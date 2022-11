FILM Luni, 14 Noiembrie 2022, 11:15

Sebastian Jucan • HotNews.ro

„Black Panther: Wakanda Forever”, continuarea filmului Marvel afro-futurist de mare succes din 2018, a dominat box office-ul nord-american în primul său weekend de prezenţă în cinematografe, relatează AFP și Agerpres.

Secventa din „Wakanda Forever” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Cu încasări estimate la 180 de milioane de dolari între vineri şi duminică în Statele Unite şi Canada, această producţie Marvel se situează pe locul al 13-lea în topul celor mai bune lansări din istorie, potrivit Box Office Mojo.

La nivel internaţional, filmul a mai încasat 150 de milioane de dolari.

„Este o lansare senzaţională", a comentat David Gross de la Franchise Entertainment Research, „mai ales pentru una la jumătatea lunii noiembrie”.

Jurnaliștii de la revista Variety notează la rândul lor că Wakanda Forever a înregistrat a doua cea mai bună lansare a anului la box office-ul nord-american.

Cea mai bună lansare a anului rămâne pentru Doctor Strange in the Multiverse of Madness care a generat venituri de 187 de milioane de dolari în primul weekend de după lansare.

Un film-omagiu al Marvel, succes instant la box office

Wakanda Forever este un omagiu adus lui Chadwick Boseman, starul din primul Black Panther, care a murit de cancer de colon în 2020, la vârsta de 43 de ani.

Actorul apare în flashback-uri în rolul lui T'Challa, conducătorul regatului african fictiv Wakanda.

După moartea lui T'Challa, Wakanda se află în conflict cu puterile lumii, inclusiv cu un regat subacvatic, şi se luptă pentru a-şi menţine autonomia. Filmul îi mai are în distribuţie pe Letitia Wright în rolul lui Shuri, sora lui T'Challa, pe Angela Bassett în rolul reginei Ramonda, precum şi pe Lupita Nyong'o, Danai Gurira şi Winston Duke.

Black Panther din 2018, primul blockbuster cu un supererou de culoare, a devenit un fenomen cultural şi a obţinut încasări de peste 1,3 miliarde de dolari, adunând pe parcurs o nominalizare la Oscar pentru cel mai bun film.

Wakanda Forever a surclasat de departe celelalte filme din cinematografele nord-americane

La mare distanţă de Wakanda Forever, cu încasări de 8,6 milioane de dolari, s-a situat un alt film cu supereroi, Black Adam, aflat timp de trei săptămâni pe primul loc în box office-ul nord-american.

Acest lungmetraj DC Comics îl urmăreşte pe Dwayne „The Rock” Johnson în rolul lui Teth Adam, un fost sclav dotat cu superputeri care tocmai a fost eliberat din închisoare după o condamnare foarte lungă şi se trezeşte într-un univers transformat şi ostil.

Comedia romantică Ticket To Paradise, cu Julia Roberts şi George Clooney în rolul unor foşti soţi care îşi lasă deoparte neînţelegerile şi călătoresc în Bali pentru a încerca să împiedice o căsătorie a fiicei lor pe care o consideră pripită, s-a clasat pe locul al treilea, cu încasări de 6,1 milioane de dolari.

Lyle, Lyle, Crocodile, o adaptare după o carte pentru copii, ocupă locul al patrulea, cu încasări de 3,2 milioane de dolari.

Pe locul al cincilea întâlnim thriller-ul psihologic Smile, cu încasări de 2,3 milioane de dolari. Filmul, care a costat 17 milioane de dolari, a câştigat 102,8 milioane de dolari la nivel intern de la lansarea sa.

