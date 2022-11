NERD ALERT Sâmbătă, 19 Noiembrie 2022, 09:33

Quentin Tarantino vrea să facă un serial anul viitor ​● „Pirații din Caraibe” cu Margot Robbie a fost anulat ● Joseph Quinn ar putea juca într-un nou horror emblematic ● O țară vrea să se uploadeze cu totul în metavers ● Filmul „BioShock” va fi fidel jocului ● „Tron Identity”, un joc video care extinde franciza sci-fi ● Ronnabit, quettabit, quectobit: Nume noi pentru numerele extreme

Quentin Tarantino vrea să facă un serial anul viitor

După ce a vorbit din nou săptămâna aceasta despre cât de mult detestă filmele cu supereroi și starea actuală a cinematografiei, Tarantino a anunțat în timpul turneului de promovare a noi sale cărți, „Cinema Speculation”, că vrea să își folosească talentele pentru micile ecrane, plănuind ca în 2023 să se afle în spatele camerei pentru un serial cu 8 episoade.

Și cam asta a fost, nimic la capitolul „alte detalii”. Chiar dacă este recunoscut drept unul dintre cei mai mari regizori contemporani mulțumită filmelor sale emblematice, Tarantino a lucrat anterior și la producții TV, regizând în 2005 două episoade ale serialului CSI: Crime Scene Investigation și unul al seriei medicale ER („Spitalul de urgență”) în 1999.

Mai recent, el a colaborat cu Netflix în 2019 pentru a adapta filmul său The Hateful Eight într-o miniserie cu 4 episoade „variantă extinsă” a lungmetrajului. Însă noul proiect ar urma să fie primul său serial original, după cum subliniază și revista Variety. Dat fiind că a vorbit de un serial cu 8 episoade pentru anul viitor, poate vrea să își încerce norocul cu formatul tot mai popular al seriilor limitate?

Cert e că anunțul de săptămâna aceasta i-a trimis în vrie pe fanii săi devotați, aceștia speculând că Tarantino ar urma să se îndrepte spre seriale după ce își va regiza al zecelea film, următorul și ultimul, după cum chiar acesta a anunțat 2016. Ah, și nu te lăsa păcălit, Once Upon a Time in Hollywood lansat în urmă cu 3 ani e abia al 9-lea, fiindcă el socotește cele două filme Kill Bill ca unul singur.

De la filme la seriale? (FOTO: dpa Picture Alliance / Alamy / Profimedia Images)

„Pirații din Caraibe” cu Margot Robbie a fost anulat

Actrița australiană a confirmat săptămâna aceasta că planurile pentru un film Pirații din Caraibe în care urma să joace rolul principal au fost anulate, aceasta relatând într-un interviu acordat revistei Vanity Fair că a lucrat la proiect de ceva timp dar că acesta nu a ridicat niciodată ancora fiindcă Disney a decis aparent că nu merită.

„Am avut o idee pe care o dezvoltam de ceva timp, de ani de zile, să avem un film [Pirații din Caraibe] mai condus de femei, nu doar de femei, dar o poveste altfel despre care credeam că ar fi fost cu adevărat cool. Dar bănuiesc că [Disney] n-au vrut să îl facă”, a afirmat Robbie.

Vestea că Robbie urmează să interpreteze rolul principal într-un nou film Pirații din Caraibe a fost anunțată în urmă cu doi ani, planurile fiind ca acesta să fie un titlu de sine stătător cu o poveste originală și personaje noi. Scenariul pentru film urma să fie scris de Christina Hodson, cea care l-a scris și pentru filmul DC Birds of Prey din 2020, deci poate că anularea nu e neapărat o veste proastă.

Poate să vină și Spielberg să mi-o spună, tot nu mă convinge nimeni că Birds of Prey a fost un film bun (FOTO: Warner Bros-Moviestore / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Joseph Quinn ar putea juca într-un nou horror emblematic

Actorul britanic Joseph Quinn, care a devenit cunoscut datorită interpretării lui Eddie Munson în serialul Stranger Things de la Netflix, și-ar fi găsit următorul mare proiect, fiind în stadiile finale ale negocierilor pentru a juca în A Quiet Place: Day One alături de actrița Lupita Nyong’o.

Eu zic că „ar putea” fiindcă se pare că negocierile nu au fost încă finalizate, dar cei de la IMDb consideră suficient de sigură informația dezăluită în exclusivitate de jurnaliștii de la Deadline încât l-au trecut deja pe Quinn în distribuția filmului. Ce știm sigur e că Day One va fi un film spin-off bazat pe primele două titluri A Quiet Place lansate în 2018 și 2021,nu unul care să încheie trilogia.

Un film care să completeze trilogia despre o familie care se zbate să supraviețuiască și crească copiii într-o lume postapocaliptică populată de monștri orbi cu un simț acut al auzului e și el în lucru, dar hai să nu ne complicăm că respectivul e programat pentru 2025. Day One în schimb e programat să apară în cinematografe pe 8 martie 2024.

Deocamdată nu avem un trailer pentru Day One, dar îți poți face o idee generală despre ce-i vorba din acesta, în caz că nu ai văzut primele două filme

O țară vrea să se uploadeze cu totul în metavers

Este vorba de Tuvalu, mica țară insulară din Polinezia aflată la jumătatea distanței dintre Hawaii și Australia care în ultimii ani a tras semnale de alarmă repetate cu privire la pericolul schimbărilor climatice și creșterii nivelurilor oceanelor. Anunțul privind încărcarea în metavers a fost făcut săptămâna aceasta de ministrul Justiției, Comunicațiilor și Afacerilor Externe al țării, Simon Cofe, la summitul GOP27.

Nu pot să nu remarc ce guvern eficient par să aibă. În orice caz, Cofe a precizat că planul este unul pentru „cel mai sumbru scenariu” legat de creșterea nivelului Oceanului Pacific și implică crearea unui „geamăn” digital al țării insulare în metavers pentru a reproduce insulele sale frumoase și conserva cultura sa bogată.

„Tragedia acestui deznodământ nu poate fi subliniată suficient (...) Tuvalu ar putea deveni prima țară din lume care să existe doar în ciberspațiu. Dar ea nu va fi ultima dacă schimbările climatice vor continua fără să fie confruntate”, a declarat el într-o intervenție la summitul organizat în Egipt.

Ministrul a mai explicat că ideea este ca metaversul să permită Tuvalu să continue să „funcționeze pe deplin ca un stat suveran” după ce populația sa va fi forțată să trăiască în alte părți ale lumii după scufundarea sub ape a insulelor și atolilor care alcătuiesc țara cu o suprafață totală de 26 de kilometri pătrați.

The Conversation notează și o ironie amară a planului: metaversurile sunt construite pe baza infrastructurii fizice alcătuite din servere, centre de date, rutere de rețea și alte dispozitive care au toate o „amprentă de carbon” ascunsă, un studiu publicat în revista Nature în urmă cu câțiva ani estimând că internetul va fi responsabil de 20% din consumul de electricitate al lumii până în 2025.

Filmul „BioShock” va fi fidel jocului

Sau cel puțin asta promite regizorul Francis Lawrence, care a afirmat într-un interviu acordat celor de la Collider că Netflix i-a acordat libertate creativă deplină, ceea ce pentru el a însemnat să îi implice în proiect pe Ken Levine, creatorul jocului, și compania Take-Two Interactive care a participat la dezvoltarea sa, pentru a fi cât mai fideli poveștii originale.

Lansat în 2007 și renumit pentru povestea sa distopică și cadrul retro-futurist, BioShock este considerat de către gameri și analiștii din industrie unul dintre cele mai bune jocuri video din toate timpurile iar Lawrence este de acord, adăugând că crede că este și unul dintre „cele mai unice jocuri din punct de vedere vizual create vreodată”.

„Celălalt lucru, și unul dintre lucrurile care mereu mă atrag, este că e foarte tematic. Există idei reale și filosofii în spatele jocului și el este foarte, foarte, foarte gândit”, a mai spus el. Mereu e îmbucurător când un regizor e fan al materialului sursă, fie că e vorba de un joc video, o carte sau o serie de benzi desenate, dar vom mai avea de așteptat până când vom vedea ce iese.

Netflix a anunțat abia în luna august că lucrează la o adaptare a jocului din 2007, deci e mult prea devreme pentru un calendar de lansare

„Tron Identity”, un joc video care extinde franciza sci-fi

Rămânând puțin în lumea jocurilor, o știre care mi-a trecut pe sub radar când a fost anunțată inițial: studioul britanic independent Bithell Games și Disney au încheiat un parteneriat pentru dezvoltarea unui joc video Tron a cărui poveste va avea loc după filmul Tron: Legacy, continuarea din 2010 a aclamatului film sci-fi lansat la începutul anilor '80.

Mike Bithell, șeful studiului britanic de jocuri, a dezvăluit într-un interviu acordat IGN că, de fapt, povestea din Tron Identity va avea loc cu atât de mult în viitor încât personajele din poveștile originale sunt legende care au modelat istoria, fiind aclamate sau urâte pentru contribuția lor.

Acțiunea din Tron Identity va avea loc într-un Grid secundar creat de Flynn pentru ISOs ca să trăiască în el după ce a promis că se va întoarce, ceea ce, după cum fanii filmelor vor ști, nu a făcut-o niciodată. Jocul se va învârti în jurul unei detective numite Query care a fost însărcinată să rezolve un jaf și misterul care îl înconjoară.

Trailerul de lansare nu zice nimic, dar vestea bună e că Disney vrea ca jocul să apară anul viitor, deci vom avea foarte probabil mai multe vești în curând

Ronnabit, quettabit, quectobit: Nume noi pentru numerele extreme

Până în 2030 omenirea va genera în jur de un yottabit de date pe an, adică 10 la puterea 24 biți, sau o cantitate de date care dacă ar fi inscripționată pe DVD-uri stivuite ar ajunge de pe Pământ până pe Marte. Expansiunea explozivă a domeniului datelor i-a făcut acum pe cei care guvernează standardele legate de sistemul metric să convină asupra unor noi prefixe pentru numerele extreme.

Întâlnindu-se lângă Paris săptămâna aceasta, reprezentanții guvernelor din întreaga lume au votat vineri la Conferința Generală privind Greutățile și Măsurătorile să introducă imediat 4 noi prefixe în Sistemul Internațional de Unități: ronna (10 la puterea 27), quetta (10^30), respectiv ronto (10^-27) și quecto (10^-27).

Spre comparație, Pământul cântărește în jur de un ronnagram iar masa unui electron este de aproximativ un quectogram. Aceasta este prima actualizare a sistemului de prefixe după 1991, când organizația a adăugat zetta (10^21), zepto (10^-21), yotta (10^24) și yocto (10^-24).

La momentul respectiv metrologii s-au adaptat nevoilor chimiștilor care doreau o modalitate de a exprima în Sistemul Internațional unități la scara numărului lui Avogadro (6 x 10^23), sau numărul particulelor constituente care sunt conținute în cantitatea de substanță dată de un mol. Prefixele mai cunoscute peta și exa au fost adăugate în 1975, relatează revista Nature.

Și o știre pe scurt, că iar am avut multe săptămâna aceasta: CD Projekt Red a confirmat că Phantom Liberty, expansiunea majoră planificată pentru Cyberpunk 2077, va fi un DLC ce va trebui cumpărat când va fi lansat anul viitor, fiind vorba de o extindere semnificativă a jocului cu misiuni și personaje noi, nu doar modificări cosmetice și adăugarea de echipamente inedite.

Radek Grabowski, directorul de PR global al studioului polonez de jocuri, a declarat într-un interviu acordat site-ului GamesRadar că, deși nu poate confirma deocamdată un preț, expansiunea nu va fi un DLC gratuit, spre deosebire de update-ul Endgerunners recent. Deci ar fi cazul să începem să punem bani la pușculiță.

Zic să încheiem săptămâna cu un trailer fain, ținând cont că Paramount dezvăluit zilele acestea un prim teaser pentru 1923, serialul său spin-off din universul Yellowstone în care îi vom putea vedea acum pe nimeni alții decât Harrison Ford și Helen Mirren în rolul soției sale. Este așteptat ca 1923 să aibă două sezoane, primul urmând să fie lansat pe Paramount+ în data de 18 decembrie.

În ceea ce privește serialul Yellowstone original acesta a ajuns deja la sezonul 5, care a avut premiera recent, pe 13 noiembrie.

