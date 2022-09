ESENTIAL Sâmbătă, 24 Septembrie 2022, 09:34

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Testări controversate pe embrioni promit copii „mai buni” ● Un film emblematic al lui David Cronenberg va deveni serial ● Noul sezon „The Simpsons” va dezvălui cum reușește să prezică viitorul ● De ce se schimbă culoarea Pământului ● Un joc video a strâns peste jumătate de miliard de dolari din donații ● FBI-ul a lansat o investigație legată de GTA VI ● Tudum, azi pe Netflix

Nerd Alert Foto: Hotnews

Testări controversate pe embrioni promit copii „mai buni”

„Are ochii mamei ei, dar va moșteni și diagnosticul ei de cancer la sân?”, întreabă o voce blândă în una dintre reclamele Genomic Predictions, o companie americană care spune că îi poate ajuta pe cei care își doresc copii să aibă un răspuns la această întrebare prin testarea genetică a embrionilor în timpul tratamentelor pentru infertilitate.

Cercetătorul-șef al companiei, Nathan Treff, spune că pentru el misiunea este personală. La vârsta de 24 de ani el a fost diagnosticat cu diabet de tip 1, o boală care l-a costat pe bunicul său piciorul. Treff afirmă că, dacă ar fi după el, niciun copil nu s-ar naște cu un risc ridicat de a dezvolta o astfel de boală.

Compania sa din statul New Jersey oferă teste bazate pe un deceniu de cercetări asupra „scorurilor de risc poligenetic” care calculează probabilitatea ca o persoană să dezvolte diferite boli în funcție de genele sale. Unul dintre cofondatorii companiei a afirmat că oamenii vor putea alege în cele din urmă și trăsături pentru copiii lor care nu au legătură cu bolile, ca de exemplu inteligența.

Testarea genetică preimplantare a embrionilor pentru boli genetice rare și anormalități cromozomiale a devenit o practică răspândită în industria IVF din Statele Unite. Însă testarea pentru afecțiuni poligenetice este mult mai nouă și controversată, bioeticienii avertizând de ani de zile împotriva tentativelor de a elimina trăsăturile nedorite din fondul genetic uman.

În plus, cercetătorii sunt de asemenea îngrijorați că, în majoritatea cazurilor, modelele genetice din spatele acestor testări sunt prea slabe pentru a prognoza într-un mod relevant riscul de a dezvolta boli în cazul unui embrion în dezvoltare. Ei avertizează că scorurile de risc poligenetic poligenetic pot fi interpretate greșit cu ușurință și induce în eroare pe potențialii părinți.

Laura Hercher, o cercetătoare din SUA, afirmă de asemenea că există deja semne că și persoanele fertile ar putea apela la IFV pentru a profita de testările genetice, supunându-se unor riscuri de sănătate pentru o recompensă care este, în cel mai fericit caz, speculativă, relatează revista Nature.

Un film emblematic al lui David Cronenberg va deveni serial

Deși a ajuns la venerabila vârstă de 79 de ani, se pare că Cronenberg, regizorul cu unul dintre cele mai greu de confundat stiluri vizuale din ultima jumătate de secol, are parte de o perioadă plină. Chiar dacă mult așteptatul său film Crimes of the Future a fost un „flop” la box office, unul dintre cele mai emblematice lungmetraje ale sale va avea parte acum de o adaptare pentru micile ecrane.

Potrivit celor de la The Hollywood Reporter, HBO va crea un nou serial pe baza filmului sci-fi horror Scanners din 1981, considerat primul succes la publicul larg al lui Cronenberg. Chiar dacă numele nu îți spune imediat ceva, mi-e greu să cred că nu ai văzut filmul fiindcă într-o vreme a fost dat în prostie și la noi de Pro TV sau cine a cumpărat drepturile de difuzare. În orice caz, pun trailerul un pic mai jos.

Deși deocamdată distribuția este o necunoscută completă, seria va fi coordonată de Cronenberg pe care HBO l-a luat la bord în rolul de producător executiv, o lovitură uriașă ținând cont că acesta a lucrat la doar o mână de seriale în cariera sa și ultimul a fost difuzat în 1991. Mai mult, se pare că serialul a fost gândit de-a lungul a cel puțin 5 ani înainte să primească unda verde, încă un motiv de optimism.

Noul sezon „The Simpsons” va dezvălui cum reușește să prezică viitorul

Rămânând puțin la capitolul seriale dar trecând la ceva mai light, în cele peste trei decenii trecute de la difuzarea primului episod al serialului animat american, acesta a dezvoltat o reputație de a prezice viitorul, făcându-i pe spectatori să strige ocazional în fața ecranului „A fost în 'The Simpsons!'” când se uită la știri despre evenimente curente.

În lungul șir de coincidențe stranii s-au numărat prezicerea alegerii lui Donald Trump în funcția de președinte al SUA, izbucnirea pandemiei de COVID-19, cumpărarea 20th Century Fox de către Disney, marele „plot twist” din penultimul episod al Game of Thrones și multe altele.

Matt Selman, producătorul serialului animat, a dezvăluit recent într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Deadline că următorul sezon, al 34-lea, va include un episod conceptual „cu multe lucruri nebunești în el” și care va oferi o explicație despre cum The Simpsons reușește să prezică viitorul.

Sigur, nu e vorba de ceva mister uriaș sau ocult, Selman atribuind anterior prognozele corecte longevității serialului și numărului uriaș de episoade. Sezonul 34 al The Simpsons o să aibă premiera duminica aceasta la Fox, urmând să fie difuzat din 5 octombrie și pe Disney+, platforma de streaming pe care pot fi văzute și toate celelalte sezoane.

De ce se schimbă culoarea Pământului

Vinovatul deloc surprinzător este... schimbările climatice care afectează atât de puternic planeta noastră atât de puternic încât îi schimbă rapid culoarea. Cercetătorii au arătat într-un nou studiu publicat în revista Geophysical Research Letters că creșterea temperaturilor la nivel global transformă lacurile albastre ale Pământului într-un verde-maro tulbure.

Lacurile albastre reprezintă mai puțin de o treime din numărul total de lacuri de pe planeta noastră, ele fiind de regulă mai adânci și găsite în regiuni mai răcoroase cu un nivel ridicat de precipitații și gheață în timpul iernii. Lacurile de culoare verde-maroniu în schimb se află în regiuni mai aride, în interiorul continentelor și de-a lungul coastelor.

Însă pe baza a peste 5 milioane de imagini realizate din satelit care au fotografiat 85.360 de lacuri și rezervoare naturale din întreaga lume între 2013 și 2020, cercetătorii de la Universitatea Carolinei de Nord de la Chapel Hill au descoperit că lacurile albastre oricum nu foarte comune devin și mai puțin întâlnite. Vinovatul mai specific? Algele.

Deși microscopice, algele pot produce modificări profunde în ecosistemul unui lac. „Apa caldă, care produce mai multe înfloriri algale, va tinde să schimbe culoarea lacurilor înspre verde”, explică Catherine O’Reilly, o biologă de la Illinois State University specializată în ecosisteme acvatice, aceasta glumind (sau nu?) că „nimeni nu vrea să înoate într-un lac verde”.

Însă, evident, estetica nu este principala problemă legată de aceste schimbări. Modificarea culorii este un semn al transformării radicale a ecosistemelor lacurilor, lucru care afectează animalele și oamenii care se bazează pe ele.

„Dacă folosești lacurile pentru pescării sau hrană sau apă de băut, modificările în calitatea apei care au loc probabil când lacurile devin mai verzi înseamnă că va fi tot mai costisitor să tratezi apa. Ar putea exista perioade în care apa nu este folosibilă și unele specii de pește nu vor mai fi prezente, așadar nu vom avea aceleași servicii legate de ecosisteme”, mai spune O’Reilly, citată de IFL Science.

Cercetătorii au creat și o hartă interactivă cu care le pot fi consultate datele (FOTO: AGU / Geophysical Research Letters)

Un joc video a strâns peste jumătate de miliard de dolari din donații

Probabil pentru gameri nu va reprezenta nicio surpriză că este vorba de Star Citizen, jocul de comerț și război în spațiu care se află în lucru și crowdfunding de un deceniu. Cloud Imperium Games, studioul înființat doar pentru a lucra la acest titlu, afirmă că a strâns acum nu mai puțin de 500.291.796 de dolari de la demararea proiectului în 2012.

Campania inițială de pe Kickstarter ce și-a propus inițial să strângă două milioane de dolari a fost lansată în octombrie 2012 dar, după cum arată cifra la care s-a ajuns acum, acela a fost doar începutul. Și mai interesant e că, în pofida sumei astronomice strânse de Cloud Imperium, Star Citizen n-a trecut încă de faza alpha a dezvoltării.

Pentru a pune lucrurile în context, IGN notează că dezvoltarea The Witcher 3: Wild Hunt a costat 81 de milioane de dolari și a durat 5 ani, în timp ce Red Dead Redemption a costat între 80 și 100 de milioane de dolari și a fost terminat tot în 5 ani. Nu e tocmai de mirare că tot mai mulți sunt de părere că Star Citizen e ceea ce pe românește s-ar numi o țeapă.

Nu de alta dar în 10 ani de zile poți plăti niște salarii frumoase de banii ăia, chiar dacă nu ai oferit prea multe rezultate palpabile în schimb. Nu vreau să arunc cu pietre dar cert este că autoritatea de reglementare a publicității din Marea Britanie i-a avertizat anul trecut pe cei de la Cloud Imperium că trebuie să explice mai clar că vând produse care deocamdată nu există.

Măcar donatorii au primit niște trailere frumoase în schimbul banilor

FBI-ul a lansat o investigație legată de GTA VI

În caz că tot ai impresia că jocurile video sunt o „treabă de copii”, săptămâna aceasta am aflat și că Biroul Federal de Investigații din Statele Unite a lansat o investigație legată de „leak-urile” din viitorul titlu Grand Theft Auto, al șaselea al popularei francize care mai recent a fost criticată datorită violenței pe care o permite față de personajele de sex feminin.

După cum a scris și colegul meu Vlad în urmă cu câteva zile, un hacker a postat pe mai multe forumuri online imagini video din joc cu personaje, orașe și diverse alte lucruri. Se pare că ar fi vorba de imagini dintr-o etapă mai veche de dezvoltare și multe dintre ele au fost deja eliminate fiindcă încalcă regulile de copyright, potrivit Eurogamer.

Însă FBI-ul a anunțat că investighează cazul, mai ales că se crede că același hacker a fost și în spatele unui atac care a vizat recent compania de ridesharing Uber. Lapsus$, grupul cu care este asociat hackerul, a fost doar anul acesta în spatele unor breșe de securitate la Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia și alte companii cunoscute.

GTA VI nu va fi lansat mai devreme de ultimul semestru al lui 2024 (FOTO: Dreamstime.com)

Tudum, azi pe Netflix

Sâmbătă, 24 septembrie, compania americană de streaming va difuza marele său eveniment global pentru fani în care, la fel ca în fiecare an, va dezvălui o grămadă de noutăți și informații despre serialele și filmele la care lucrează. În plus, Netflix a dezvăluit deja destul de multe cu privire la veștile pe care le va anunța astăzi.

Printre acestea se vor număra foarte probabil noi informații despre sezonul 3 al The Witcher, vești despre sezonul 2 al Squid Game, despre sezonul final al Umbrella Academy și Wednesday, noul serial Familia Addams care a fost filmat în România și va include nume precum Catherina Zeta-Jones, Luis Guzmán, Jenna Ortega, Christina Ricci și Gwendoline Christie.

La capitolul filme marile anunțuri sunt așteptate mai degrabă în legătură cu sequel-uri decât producții noi, programul incluzând momente despre lungmetrajele Enola Homes 2, Glass Onion: A Knives Out Mystery și The Old Guard 2, dar și despre noul film animat Pinocchio scris, regizat și produs de emblematicul Guillermo del Toro.

Tudum 2022 va putea fi urmărit ca în fiecare an pe pagina de Youtube a Netflix, la ora 20:00, ora României. Până atunci, un trailer pentru eveniment:

Și tot la capitolul trailere, la fel ca în săptămâna anterioară, și în ultimele 7 zile am avut parte de câteva interesante, deși nu la fel de multe (și cam sinistre). Hai să le vedem:

aș zice că de departe cel mai așteptat a fost cel pentru The Midnight Club, cel mai nou serial horror al regizorului Mike Flanagan pe care Netflix îl va lansa în data de 7 octombrie. Serialul limitat ce va avea 10 episoade se va învârti în jurul a opt pacienți internați într-un ospiciu pentru tineri cu boli terminale, aceștia strângându-se în fiecare zi la miezul nopții pentru a-și spune povești de groază;





pe locul doi în clasamentul preferințelor mele se situează primul trailer pentru cel mai nou titlu Hellraiser, acesta urmând a fi și primul în care rolul lui Pinhead va fi jucat de o femeie. Coincidență sau nu, noul film Hellraiser va avea premiera pe Hulu tot în data de 7 octombrie, noi putându-ne aștepta să îl vedem pe HBO Max, deși deocamdată nu e sigur. În orice caz, avertisment: trailerul nu e pentru cei slabi de înger;





revenind la Netflix, gigantul american de streaming a lansat un nou trailer și a anunțat data de lansare pentru Monster: The Jeffrey Dahmer Story, un serial despre unul dintre cei mai notorii criminali în serie din istoria Americii. Seria limitată ce va avea 10 episoade o să fie lansată de Netflix pe 21 septembrie.

În caz că ești curios să citești și Nerd Alert-ul de weekendul trecut, îl găsești aici: