ESENTIAL Marți, 30 Aprilie 2024, 20:02

0

După „Macarena”, care a ajuns virală pe internet, cântăreața de trap Erika Isac a continuat să scoată piese cu mesaje sociale puternice: „Femei în Parlament”, lansată pe 8 martie, și, recent, „Industry Plant” - o reacție la cei care au acuzat-o că este doar un produs de marketing. Artista a explicat într-un interviu HotNews.ro ce urmărește cu piesele sale care șochează, mai ales prin limbaj.

Erika Isac Foto: Arhiva personala

Erika Isac este una dintre artistele din România despre care s-a vorbit cel mai mult în acest an. Lansată în urmă cu două luni, piesa ei „Macarena” a strâns până în momentul de față peste 7,4 milioane de vizualizări pe YouTube. S-a vorbit mult despre ea, s-au iscat și mici scandaluri, iar internetul a făcut ce știe el mai bine când are în față o astfel de situație: s-a rupt în două.

„Macarena” a devenit subiect de știri, a fost dezbătută la emisiuni TV în prime time, a fost criticată, dar și ridicată în slăvi, pentru că atrage atenția asupra abuzurilor și modului în care femeile sunt hărțuite pe stradă și în online, și o face prin versuri directe și care-ți rămân în minte.

La distanță de o lună, pe 8 martie, a urmat piesa „Femei în Parlament”, unde Erika face din nou ceea ce nicio altă artistă din România nu a mai făcut până acum: pune accentul pe faptul că e nevoie de mai multe femei implicate în politică. Acea politică de care tinerii au tendința de a se ține departe, dar care le influențează în mod direct viețile.

Erika are 24 de ani, are o mare priză la publicul tânăr și este oarecum o curiozitate în industria muzicală românească, pentru că a ales să nu se țină departe de teme controversate, iar noile ei piese au mesaje sociale puternice, chiar dacă la bază sunt tot muzică pentru divertisment.

Săptămâna trecută, Erika a lansat cea mai nouă piesă a ei, „Industry Plant”, de această dată ca o reacție pentru toți cei care i-au umplut secțiunea de comentarii fără vreun motiv fondat și care o acuză că este doar un produs de marketing.

Termenul de „industry plant” este unul peiorativ, folosit pentru a descrie muzicienii care au devenit populari datorită nepotismului sau relațiilor pe care le are familia cu industria muzicală, mai degrabă decât datorită meritelor proprii.

HotNews.ro a stat de vorbă cu Erika Isac pentru a afla mai multe despre motivele pe care le are un tânăr artist, atât de popular cum este ea, de a se implica pentru a aduce o schimbare în mentalul colectiv și societate.

„Vreau să ofer încredere oricărei femei care are nevoie de ea”

De ce ai ales să abordezi tema femeilor în politică, odată cu lansarea piesei „Femei în Parlament”?

Erika Isac: Piesa „Femei în Parlament" a venit din dorința de a vedea mai multe femei în poziții de putere, nu doar în politică. Cred că femeile au multe de dovedit ca lideri, trebuie doar să le fie oferită încrederea și nici măcar, pentru că sunt capabile să o câștige prin muncă și devotament.

Revenind la sfera politică, egalitatea de gen mi se pare un must, întrucât cine poate ști mai bine de ce are nevoie o fată, o femeie, decât chiar o femeie? Asta este ceea ce vreau să audă publicul și, în plus, vreau să ofer încredere oricărei femei care are nevoie de ea.

Bănuiesc că tot tu ai scris versurile pentru această piesă, așa cum se întâmplă cu majoritatea pieselor tale. Există vreun eveniment sau poveste specifică care a influențat compunerea versurilor acestei piese?

Da, versurile sunt scrise de mine, cu contribuția lui M.G.L. pentru strofa a doua. Din fericire, în industria muzicală există destul de multe femei în poziții de conducere. Le văd, le admir și mi-aș dori ca asta să se regăsească în mai multe domenii.

Nu există un eveniment sau o poveste specifică care să fi influențat compunerea versurilor, ci mai degrabă o conștientizare continuă a importanței acestei probleme.

Și clipul cum a fost gândit?

În ceea ce privește clipul, la fel ca și în cazul piesei „Macarena”, el a fost regizat de Sânziana Pantazi & frnk. și cred că reprezintă perfect mesajul piesei. Au fost schimbate diverse contexte, scenarii, punând femeia pe primul loc, în rolul în care de obicei era un bărbat.

It’s still a men’s world și uneori e copleșitor să vezi asta, de la filme, la știri, pe stradă, iar asta susține conturarea unor bias-uri în gândirea colectivă.

„Dacă nu ne spunem părerea măcar prin vot, atunci îi vom lăsa pe alții să ia decizii pentru noi”

Având în vedere că 2024 este an electoral, ce speranțe ai pentru impactul pe care piesa ar putea să-l aibă în societate și în conștiința publică cu privire la rolul femeilor în politică?

Sper ca piesa să contribuie la conștientizarea publicului cu privire la necesitatea unei reprezentări mai echilibrate a femeilor în poziții de putere în general, să stimuleze discuții și acțiuni în acest sens. Admir femeile care sunt pasionate, competente și dedicate cauzei pe care o susțin.

În general, mă inspir de la femeile care luptă pentru drepturile și egalitatea tuturor oamenilor, indiferent de gen.

Ce le-ai transmite tinerilor pe care nu-i interesează politica, nu vor să se implice în niciun fel și poate nici măcar nu doresc să-și exercite dreptul la vot?

Sunt conștientă că valul de informații pe care îl primim zilnic este foarte mare și uneori mă depășește și pe mine, însă cred că e foarte important să ne uităm în jurul nostru, să fim prezenți. Politica impactează viața tuturor și, dacă nu ne spunem părerea măcar prin vot, atunci îi vom lăsa pe alții să ia decizii pentru noi.

Ești unul dintre artiștii care nu se feresc să vorbească despre sănătatea mentală și importanța ei. Povestește-ne un pic despre cât de important e pentru fani ca artiștii să nu evite acest subiect.

Cred că e important să se vorbească deschis despre sănătate mentală în spațiul public. Ca artist, am datoria de a fi sinceră și autentică cu fanii mei și de a le transmite că este perfect normal să aibă îngrijorări sau dificultăți legate de sănătatea lor mentală. Prin deschiderea și sinceritatea mea, sper să îi încurajez pe alții să caute ajutor și să nu se simtă singuri.

„Industry Plant” e dedicată celor care mă văd doar ca pe un produs de marketing”

Generația din care faci parte a crescut cu telefonul în mână și pe rețele sociale. Cum crezi că influențează social media felul în care se face muzică, temele abordate sau stilurile?

Social media a schimbat total jocul în muzică. Practic, acum e mult mai ușor pentru artiști să-și arate creațiile și să vorbească direct cu fanii. Datorită platformelor online, muzica se promovează altfel, se consumă diferit și chiar se distribuie în moduri noi. Și nu doar atât, ci și stilurile muzicale și temele abordate s-au diversificat.

Artiștii pot să-și exprime liber ideile și să experimenteze mult mai mult, totul sub ochii urmăritorilor lor. Pe de altă parte, pentru un artist, poate deveni copleșitor să gestioneze atâtea rețele și interacțiuni. Am simțit pe pielea mea ce înseamnă să primești hate. De aici a venit și ultima mea piesă, „Industry Plant”, dedicată celor care mă văd doar ca pe un produs de marketing.

Ce urmează pentru Erika Isac? Vei continua să explorezi teme sociale?

Urmează atât piese cu teme sociale, cât și piese realizate pentru pur divertisment, dar mai am multe de spus.