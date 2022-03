FILM Marți, 08 Martie 2022, 12:47

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Serviciul de streaming ​HBO Max, platforma care include filme și seriale ale HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network, Max Originals și altele, a fost lansată oficial în România. HBO Max înlocuiește HBO GO.

HBO Max a fost lansat in Romania Foto: HBO

„HBO Max este disponibil în România, cu o ofertă unică de conținut ce include titluri populare, producții originale europene și conținut pentru copii, toate într-un singur loc. În plus, oferim fanilor un preț promoțional, redus cu peste 30%”, a anunțat Christina Sulebakk, director general al HBO Max EMEA.

„În Europa Centrală și de Est am început în 1991 cu primele canale liniare și, iată că, după mai bine de 30 ani de prezență în aceste țări, le propunem fanilor încă o cale prin care își pot accesa conținutul preferat”, a adăugat aceasta.

Cât costă abonamentul HBO Max

Conturile HBO GO din România vor fi transferate automat pe noua platformă. Abonații direcți vor beneficia de prețul de 3,30 euro/lună, redus cu peste 30% din prețul lunar de 4,99 euro/lună, pe toată durata abonamentului lor. De asemenea, și clienții noi care se vor abona direct la HBO Max înainte de 31 martie vor beneficia de același preț lunar redus, de 3,30 euro/lună, pe toată durata abonamentului lor.

După 31 martie, pe lângă abonamentul lunar la prețul standard de 4,99 euro/lună, va fi introdus și un abonament anual, disponibil clienților direcți, la prețul de 39,90 euro/an, care va oferi acces pe o perioadă de 12 luni, la prețul de 8 luni. HBO Max va fi disponibil și prin partenerii autorizați (furnizori de servicii CATV, DTH și IPTV) la tarifele stabilite conform politicilor de preț ale acestora.

Filme și seriale difuzate de HBO Max

Printre titlurile difuzate de HBO Max se numără filme, seriale și alte spectacole create de Max Originals, DC, Warner Bros., Cartoon Network, alături de producții locale originale.

Conținutul HBO Max se adresează unui public de toate vârstele cu titluri precum Succession, Game of Thrones, Euphoria, Last Week Tonight with John Oliver, Veep, Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty.

Titlurile Max Originals care vor fi disponibile pe platformă sunt: Station Eleven, The Sex Lives of College Girls, Hacks, The Girl Before, Made for Love, And Just Like That… și Raised by Wolves.

Filme cu supereroi, Dune, Matrix și filmele Harry Potter, pe HBO Max

Există, de asemenea, titluri DC din universul supereroilor, precum Zack Snyder's Justice League, seriale CW, precum Naomi sau animații Cartoon Network ca The Amazing World of Gumball sau Teen Titan's Go!

Printre titlurileWarner Bros. disponibile se numără Dune, Cry Macho, The Matrix Resurrections, King Richard sau filmele Harry Potter.

Noua platformă HBO Max va oferi abonaților titluri apreciate precum Kimi, The Fallout, No Sudden Move și The Many Saints of Newark, dar și producții locale Max Originals, ca Ruxx, On My Way with Irina Rimes, Kamikaze.

Pe platformă va fi difuzat și primul reality show original românesc produs de Max Originals în Europa, One True Singer.

Amintim că anul acesta și Disney+, platforma de streaming a gigantului american de divertisment, va fi lansată în România, deși deocamdată nu a fost anunțată o dată fixă pentru aceasta.