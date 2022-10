NERD ALERT Duminică, 02 Octombrie 2022, 10:03

Astronomii au intrat puțin în panică ● Vocea lui Darth Vader va fi generată de un AI ● Revista Nature a retractat unul dintre cele mai senzaționale studii din ultimii ani ● Tim Burton a dezvăluit de ce a vrut să regizeze „Wednesday”● Orașele mayașe erau poluate cu mercur ● Bruce Willis a semnat un contract să fie „deepfaked”

Astronomii au intrat puțin în panică

Astronomii au fost atât de nerăbdători să folosească noul telescop spațial James Webb încât unii dintre ei s-au cam precipitat. După cum relatează revista Nature, mulți au început să analizeze datele oferite de telescop imediat după publicarea primului lot de informații pe 14 iulie și au publicat rapid rezultatele cercetărilor lor pe servere preprint (înainte de evaluarea inter pares - „peer reviewed”).

Însă acestora le-a scăpat din vedere că detectoarele lui James Webb nu au fost complet calibrate în momentul publicării primelor date, ei fiind nevoiți acum să își revizuiască rezultatele. Deocamdată se pare că revizuirea datelor nu schimbă substanțial unele dintre cele mai entuziasmante constatări, precum descoperirea mai multor candidați pentru cea mai îndepărtată galaxie observată vreodată.

Studiile despre aceste galaxii, cele mai vechi din univers, sunt în mod deosebit de sensibile fiindcă ele se bazează pe luminozitatea detectată a unor obiecte extrem de îndepărtate, măsurată de James Webb la diferite lungimi de undă. Iar NASA a publicat pe 29 iulie un set actualizat de calibrări care erau semnificativ diferite față de datele cu care astronomii au lucrat în primele zile.

„Asta a cauzat un pic de panică”, afirmă Nathan Adams, un astronom de la Universitatea Manchester care, alături de colegii săi, a subliniat problema într-o actualizare făcută pe 9 august unui studiu pe care l-au publicat la sfârșitul lunii iulie pe un server preprint.

„Pentru cei ca noi care au scris o lucrare în primele două săptămâni [de la publicarea datelor inițiale] situația a fost ceva de genul 'O, nu, este tot ce am făcut greșit, trebuie să aruncăm totul la gunoi?'”, adaugă el. Marco Castellano, un astronom de la Institutul Național de Astrofizică din Roma, îi dă dreptate.

Acesta spune că să îți dai seama cum să refaci toată munca este o problemă „spinoasă și enervantă”, în timp ce Guido Roberts-Borsani, un astronom de la Universitatea California din Los Angeles, subliniază că „nu cred că cineva s-a așteptat cu adevărat ca aceasta să fie o problemă atât de mare precum devine acum”.

Prima fotografie realizată de telescopul James Webb, una în infraroșu a universului timpuriu (FOTO: NASA)

Vocea lui Darth Vader va fi generată de un AI

Actorul american James Earl Jones a anunțat săptămâna aceasta că se retrage din rolul lui Darth Vader după aproape jumătate de secol. Bine, retrage din rol poate nu e cea mai potrivită exprimare ținând cont că el nu a îmbrăcat niciodată costumul Lordului Sith, însă, după cum probabil știu toți fanii Star Wars, el a dat vocea personajului încă din primul film lansat în 1977.

Nu este tocmai surprinzător că Jones a decis să se pensioneze ținând cont că a ajuns la venerabila vârstă de 91 de ani însă, din fericire, asta nu înseamnă că nu îi vom mai auzi vocea inconfundabilă. Actorul a semnat un contract cu Lucasfilm care acordă studioului american de filme dreptul de a-i folosi în continuare vocea, aceasta urmând să fie recreată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Lucasfilm a folosit deja un program AI numit Respeecher pentru a recrea vocea lui Mark Hamill pentru serialele The Mandalorian și Cartea lui Boba Fett, pe lângă utilizarea tehnolgiei CGI pentru a „readuce la viață” personaje îndrăgite interpretate de actori care au murit. Cât de moral este însă acest lucru e la latitudinea fiecărei persoane în parte, după cum notează și Nerdist.

James Earl Jones alături de Mark Hamill în urmă cu mulți, mulți ani (FOTO: Frankie Ziths / Associated Press / Profimedia Images)

Revista Nature a retractat studiul de senzație privind primul supraconductor

Ranga Dias, un fizician de la Universitatea Rochester și colegii săi au publicat în 2020 un studiu senzațional în revista Nature, afirmând că au descoperit un supraconductor la temperatura camerei: un material în care curentul electric trece fără frecare și fără a fi nevoie de vreun sistem special de răcire.

Descoperirea acestora a fost atât de uimitoare încât a fost prezentată pe coperta revistei Nature la momentul respectiv. Deși materialul era alcătuit dintr-o combinație simplă de carbon, sulf și hidrogen legată la temperaturi extreme, cercetătorii din întreaga lume au fost imediat entuziasmați de descoperire.

Ei sperau că într-o zi materialul va putea fi folosit pentru a crea rețele electrice fără pierderi și magneți ieftini pentru tomografe cu rezonanță magnetică, căi ferate cu levitație magnetică (maglev), acceleratoare de particule și reactoare cu fuziune. Însă încrederea în hidrura carbonacee de sulf sintetizată de aceștia se evaporă.

Revista Nature a retractat studiul acestora la începutul săptămânii după ce în ultimii doi ani alți cercetători au ridicat semne de întrebare care au subminat încrederea în una dintre proprietățile legate de supraconductibilitate pe care cercetătorii de la Rochester și alte universități care au participat la cercetare spun că materialul le prezintă.

Unii cercetători acuză inclusiv că studiul a fost rezultatul unei fraude și că revista Nature nu a mers suficient de departe prin retragerea lucrării. „Cred că aceasta este problema reală. Nu o poți lăsa doar ca 'o, este o diferență de opinie'”, spune fizicianul Jorge Hirsch de la Universitatea Californiei din San Diego, unul dintre cei mai vehemenți critici ai studiului.

Retractarea studiului a fost cu atât mai neobișnuită întrucât editorii revistei Nature au luat măsura în pofida obiecțiilor formulate de toți cei 9 autori ai săi, care își apără munca. Ranga Dias afirmă că studiul „a fost verificat atât experimental, cât și teoretic”, în timp ce un alt autor spune că „suntem confuzi și dezamăgiți de decizia Nature”, potrivit revistei Science.

Supraconductoarele la temperatura camerei ar putea revoluționa unele domenii ale tehnologiei (FOTO: David Parker-IMI-Univ. of Birmingham / Sciencephoto / Profimedia Images)

Tim Burton a dezvăluit de ce a vrut să regizeze „Wednesday”

Puțini regizori de la Hollywood au un stil vizual atât de emblematic precum Tim Burton. Practic, când auzi „film de Tim Burton” imediat te duce gândul la un anumit tip de imagini, dar și la un simț al umorului aparte presărat în filmele sale câteodată macabre.

Ținând cont de aceste lucruri, pare aproape bizar că el nu a fost în spatele niciunuia dintre filmele sau serialele Familia Addams a cărei poveste se potrivește ca o mănușă stilului său. Sigur, toate astea s-au schimbat când el a acceptat să regizeze serialul Wednesdayprodus de Netflix și filmat în România. Într-un interviu dat revistei Empire, el a dezvăluit cum a acceptat oferta Netflix:

„Când am citit [scenariul] pur și simplu mi-a amintit despre cum m-am simțit eu în timpul școlii și cum îi privești pe părinți și cum te simți tu ca persoană. I-a dat familiei Addams un alt fel de realitate. A fost o combinație interesantă”. El mai spus că aceste sentimente și amintiri „nu te părăsesc, oricât de mult ți-ai dori asta”.

În caz că nu ai aflat încă, serialul se va învârti în jurul fiicei familiei Addams, Wednesday (de unde și titlul seriei), și a „aventurilor” ei la Academia Nevermore unde sunt educate creaturile rare, ciudații și monștrii. După cum sugerează Burton în interviu, se pare că angoasa adolescenței va juca un rol important în Wednesday,care va avea premiera pe Netflix în 23 noiembrie.

Orașele mayașe erau poluate cu mercur

Poluarea cu mercur ar fi putut reprezenta un pericol pentru sănătatea mayașilor și ar putea amenința în continuare sănătatea arheologilor care fac săpături la siturile lăsate în urmă de civilizația lor, potrivit unui nou studiu publicat în revista Frontiers in Environmental Science.

Descoperirea a fost făcută după ce o echipă de cercetători din Statele Unite, Marea Britanie și Australia au avut ideea de a analiza nivelurile de mercur măsurate la 10 situri mayașe și împrejurimile lor. „Poluarea cu mercur a mediului este de regulă găsită în peisaje industriale și zone urbane contemporane”, amintește Duncan Cook, autorul principal al studiului.

„Descoperirea mercurului îngropat adânc în sol și sedimente în orașe mayașe este dificil de explicat până când luăm în considerare arheologia regiunii care ne spune că mayașii foloseau mercur de secole”, adaugă el. Echipa de cercetători a concluzionat că mayașii foloseau cinabru în picturile decorative și machiajele pe care le foloseau în scopuri religioase.

Cinabrul este un mineral de o culoare roșu aprinsă din categoria sulfurilor care conține mercuri, autorii studiului afirmând că mercurul de pe suprafețele acoperite cu vopseaua a contaminat în cele din urmă sursele de apă potabilă ale mayașilor.

Nicholas Dunning, unul dintre autorii studiului, explică și motivul pentru care mayașii au folosit această vopsea: ei credeau că cinabrul conținea „ch’ulel” („forța sufletului”). „Pigmentul roșu al cinabrului era neprețuit și o substanță sacră” pentru mayași, adaugă acesta, citat de Smithsonian Magazine.

Deși descoperirea e cu siguranță interesantă (oare cât o să dureze până la apariția primelor speculații că mercurul a avut de-a face cu prăbușirea misterioasă a civilizației mayașe?), după cum probabil mulți vor ști mayașii nu sunt singurii care s-au otrăvit involuntar cu mercur, el fiind asociat cu proprietăți miraculoase atât de chinezii din antichitate, cât și alchimiștii europeni din perioada medievală.

„Roșu aprins pe-un surâs ce s-a stins” (FOTO: Dirk Wiersma / Sciencephoto / Profimedia Images)

Bruce Willis a semnat un contract să fie „deepfaked”

În luna martie am aflat cu mare tristețe că legendarul actor american a fost diagnosticat cu afazie, o tulburare neurologică care afectează vorbirea, și renunță la actorie. Dar acum se pare că ultimele sale roluri s-ar putea să nu fie chiar ultimele, futurism.com anunțând că acesta a vândut companiei americane Deepcake dreptul de a folosi un „geamăn digital” al său.

Altfel spus, Willis a acordat acestei companii dreptul de a utiliza o versiune „deepfake” sau generată complet prin tehnologia CGI a sa. Vestea în sine ar putea părea așa și-așa. Pe de-o parte „reanimarea” unor actori decedați pentru a apărea din nou în roluri care i-au consacrat ridică numeroase probleme etice. Dar Willis e încă în viață și și-a dat acordul.

Însă încă de dinainte să anunțe că a fost diagnosticat cu afazie, de pe platourile de filmare au apărut numeroase zvonuri că actorul nu mai e tocmai el, nu poate să memoreze replici și are un comportament îngrijorător care sugerează că suferă de probleme neurologice.

În ultimul deceniu rolurile sale pe marele ecran pot fi numărate pe degetele de la o mână însă el a jucat în zeci de filme direct-to-video absolut atroce, care nici măcar în categoria „B-Rated” nu ar putea fi incluse. În ultimii doi ani el a apărut în peste 15 filme low-budget de acest tip, unii speculând că este împins de la spate de familie și manageri să continue să joace pentru bani.

Anterior Willis și-a dat acordul ca Deepcake să creeze această reclamă rusească în care vedem tot o versiune CGI a sa

Și o știre pe scurt, că m-a enervat puțin: Ubisoft a amânat pentru a cincea oară lansarea Skull & Bones, jocul său de acțiune-aventură din axat pe pirați și bătălii navale. Într-un comunicat publicat săptămâna aceasta compania franceză a anunțat că Skull & Bones e gata, dar că își acordă 4 luni suplimentare pentru a „rafina și echilibra și mai mult” jocul.

Noua dată de lansare? De data aceasta 9 martie 2023. Ținând cont că cred că am anunțat în rubrica Nerd Alert de vreo 3 ori când apare jocul, data viitoare când o să mai scriu ceva despre el va fi când apare efectiv în magazine.

Dar să încheiem săptămâna într-o notă pozitivă totuși, că avem un prim trailer full pentru The Last of Us, serialul creat de HBO pe baza popularului joc video cu același nume lansat în 2013.

Chiar dacă deocamdată nu avem o dată de lansare oficială, HBO anunțând deocamdată doar că el va avea premiera anul viitor, trailerul ne arată destul de multe, chiar dacă nu e deosebit de lung. Putem vedea inclusiv scena emblematică cu care începe jocul, actorii principali, o America post-apocaliptică, monștri și momente dramatice, totul pe o coloană sonoră care mi se pare foare mișto.

