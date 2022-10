FILM Luni, 03 Octombrie 2022, 10:58

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Filmul horror psihologic „Smile” a urcat duminică pe prima poziţie a box-office-ului din Statele Unite şi Canada, clasându-se înaintea thriller-ului distopic „Don't Worry Darling”, dovadă a succesului de care se bucură poveştile tulburătoare din cinematografia nord-americană, relatează AFP și Agerpres.

Actrita australiana Caitlin Stasey in „Smile” Foto: LMK / Landmark / Profimedia Images

Smile, o producţie Paramount în regia lui Parker Finn, a obţinut încasări de 22 de milioane de dolari de vineri până duminică, potrivit cifrelor furnizate duminică de firma de specialitate Exhibitor Relations.

Filmul relatează povestea tulburătoare a unei terapeute, interpretată de Sosie Bacon - fiica actorilor Kevin Bacon şi Kyra Sedgwick - care începe să piardă legătura cu realitatea după ce a asistat la un eveniment îngrozitor în care a fost implicată o pacientă.

Smile se situează în acest top înaintea unui alt film cu un scenariu tulburător, Don't Worry Darling (cu încasări de 7,3 milioane de dolari). Pelicula Oliviei Wilde, care joacă în aceasta alături de Florence Pugh, Chris Pine şi partenerul său, starul pop Harry Styles, s-a clasat în fruntea clasamentului weekendul precedent.

Acţiunea din Don't Worry Darling, un fel de Truman Show angoasant, plasat în America anilor '50, se desfăşoară în Victory, un oraş model construit în mijlocul deşertului de un misterios om de afaceri, unde bunăstarea materială a locuitorilor este garantată, însă din care acestora le este interzis să plece.

The Woman King, o epopee istorică centrată pe războinicele din regatul Dahomey (Africa de Vest) din secolul al XIX-lea, cu actriţa laureată cu Oscar Viola Davis, a coborât în acest weekend pe locul al treilea, cu încasări de 7 milioane de dolari.

Top Gun Maverick, pe cale să iasă din clasamentul box office

În acest clasament urmează, pe locul al patrulea, Bros, o comedie romantică cu bărbaţi (cu încasări de 4,8 milioane), apoi Avatar, pe locul al cincilea, (cu încasări de 4,7 milioane), filmul de succes al lui James Cameron din 2009, redifuzat în aşteptarea lansării din decembrie a celei de-a doua părţi, Avatar: The Way of Water.

Topul 10 din box office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6 - Ponniyin Selvan: I (4,1 milioane de dolari)

7 - Barbarian (2,8 milioane de dolari)

8 - Bullet Train (1,4 milioane de dolari)

9 - DC League of Super-Pets (1,3 milioane de dolari)

10 - Top Gun: Maverick (1,2 milioane de dolari).

Noul film Top Gun, lansat la pe 27 mai, pare că va ieși din clasamentul box office din America de Nord după mai bine de 4 luni în care a înregistrat încasări uriașe.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe vești din lumea filmelor și serialelor, precum și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: