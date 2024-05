ESENTIAL Miercuri, 01 Mai 2024, 18:21

0

​Traficantul de migranţi care a atacat cu cuţitul doi poliţişti de frontieră aflaţi în misiune, în judeţul Timiş, a fost capturat după 12 ore în zona Iosefim din județul Timișoara. Sindicatul polițiștilor „Europol” a publicat o poză a acestuia și detalii despre evenimentul din cursul nopții.

Cetățeanul afgan acuzat că a înjunghiat doi polițiști de frontieră Foto: Sindicatul Politistilor Europol

Principalul suspect este un cetățean afgan, care avea drept de ședere în România. El a fost capturat de polițiști al 12 ani după momentul atacului.

Incidentul a avut loc în noaptea de marți srep miercuri când polițiștii de frontieră aflați în apropierea unei parcări de TIR-uri de pe autostrada A1 Timişoara-Arad, în apropiere de localitatea Orţişoara din judeţul Timiş, când au observat 8 migranţi şi 3 călăuze care încercau să urce într-un autocamion.

Cum s-a petrecut atacul

Sindicatul Europol spune că cei doi polițiști, Alex și Toni, au fost răniți în timp ce executau o misiune operativă într-o parcare pe autostrada Timișoara-Arad.

„Această zonă e cunoscută ca fiind des utilizată de traficanții de migranți pentru călăuzirea acestora către frontiera de vest, de cele mai multe ori acești intrând legal în România, ceea ce denotă că avem o legislație permisivă și neîndestulătoare în ceea ce privește condițiile de intrare în România a celor care vin sub pretextul angajării”, precizează Europol.

Când au fost observați cei 8 migranti și cele 3 călăuze care incercau sa se urce într-un automarfar aflat în parcarea de pe autostradă, polițiștii i-au somat să se oprească si au încercat să-i rețină.

Atunci, una dintre călăuze, bărbatul de origine afgană, înarmată cu un cuțit l-a înjunghiat pe unul dintre politisti în umăr, iar celuilalt i-a aplicat 4 lovituri, in gamba, in pulpa, in zona fesiera si la nivelul genunchiului. Polițiștii au folosit armamentul din dotare, trăgând 13 focuri de arma in plan vertical pentru a opri atacul, însă agresorul si o altă călăuză au reușit să fugă, cei 8 migranți fiind capturați împreună cu o călăuză.

Unul dintre polițiști încă este internat în spital fiind supus unor intervenții chirurgicale, celălalt a fost externat, ambii fiind în afara oricărui pericol.

După 12 ore, cetățeanul afgan, care este suspectat că este cel care a rănit polițiștii, și o femeie din Guineea au fost prinși, a anunțat Poliția de Frontieră. Anterior, în noaptea de marți spre miercuri, polițiștii au reținut 8 cetățeni străini, care sunt din Nepal, Siria şi Congo, și o călăuză din Nepal