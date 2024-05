Un fost angajat al Marinei britanice care a fost acuzat de spionaj pentru China și care fusese eliberat pe cauțiune a fost găsit mort într-un parc din Maidenhead. Poliția britanică spune că investighează decesul inexplicabil, relatează Reuters.

Matthew Trickett a fost gasit mort. In fotografie era surpins in timp ce fugea de presa in fata instantei care l-a eliberat dupa ce a fost acuzat de spionaj pentru China Foto: Shing Hei Yip / Alamy / Alamy / Profimedia