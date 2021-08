În sfârșit, HBO lucrează la un serial care va rivaliza cu succesul lui „Game of Thrones”

The Last of US

Au trecut mai bine de doi ani de când Game of Thrones s-a încheiat la HBO. Un final care a fost totodată un început pentru speculații pe tema viitorului platformei de streaming după ce Westeros, dragonii și un anumit tron de fier au încetat să-i propulseze ratingul. Dar HBO n-a pierdut vremea, scrie Yahoo!Entertainment.

Și-a folosit tipica „atingere a lui Midas” pentru a oferi abonaților de toate, de la I May Destroy You la Lovecraft Country, Mare of Easttown și Succession, ca și multe altele. Chiar și un prolog la Game of Thrones (GoT) va veni la HBO în curând, iar în iulie HBO și HBO Max au aflat că au primit 130 de noi nominalizări la Emmy. Și încă n-am spus nimic despre The Last of Us, adaptarea unui joc video de mare succes creat de Naughty Dog sub egida lui Sony și care este deja un subiect pentru titluri care-i descriu un viitor succes comparabil cu cel al lui GoT.

The Last of Us este deja în lucru

Știri din Canada au dezvăluit un program de producție întins pe 12 luni cu un buget uriaș de opt cifre per episod pentru noul serial. În Last of Us vor juca și doi veterani din GoT, Pedro Pascal (Oberyn) și Bella Ramsey (Lyanna Mormont) , care vor fi protagoniștii Joel și Ellie.

Un oficial local din orașul Fort Macleod din Alberta a declarat pentru un post local de știri că bugetul serialului reprezintă un stimulent economic uriaș pentru regiune: „Are cinci regizori artistici și folosește o armată de sute de tehnicieni. Au făcut șase luni de pregătiri și vor filma 12 luni în Alberta. Probabil că este cel mai mare proiect de acest fel din Canada”.

Buget mare, impact mare

Desigur, HBO nu comentează pe marginea bugetului pentru The Last of Us. Dar merită să ne amintim că cel mai scump sezon al lui GoT a costat 15 milioane de dolari per episod. Noul serial va intra în aceeași categorie. În centrul acțiunii va fi personajul Joel, care protejează o tânără (Ellie) apărând-o de zombi în parcursul lor prin SUA. Se crede că ea ar putea deține secretul vindecării omenirii de cumplita infecție care o parazitează.

Bugetul serialului va avea un efect „multiplicator” în economia locală. Sute de firme vor beneficia în munca de realizare a noului serial. Nimic nu este garantat mai departe, desigur. Dar se pare că premisele sunt bune pentru serialul care va rivaliza cu cel mai mare succes al lui HBO, atât în dimensiuni, cât și în impact.