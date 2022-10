NERD ALERT Sâmbătă, 29 Octombrie 2022, 09:31

Cum răspunde producătorul „House of the Dragon” criticilor

În pofida succesului răsunător înregistrat în rândul spectatorilor, serialul spin-off Game of Thrones n-a fost lipsit de criticii săi. Sigur, nemulțumirile nu au fost nici pe departe la fel de mari sau numeroase precum cele la adresa seriei Rings of Power creată de Amazon, elementul comun fiind însă că ele au venit în mare parte din direcția fanilor scrierilor lui Tolkien, respectiv George R.R. Martin.

În cazul House of the Dragon situația a fost însă cel puțin bizară, ținând cont că R.R. Martin a lucrat îndeaproape cu HBO la adaptarea viziunii sale. Exact acest lucru a fost remarcat și de Ryan Condal, producătorul serialului HBO, într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Entertainment Weekly în urmă cu câteva zile.

„Da, explicați-mi mie și lui George cine este Daemon ca personaj”, a notat el sarcastic, subliniind că și el s-a alăturat proiectului ca un fan uriaș al scrierilor autorului american: „Am citit cărțile de mai multe ori, am ascultat toate cărțile audio, am citit acum Foc și sânge (cartea pe care se bazează serialul) probabil de mai multe ori decât orice volum din Cântec de gheață și foc”.

„Comunic regulat cu George. Sunt pe atât de implicat pe cât poate fi cineva. Încă voi face alegeri care nu o să vă placă la toți dar, per ansamblu, chiar am grijă de sanctitatea și binele operei lui George. Îmi pasă enorm de ea atât ca fan, cât și ca intendent și producător”, a adăugat el. Ah, am menționat că House of the Dragon a devenit cel mai vizionat serial din istoria HBO?

Sumedenia de dragoni văzuți în serial a avut un rol major în succesul acestuia (FOTO: Ollie Upton-HBO-Capital Pictures / Film Stills / Profimedia)

George R.R. Martin spune că „The Winds of Winter” e (oarecum) aproape gata

Și dacă tot am început cu o știre din universul Game of Thrones, am mai avut una interesantă săptămâna aceasta, George R.R. Martin vorbind în timpul unui interviu acordat prezentatorului TV american Stephen Colbert în emisiunea sa The Late Show despre progresul pe care l-a făcut cu scrierea ultimei sale cărți din saga Cântec de gheață și foc.

„Cred că va fi o carte foarte mare [de peste 1.500 de pagini] și cred că e pe trei sferturi gata. Personajele se leagă toate întrele ele și chiar am terminat cu câteva dintre personaje, dar nu și celelalte. Trebuie să termin tot țesutul”, a spus scriitorul. Făcând niște calcule rapide, Colbert l-a întrebat că, dacă să scrie 75% din carte i-a luat 10 ani, asta înseamnă că vor trece alți 3 până la publicarea ei.

„Asta e deprimant”, a răspuns R.R. Martin, fără să dea un răspuns cu „da” sau „nu”. Lentoarea cu care scriitorul american a progresat la acest volum despre care afirmă că va fi penultimul din saga Cântec de gheață și foc este deja de notorietate, el anunțând încă din 2011 că îi va lua cam 3 ani să o scrie dacă avansează „într-un ritm bun”. De atunci au trecut 11 ani și cartea tot nu e gata.

E drept că Martin n-a stat deloc degeaba în ultimul deceniu și ceva ținând cont de toate proiectele la care colaborează cu HBO (FOTO: Evan Agostini / Associated Press / Profimedia Images)

James Gunn va fi șeful francizei DC la Warner Bros.

Vești uriașe de la regizorul și producătorul american, Gunn fiind numit săptămâna aceasta în fruntea DC Studios, un nou studio cinematografic creat de Warner Bros. pentru a înlocui DC Films. Informația dezvăluită în premieră de The Hollywood Reporter a venit ca un șoc la Hollywood, ținând cont că Gunn este cel mai cunoscut pentru regizarea filmelor Guardians of the Galaxy de la rivalii Marvel.

Gunn a fost numit copreședinte și co-CEO al noului studio de la Warner Bros. Discovery alături de Peter Safran, unul dintre partenerii săi de producție obișnuiți, cei doi urmând să coordoneze și supervizeze majoritatea adaptărilor din universul DC pentru marele și micile ecrane. „Suntem onorați să fim responsabili de aceste personaje pe care le-am iubit de când eram copii”, au spus aceștia.

Mă îndoiesc că Gunn ar avea nevoie de vreo introducere mai amănunțită, Safran în schimb, un manager devenit producător, putându-se lăuda cu un portofoliu ce include franciza The Conjuring, filmele lui Gunn și lungmetrajele Aquaman ale regizorului James Wan. Deloc surprinzător, Gunn va fi responsabil de majoritatea deciziilor creative, în timp ce Safran se va ocupa de partea de business.

„Deceniile lor de experiență în cinematografie, legăturile apropiate cu comunitatea creativă și istoria demonstrată în ceea ce privește încântarea fanilor supereroilor din întreaga lume îi face în mod unic calificați să dezvolte o strategie pe termen lung pentru filme, TV și animație, ducând această franciză emblematică la următorul nivel”, a afirmat David Zaslav, CEO-ul Warner Bros. Discovery.

Kevin Faige, șeful francizei cinematografice Marvel deținute de Disney, are acum o concurență serioasă (FOTO: Richard Shotwell / Associated Press / Profimedia Images)

O teorie interesantă: Mark Zuckerberg încearcă să devină nemuritor

Când în vara anului trecut Mark Zuckerberg și-a anunțat viziunea pentru viitorul omenirii cu între timp mult trâmbițatul său metavers mulți s-au întrebat ce i-o fi trecut prin minte, că încă de la prima prezentare ideea părea scoasă dintr-un roman sci-fi distopic. Mai bine de un an și investiții de 15 miliarde de dolari mai târziu, criticile doar s-au înmulțit și proiectul tot n-a prins la public.

Lăsând la o parte toate semnele de întrebare vizavi de direcția în care ar lua-o societatea în care s-ar îndeplini visul lui „Zuck”, o altă mare problemă ține de faptul că realitatea virtuală și tehnologia pe care se bazează pur și simplu încă n-a ajuns la un nivel care să facă posibilă o experiență la fel de imersivă precum sunt de „mărețe” ambițiile fondatorului Facebook, după cum notează și futurism.com.

Dar Emily Gorcenski, o specialistă americană în data science care se descrie drept „tehnologistă”, vine cu o teorie interesantă. Ea spune că, pentru a înțelege cu adevărat de ce Zuckerberg insistă atât de mult cu metaversul, nu trebuie să ne întrebăm ce am avea noi de câștigat din el sau cu ce ne-ar putea încânta pe noi.

Gorcenski afirmă într-o serie de postări făcute pe pagina sa de Twitter că metaversul este doar despre „Zuck” el însuși, care ar dori să rezolve problema propriei mortalități prin construirea unei versiuni macabre a unui „rai” digital în care să-și încarce conștiința. „Trebuie să înțelegeți că tocilarii bogați din tech cred cu adevărat că își vor putea încărca conștiința [în cloud] înainte să moară”, afirmă aceasta.

„Metaversul nu este construit pentru a revoluționa munca de la distanță (n.r. cum crede Bill Gates). El este construit fiindcă ei au nevoie să creadă că pot construi un rai. Știți cine construiește raiuri? Zeii. Iar pentru a fi un zeu ai nevoie, bineînțeles, de supuși”, afirmă ea, opinionând că „cel mai crud lucru care i se poate întâmpla lui Zuckerberg e să moară ca o persoană normală, la fel ca noi toți”.

Bun, sună într-adevăr poate cam radical însă fascinația și nu de puține ori obsesia celor bogați și faimoși pentru nemurire sau măcar prelungirea vieții dincolo de barierele normale nu e de ieri, de azi, și megalomania lui Zuckerberg nu e tocmai un secret. Mai ții minte când povesteam într-o rubrică Nerd Alert anterioară ce încântat e de porecla sinistră pe care i-au pus-o angajații Facebook?

Poate că e o teorie „fringe”, dar ar explica multe (Kay Nietfeld / AFP / Profimedia)

Netflix va lansa în curând un film cu Edgar Allan Poe

Out of the Furnace și Hostiles sunt ambele filme ce merită văzute așa că perspectiva ca regizorul Scott Cooper să lucreze din nou împreună este una destul de entuziasmantă. Iar vestea bună e că rodul celei de-a treia colaborări a lor este aproape aici sub forma lungmetrajului The Pale Blue Eye, anunță Empire Online.

De data aceasta Bale va juca alături de Harry Melling, Gillian Anderson și Robert Duvall, filmul fiind o adaptare a romanului cu același nume scris de autorul american Louis Bayard. The Pale Blue Eye se învârte în jurul tentativei de a elucida alături de crime care au avut loc în 1830 la faimoasa academie militară West Point din Statele Unite.

Bale îl va juca pe detectivul veteran Augustus Landor care anchetează crimele în timp ce Melling va interpreta rolul unui cadet care îl ajută în investigațiile sale, fiind mai degrabă interesat de poezie decât de viața militară. Ah, iar acel cadet este nimeni altul decât Edgar Allan Poe, considerat, printre altele, creatorul genului de ficțiune detectivă.

The Pale Blue Eye o să apară pe Netflix în data de 6 ianuarie a anului viitor

Nou trailer pentru „The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me”

Dacă ești un fan al jocurilor video din genul survival horror probabil ai auzit măcar ceva de seria The Dark Pictures Anthology creată de studioul britanic Supermassive Games care urmează să se îmbogățească în curând cu al patrulea său titlu în tot atâția ani: The Devil in Me.

De data aceasta studioul britanic cu sediul în Surrey s-a inspirat dintr-o poveste americană, acțiunea jocului urmând să aibă loc într-o replică modernă a castelului groazei construit de H.H. Holmes, unul dintre cei mai notorii criminali în serie din istoria SUA. The Devil in Me o să fie lansat pe 18 noiembrie, motiv pentru care Supermassive Games a lansat un nou trailer cu unele dintre capcanele din joc.

După cum menționam în ediții anterioare ale Nerd Alert, povestea macabră a lui H.H. Holmes este și subiectul miniseriei The Devil in the White Castle aflată în lucru la Hulu și regizat de legendarul Martin Scorsese. Din păcate negocierile între compania americană de streaming și Keanu Reeves au eșuat recent, dar proiectul încă are un alt nume mare la bord în persoana lui Leonardo DiCaprio.

Un cip nou poate transfera tot traficul internetului într-o secundă

Folosind un cip nou creat și un singur laser infraroșu, o echipă internațională de oameni de știință de la Universitatea Tehnică a Danemarcei și Universitatea Tehnică Chalmers din Göteborg a reușit să transfere 1,84 petabiți de date într-o singură secundă - echivalentul a aproape dublul traficului pe internet din întreaga lume pentru același interval de timp.

Cercetătorii au reușit acest lucru prin dezvoltarea unui cip optic capabil să folosească un singur laser pentru a crea sute de frecvențe ale luminii, fiecare dintre ele putând fi folosită pentru transferarea de date. Aceste frecvențe ale luminii sunt divizate de distanțe fixe și identice, dispozitivul care le separă fiind din acest motiv comparat cu „dinții” unui pieptene.

Cercetătorii estimează în studiul publicat în revista Nature Photonics că, folosind chiar și cea mai modernă tehnologie disponibilă comercial în domeniul cipurilor, tot ar fi nevoie de 1.000 de lasere care să lucreze concertat pentru a putea transfera aceeași cantitate de date în doar o secundă.

„Cu alte cuvinte, soluția noastră are potențialul de a înlocui sute de mii de lasere aflate la hub-uri de internet și centre de date, care consumă toate energie și generează căldură”, afirmă profesorul Leif Katsuo Oxenløwe de la universitatea daneză, citat de IGN. Aplicațiile practice ale descoperirii în actualul context de criză energetică nu le-au scăpat oamenilor de știință.

Ei au realizat și un studiu teoretic care sugerează că un singur cip proiectat astfel ar putea, la o scară mai mare, să transmită până la 100 de petabiți de date pe secundă. Din păcate, tehnologia va trebui dezvoltată mai mult înainte ca cipul să poată fi folosit în vreun mod practic, cercetătorii sperând însă că designul lor va influența semnificativ cum sunt proiectate sistemele de comunicații ale viitorului.

Pare greu de crezut că în urmă cu doar 15 ani viteza maximă pe care o puteai prinde era de câțiva zeci de kilobiți pe secundă (FOTO: © Busakorn Pongparnit | Dreamstime.com)

Săptămâna aceasta a fost una slăbuță de tot la capitolul trailere noi, dar am avut unul interesant de la Netflix pentru 1899, un serial de tip mister despre întâmplările de pe puntea unei nave de emigranți de la sfârșitul secolului XIX.

„Având origini europene diverse, pasagerii sunt uniți de speranțele și visurile legate de viitorul care îi așteaptă în noul secol, într-o altă țară. Dar călătoria lor ia o turnură neașteptată atunci când descoperă o altă navă cu emigranți plutind în derivă, la bordul căreia vor găsi ceva care le va transforma călătoria spre pământul făgăduinței într-un adevărat coșmar”, afirmă descrierea oficială a Netflix.

Iar trailerul arată destul de mișto, zic eu:

