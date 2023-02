EXCLUSIV Luni, 13 Februarie 2023, 20:01

Sebastian Jucan • HotNews.ro

0

​Netflix a dezvăluit luni în exclusivitate pentru HotNews.ro că va ieftini abonamentul său de bază pentru clienții din România ai serviciului de streaming.

Netflix Foto: Oleksandr Lutsenko / Dreamstime

Mai exact, prețul abonamentului de bază (basic) al Netflix pentru România va fi redus de la 7,99 euro la 4,99 euro începând de luni, 13 februarie.

„Scopul este unul simplu: să oferim o mare varietate de seriale și filme de calitate, alese cu atenție pentru membrii Netflix. Deci, indiferent de starea de spirit sau de gusturile abonaților, fiecare poate găsi ceva potrivit”, afirmă Netflix într-un comunicat remis HotNews.ro.

Noul preț al abonamentului va intra în vigoare de luni la ora 20:00 iar membrii noi care se înscriu vor vedea noul preț al abonamentului de bază imediat, începând de astăzi.

Clienții existenți ai platformei de streaming vor vedea modificarea în săptămânile următoare, de la următoarea factură. Aceștia vor fi notificați prin e-mail, precum și în cadrul aplicației Netflix cu 30 de zile înainte ca noul preț să li se aplice.

Momentul exact va depinde de ciclul de facturare al fiecărui abonat.

Netflix promite noi filme și seriale de top în următoarele luni

„Netflix a investit masiv în noi seriale și filme grozave în ultimii câțiva ani și avem o listă mare de producții viitoare în următoarele luni, printre care Berlin, Murder Mystery 2, Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Luther: The Fallen Sun și Rebel Moon, precum și titluri lansate recent precum Glass Onion: Knives Out, Wednesday, All Quite on the Western Front, Pinnochio, Blonde și The Crown”, afirmă compania americană în comunicatul remis HotNews.ro.

În cazul The Crown, un serial care a stârnit și mai mult interes la nivel internațional după moartea reginei Elisabeta a II-a, sezonul al șaselea va fi și ultimul.

Pe lângă oferta de conținut internațional, Netflix a cumpărat recent și drepturile de difuzare pentru mai multe filme românești, incluzând în oferta sa hituri ca Teambuilding, Nunți, botezuri, înmormântări și Mirciulică.

Luna trecută compania americană a anunțat de asemenea că Wednesday, primul serial al Netflix filmat în România, a fost reînnoit pentru un al doilea sezon.

Amintim de asemenea că, în pofida informațiilor date „pe surse” în presa de la noi, nici Netflix, nici regizorul Tim Burton sau producătorii serialului Familia Addams, nu au anunțat oficial că sezonul 2 al Wednesday nu va fi filmat în România.

Ce oferă abonamentul de bază al Netflix ce va costa 4,99 euro în România

Pentru clienții ce s-au abonat la acest pachet „basic” Netflix oferă posibilitatea urmăririi tuturor filmelor și serialelor sale pe un dispozitiv la rezoluție HD. Spre deosebire de alte piețe, în România pachetul basic nu include reclame.

De asemenea, clienții ce plătesc pachetul de bază pot descărca filme și seriale pentru a se putea uita la ele când nu sunt conectați la internet, prin intermediul aplicației Netflix ce poate fi instalată pe desktop/laptop sau un dispozitiv mobil.

Prețul pentru celelalte două tipuri de abonamente ale Netflix, cel standard și premium, va rămâne însă neschimbat pentru clienții din România, urmând a fi în continuare de 9,99 euro, respectiv 11,99 euro pe lună.

Pachetul standard permite urmărirea producțiilor Netflix pe două dispozitive concomitent la rezoluție Full HD, în timp ce cel premium oferă posibilitatea urmăririi filmelor și serialelor pe 6 dispozitive în același timp, mergând până la o rezoluție Ultra HD.

Te-ar putea interesa și: