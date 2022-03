Articol susținut de HBO Joi, 31 Martie 2022, 09:43

Sebastian Jucan • Smile Media

​HBO Max, recent lansat și în România, ne propune „Ruxx” un serial filmat 100% la noi care nu se sfiește să prezinte subiecte ce ar putea fi considerate tabu ca sexul și drogurile, combinându-le într-un mod original cu politica dâmbovițeană.

Ruxx, un serial original al HBO Max Foto: HBO Max

Serialul ne propune o poveste care se învârte în jurul problemelor cu care se confruntă femeile tinere din România. Dar Ruxx e un serial care oferă mai mult de atât, ieșind din tiparele obișnuite ale unei producții filmate la noi.

Ruxx, tabuuri și politică în București

Intriga politică de la care pornește Ruxx e una cât se poate de dâmbovițeană și sună ceva de genul: ce se întâmplă când un mare dezvoltator imobiliar are nevoie de îndeplinirea unui proiect greu de aprobat și până unde e în stare să meargă să obțină ce își dorește?

Pare destul de cunoscut, nu? Serialul HBO ne oferă un răspuns poate surprinzător, poate nu chiar, în funcție de gradul de naivitate politică al fiecăruia. Cert e că Moscu, dezvoltatorul imobiliar în cauză jucat de Șerban Pavlu (Relu din Umbre), nu se dă bătut când planurile îi sunt date peste cap de un politruc de București și merge all-in.

Moscu e un personaj interesant în film și nu îmbracă mantia stereotipică de antagonist, dezvăluind pe măsură ce filmul evoluează mai multe laturi, părând pe alocuri un dur de neclintit și fără scrupule, după cum te-ai aștepta, în timp ce în alte ipostaze vedem o altă latură mai altfel a sa.

În orice caz, e un mogul ceva mai complex decât rechinii imobiliari din viața reală pe care i-am văzut arestați sau implicați în tot felul de afaceri dubioase în ultimii ani. Moscu e mai mult decât un interlop care își pune costumul și se dă om de business, ceea ce, dacă ar fi transpus în viața reală, nu știu dacă ar fi neapărat un lucru de dorit date fiind afacerile sale.

Tot pe partea de politică vedem din culisele (și nu numai) ale organizării unei campanii electorale mioritice și Ruxx ne oferă câteva scene delicioase pe palierul ăsta, una dintre cele mai bune fiind cea cu prima dezbatere dintre candidații pentru PMB. Te las pe tine să o vezi, merită, chit că vine abia în episodul 3 al serialului.

Apoi mai o avem pe actrița timișoreană Ioana Bugarin care o joacă pe Denisa, fiica lui Moscu, care are o relație nu tocmai apropiată cu tatăl ei. Pe ea o vedem în câteva ipostaze de sex, drugs and rock and roll (sau mai degrabă muzică electronică) în serial, scene care i-ar putea indigna pe unii spectatori mai conservatori, mai ales că prima secvență în care o vedem e una nud.

Însă nu vedem niște scene inserate în serial pentru „shock value”, ele au rolul de a prezenta realitatea așa cum e și cum o trăiesc destui tineri din România, fie că sunt din București sau alte orașe din țară (deși probabil cu precădere din cele ceva mai măricele). Prin Denisa, Ruxx ne oferă o perspectivă asupra problemelor generației Z despre care se vorbește tot mai mult și la noi.

Cât de tabu mai sunt însă drogurile și sexul în România? Probabil Ruxx ne va oferi un răspuns, dacă vom vedea mulți indignați cu poalele în cap din cauza sa.

Raluca Aprodu (Rux), Șerban Pavlu (Moscu) și Alina Chivulescu (Liliana)

Serialul HBO care vorbește despre problemele tinerelor din România

Dar să trecem și la Rux, că e în fond personajul principal al serialului HBO și actrița Raluca Aprodu oferă o interpretare de top. Uite cum rezumă chiar Rux dilema, sau mai degrabă dilemele ei, într-una din cele mai emoționante secvențe din serial de până acum:

„Nu știu ce fac, Leo. Nu știu dacă vreau să plec, nu știu dacă vreau să rămân (...) uneori am impresia că tot ce fac fac doar ca să am momentul ăla în care să mă iau să zic: 'Bă fato, dar tu ce vrei?' Ce vrei tu de fapt? Îți place ce faci, vrei carieră, vrei bani, vrei aici, vrei acolo, vrei să te măriți, vrei fete, vrei băieți? Nu știu ce vreau, Leo”.

Rux e într-un fel captivă într-o închisoare la a cărei construcție a contribuit și ea, una între zidurile căreia trebuie să găsească un balans între job și viața personală, între așteptările familiei (și societății) și lucrurile pe care le vrea ea, între a merge în continuare pe sfoară sau a spune „stop joc, până aici”.

Aș zice că serialul HBO reușește nu în mică măsură datorită interpretării Ralucăi Aprodu, care pe de-o parte ne prezintă ca un personaj cu aparența unei voințe de fier necesare pentru a reuși în carieră și, în același timp, unul măcinat de incertitudini mult prea umane și demoni din copilărie ce ies la iveală pe măsură ce avansează campania electorală.

Mădălina Craiu (un alt nume pe care fanii Umbre îl vor recunoaște) joacă rolul lui Cris, sora lui Rux, care la rândul ei are probleme cu jobul, deși de altă natură: cum faci să reușești când toată lumea, inclusiv tatăl tău, te consideră o „fufă”?

Iar tot la capitolul prejudecăți o avem și pe Liliana Moscu (Alina Chivulescu), candidatul „surpriză” la PMB al soțului ei. Aici Ruxx ne pune o întrebare interesantă: cât de discriminate mai sunt femeile în politica românească, ținând cont că am avut recent o primăriță la București și o femeie prim-ministru?

Sunt destul de sigur că unii vor folosi aceste exemple să argumenteze că de fapt nu mai există niciun fel de discriminare față de femei în România și prejudecățile sunt doar în capul unora, nu mai zice nimeni în ziua de azi că „locul femeii e la cratiță” și că Ruxx e un serial feminist exagerat. Așa să fie, oare?

Iar Denisa, că tot am vorbit de ea mai devreme, se confruntă cu o dilemă de alt tip: Ce faci când ești prinsă într-o relație despre care știi că e nesănătoasă, dar din care nu ai mijloacele să ieși? Aici Ruxx mi se pare că reușește din nou fiindcă ne arată o chestie adesea trecută cu vederea: să părăsești o persoană care îți face rău nu ține doar de bani și să te poți descurca pe cont propriu, ci și să te convingi că trebuie să faci asta.

Ioana Bugarin (Denisa) în „Ruxx”

Ruxx, un serial despre subiecte de actualitate care te ține lipit de scaun

Cred că lucrul care îmi place cel mai mult la Ruxx, pe lângă faptul că scenariul e scris de așa natură încât să te țină prins, e că prezintă o altă realitate din România, una mai hipsterească.

Da, serialul HBO abordează o grămadă de probleme sociale cât se poate de reale și serioase, dar avem și ieșiri în localuri de hipsteri, rave-uri și distracție, totul pe o coloană sonoră ce include melodii ale unora dintre cei mai în vogă artiști de la noi.

Fiind un serial comercial, Ruxx se distanțează de arhetipul filmelor românești în care totul e întunecat și gri, toată lumea e tristă și în care nu lipsește acea scenă în care se mănâncă o ciorbă într-o bucătărie scorojită și plină de igrasie, cu o față de masă de mușama luată de la Dragonul Roșu.

În Ruxx putem vedea localuri „alternative”, shop-uri cu haine craft, oameni care beau o bere la draft și, în general, o lume pe care nu am văzut-o abordată prea des în lungmetrajele sau serialele filmate pe la noi. E o gură de aer proaspăt mai ales că, deși povestea serialului are loc în zilele noastre, Ruxx e cumva atemporal, dincolo de pandemie și războiul de la granița noastră.

Ah, iar aici un rol important îl are Andrei (Alec Secăreanu), managerul de campanie al Lilianei adus din Anglia care trage constant de restul să se desprindă de șabloanele obosite ale modului în care se face politică în România. El e omul cu ideile, proto-hipsterul cu nasul în tabletă care duce campania în locuri inedite și o face una neconvențională.

Până la urmă cred că lucrul cel mai cool la Ruxx e că reușește să pună pe tapet subiecte sociale reale într-un format la care să se poată uita toată lumea, nu doar fanii filmelor artistice sau cei care au timp să fie foarte preocupați de problemele din jurul nostru.

Într-un fel, e un analog pentru modul în care se desfășoară campania electorală din film: la fel cum ea iese din tipare pentru a ajunge în mod real la oameni, la fel și Ruxx ne propune să ne gândim asupra problemelor din societatea românească într-un mod care atrage, devenind mai „dark” pe parcurs.

Articol susținut de HBO