiraniei pe care au luptat cu succes să o înlăture. The Last of Us plusează chiar la acest capitol, arătând faptele lor într-o manieră mai grafică și explicită decât cele ale militarilor FEDRA.

Seria creată de Craig Mazin și Neil Druckmann se distanțează astfel puternic de canonul stabilit la Hollywood, în care cei care luptă împotriva statului opresiv sunt mereu „băieții buni”, chiar dacă ocazional mai au și ei greșeile și păcatele lor (de care însă se spală prin faptele din prezent).

Ce vrea să ne spună noul serial al HBO

Într-o conferință de presă susținută online cu câteva zile înainte de lansarea episodului 5 al serialului, HotNews.ro l-a întrebat pe unul dintre actorii din The Last of Us cum vede această reprezentare altfel bazată pe jocul cu același nume lansat în urmă cu 10 ani.

Iar Jeffrey Pierce aș zice că este unul dintre actorii în măsură să răspundă, el jucându-l în serial pe Perry, mâna dreaptă a lui Kathleen care pune în aplicare deciziile grupului de rebeli, iar în jocul video din 2013 a dat vocea lui Tommy, fratele protagonistului Joel.

„În lumea reală cred că nimeni nu se gândește niciodată că ei sunt tipii răi. Cred că cele mai rele lucruri care sunt făcute sunt făcute dintr-un simț al justiției și al unei cauze drepte fiindcă altfel nu poți justifica acele lucruri pe care le faci dacă nu crezi că acționezi în spiritul dreptății [lor]”, a răspuns actorul american în vârstă de 51 de ani.

El a relatat că într-o conversație avută anterior cu un jurnalist din Italia i-a spus că „dintr-un anumit punct de vedere Mussolini și amanta sa au avut parte de ceea ce meritau”.

„Cei care le-au făcut ceea ce au făcut s-au simțit absolut îndreptățiți în faptele lor. Dar ce lucruri îngrozitoare pe care unele ființe umane să le facă altora. Nu există niciun fel în care să poți numi acela un act de justiție, chiar dacă l-au meritat”, a parafrazat el discuția.

„Așadar cred că este important ca arta să ne învețe aceste lucruri despre noi înșine fiindcă aparent nu le învățăm din alte locuri. Așa că da, cred că ideea de a răsturna cu fundul în sus acest canon este importantă fiindcă noi toți trebuie să ne privim în oglindă, pentru asta există arta”, a mai spus Jeffrey Pierce.

„Întâlnește-l pe șeful nou, la fel ca șeful vechi”, a conchis el cu privire la luptătorii pentru libertate care se transformă în opresori.

Jeffrey Pierce în rolul lui Perry (FOTO: HBO Max / Warner Bros. Discovery)

O paralelă între „The Last of Us” și „Game of Thrones”

Jurnaliștii de la Inverse notează o paralelă interesantă între noul serial al HBO și unul care a făcut furori cu nu atât de mulți ani în urmă: Game of Thrones.

Atât în lumea postapocaliptică din noul serial, cât și în drama fantasy care s-a încheiat în 2019, singurul „pariu” sigur este că, indiferent cine este la conducere, oamenii de rând vor avea de suferit. Viața muritorului obișnuit din Westeros nu valorează foarte mult, chiar dacă un membru al Casei Targaryen se află pe Tronul de Fier sau nu.

În Game of Thrones la acest sistem de oprimare se face adesea referire drept „roata”, o referință la faptul că de fiecare dată când aceasta se întoarce pentru ca un nou lider să poată ajunge la conducere, mai mulți oameni sunt zdrobiți sub ea.

În primele sezoane și cele de pe la mijlocul serialului fantasy această situație este o preocupare importantă pentru Daenerys Targaryen, ducând la un schimb de replici clasic cu Tyrion Lannister:

„Tyrion: Este un vis frumos, să oprești roata. Nu ești prima persoană care a visat la asta.

Daenerys: Nu voi opri roata, voi distruge roata”.

Vedem o situație asemănătoare în episoadele 4 și 5 din The Last of Us, în care militanții care i-au înlocuit pe cei din FEDRA îi atacă și aproape ucid pe Joel și Ellie imediat după ce intră în Kansas City. Iar valul de teroare care urmează nu pare cu nimic mai prejos decât faptele militarilor FEDRA, dimpotrivă.

Cu alte cuvinte, roata continuă să se învârtă.

Craig Mazin, unul dintre cei doi creatori ai The Last of Us, a explicat succint sursa de inspirație:

„Atunci când există o schimbare dramatică de putere de la un regim opresiv care este răsturnat de o forță revoluționară, istoria este plină de exemple în care forța revoluționară este la fel de rea precum ce a existat înainte. Iar noi am întruchipat acest lucru în personajul jucat de Melanie Lynskie”.

