CDC-ul american are un ghid cu sfaturi în cazul unei apocalipse zombi / Dr. Seuss, în topul vânzărilor Amazon după ce a fost acuzat de rasism / Nou film Star Trek, nou serial Terminator, confirmate

Hidden Path is hiring! We are in development on a AAA, third-person, open-world fantasy RPG that will be taking place inside the Dungeons & Dragons franchise.

- Graphics Programmer

- Lead Graphics Programmer

- Senior Technical Artist

- Writer

More info:https://t.co/gs8ld6AJL3 — Hidden Path Ent (@HiddenPathEnt) March 2, 2021

Începutul lui 2021 a fost plin de vești pentru fanii autorului sci-fi. Prima dată acesta a dezvăluit că anul trecut a scris „sute de pagini” pentru „Vânturile de iarnă”, al șaselea roman al seriei „Cântec de gheață și foc”. Apoi HBO Max a confirmat la mijlocul lunii februarie informațiile apărute pe surse (și pe care inițial le-a negat) că lucrează la un serial prequel pentru Game of Thrones.După aceea săptămâna trecută am aflat că nuvela In The Lost Lands a lui R.R. Martin va fi adaptată pentru marele ecran și că Milla Jovovich va juca în lungmetraj. Acum, regizorul Gore Verbinski (cunoscut pentru regizarea primelor 3 filme „Pirații din Caraibe”) a dezvăluit în exclusivitate în timpul unui interviu acordat site-ului Collider că lucrează la o adaptare pentru Netflix a nuveletei „ Regii nisipurilor ” (Sandkings) publicată de Martin în 1979.Povestea cărții îl urmărește pe Simon Kress, un playboy bogat care colectează animale exotice și periculoase. Într-o zi acesta cumpără un terariu cu patru colonii de creaturi numite „sandkings” care cresc pentru a umple orice mediu în care sunt ținute. În cele din urmă creaturile scapă din terariul lui Simon și încep să-i acapareze casa, pe măsură ce foamea lor, la fel ca disperarea lui Simon, crește.Sandkings rămâne singura poveste a lui Martin care a câștigat atât premiul Hugo cât și cel Nebula, autorul american intenționând inițial ca aceasta să facă parte dintr-o serie. Ideea respectivă nu s-a materializat niciodată deși povestea este plasată în universul ficțional Thousand Worlds ca mai multe alte lucrări ale lui Martin, inclusiv Nightflyers („Zburătorii nopții”) dar măcar acum ne putem consola cu viitorul lungmetraj, scrie Collider Au trecut 42 de ani de când George R.R. Martin a publicat Sandkings (FOTO: Songs and Stories)Explozia de interes vine după ce săptămâna aceasta a fost anunțat că șase dintre publicațiile autorului vor fi retrase din cauza unor reprezentări considerate rasiste. „Pisica din pălărie” (Cat in the Hat) este în prezent cea mai bine vândută carte a magazinului online, urmată îndeaproape de Dr. Seuss's Beginner Book Collection și Oh, the Places You'll Go!.În total 9 din cele mai bine vândute 10 cărți de către Amazon în SUA sâmbătă dimineața îi aparțin regretatului autor de povești pentru copii Theodor Seuss Geisel . „Green Eggs and Ham” și „The Cat in the Hat” au apărut de asemenea și în topul celor mai bine vândute 10 cărți ale Amazon Canada.Acest lucru se întâmplă după ce Dr. Seuss Enterprises, compania care administrează patrimoniul autorului, a anunțat marți că a decis anul trecut să nu mai publice și să nu mai acorde licențe de publicare pentru șase cărți ale sale, afirmând că acestea „îi înfățișează pe oameni în moduri dăunătoare și greșite”, relatează CNBC 9 din cele mai vândute cărți de către Amazon în SUA sâmbătă dimineața îi aparțin dr. Seuss. Vezi aici imaginea fullscreen Distincția dintre Alien și Aliens este una destul de clară pentru orice fan al francizei: atunci când e vorba de plural e de așteptat o luptă cu multe, multe focuri de armă. Iar Aliens: Fireteam, un nou shooter de supraviețuire cooperativ la persoana a treia, nu face excepție de la regulă.Gamerii vor intra în rolul unui pușcaș marin colonial, firul narativ al jocului fiind stabilit undeva după evenimentele din Alien 3 - când specia de extratereștri capabili să ucidă tot ce mișcă nu mai este un secret sau vreun mit. Sau cel puțin asta a fost descrierea făcută de Cold Iron Studios, dezvoltatorul jocului, într-un eveniment de prezentare susținut pe Discord săptămâna aceasta.Aliens: Fireteam va fi lansat pe PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One și Xbox Series X cândva în acestui an, anunță Polygon Netflix va dezvolta o serie Terminator în stil anime alături de Skydance Media, studioul care a produs ultimele două filme ale francizei, și Production I.G., studioul japonez de anime cunoscut pentru Ghost in the Shell, B: The Beginning sau Eden of the East și cu care gigantul american de streaming încheiat un acord în 2018 pentru crearea mai multor seriale.„Terminator este una dintre cele mai reprezentative povești științifico-fantastice create vreodată și a devenit din ce în ce mai relevantă de-a lungul timpului”, a declarat John Derderian, vicepreședintele pentru Japonia și anime al Netflix. „Noua serie animată va explora acest univers într-un mod în care nu a mai fost făcut până acum. Abia așteptăm ca fanii să experimenteze acest nou capitol uimitor al bătăliei dintre mașinării și oameni”, a adăugat acesta.Mitsuhisa Ishikawa, CEO-ul Production I.G., a relatat la rândul său că: „L-am întrebat vechiul meu prieten și coleg Mamoru Oshii ce părere are despre ideea de a transforma Terminator într-o serie anime. Răspunsul său a fost 'Ishikawa, ți-ai pierdut mințile?' În acea secundă am fost încrezător că ar trebui să sărim la bord. Ca fani uriași [ai Terminator], echipa noastră de la Production I.G. își va pune inima și sufletul în crearea acestei serii”.Deocamdată nu sunt cunoscute mai multe detalii specifice despre viitoarea serie, aceasta fiind încă stadiul incipient, însă vestea vine în contextul în care compania de streaming a indicat că vrea să intre puternic pe piața anime, anunțând recent numeroase proiecte pe acest segment, conform Variety Modotte kimasu - „I'll be back” în japoneză (FOTO: Facebook / Korymov). În ultimii ani au existat mai multe tentative de a scoate un nou titlu Star Trek pentru marile ecrane după ultimul film al francizei, Star Trek Beyond (2016) , inclusiv un proiect comun Quentin Tarantino - J.J. Abrams și un altul al lui Noah Hawley (creatorul serialului Fargo), dar niciuna nu s-a materializat, fiind trase pe linie moartă sau ajungând într-o fundătură.Însă Paramount a confirmat acum că a cooptat-o pe Kalinda Vazquez să scrie un viitor lungmetraj Star Trek, acesta urmând să fie produs de Bad Robot, compania de producție a lui Abrams. Vazquez, care și-a primit prenumele după un personaj din episodul „ By Any Other Name ” al sezonului 2 din trilogia originală a francizei, a scris într-un rol minor pentru Star Trek: Discovery , serialul lansat în 2017 și difuzat de Paramount+.Deși nu este un nume foarte cunoscut în afara Hollywood-ului, Vazquez a stârnit valuri recent după ce Netflix a anunțat că aceasta va face pereche cu George R.R. Martin (da, un alt proiect de-al său, uitasem de el) pentru a adapta romanul sci-fi Roadmarks al lui Roger Zelazny într-un serial. Ea a fost de asemenea coproducător executiv pentru mai multe episoade ale serialelor Fear The Walking Dead, Once Upon a Time sau Runaways.Deocamdată nu se cunosc detalii despre viitorul film întrucât se pare că Vazquez, prima femeie care va scrie un lungmetraj Star Trek, le-a propus o idee originală și nu un scenariu finalizat șefilor Paramount, unii speculând că asta ar putea însemna că noul Star Trek ar putea extinde universul francizei în afara personajelor consacrate ca Spock sau căpitanul Kirk, potrivit Deadline Kalinda Vazquez a fost botezată după personajul jucat de Barbara Bouchet în episodul By Any Other Name (1968) al trilogiei originale Star Trek (FOTO: Deadline) Date fiind descrierile posturilor de pe site-ul companiei se pare că jocul va fi construit în motorul grafic Unreal Engine 4 și menționarea experienței în lucratul cu console ca avantaj pentru candidați sugerează o lansare nu doar pentru PC.Ah, și în caz că ai uitat sau n-ai prins știrea, există și un film Dungeons & Dragons în curs de dezvoltare la Paramount și studioul tocmai a anunțat că Hugh Grant și Sophia Lillis s-au alăturat distribuției, actorul britanic urmând să joace rolul antagonistului din lungmetraj, scrie IGN Peliculele despre pandemii globale au început să fie rapid în vogă anul trecut după ce tot mai mulți oameni din întreaga lume au fost nevoiți să rămână în propriile locuințe, filmul Contagion (2011) fiind propulsat în Statele Unite în primele 10 închirieri din 2020 (aparent închiriatul de filme încă e o chestie).Iar acum niște internauți cu prea mult timp liber au descoperit că CDC-ul american are un ghid cu sfaturi despre cum să supraviețuiești unei apocalipse zombi. Pentru început, lucrurile esențiale: „În primul rând, ar trebui să aveți o trusă de urgență în casa dvs. Aceasta trebuie să includă lucruri precum apă, alimente și alte provizii care să vă ajute să treceți peste primele câteva zile înainte de a găsi o tabără de refugiați 'zombie-free'”.CDC sfătuiește ca trusa să conțină 3,8 litri de apă, alimente neperisabile, medicamente, obiecte precum un cuțit utilitar sau un radio, produse sanitare, îmbrăcăminte, pături, provizii de prim ajutor și documente importante precum pașaportul, permisul de conducere, și certificatul de naștere.După pregătirea trusei, CDC recomandă organizarea unei întruniri cu familia pentru a formula un plan care să includă alegerea unui loc de întâlnire, învățarea numerelor esențiale de contact în caz de urgență și planificarea unei rute de evacuare. „Când zombii sunt flămânzi, nu se vor opri până nu se hrănesc (cu creier), ceea ce înseamnă că trebuie să ieșiți repede din oraș!”, spune blogul CDC.„Planificați din timp unde ați merge și mai multe rute pe care le-ați putea lua. Acest lucru este util și atunci când se produc și dezastre naturale și trebuie să vă adăpostiți repede” Și, cel mai important, CDC-ul le reamintește cetățenilor să nu se teamă, promițând că în eventualitatea unei apocalipse zombie va oferi asistență tehnică atât în SUA cât și în străinătate, relatează BuzzFeed Postările de pe blogul CDC datează din 2011, la un an după difuzarea primului sezon al serialului The Walking Dead și citează interesul popular pentru zombi drept inspirație (FOTO: AMC)P.S.: Dacă n-ai văzut, o gaură neagră simulată în laborator a confirmat după aproape 100.000 de încercări una dintre cele mai importante predicții ale lui Stephen Hawking