ESENTIAL Marți, 21 Mai 2024, 12:05

9

Marți dimineață, jurnalista Adina Florea a scris pe Facebook că nu a fost la Gala Superscrieri de luni seară „pentru că am o problemă să-mi văd violatorul premiat pe scenă”. Ea a relatat că în 2015, Răzvan Băltărețu, fost redactor-șef al publicației Vice a violat-o. Sunat de Hotnews.ro, Băltărețu susține că „noi am avut o relaţie” și că „nu am discreditat niciodată ideea de consimţământ şi necesitatea consimţământului”.

Florin Băltărețu a primit, luni, 20 mai, premiul pentru redacția Vice, la concursul jurnalistic Superscrierile Anului Foto: Facebook / Fundația Friends for Friends

„În iulie 2015, atunci când aveam abia 20 de ani împliniți, s-a urcat peste mine și m-a violat în timp ce-i urlam nu. Apoi a adormit în patul meu, iar eu am plecat să dorm pe malul Dâmboviței, în fața căminelor de la Grozăvești”, a scris marţi jurnalista Adina Florea pe Facebook, în contextul în care jurnalistul Răzvan Băltăreţu a ridicat, luni seara, la concursul Superscrieri, premiul onorific pentru întreaga activitate acordat redacţiei Vice, unde Băltărețu a ocupat funcţia de redactor-şef din 2020.

„Apoi a adormit în patul meu, iar eu am plecat să dorm pe malul Dâmboviței, în fața căminelor de la Grozăvești”, continuă postarea jurnalistei.

Băltărețu: „Nu am discreditat necesitatea consimţământului”

HotNews.ro l-a contactat pe Răzvan Băltăreţu pentru a vedea cum răspunde el acuzaţiilor. Violul este un act penal, chiar presupunând că el s-a prescris.

Băltărețu a negat acuzaţiile şi a spus că îi pare rău că a avut un impact negativ atât de puternic şi că nu ar fi vrut ca jurnalista să perceapă interacţiunea dintre ei drept abuzivă ori care depăşeşte limitele.

„Nu am discreditat niciodată ideea de consimţământ şi necesitatea consimţământului. Nu m-am dus niciodată în zona asta de care sunt acuzat. În cazul despre care spune ea, neg că a fost vorba de un viol. Noi am avut o relaţie în care, deşi neoficială, am ieşit cu prietenii, am avut relaţii sexuale”, a spus Răzvan Băltărețu, în dialogul cu HotNews.ro.

Actualmente Răzvan Băltărețu este jurnalist freelancer, printre publicațiile cu care colaborează fiind HotNews și PressOne.

„Azi sunt suficient de puternică să o spun”

„Între timp, fapta s-a prescris. dar a existat, iar martori sunt toți prietenii care mi-au ascultat povestea și sutele de ore de terapie pe care le-am făcut în ultimii 5 ani. Agresorul și-a lansat un podcast despre educație sexuală, iar azi, a ridicat un premiu necuvenit. Pentru mine, e prea mult. iar azi sunt suficient de puternică să o spun. E prea mult. Şi sper la un viitor pentru presa românească în care oamenii nu mai închid ochii la povești despre abuz doar pentru că nu sunt articulate în fraza: «Răzvan Băltărețu m-a violat în iulie 2015. Aveam 20 de ani. Viața mea nu a mai fost niciodată la fel»”, a încheiat Adina Florea postarea sa de pe Facebook.

Mecanismul psihologic prin care se naște a doua învinovățire a victimelor

Studiile arată că, pentru victime, momentul mărturisirii este ”a doua traumă”.

Această nouă traumă face ca victima să se ferească de a recunoaşte public trauma iniţială, iar acest comportament este întâlnit mai ales în cazul abuzurilor sexuale sau agresiunilor domestice. Consecinţa este aceea că victima va ascunde incidentul.

În 2015, an în care Adina Florea relatează că s-a întâmplat violul, ea era jurnalistă la Hotnews. Pe 24 iulie 2015, chiar ea a scris un articol intitulat ”Cum NU ajunge victima unui viol din România la psiholog. Unde si de ce trebuie îmbunătățită legislația românească”.

În articolul din HotNews, jurnalista Adina Florea l-a intervievat pe psihologul Copăceanu, care a explicat că victimele violului „sunt atât de cuprinse de șoc și frică încât nu au nicio forță psihică de a se razbuna. Orice asociere cu violatorul, un nume, un indiciu, un parfum, o haină, orice coincidenţă poate isca teama”.

Ce a mai spus ziarista: „Încercarea de normalizare a unei agresiuni sexuale”

Contactată de Hotnews după postare, Adina Florea a spus că „Eram studentă, el mi-a corectat un text de pregătire pentru admitere, așa ne-am întâlnit. El terminase facultatea, eu intram în anul I. S-a întâmplat în vara de după terminarea anului I de facultate. Mie îmi plăcea de el, am băut vin la mine în cameră, s-a urcat peste mine, i-am urlat nu, m-a violat. După câteva săptămâni de lipsă de contact, m-a căutat și a încercat să mă convingă să avem o relație. Am mai făcut sex de două ori, până când m-am întrebat ce fac: sex cu tipul care m-a violat? Nu sunt prima și nici singura care a trecut prin așa ceva după un viol, încercarea de normalizare a unei agresiuni sexuale.”

Centrul Filia: „Nu trebuie să existe spațiu pentru violatori și abuzatori în redacțiile din România”

Centrul FILIA, organizație neguvernamentală pentru drepturile femeii, a reacționat marți la postarea jurnalistei.

”E nevoie de mult curaj să vorbești despre cele mai oribile și grele momente din viața ta. E îngrozitor și dureros să îți vezi violatorul premiat pe scenă, susținut de mai multe redacții, lăudat și încurajat”, a scris FILIA, într-o postare pe Facebook.

”Este extrem de nedrept să nu îți mai poți face dreptate. Pentru că a trecut timpul, fapta s-a prescris, agresorul se bucură de libertate și faimă, iar supraviețuitoarea rămâne cu trauma și durerea care o vor urmări toată viața.

E extrem de important pentru siguranța noastră, a tuturor femeilor, să știm cine sunt agresorii și violatorii care se deghizează în aliați.

Avem încredere că redacțiile cu care lucrează Răzvan Băltărețu vor lua decizia potrivită, aceea de a renunța la orice fel de colaborare. Nu trebuie să existe spațiu pentru violatori și abuzatori în redacțiile din România.

Noi toți suntem responsabili pentru o lume mai sigură pentru toate femeile și fetele. E important să ne arătăm sprijinul in aceste momente.

Suntem alături de Adina Florea și o felicităm pentru curaj și puterea de a vorbi”.

Reacții ale jurnalistelor

Reacțiii au venit și de la numeroase foste sau actuale jurnaliste:

Ioana Moldoveanu:

”Aseară au fost premiile Superscrieri. Redacția VICE a luat premiu onorific pentru întreaga activitate. Ceea ce a fost rewarding și emoționant, chiar dacă pe scenă și-a însușit microfonul un bărbat cu cea mai mică contribuție. 14 ani de VICE înseamnă sute de angajați și colaboratori, iar foarte mulți dintre ei erau aseara în sală și premiul ăsta nu ar fi fost posibil și fără contribuția lor. Șocul adevărat a venit însă azi dimineață, odată cu statusul Adinei Florea de mai jos. Căreia vreau să-i mulțumesc și să o îmbrățișez, că a avut puterea și tăria să facă această mărturisire și astfel să pună la adăpost atâtea alte femei din presă sau din afara ei. Adina, you rock!”.

Andreea Pocotilă:

”Aseară acest personaj nu avea ce să caute pe scenă, cel puțin nu pentru a primi un premiu pentru întreaga activitate a unei publicații la care a contribuit infim.

De azi nu mai are ce căuta nici în jurnalism”.

Florinela Iosip:

„Îngrozitor! Azi am mai aflat numele unui violator: Răzvan Băltărețu, fostul redactor-șef de la Vice. Adina avea 20 de ani. Sper să nu-l mai văd nicăieri în jurnalism și în niciun alt context public sau aproape de tinere. Tipul făcea sau (încă face) podcast de (atenție!!) educație sexuală. Poate mai crede cineva că în bulele educate nu sunt violatori”.

Andreea Archip:

”Sunt oameni suficient de puternici să spună asta public, așa cum e Adina. Și când o fac, o fac pentru infinit de multe alte victime care și-au înghițit durerea și au mers cu această mare suferință mai departe. Tot timpul auzim asta: de ce nu vorbesc?, acum și-au găsit, după nu știu câți ani? Întrebări care sunt încă un mod de a da vina pe victimă”.