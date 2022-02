O premisă centrală a teoriei evoluției, pusă sub semnul întrebării / Astronomii au descoperit prima gaură neagră rătăcitoare...și e în galaxia noastră / „The Godfather” se întoarce

​NERD ALERT

regizorul James Gunn a anunțat că va crea un nou serial spin-off bazat pe The Suicide Squad, afirmând destul de misterios că „lucrăm la ceva complet nou, un alt serial TV care este legat de acest univers”. Aceasta ar fi a doua serie inspirată de lungmetrajul DC, după Peacemaker care îl are pe John Cena în rolul principal și care s-a dovedit un hit pe HBO Max, relateaz[ We Got This Covered;





după un film care urmează să fie lansat în 2023 și un joc RPG Open World despre care am scris într-o ediție anterioară a Nerd Alert, se pare acum că vom avea și un serial bazat pe clasicul joc de rol fantasy Dungeons & Dragons. Empire Online anunță că eOne l-a luat deja la bord pe regizorul Rawson Marshall Thurber pentru a scrie și produce un episod pilot, deci să sperăm că va fi mai bun decât Red Notice, ultimul său film;





Apple+ a anunțat că a dat undă verde unui nou serial despre Godzilla care va avea loc în Monsterverse. Povestea viitorului serial, care deocamdată nu are nume, va avea loc după evenimentele din Godzilla vs. Kong și ni-l va prezenta pe Godzilla, evident, câțiva Titani și încă o familie măcinată de drame interpersonale despre care publicului ar trebui să îi pese când de fapt toată lumea e interesată doar de monștri, scrie The Verge;





Ethan Hawke s-a alăturat distribuției Leave the World Behind, un viitor film Netflix bazat pe cartea cu același nume a scriitorului american Rumaan Alam care spune povestea unui cuplu aflat în concediu cu copii lor în timp ce un eveniment misterios duce la o pană de curent fără precedent în oraș și la căderea internetului, semnalului TV, transmisiunilor radio și a serviciilor de telefonie. Julia Roberts va juca rolul soției lui Hawke, potrivit Deadline;





Paramount+ a anunțat că va lansa mult așteptatul (pentru gameri, cel puțin) său serial său sci-fi de acțiune aventură Halo în data de 24 martie și a lansat un trailer în care fanii popularei francize de jocuri pe care se bazează cu siguranță vor recunoaște multe personaje familiare, potrivit IGN:

Dat fiind faptul că Nașul, povestea clasică a lui Francis Ford Coppola despre familie, crimă, moarte, ambiție și lipsă de respect la nunți, împlinește 50 de ani anul acesta, este momentul perfect pentru un serial despre producția turbulentă a lungmetrajului.Deși The Godfather este considerat de decenii unul dintre cele mai bune filme făcute vreodată, aducerea sa pe marele ecran s-a dovedit o provocare în sine pentru producătorul Albert S. Ruddy (jucat în noul serial de actorul american Miles Teller ), fiind o poveste a unor egouri puternice, amenințări și haos.Alături de Teller vor juca Juno Temple în rolul lui Bettye McCartt, secretara și mâna dreaptă a lui Ruddy, Matthew Goode va fi Robert Evans, șeful Paramount Studios, Dan Fogler îl va juca pe Coppola și Giovanni Ribisi pe mafiotul Joe Columbo, care a fost hotărât să oprească cu totul producerea filmului. Miniseria The Offer va avea 10 episoade și premiera pe 28 aprilie pe Paramount+, anunță Empire Online Deși am avut numeroase seriale și filme Star Trek de-a lungul anilor, o poveste care să se concentreze pe Academia Starfleet - locul unde oamenii și ceilalți merg să se antreneze pentru a se alătura flotei - a fost explorată până acum doar de jocurile video ale francizei.Alex Kurtzman, producătorul executiv al Star Trek: Discovery , vorbește despre un astfel de proiect de ceva timp dar acum se pare că în sfârșit el a primit undă verde. Potrivit Deadline , Kurtzman and co. dezvoltă activ un serial Starfleet Academy, luându-l deja la bord și pe Gaia Violo, unul dintre cei doi creatori ai serialului Absentia Dat fiind succesul seriilor Discovery și Picard , universul Star Trek se extinde cu viteză warp: serialele Lower Decks Prodigy și Short Treks fac deja deliciul fanilor în timp ce Strange New Worlds , despre aventurile lui Pike și Spock, urmează să fie lansat în luna mai. „Trebuie să ne gândim cu câțiva ani înainte. Ne gândim să știm că vom dori seriale noi peste 2-3 ani așa că trebuie să începem să facem planuri pentru ele”, afirmă Kurtzman.Greu de crezut că au trecut 25 de ani de la lansarea jocului Starfleet Academy Este o perioadă de aur pentru astronomii care „vânează” găuri negre. Cele mai mari dintre ele, găurile negre supermasive care pot avea mase de miliarde de ori mai mari decât cea a soarelui nostru, au fost descoperite în centrul vastei majorității a galaxiilor și astronomii au reușit chiar să fotografieze una Mai aproape de casă, am fost martorii artificiilor cosmice produse când propria gaură neagră supermasivă a Căii Lactee și verișorii săi mai mici devorează norii de gaz care le înconjoară sau chiar stele întregi. Însă niciodată până acum nu am văzut un fenomen prezis demult: o gaură neagră izolată care rătăcește prin spațiu, născută după prăbușirea nucleului unei stele masive.Cercetătorii au anunțat prima descoperire fără ambiguități a unei găuri negre rătăcitoare într-un studiu urcat pe 31 ianuarie pe serverul preprint arXiv în așteptarea evaluării inter pares (peer review), aceasta aflându-se în Calea Lactee, la o distanță de doar 5.000 de ani-lumină față de Pământ. Studiul reprezintă apogeul a mai bine de un deceniu de căutări asidue.„Este superentuziasmant”, afirmă Marina Rejkuba de la Observatorul European Austral (ESO), coautoare a studiului. „Putem demonstra cu adevărat existența găurilor negre izolate”, subliniază ea. Această descoperire ar putea fi doar începutul, fiind așteptat ca studiile în derulare și misiunile viitoare să găsească zeci sau chiar sute de găuri negre rătăcitoare în viitorul apropiat.„Este doar vârful icebergului”, afirmă El-Badry de la Centrul Harvard-Smithsonian pentru Astrofizică, care nu a luat parte la studiu. Masa găurii negre nou descoperite, de 7,1 ori mai mare decât cea a soarelui nostru, oferă dovezi suplimentare că actualele modele folosite de astrofizicieni sunt corecte - găurile negre solitare pot apărea din prăbușirea unor stele masive.Este posibil însă și ca găurile negre rătăcitoare să se formeze în sisteme binare înainte de a deveni nomade în spațiu. Pentru această gaură neagră este imposibil de spus care a fost cazul. Însă ceea ce este sigur e că descoperirea mai multor astfel de găuri negre le va permite cercetătorilor să își analizeze și perfecționeze modelele, scrie Scientific American Găurile negre încep să își dezvăluie tot mai multe din mistere (FOTO: Ramond Andrada 3Dciencia / Sciencephoto / Profimedia Images)Contul oficial de Twitter al francizei Fast and Furious a confirmat că Momoa va juca în al zecelea titlu al seriei după ce inițial The Hollywood Reporter a dezvăluit pe surse că acesta poartă negocieri pentru a juca rolul antagonistului din viitorul filmDe la Dwayne „The Rock” Johnson la Jason Cena, franciza nu a dus lipsă de „musculoși” pe marele ecran și se pare că acum a venit rândul lui Momoa, vedeta din Aquaman (și nu numai), să se confrunte cu Vin Diesel. Deocamdată nu se cunosc prea multe detalii despre povestea din Fast and Furious 10 dar știm cu certitudine că Johnson nu se va întoarce în pielea lui Luke Hobbs, în pofida insistențelor repetate și foarte publice ale lui Diesel.Însă Michelle Rodriguez va reveni pentru a o interpreta pe Letty Ortiz, Tyrese Gibson pe Roman Pearce, Ludacris în pielea lui Tej Parker, Jordana Brewster o va juca iar pe Mia Toretto, Sung Han pe Han Seoul-Oh și Nathalie Emmanuel pe Ramsey, alături de Vin Diesel în rolul care l-a consacrat. Fast and Furious 10 va fi lansat pe 19 mai 2023, dacă lucrurile merg conform planului.Gigantul american de streaming a dezvăluit că va lansa The Cuphead Show , un nou serial animat în stil retro, pe 18 februarie. Primul sezon urmează să aibă 12 episoade a câte 12 minute fiecare și, la fel ca jocul video pe care se bazează , el se va învârti în jurul personajului Cuphead, a fratelui său Mugman, și a aventurilor lor într-o lume inspirată de desenele animate din anii 1930.Însă noul serial nu va respune povestea jocului ci va fi o comedie originală. Jocul Cuphead a fost lansat în 2017 pe Xbox One și PC și a atras rapid o legiune de fani dedicați datorită graficii sale desenate de mână și nivelului de dificultate, motiv pentru care a fost portat pe Nintendo Switch în 2019 și PS4 în 2020. Un DLC pentru el, Cuphead: The Delicious Last Course, va fi lansat anul acesta pe 30 iunie, anunță IGN Ah, iar în caz că ai ratat articolul cu noutățile Netflix pentru luna februarie și tot suntem la capitolul seriale animate, nu uita că sezonul 4 al Disenchantment va fi lansat pe 9 februarie. Noul sezon ce va avea 10 episoade se va axa pe originile misterioase ale Dreamland și călătoriile pe care trebuie să pornească fiecare personaj pentru a decide viitorul regatului, scrie Twinfinite Un nou studiu publicat în revista Genome Research , realizat de o echipă de cercetători din Israel și Ghana a prezentat prima dovadă a unei mutații non-aleatorii în genele umane, provocând o premisă centrală a teoriei evoluției prin demonstrarea unui răspuns direcțional al mutațiilor la presiunile de mediu.Echipa condusă de prof. Adi Livnat de la Universitatea Haifa a arătat că rata generării mutației hemoglobinei, care protejează împotriva malariei, este mai ridicată la persoanele din Africa, unde malaria este endemică, decât la cele din Europa, unde nu este. „Timp de peste un secol, teoria principală a evoluției s-a bazat pe mutații aleatorii”, spune Livnat.„Rezultatele noastre arată că mutația hemoglobinei nu este generată aleatoriu ci, în schimb, apare preferențial în gena și populația în care are o relevanță adaptivă”, explică el. Mai mult, spre deosebire de alte constatări privind originile mutațiilor, aceasta nu poate fi explicată de teoriile tradiționale.„Ipoteza noastră este că evoluția este influențată de două surse de informații: cele externe reprezentate de selecția naturală, și cele interne care sunt acumulate în genom de-a lungul generațiilor și afectează apariția mutațiilor”, spune cercetătorul. Oamenii de știință au presupus în ultimul secol că mutațiile au loc aleatoriu și că selecția naturală favorizează aceste accidente.Acumularea acestor presupuse accidente genetice prin selecție naturală duce apoi, de-a lungul mileniilor, la adaptări, de la ochiul agil al șoimului la sistemul cardiovascular uman. Însă această paradigmă a lăsat mereu unele întrebări fără răspuns, una dintre ele ținând de complexitate. Poate acumularea treptată a unor schimbări aleatorii, fiecare utilă pe cont propriu, să ducă la lucruri atât de uluitor de complexe precum cele pe care le vedem în jurul nostru în natură?„Mutațiile sfidează gândirea tradițională. Rezultatele noastre sugerează că informații complexe acumulate în genom de-a lungul generațiilor afectează procesul de mutație, prin urmare ratele de apariție specifice ale mutațiile pot răspunde pe termen lung la presiuni specifice ale mediului”, spune Livnat, citat de Phys.org FOTO: Tek Image / Sciencephoto / Profimedia ImagesȘi câteva, că în ultimul timp am avut atât de multe încât nu mai reușesc să birui cu ele: