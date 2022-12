​NERD ALERT Sâmbătă, 17 Decembrie 2022, 09:45

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Nou record stabilit de serialul „Wednesday” ​● Henry Cavill trece la Amazon ● „Iron Man” a fost inclus în Registrul Național de Film al SUA ● Smartphone-ul tău îți poate prezice cu precizie riscul de deces ● Tesla le face cu ochiul gamerilor ● Încă o decizie șocantă a HBO ● O criză economică a afectat ADN-ul uman

Nerd Alert Foto: Hotnews

Nou record stabilit de serialul „Wednesday”

Serialul Familia Addams filmat în România continuă să atragă un număr uriaș de vizualizări pentru Netflix, surclasând lejer în a treia sa săptămână de la lansare seria Harry & Meghan, chiar dacă aceasta a fost una dintre cele mai așteptate producții ale anului în Marea Britanie, devenind totodată documentarul cu cel mai bun debut din istoria platformei de streaming.

Săptămâna aceasta Wednesday a trecut oficial de borna de un miliard de ore de vizualizare în decursul unei luni, o performanță reușită anterior doar de serialul-fenomen Squid Game și sezonul 4 al Stranger Things, serie care la rândul ei a devenit deja una de referință în cultura pop.

Asta înseamnă că Wednesday a devenit oficial al doilea cel mai vizionat serial în limba engleză din istoria Netflix, depășind la acest capitol Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story, o altă producție hit a platformei de streaming anul acesta. Netflix își întocmește lista de cele mai populare seriale pe baza numărul orelor de vizualizare în primele 28 de zile de la lansare.

Serialul lui Tim Burton mai are până la sfârșitul acestei săptămâni să depășească ultimul sezon al Stranger Things și să devină cel mai vizionat serial în limba engleză din istoria Netflix însă cel din urmă are un atu major în mânecă: cele 7 episoade ale sale durează în total aproximativ 13 ore în timp ce cele 8 ale Wednesday țin cam 6,8 ore, după cum amintește revista Variety.

Pe același subiect: Pe urmele lui Wednesday prin România: ce poți să faci ca să te simți precum celebrul personaj din serialul Netflix

Henry Cavill trece la Amazon

Amazon Studios a anunțat vineri că a cumpărat drepturile de adaptare pentru franciza de jocuri video Warhammer 40.000 bazată pe universul sci-fi creat de compania britanică Games Workshop inițial ca joc de societate, Henry Cavill fiind deja cooptat la bord atât pentru a juca în viitoarele producții legate de acesta, cât și pentru a fi producător executiv al lor, potrivit Deadline.

Vestea a venit la doar o zi după ce Cavill a anunțat că nu va reveni în rolul lui Superman pentru DC Studios, o decizie despre care a cam dat de înțeles că nu i-a aparținut, mai ales că el și-a exprimat anterior entuziasmul față de proiect și nu doar o dată. Deși Cavill nu a arătat cu degetul, mulți cred că decizia a fost luată de regizorul James Gunn, care a fost numit în fruntea DC Studios la sfârșitul lui octombrie.

Cert este că tot la sfârșitul lunii octombrie actorul britanic a anunțat că nu va mai juca rolul lui Geralt din Rivia după sezonul 3 al The Witcher, care a fost filmat deja, trecerea sa acum la Amazon reprezentând o nouă lovitură de imagine pentru Netflix.

Iar informația vine la doar o săptămână după ce am aflat că regizorul Mike Flanagan, cunoscut pentru serialele sale horror create pentru Netflix, va trece și el la divizia cinematografică a companiei fondate de Jeff Bezos. Amazon semnalează practic încă o dată că este dispusă să scoată bani grei pentru a-și face un nume pe piața streaming-ului, după cum a arătat și serialul Rings of Power.

În caz că nu le ai cu jocurile video, uite trailerul pentru următorul joc Warhammer 40.000, să îți poți face o idee cam cu ce o să se ocupe Cavill la Amazon

„Iron Man” a fost inclus în Registrul Național de Film al SUA

Trecând de la seriale la filme, este oficial: Iron Man a devenit primul film din universul cinematografic Marvel care a fost introdus în Registrul Național de Film al Statelor Unite, lungmetrajul regizat de Jon Favreau fiind onorat anul acesta alături de producții ca Attica (1974), Carrie (1976), Mica Sirenă (1989), House Party (1990), Pariah (2011) și altele, anunță NPR.

„Toate filmele noastre favorite sunt cele la care ne uităm din nou și din nou și cele cu care creștem. Ideea că am ajuns aici, la aproape 15 ani după lansarea Iron Man, ne arată că el a trecut testul timpului și că el încă este relevant pentru audiențele din jurul lumii”, a salutat decizia Kevin Faige, șeful francizei Marvel.

Și da, pare greu de crezut că au trecut aproape 15 ani de când Robert Downey Jr. a apărut pentru prima oară în rolul lui Tony Stark, Iron Man punând practic bazele filmelor Marvel care au urmat. Deși The Incredible Hulk a fost lansat la scurt timp după, Iron Man a fost cel care a impresionat spectatorii, obținând încasări de 585,7 milioane de dolari, o sumă impresionantă la momentul respectiv.

Smartphone-ul tău îți poate prezice cu precizie riscul de deces

Cercetătorii au concluzionat într-un nou studiu publicat în revista PLOS Digital Health că monitorizarea pasivă a umblatului prin intermediul telefonului smart poate fi folosită pentru a crea modele la nivel de populație a sănătății și riscului mortalității, oferind autorităților un instrument pentru a elabora politici de sănătate și programe de screening.

Cercetarea realizată de oamenii de știință de la Universitatea Urbana-Champaign din Illinois s-a bazat pe un eșantion de 100.000 de persoane din amplul studiu de cohortă Biobank din Marea Britanie, participanților cerându-li-se să poarte timp de o săptămână un senzor la încheietură care le monitorizează activitatea.

Deși senzorul în cauză este purtat diferit decât smartphone-urile, în cazul ambelor mișcarea detectată poate fi folosită pentru a extrage informații privind „rafalele” scurte de activitate fizică intensă, servind practic ca un analog zilnic pentru testul de pe banda de alergare, relatează SciTechDaily.

Extrapolând informațiile obținute cu alte date demografice tradiționale, cercetătorii au reușit să prezică cu o precizie de 70% riscul de deces pe 5 ani al unui individ pe baza a doar 6 minute de mers zilnic monitorizat de senzor. Spre deosebire de alte cercetări asemănătoare făcute anterior, oamenii de știință de la Universitatea Illinois au putut folosi doar intensitatea mersului în modelul lor.

„Mi-am petrecut decenii folosind telefoane ieftine pentru modele clinice asupra stării de sănătate. Acestea au fost acum testate pe cea mai mare cohortă națională pentru a prezice speranța de viață la nivelul populației”, a declarat Bruce Schatz, autorul principal al studiului. Rămâne acum de văzut când vor dezvolta și o aplicație pentru asta.

Nu sunt sigur că vreau să știu (FOTO: Georgejmclittle / Dreamstime.com)

Tesla le face cu ochiul gamerilor

Date fiind toate scandalurile în care a fost implicat Elon Musk de la preluarea Twitter (încă rămâne de văzut ce înseamnă „lovitura de grație” pe care a anunțat-o vineri), celelalte companii ale sale au trecut în plan secund în atenția opiniei publice, motiv pentru care un anunț făcut de Tesla săptămâna aceasta a trecut relativ neobservat, excepție făcând presa de specialitate.

Bine, e drept că asta s-a datorat probabil și faptului că vestea probabil nu e atât pe interesul publicului larg, dar producătorul auto a anunțat miercuri că mașinile sale electrice Model S și Model X au fost integrate cu platforma digitală de distribuție a jocurilor video Steam, mii de titluri putând fi acum jucate în interiorul vehiculelor.

Tesla a investit puternic în ultimii 5 ani în integrarea de jocuri video în sistemul de divertisment de la bordul mașinilor sale, anunțând că Steam va fi integrat în acesta mai devreme în cursul anului. Musk a anunțat personal în iulie că un prim demo al funcționalități va fi lansat în august, ceea ce nu s-a mai întâmplat, amintește Electrek. Tesla a lansat însă acum o versiune Steam Beta, și un trailer:

Steam is here—bringing thousands of games to new Model S & X vehicles \uD83C\uDFAE pic.twitter.com/PDzjtefv7A — Tesla (@Tesla) December 13, 2022

Încă o decizie șocantă a HBO

Mă rog, nu a HBO propriu-zis ci a companiei-mamă, conglomeratul Warner Bros. Discovery anunțând acum că va șterge unele dintre cele mai populare titluri pe care le are în portofoliu de pe platforma sa de streaming. Decizia vine după ce HBO Max a șters încă din vară multe dintre serialele sale produse în Europa, inclusiv cele filmate în România.

Însă Warner Bros. Discovery a anunțat acum că de pe platformă vor fi înlăturate și seriale ca Raised By Wolves, unul dintre cele mai bune seriale sci-fi din ultimii ani, Head of the Class sau The Time Traveler's Wife, alături de reality show-uri ca FBoy Island, Legendary sau Finding Magic Mike, relatează Deadline.

Multe dintre acestea, inclusiv Raised By Wolves, au fost deja anulate, Warner Bros. Discovery plănuind acum ca ele să fie incluse în pachete care să fie oferite spre licențiere unor canale de tip FAST (Free Ad-supported Streaming TV) care nu le percep utilizatorilor lor un abonament lunar, ci se finanțează din reclamele afișate.

Dacă nu ai auzit până acum de canale FAST nu e de mirare fiindcă ele nu sunt tocmai populare la noi, dar printre exemple se numără Pluto TV, Xumo, Tubi, Peacock, The Roku Channel, IMDBTV, și Samsung TV, fiind de regulă folosite pentru streaming de pe smart TV. Ah, iar printre titlurile care urmează să fie șterse de pe HBO Max se numără și Westworld. Wtf?

În caz că ai ratat vestea, HBO a anulat Westworld luna trecută (FOTO: Rafael Henrique /Dreamstime.com)

O criză economică a afectat ADN-ul uman

Cea mai gravă recesiune din istoria Statelor Unite a afectat modul în care aveau să îmbătrânească oamenii chiar și înainte ca aceștia să se nască, cercetătorii descoperind că celule copiilor făcuți în timpul Marii crize economice care a durat din 1929 până în 1939 prezintă semne de îmbătrânire accelerată.

Autorii studiului publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences au măsurat schimbările din epigenomul celulelor - colecția de markeri chimice atașati ADN-ul care stabilesc când, unde și cum sunt exprimate genele în fiecare celulă. Iar ei cred că modelul pe care l-au descoperit privind acești markeri poate fi corelat cu rate mai mari de boli cronice și deces.

Noua cercetare se adaugă altora care au legat expunerea la greutăți, ca de exemplu înfometarea și chiar stresul, de afectarea sănătății umane încă din primele stadii de dezvoltare. Deși noul studiu de la Universitatea Berkely nu este primul care descoperă o corelație între evenimente istorice majore și modificări în epigenom, el a făcut asta cu date colectate de la persoane trecute de 70 și 80 de ani.

„Este uluitor. Este cu siguranță ceva ce va intra în manuale”, afirmă Patrick Allard, un epigenetician american care nu a fost implicat în studiu. Prin compararea markerilor a aproximativ 800 de participanți care s-au născut în anii 1930, cercetătorii au observat că cei născuți în cele mai grav afectate state de recesiune au un model al markerilor care face celulele să pară mai bâtrâne decât ar trebui.

Mai mult, oamenii de știință au descoperit de asemenea că în cazul persoanelor născute în state americane care s-au descurcat mai bine în timpul anilor '30, cu rată a șomajului mai mică și tăieri salariale mai puțin drastice, acest impact a fost mai puțin pronunțat.

Este posibil ca markerii epigenetici ai celulelor să se fi modificat în timpul copilăriei timpurii sau mai târziu în cursul vieții, dar concluziile studiului sugerează că un fel de bază biologică stabilită încă de dinaintea nașterii a afectat modul în care aceste persoane au îmbătrânit dpdv. epigenetic, scrie Nature.

Mereu fascinanta genetică (FOTO: Tek Image / Sciencephoto / Profimedia)

Și o știre pe scurt: După ce a fost disponibil în formă early acces încă din octombrie 2020, avem în sfârșit o fereastră de lansare oficială pentru versiunea finală a Baldur's Gate 3, ultimul titlu din aclamata serie de jocuri RPG dezvoltată de studioul belgian Larian: august 2023.

Iar odată cu anunțul făcut la Game Awards, cei de la Larian Studios au lansat și un trailer nou pentru joc:

Săptămâna aceasta nu mi s-a părut una care să rupă gura târgului la capitolul trailere noi, așa că m-am gândit să încheiem cu ceva mai frumos: melodia „Ciao Papa” a compozitorului francez Alexandre Desplat din filmul animat Pinocchio al regizorului mexican Guillermo del Toro, în caz că nu l-ai văzut.

Guillermo del Toro's Pinocchio a avut premiera pe Netflix vinerea trecută dar eu am reușit să mă uit la el abia săptămâna aceasta și, da, chiar merită, după cum de altfel cred că te va convinge secvența de mai jos. Un weekend fain!

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o găsești aici: