Recordul pe care Titanic îl deținea de peste 24 de ani a fost doborât, ultimul Top Gun având până în acest weekend încasări de 601,91 milioane de dolari la box office-ul american (în timp ce Titanic a încasat 600,78 milioane de dolari) și îmbogățindu-l pe Tom Cruise.

Tom Cruise in „Top Gun: Maverick” Foto: Paramount Pictures / Backgrid UK / Profimedia

„Timp de 110 de ani, Paramount Pictures a produs și distribuit unele dintre cele mai emblematice filme din istoria Hollywoodului, inclusiv clasicul Titanic, care marchează anul acesta a 25-a aniversare”, a declarat Brian Robbins, președintele și CEO-ul Paramount Pictures pentru Box Office Pro.

„Top Gun: Maverick este un film fenomenal și suntem profund mândri să sărbătorim această realizare extraordinară alături de Tom Cruise, regizorii, oamenii din distribuție, echipele noastre de marketing și desigur, toți fanii noștri, fără de care acest lucru nu ar fi fost posibil.”

Din moment ce a devenit un succes atât de mare, de ce a durat atât de mult până când Cruise a revenit pe cer?

„Oriunde m-am dus, oamenii spuneau: „Fă un nou Top Gun”, iar eu ziceam: „Băieți, nu știu cum să îl fac”, a explicat el. „Nu știu care ar putea fi povestea din spate. Eu nu fac filme doar pentru a face filme. Am spus: „Jerry [Bruckheimer], nu se va întâmpla niciodată”. Sincer, nu m-am gândit niciodată că voi reuși. "Dar apoi am început să vorbim. Și mi-am dat seama că sunt lucruri pe care le putem realiza cinematografic. Și am început să fiu tot mai entuziasmat de această mare provocare