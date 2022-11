Interviu HotNews.ro Luni, 21 Noiembrie 2022, 19:35

Sebastian Jucan • HotNews.ro

O parte a actorilor din „Wednesday” (Addams), primul serial original Netflix filmat în România, au răspuns întrebărilor HotNews.ro despre experiența lor din țara noastră și cum au decurs filmările.

Actorii din „Wednesday", serialul Familia Addams filmat in Romania

„Nu am fost niciodată în România înainte. A fost o zonă a lumii de care am fost mereu intrigată și când Tim [Burton] mi-a spus despre calitatea meșteșugului, meșteșugarilor, artiștilor, pictorilor, sculptorilor de acolo și tuturor oamenilor care lucrează pe platoul de filmare... cu siguranță nu a dezamăgit. Munca a fost cu adevărat excepțională”, afirmă Gwendoline Christie.

Actrița din Marea Britanie, care recent a interpretat rolul lui Lucifer Morningstar în serialul The Sandman difuzat de Netflix, o joacă pe Larissa Weems, directoarea Academiei Nevermore unde învață Wednesday și o fostă rivală a Morticiei Addams, interpretată de emblematica Catherina Zeta-Jones care a împlinit 53 de ani tocmai la o zi după ce compania americană de streaming anunțase în luna septembrie când va lansa noul serial bazat pe familia Addams.

Christie, unul dintre cele mai căutate nume de la Hollywood după ce a interpretat rolul lui Brienne of Tarth în serialul original Game of Thrones, se declară de asemenea încântată de munca cu echipa de filmare din România.

„M-am distrat foarte tare și am râs alături de ei toți și am simțit o căldură incredibilă din partea echipei”, a subliniat ea la o conferință de presă virtuală la care a participat HotNews.ro.

Am întrebat-o și despre ce a impresionat-o cel mai mult la România:

„Nimic nu m-a pregătit pentru frumusețea fabuloasă a Munților Carpați. Au avut un efect aproape halucinatoriu când am condus până acolo să filmăm la unul dintre castelele magnifice și a fost toamnă și frunzele își schimbau culoarea și era pur și simplu cea mai frumoasă experiență (...) Cred că ceea ce este minunat pentru spectatorii noștri este că vor vedea peisaje pe care poate nu le-au văzut înainte. Iar nu numai că vor aprecia frumusețea României dar vor avea de asemenea o experiență cu totul nouă în ceea ce privește lumea familiei Addams”.

Gwendoline Christie în „Wednesday"

Stereotipic sau nu, actorii din serialul Netflix au fost impresionați de ospitalitatea românească

Despre cât de bine s-au simțit actorii străini în compania echipei din România a vorbit și actorul canadian Percy Hynes White (Edge of Winter, A Christmas Horror Story), care interpretează rolul lui Xavier Thorpe, unul dintre colegii lui Wednesday la Academia Nevermore și unul dintre cei mai populari elevi de acolo până să apară noua elevă în peisaj (rolul său m-a dus un pic cu gândul la Draco Malfoy din filmele Harry Potter).

„Cred că eu am fost șocat de cât de simpatici și primitori a fost întreaga noastră echipă. Au fost diferiți față de foarte multe alte echipe de filmare, au fost cu adevărat prietenoși și binevoitori și mereu în priză. Gen, erau mereu acolo pentru orice aveai nevoie și toată lumea se susținea. Nu vezi asta în America de Nord foarte des”, afirmă acesta.

„Aș vrea să adaug la asta că oamenii cu care am lucrat au fost atât de rezilienți mai ales pe măsură ce lucrurile au devenit mai grele în timp ce ne apropiam de sfârșitul filmărilor și toată lumea s-a unit să ajute cu situația din Ucraina și puteai vedea cât de mult suflet era în echipa de filmare”, a subliniat Joy Sunday, care joacă rolul lui Bianca Barclay, „regina” Academiei Nevermore înainte ca Wednesday să ajungă la școală.

Și că tot am menționat de ea, și Jenna Ortega, cea care o interpretează pe Wednesday Addams în jurul căruia se învârte serialul, afirmă că s-a simțit foarte bine la noi:

„Am întâlnit unii dintre oamenii mei favoriți de pe planeta asta acolo. Cred că oamenii de acolo sunt minunați și e foarte frumos și locul unde se află școala noastră (n.r. Academia Nevermore) e cool fiindcă am filmat la castele adevărate și unul din locurile în care am fost a fost Sinaia și totul părea făcut în Photoshop. Nici măcar nu îmi venea să cred și s-a potrivit foarte foarte bine cu estetica serialului așa că a fost foarte potrivit”.

„Chiar n-am știut prea multe despre România, nu m-am așteptat niciodată să filmez acolo și tocmai de aceea a fost o surpriză atât de plăcută. Tot ce știam despre era poate legătura cu Dracula și castelele și chestiile de genul acesta”, a adăugat ea.

Jenna Ortega e noua Wednesday Addams

Frigul din România și impresiile lui Tim Burton

Pe Ortega am întrebat-o și despre lucrurile mai puțin plăcute din timpul filmărilor și ce i s-a părut mai greu, dat fiind faptul că multe dintre scene au fost filmate toamna și iarna la castele fără încălzire centrală.

„Eu sunt o fată din sudul Californiei așa că imediat ce temperatura ajunge la 23°C mie mi-e frig, așa că cred că filmatul în timpul iernii purtând anumite vestmentații. Îmi amintesc că a fost o zi în care Wednesday are o viziune afară. În ziua aceea ningea, în scenă ploua deci am avut un aparat de ploaie și ea are o viziune și e atât de puternică încât o cam face să își piardă conștiința și ea zace pe podea iar eu port straturi peste straturi peste straturi de haine”.

„Mi-e foarte foarte frig dar nu pot să tremur sau să mă mișc sau nimic de genul și a fost atât de frig afară că până când ploaia ajungea să mă lovească se transforma în gheață. Erau ca bucăți mici de grindină dar eu n-aveam voie să mă mișc sau să tresar”, a relatat ea.

Regizorul Tim Burton a vorbit la rândul său despre filmările din România într-un interviu exclusiv acordat celor de la urban.ro mai devreme în cursul lunii noiembrie.

„Am filmat în studiouri lângă București, dar și la Sinaia în gară, și prin pădurile din apropierea capitalei. Bucureștiul e un oraș care are multe lucruri de oferit, am folosit locații frumoase, Casa Scriitorilor care e un loc foarte special, există acolo un amestec foarte interesant de lucruri și locuri”.

Industria cinematografică românească, implicată în realizarea serialului „Wednesday”

Emblematicul regizor a mai spus că filmatul în România a fost ca „o nouă experiență” pentru el, relatând că „am crescut uitându-mă la filme cu monștri, cu vibe-ul creat de ceea ce însemna Transilvania, Munții Carpați și poveștile cu Dracula și, să vin să experimentez totul direct, e ceva memorabil”.

De altfel, Wednesday nu e doar primul serial original Netflix filmat în România, ci și primul serial regizat și produs de Burton, peste 200 de persoane muncind la construirea platourilor de filmare și o o parte importantă a industriei de cinema din România din partea de producție, lumini, imagine, sunet ș restul departamentelor ce țin de tehnicul unei filmări..

Printre actorii români din film se numără George Burcea care e majordomul Lurch, Cezar Grumăzescu, care îl interpretează pe antrenorul Vlad al școlii Nevermore și magicianul Victor Dorobanțu care nu poate fi văzut niciodată în serial fiindcă el e The Thing, „Mâna” familiei Addams și cel mai bun prieten al lui Wednesday.

„Am filmat împreună mult dar în același timp nu chiar. El e un magician și făcea trucuri de magie câteodată pentru mine. A fost un jucător de echipă adevărat și era atât de ciudat fiindcă el nu prea putea auzi pe nimeni din cauza măștii sale și noi nu îl puteam auzi pe el”, a relatat Jenna Ortega despre colaborarea cu Dorobanțu.

„Victor a fost distribuit ca actor, nu e doar o mână pentru mine. El e personaj complet (...) A fost minunat că l-am găsit exact așa cum îmi imaginam că trebuie să fie The Thing și că era acolo lângă noi, în România”, a afirmat și Tim Burton pentru urban.ro despre rolul lui Dorobanțu în serial, care o să apară în toate episoadele.

Poți citi mai multe despre rolul românilor în realizarea serialului pe urban.ro.

Wednesday o să fie lansat de Netflix miercurea aceasta, pe 23 noiembrie.

