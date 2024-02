Perspektiva Sâmbătă, 24 Februarie 2024, 14:51

Să vorbim întâi de Erika și Macarena, imnul trap feminist devenit viral? Hai să nu. Să căutăm prima dată pe google știri din ultima lună. Ce găsim? Violuri, violență domestică, pornografie infantilă. Hmm, acum v-ați trezit din somnolența opiniologiei pe rețele de socializare? E extrem de amuzant un fapt: după apariția piesei “Macarena” a crescut țărâța într-o anumită populație. Că Erika e goală.

Că își bate joc de bărbați. Că ce ne trebuie nouă feminism, când murim de foame? Că Erika înjură, își bagă și-și scoate. Că a vrut să șocheze, e “attention whore” (ce expresie frumoasă, nu?). Valuri de păreri sexiste. Ei, și? Ne-am obișnuit. Așa e în România. Ești feministă? Marș. Evident că mesajul piesei a fost și lăudat de cei care înțeleg cât e necesară o discuție despre identitatea femeilor. Dar eu vreau să vă arăt altceva.

Să ieșim un pic din loop-ul Facebook. Să căutăm faptele. Există acel Mirel despre care cântă Erika?

O simplă căutare pe google. E o listă lungă. Și înfricoșătoare. O să dau lista așa: no comment.

În România, violența domestică și violurile în cuplu sunt în creștere. Peste 288.000 de plângeri, date descentralizate și legislație incompletă (pressone.ro)

Cel mai mare violator din România a ajuns la pușcărie. Falsul medic Bogdan Giuseppe a fost condamnat pentru 31 de violuri - Evenimentul Zilei (evz.ro)

UPDATE-Ploieștean acuzat de mai multe violuri și infracțiuni sexuale, săltat de polițiști. Percheziții în Ploiești și Ariceștii Rahtivani - Observatorul Prahovean (observatorulph.ro)

Scandalul de la Clubul Dinamo. Tânărul de 20 de ani acuzat de viol antrena zilnic grupe de 8-10 copii / El colabora cu clubul din 2023 - HotNews.ro

Profesor de muzică din Târgu Secuiesc, trimis în judecată pentru viol și acte sexuale cu un minor (g4media.ro)

Şapte bărbaţi din Dâmboviţa sunt căutaţi de polițiști după ce au întreţinut relaţii sexuale cu o fată de 14 ani | Digi24

Doi tineri de 18 şi 19 ani din judeţul Caraş-Severin, cercetaţi pentru pornografie infantilă şi viol în formă continuată | Digi24

Un bărbat din Prahova a fost arestat preventiv pentru că și-ar fi violat cei trei copii | Digi24

Mai vreți? Mai sunt știri din aceeași categorie. De ce am dat lista asta?

Pentru că unele dintre comentariile pe care le-am tot citit sunt despre cum nu sunt chiar atât de mulți bărbați care violează, bat, degradează femeile. Ei bine? Repet. Sunt știri din ultima lună.

Apoi am mai făcut ceva. Am căutat ce e “trending” pe Youtube.

Piesa Erikăi e pe primul loc în trending. Dar sub ea sunt Tzanca Uraganul și Dani Mocanu. Băieții glorifică în piesele lor masculul alpha, plin de bani, care-și umilește dușmanii care nu au bani, care posedă “gagici”, “cu fundul cât mall-ul din Dubai” (citez din Tzancă), care sunt mari “zdrențe” (zice Dani).

Pe ei cine-i critică? S-a viralizat cumva Tzancă pentru că idealizează bandiți și mașini, pentru că-și bate joc de săraci, pentru că bagă-n cap tuturor că cine deține capital e privilegiat și poate “deține” femei ca să demonstreze că e dominator?

N-ați ascultat niciodată BUG Mafia, Paraziții, Chimie, Specii? E plin de “curve” și “panarame” la dânșii. Ce fac unii rapperi, trapperi și maneliști? O ceremonie completă de degradare a statutului, o distrugere ritualică a femeilor.

From the hood. Din cartierul minunat.

“Curvele să dea din fese” (citez din Uzzi). Întrebarea este, într-o industrie dominată de bărbați, unde așa-numiții "cei mai mare rapperi din toate timpurile" sunt 97% bărbați, de ce atât de multe piese rap/trap sexualizează femeile? "Curve", "zdrențe", "târfe", "panarame". În plus, romanticizează așa-zisa atracție a femeilor pentru un stil de viață extravagant. Bogăția ca un limbaj universal al sexului.

Să numești o femeie "curvă" o aseamănă cu o cățea, pentru că e agresivă și enervantă.

From "Whore" to "Ho" to "THOT": The Sordid Etymology of a Misogynistic Classic | Ravishly Termenul "zdreanță" critică ceea ce societatea consideră comportament sau îmbrăcăminte promiscuă, adesea un motiv pentru care societatea acuză femeile că sunt victime ale violului. Why is the word 'slut' so powerful? - BBC News “Panaramă" are conotații negative similare.

Oamenii folosesc în general aceste termeni pentru a eticheta femeile, nu bărbații. Aceste injurii încorporează dublele standarde ale societății care scrutinizează și judecă sexualitatea unei femei, dar o laudă pe cea a unui bărbat. În muzica bărbaților, este o onoare pentru bărbați să abuzeze verbal și fizic femeile, iar bărbații câștigă respect de la alți bărbați când se comportă ca „playeri”, „proxeneți” și exploatatori ai femeilor - financiar, sexual și emoțional.

Și ce să vezi? În măsura în care rapperii/ trapperii denigrează alți bărbați, ei tind să folosească termeni feminizați, cum ar fi „bitch” sau „pussy” - un element de bază al masculinității hegemonice.

Bravada sexuală masculină și hipersexualitatea bărbatului care folosește femeia doar pentru sex e iar extrem de întâlnită. Bărbații câștigă respect de la alți bărbați pentru un număr mare de cuceriri sexuale fără angajament. Obiectificarea sexuală se exprimă în gangbanging. În aceste piese de rap/trap, mai mulți bărbați au relații sexuale cu o singură femeie, fie consensual, fie nu, iar femeia e depersonalizată. Unele implică gangbang-uri cu fete minore, în timp ce altele descriu sexul cu femei drogate sau bete. Rapperii (a) se mândresc cu acte sexuale care par să rănească femeile, (b) justifică acte de violență împotriva femeilor (c) avertizează femeile care contestă dominația masculină că vor fi agresate și (d) încurajează violența masculină împotriva femeilor. Violența este, zic ei în versuri, cel mai adecvat răspuns la femeile care încalcă eticheta de gen sau care nu-și „știu locul”. Nu zic eu, o zice un studiu. Un studiu despre rap-ul din State, dar hai să fim serioși, rap-ul de la noi e o emulație a rapperilor mari din afară.

Așadar Erika n-are voie să injure. N-are voie să facă niciun manifest. N-are voie să apară goală & blurată.

N-are voie să cânte. Sau dacă vrea, să cânte despre oale, ciorbe, cratițe, sosuri. Sau despre iubire. Să cânte despre iubire, asta-i cel mai frumos pentru o domnișoară. Și Mirel? Mirel să stea pe Facebook, să-și dea cu părerea. Ce societate armonioasă.

Mai vreți știri? Mai pun așa, ca un cadou, în loc de concluzie.

Bărbat arestat preventiv pentru că a violat și amenințat, luni la rând, o adolescentă de 16 ani. A fost prins chiar lângă școala fetei | Digi24

Concubinul, arestat pentru viol și lovire - Viaţa Liberă Galaţi (viata-libera.ro)

Poliţist condamnat la 6 ani de închisoare pentru tentativă de viol şi agresiune sexuală; victimele erau minore - Monitorul de Vrancea Top of Form