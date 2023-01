FILM Marți, 31 Ianuarie 2023, 11:17

Sebastian Jucan

​SkyShowtime, o nouă platformă de streaming creată de două dintre cele mai mari studiouri de filme de la Hollywood, va fi lansată în România în luna februarie.

SkyShowtime

Cel mai nou serviciu de streaming din Europa va intra pe opt noi piețe din Europa Centrală și de Est, noul val de lansări marcând cea mai mare extindere a platformei de streaming de până acum.

O colaborare între studiourile de film Universal Pictures și Paramount cu televiziunea britanică Sky deținută de Comcast, SkyShowtime va fi lansat în data de 14 februarie Albania, Cehia, Ungaria, Kosovo, Macedonia de Nord, Polonia, România și Slovacia.

„SkyShowtime oferă o listă de conținut incredibil. Suntem mândri să le oferim noilor noștri clienți din Europa Centrală și de Est acces nou și exclusiv la cele mai recente seriale și la cele mai mari blockbustere produse de studiouri emblematice și de renume mondial, precum și la programe locale și originale care vor rezona cu publicul nostru”, afirmă Gabor Harsanyi, Director General Regional pentru Europa Centrală și de Est la SkyShowtime.

Noua platformă de streaming va avea și seriale românești

Serviciul de streaming promite că clienții din piețele în care platforma va fi lansată vor avea acces în exclusivitate la premiere TV ale unor filme semnate de Universal Pictures și Paramount Pictures, la seriale originale, la conținut pentru copii și familie și la o selecție de titluri cunoscute de la Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios și Peacock.

SkyShowtime va avea și producții originale locale, documentare și programe speciale de pe piețele sale, compania care deține platforma de streaming anunțând recent un acord pentru achiziționarea a 21 de seriale originale de la HBO Max în Europa, inclusiv unele românești care au fost șterse de pe platforma de streaming a Warner Bros. Discovery anul trecut.

Printre titlurile cumpărate de SkyShowtime se numără: Czech it Out (Cehia), Foodie Love (Spania), Hackerville (România), No Activity (Spania), One True Singer(România), Pray, Obey, Kill (Suedia), Ruxx(România), Success (Croația), Todo Lo Otro (Spania), Sleepers (Cehia), Bani Negri/Tuff Money (România) și Welcome to Utmark (Norvegia).”

La acestea se vor adăuga seriale noi care vor avea premiera în 2023 sub numele de SkyShowtime Originals.

Ce filme și seriale vor putea fi văzute pe SkyShowtime

Marea atracție a noii platforme de streaming o reprezintă de departe filme blockbuster ale Paramount și Universal, care vor fi disponibile pe platformă, după lansarea lor în cinematografe și pe micile ecrane.

Odată cu lansarea, cilenții SkyShowtime vor avea acces la lungmetraje ca Ambulance, Jurassic World Dominion, The Bad Guys, The Hanging Sun, The Northman și Top Gun: Maverick. La acestea se adaugă titluri mai cunoscute în Statele Unite precum Downton Abbey: A New Era, Jerry and Marge Go Large, Ray Donovan: The Movie și Redeeming Love.

În plus, abonații vor avea acces la o selecție diversificată de seriale, printre care: 1883, 1923, A Friend Of the Family, All The Sins, Halo, Law & Order Sezonul 21, Let The Right One In, Mayor of Kingstown, Pitch Perfect: Bumper In Berlin, Star Trek: Strange New Worlds, Souls, Super Pumped: The Battle For Uber, The Calling, The Fear Index, The First Lady, The Midwich Cuckoos, The Offer, The Rising, The Undeclared War, Tulsa King, Vampire Academy și Yellowstone.

În următoarele luni vor fi disponibile și alte filme și seriale ca A Town Called Malice, Belfast, Drift – Partners In Crime (S1A), Lioness, Minions: The Rise of Gru, Nope, Rabbit Hole, Ripley, Smile, The Black Phone și The Great Game.

Cât va costa abonamentul SkyShowtime

În România, prețul abonamentului va fi de 3,99 euro pe lună odată cu lansarea de pe 14 februarie.

Platforma SkyShowtime va fi disponibilă direct pentru clienți prin intermediul site-ului: www.skyshowtime.com și prin aplicația SkyShowtime disponibilă pentru Apple iOS, tvOS, dispozitivele Android, Android TV, Google TV și LG TV.

„Am încredere că noul nostru public din Europa Centrală și de Est se va bucura de gama extraordinară de seriale și filme pe care le oferim la un preț avantajos. De asemenea, ne face o mare plăcere să readucem în Europa Centrală și de Est seriale îndrăgite cu scenarii originale”, a declarat Monty Sarhan, CEO-ul SkyShowtime.

