Marți, 14 Februarie 2023, 10:30

Sebastian Jucan • HotNews.ro

SkyShowtime, platforma de streaming cu filme și seriale de la doi dintre giganții americani din domeniul divertismentului, apare astăzi în România și alte piețe din Europa de Est cu cel mai accesibil abonament de pe piață în ceea ce privește prețul.

SkyShowtime Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odată cu lansarea SkyShowtime numărul marilor platforme de streaming disponibile în România crește la 4, după intrarea pe piața de la noi a HBO Max în data de 8 martie a anului trecut și a Disney+ în luna iunie. Plus, evident, Netflix, care deja pare de când lumea în România.

Dacă până acum lucrurile erau destul de clare, adică Netflix e Netflix, Disney+ e a gigantului Disney și HBO Max a televiziunii americane HBO și a concernului mai larg Warner Bros. Discovery, SkyShowtime vine cu un nume care ar putea cauza confuzii.

În esență este vorba de un parteneriat pentru piața din Europa între două dintre cele mai mari companii americane din lumea divertismentului: Paramount Global și Comcast. Numele platformei de streaming vine de la Sky Group, divizia din Marea Britanie a Comcast și Showtime, televiziunea Paramount.

Cele două companii dețin și două dintre cele mai mari studiouri de film de la Hollywood, Paramount Pictures și Universal Studios. Pe lângă filme ale acestora și seriale ale televiziunilor din portofoliul lor, SkyShowtime va oferi clienților producții marca Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, și Peacock - un alt serviciu de video-on-demand al Comcast care este disponibil doar în Statele Unite.

Ok, destul cu aspectele tehnice.

Ce filme vor fi pe SkyShowtime?

După cum probabil te-ai aștepta, fiind vorba de unele dintre cele mai mari studiouri de film din lume, una dintre atracțiile noii platforme de streaming va fi selecția de lungmetraje blockbuster ca Jurassic World Dominion, The Bad Guys, The Northman, Top Gun: Maverick sau filmele Mission Impossible.

La acestea se vor adăuga filme clasice din „arhiva” Paramount și Universal, plus alte filme lansate mai recent în cinematografe și care urmează să apară pe SkyShowtime în următoarele luni (ca de exemplu Belfast, Nope, Minions: The Rise of Gru, Smile sau The Black Phone). Poți găsi o listă extinsă AICI.

„Avem cea mai puternică 'conductă' a oricărui serviciu de streaming. Avem Paramount și Universal, cele mai vechi studiouri de film de la Hollywood. Ele sunt și cele mai de succes studiouri, fiind responsabile de 50% din încasările de la box office anul trecut”, a declarat Monty Sarhan, CEO-ul SkyShowtime, într-un interviu exclusiv acordat HotNews.ro.

Una dintre întrebările pe care probabil și-o vor pune mulți e după cât timp de la lansarea în cinematografe vom putea vedea noile filme și pe SkyShowtime. Aici răspunsul e „depinde”, Sarhan explicând că o decizie va fi luată pentru fiecare lungmetraj în parte.

Altfel zis, blockbustere ca Top Gun: Maverick în care s-au investit o căruță de bani probabil o să apară ceva mai târziu în streaming decât alte lungmetraje ale celor două studiouri de film.

Ce seriale va difuza noua platformă de streaming ce apare în România?

Dacă la o primă vedere numele mari de filme ar putea fi cele care fură ochii, SkyShowtime vine și cu un portofoliu interesant de seriale.

Unul dintre cele mai populare în momentul de față este Yellowstone, o dramă western cu Kevin Costner în rolul principal și care deja are parte de două serii spin-off: 1883 și 1923.

„Yellowstone este un fenomen global. Când venim pe aceste piețe noi cu el venim cu 5 sezoane, 4 anterioare și unul care este în desfășurare. Va oferi oamenilor atât de mult conținut pentru a fi captivați de această lume bogată și interesantă”, afirmă Monty Sarhan.

Pe lângă Yellowstone, cele mai populare seriale pe care le vom putea vedea pe SkyShowtime sunt în prezent Star Trek: Strange New Worlds, cea mai recentă serie a legendarei francize sci-fi, și Tulsa King, un serial original al Paramount+ în care rolul principal este jucat de către nimeni altul decât Sylvester „Sly” Stallone.

„Sylvester Stallone este un actor fenomenal. Oamenii adesea uită că, pe lângă jucat, el a scris și regizat filmele Rocky. Iar aceasta este prima oară când vine într-un serial TV. El joacă rolul unui cap mafiot care petrece 25 de ani în închisoare și când iese se așteaptă să fie primit înapoi în familia mafiotă. Dar membrii ei îl izgonesc în Tulsa, Oklahoma, unde trebuie să o ia de la capăt”, explică CEO-ul SkyShowtime.

Evident, e un om care încearcă să își vândă marfa, dar am văzut câteva dintre episoadele Tulsa King cu preview pentru jurnaliști și chiar merită. Stallone e la înălțime, serialul e scris cu umor și povestea e una care funcționează.

Ah, iar Tulsa King face parte din universul cinematografic al regizorului și cineastului american Taylor Sheridan, numele din spatele universului Yellowstone, a serialului Mayor of Kingstown (care va fi de asemenea disponibil pe SkyShowtime) și a unor filme ca Sicario și Hell or High Water.

La fel ca în cazul filmelor, oferta de seriale a SkyShowtime nu se rezumă nicidecum la doar câteva titluri, dar mi se părea mai de interes să prezint o parte a celor mai populare, decât clasica listă lungă cu toate înșiruite unul după altul, pe care îmi imaginez că de fapt rareori o citește cineva cap-coadă.

În plus, SkyShowtime are deja și un serial bazat pe un joc video popular, la fel ca HBO Max cu al său The Last of Us foarte în vogă acum, sau Netflix care a fost pionier în domeniul adaptărilor unor astfel de titluri cu The Witcher. Mă rog, The Witcher se bazează de fapt la fel ca jocurile cu același nume pe romanele scriitorului polonez Andrzej Sapkowski, dacă ar fi să despicăm firul în patru.

Iar Halo, serialul sci-fi cu tematică militară ce va fi disponibil pe noua platformă de streaming, a devenit deja al doilea cel mai popular serial bazat pe un joc video în țările în care a fost disponibil până acum, potrivit datelor site-ului de specialitate JustWatch (e surclasat doar de seria animată League of Legends).

O altă observație importantă: fiind vorba de o platformă de streaming ce are seriale care sunt difuzate concomitent la TV în SUA, episoadele noi vor fi lansate săptămânal. Adică la fel ca în cazul HBO Max, nu a Netflix - care lansează aproape întotdeauna toate episoadele unui serial nou în data premierei (sau le împarte în două părți).

Cât va costa abonamentul SkyShowtime în România?

Când au anunțat oficial la sfârșitul lui ianuarie data lansării în România și pe alte piețe din Europa Centrală și de Est, reprezentanții ShowTime au venit cu un preț al abonamentului lunar de 3,99 euro pentru țara noastră. Însă vinerea trecută CEO-ul Monty Sarhan a anunțat la o conferință de presă ce a avut loc la Varșovia o ofertă limitată pentru cei care se abonează în primele săptămâni de la lansarea platformei de streaming.

Mai exact, noii abonați vor putea beneficia de un preț de doar 1,99 euro pe lună pe întreaga durată a vieții lor, un fel mai PR-istic de a spune că prețul o să rămână același pentru toată perioada în care ești abonat, dacă nu decizi cumva să renunți la abonament și te răzgândești apoi iar.

Cu un abonament de 1,99 de euro pe lună SkyShowtime se plasează practic ca cea mai accesibilă platformă de streaming disponibilă în România din punct de vedere al prețului.

„Credem că spectatorii și consumatorii din România vor răspunde bine și îndrăgi conținutul nostru. Acesta este lucrul de care suntem mândri: conținut grozav la un preț grozav”, a declarat Monty Sarhan pentru HotNews.ro.

Oferta de abonare la jumătate din prețul oficial va fi disponibilă timp de 8 săptămâni din momentul lansării platformei marțea aceasta.

Monty Sarhan, CEO-ul SkyShowtime (FOTO: SplashNews.com / Splash / Profimedia)

Câte profiluri poți să îți faci pe SkyShowtime?

Răspunsul pe scurt: până la 6. Dacă îți faci abonament ți se generează automat un profil de adult și unul pentru copii, SkyShowtime permițându-le părinților să creeze conturi care să restricționeze accesul minorilor cu vârsta de sub 12 ani la conținutul care nu este potrivit vârstei lor.

Poți apoi să adaugi până la un maxim de 6 profiluri, indiferent dacă sunt pentru adulți sau copii.

Vestea proastă ar fi că platforma poate fi folosită de o singură gospodărie, deci fără password sharing. Vestea bună e însă că SkyShowtime permite streaming concomitent pe 3 dispozitive diferite.

„Puteți descărca aplicația SkyShowtime pe dispozitive diferite, așadar o puteți avea pe iPhone-ul vostru, altcineva din gospodăria voastră îl poate avea pe telefonul Android, o puteți avea pe televizorul smart Samsung, deci pe dispozitive de peste tot. Dar sunt doar 3 stream-uri simultane”, explică Sarhan.

Ceva mai exact, aplicația SkyShowtime este disponibilă pentru Apple iOS, tvOS, dispozitive Android, Android TV, Google Chromecast și LG TV. În plus, SkyShowtime a anunțat recent un parteneriat cu Samsung după ce unii clienți din țările în care se lansase deja s-au plâns că nu pot urmări filmele și serialele pe televizorul lor smart Samsung.

Clienții din toate piețele vor putea viziona acum SkyShowtime și pe anumite televizoare smart Samsung (cele lansate începând cu 2017 sau mai târziu, care rulează pe plaforma Tizen OS 3.0 sau o versiune ulterioară) odată cu lansarea de astăzi, 14 februarie.

(FOTO: Jakub Porzycki/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Vor fi și filme și seriale românești pe SkyShowtime?

Da, dar deocamdată nu foarte multe.

SkyShowTime a anunțat încă din luna ianuarie că a semnat un parteneriat cu Warner Bros. Discovery pentru a difuza filme, seriale și emisiuni marca HBO. Printre seriale se numără producțiile românești Hackerville, One True Singer, Ruxx și Bani negri.

Practic este vorba de unele dintre serialele pe care HBO Max le-a șters de pe platforma sa anul trecut ca parte a strategiei sale de reducere a costurilor.

Dat fiind faptul că SkyShowtime este o platformă de streaming adresată exclusiv pieței europene, compania a deschis deja birouri la Varșovia și Budapesta pentru coordonarea unor producții locale din Europa Centrală și de Est (despre de ce nu și în România ai putea citi mai multe AICI).

„Suntem dedicați acestor piețe și investim bani în producerea și dezvoltarea de spectacole aici, fiind vorba de un buget de producție semnificativ”, afirmă Monty Sarhan cu privire la colțul nostru din Europa.

L-am întrebat și dacă ne putem aștepta în perioada următoare la producții originale SkyShowtime filmate în România.

„În primul rând suntem entuziasmați să aducem aceste seriale [românești] înapoi publicului din România. Sunt Ruxx și Hackerville și altele. Așadar, suntem entuziasmați că fanii vor putea vedea din nou aceste spectacole. În al doilea rând, vom analiza cum se descurcă aceste producții și învăța mai multe despre aceste piețe iar apoi vom lua decizii cu privire la unde vom face producții în Europa Centrală și de Est”, a răspuns el.

Deci rămâne de văzut.