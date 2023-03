ESENTIAL Sâmbătă, 04 Martie 2023, 09:20

Netflix dă o lovitură uriașă

Compania americană de streaming a anunțat că a comandat Zero Day, un serial thriller cu 6 episoade care îl va avea în rolul principal pe Robert De Niro, un actor care, să fim sinceri, n-are nevoie de absolut niciun fel de prezentare. Ar merita menționat însă că acesta va fi primul serial în care De Niro va apărea altfel decât un „guest star” în cariera sa ce se întinde pe mai bine de 5 decenii.

El va fi și producător executiv al serialului Netflix, în timp ce scaunul regizoral va fi ocupat de Lesli Linka Glatter, care anterior a lucrat la seriale ca House M.D., Mad Men sau Homeland. „Sunt o fană de o viață întreagă a lui Robert de Niro. Să îl am ca partener de producție și vedetă în acest serial este dincolo de cele mai fanteziste visuri ale mele”, a declarat Glatter, citată de IndieWire.

Deocamdată informațiile despre viitorul serial sunt foarte limitate, dar avem o descriere oficială de la Netflix: „Cum găsim adevărul într-o lume aflată în criză, aparent sfâșiată de forțe în afara controlului nostru? Iar într-o eră plină de teorii ale conspirației și subterfugiu, câte dintre aceste forțe sunt produsul propriilor acțiuni, poate chiar al imaginației noastre?”. Din păcate nu zice foarte multe descrierea.

Netflix a dezvăluit luni că l-a convins și pe Arnold Schwarzenegger să fie protagonistul unui alt serial al său. Ambii sunt legende ale Hollywood-ului care au cam trecut de perioada de vârf a carierei dar se pare că Netflix va încerca acum să mizeze pe factorul nostalgie după ce a pierdut nume ca Henry Cavill și Mike Flanagan în fața rivalilor de la Amazon, care aruncă sume uriașe pe piața de streaming.

„Arnie” și De Niro în 2015, au mai trecut niște ani peste ei de atunci (FOTO: Robin Marchant / Getty Images / Profimedia Images)

Sezonul 4 al „The Mandalorian” a fost scris deja

Trecând de la seriale viitoare la unele prezente, Jon Favreau, co-creatorul The Mandalorian, a dezvăluit într-un interviu acordat BFM TV că sezonul 4 a fost deja scris, deși al treilea abia ce a fost lansat miercurea aceasta: „Trebuie să știm încotro mergem pentru a spune o poveste pe deplin formată, așa că am plănuit-o, eu și [co-creatorul] Dave [Filoni], iar apoi scrii încet fiecare episod”.

Viitorul sezon a fost scris în perioada în care al treilea intrase în faza de postproducție fiindcă „totul trebuie să apară ca o continuare și o poveste unică întreagă”. Favreau a explicat de asemenea că el și Filoni trebuie să știe din timp ce va urma pentru The Mandalorian în episoadele următoare pentru a putea planifica ce se va întâmpla în serialele spin-off The Book of Bobba Fett și Ahsoka.

În plus, și serialul Skeleton Crewîn care va juca Jude Law are loc în aceeași perioadă de timp din universul Star Wars. După cum anunțam într-o rubrică Nerd Alert de la sfârșitul lui ianuarie, filmările pentru acest al patrulea serial Star Warsau fost finalizate, dar Disney nu a anunțat deocamdată data premierei. El o să fie lansat însă pe platforma Disney+ cândva anul acesta.

Sateliții lui Elon Musk creează probleme în spațiu

Telescopul spațial Hubble este deja eclipsat de succesorul său mult mai puternic, James Webb, iar acum cercetătorii atrag atrenția într-un nou studiu publicat în revista Nature Astronomy că acesta întâmpină dificultăți tot mai mari din cauza aglomerării orbitei cu sateliți, numărul acestora crescând dramatic de la lansarea telescopului NASA în 1990.

„Vom fi nevoiți să trăim cu această problemă. Iar astronomia va fi afectată. Va exista știință care nu poate fi făcută. Va exista știință care va fi semnificativ mai scump de făcut. Vor exista lucruri pe care le vom rata”, a declarat pentru New York Times Jonathan McDowell, un astronom de la Centrul pentru Astrofizică Harvard-Smithsonian care nu a fost implicat în studiu.

Problema ține de sateliții care intră în câmpul vizual al Hubble când acesta realizează fotografii, compromițându-le. Cercetătorii arată că între 2009 și 2020 probabilitatea ca un satelit să apară într-o imagine realizată de Hubble era de 3,7%. Însă în 2021, în decurs de doar un an, ea a crescut brusc la 5,9%. Vinovatul este bineînțeles rețeaua de internet prin satelit Starlink a lui Elon Musk.

Cercetătorii și-au încheiat observațiile în urmă cu doi ani, însă au publicat rezultatele cercetării abia acum, având multe date de analizat. Între timp, numărul sateliților lansați de SpaceX pe orbită a crescut cu peste 100% și a ajuns la peste 3.500. Musk a fost întrebat la un moment dat despre problemă și a sugerat ca telescoapele să fie pur și simplu mutate în spațiu.

Sigur, nu doar SpaceX creează această situație însă e de departe compania cu cei mai mulți sateliți pe orbită. Iar în cazul telescopului spațial Hubble, acesta este deja în spațiu. Autorii studiului estimează că numărul sateliților care vor ajunge să orbiteze planeta noastră până în 2030 ar putea crește la 100.000, doar SpaceX dorind să ajungă la 42.000.

Vom vedea tot mai puține stele, și tot mai mulți sateliți (FOTO: Alan Dyer / Zuma Press / Profimedia Images)

Avem o idee despre cum va arăta „Haunted Mansion”

Rămânând puțin la Disney dar trecând de la seriale la filme, compania americană a lansat zilele trecute un prim trailer pentru Haunted Mansion, cel mai recent lungmetraj al său inspirat de una dintre atracțiile omonime din parcurile tematice cunoscute în întreaga lume. Povestea se va învârti în jurul unei mame care se mută într-un conac alături de fiul ei doar pentru a descoperi că, ai ghicit, e bântuit.

Deși nu pot să spun că sunt un mare fan, ideea de a crea un film pe baza unui „ride” dintr-un parc tematic e mereu una interesantă și niciodată nu poți fi sigur ce-o să iasă. În plus, nu vezi chiar în fiecare zi o comedie pentru toată familia cu nume ca Rosario Dawson, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Danny DeVito, Jared Leto, și Jamie Lee Curtis, subliniază Gizmodo.

E practic încă o tentativă a Disney de face vâlvă cu un film inspirat de una dintre atracțiile sale din parcurile tematice după succesul uriaș al francizei Pirații din Caraibe care, da, tot de la asta a pornit. Haunted Mansion o să apară în cinematografele din SUA pe 28 iulie. În România încă n-am găsit o dată de lansare oficială, dar mai mult ca sigur el o să intre și în streaming pe Disney+ de Halloween.

„Star Trek: Discovery” a ajuns la capăt de drum

Paramount+ a anunțat vineri că serialul care a reînviat practic franciza TV Star Trek în 2017 se va încheia odată cu difuzarea ultimului episod al sezonului 5 la începutul anului viitor. Studioul a mai anunțat într-un comunicat remis presei că înainte de asta plănuiește să organizeze evenimente pentru fani în întreaga lume (foarte probabil o palidă consolare pentru majoritatea).

O să trec peste toate declarațiile „emoționante” făcute de producătorii serialului și actorii săi pentru a marca anunțul, rezumându-mă la a aminti că Discovery a avut un rol major în inaugurarea unei noi epoci de aur pentru franciza Star Trek, cu seriale ca Picard, Strange New Worlds, Lower Decks, Prodigy și altele, după cum amintește și IGN.

Vestea bună ar fi că multe dintre acestea (Picard nu) vor continua iar Strange New Worlds, care e practic un spin-off inspirat de Discovery, poate fi văzut acum în România pe platforma SkyShowtime care a apărut și la noi luna trecută. Același lucru e valabil și pentru unele din serialele și filmele Star Trek originale, dar nu și pentru altele mai noi ca Discovery. De ce, n-aș putea să îți spun.

Papuașii au răpit o echipă de arheologi

Cercetătorii din Australia afirmă că munca de teren și colaborările internaționale de cercetare desfășurate în Papa Noua Guinee sunt în pericol după ce 4 membri ai unei expediții arheologice au fost răpiți în zonele muntoase ale țării. Ei au fost eliberați între timp, dar oamenii de știință spun că incidentul este un semnal de alarmă pentru universități.

Cei 4 cercetători, 3 din Papua Noua Guinee și un neo-zeelandez stabilit în Australia, au fost luați ostatici de bandiți înarmați la mijlocul lunii februarie în timp ce făceau săpături arheologice. După o serie de negocieri complexe în care au fost implicate poliția, serviciile de securitate și oficiali guvernamentali din Papua Noua Guinee, Australia și Noua Zeelandă, unul dintre ei a fost eliberat pe 22 februarie.

Celorlalți 3 li s-a dat drumul câteva zile mai târziu. Se pare că bandiții sunt activi în zona respectivă de ceva timp, fiind cunoscuți pentru atacuri armate și jafuri în satele din împrejurimi. Zonele muntoase din Papua Noua Guinee sunt cunoscute pentru violență și neliniști sociale, numeroase țări avertizând împotriva călătoriilor în zonă.

Australia, de exemplu, își avertizează cetățenii să dea dovadă de un „grad ridicat de precauție” când călătoresc în Papua Noua Guinee și să își reconsidere planurile de a merge în anumite regiuni ale sale, inclusiv cele montane. Deși un colț îndepărtat de lume, statul insular este un loc important pentru cercetările din numeroase domenii, printre care arheologia, paleontologia, geologia și științele vieții.

Mai mulți oamenii de știință din zone de expertiză și țări diferite au declarat deja pentru Nature că răpirea i-a făcut să își amâne sau reajusteze planurile de a se deplasa aici pentru cercetări pe teren, revista titrând că acestea sunt în pericol din cauza incidentului. Deci uite că munca de arheolog poate fi câteodată și în viața reală ca în Indiana Jones.

Mamă, ce-a îmbătrânit și Indiana Jones, de abia aștept să îl văd în ultimul film (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

„Minecraft 1.20” are în sfârșit un nume

Ultimul update pentru jocul video care a devenit un fenomen global după lansarea sa în urmă cu mai bine de un deceniu are acum și un nume pentru a marca unele dintre lucrurile noi pe care le va aduce și care au fost anunțate anterior, de la adorabilul Sniffer la biomul Cherry Blossom: Trails and Tales.

Anunțul a fost făcut în timpul unui episod al „Minecraft Monthly”, un podcast nou pus la punct de Mojang Studios, studioul suedez de jocuri din spatele Minecraft, menit să țină la curent fanii cu ultimele noutăți legate de el. Trails and Tails va aduce, printre multe altele, o varietate de noi cărămizi și posibilitatea descoperirii unor ruine antice în nisipuri cu ajutorul „brush tool”.

Cei de la Mojang nu au anunțat încă o dată de lansare pentru update, gamerii putând însă să testeze lucrurile noi în versiunile beta și „preview” deja disponibile, potrivit Twinfinite. Probabil aș avea nevoie de un articol separat să prezint toate noutățile pe care le va aduce Trails and Tails, așa că uite mai bine prezentarea celor de la Mojang, pentru cine e interesat:

Știu, tipul care face prezentările e extrem de enervant.

