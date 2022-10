​NERD ALERT Duminică, 23 Octombrie 2022, 10:11

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Primul partid politic condus de un AI ​● Noi controverse legate de „Lord of The Rings” ● Cea mai precisă măsurătoare a Universului confirmă ceva dubios● Un adolescent a recreat întregul Univers cunoscut în Minecraft ● Vești bune pentru fanii „Silent Hill” ● Probleme la CERN



Primul partid politic condus de un AI

Partidul Sintetic, o nouă formațiune politică din Danemarca ce speră să prindă un loc în parlament la viitoarele alegeri, este condus de Leader Lars, un chatbot AI și toate politicile sale au fost redactate de inteligența artificială. Asker Staunaes, fondatorul partidului și un „artist-cercetător” la organizația neguvernamentală MindFuture, a declarat pentru VICE că Leaders Lars a primit niște instrucțiuni foarte specifice.

Mai exact, el a fost programat pe baza politicilor elaborate după anii 1970 de partidele politicile aflate la periferia vieții politice daneze, Staunaes afirmând că Partidul Sintetic urmărește să reprezinte interesele colective a aproximativ 20% din electoratul danez actual care nu este reprezentat în legislativul de la Copenhaga.

„Reprezentăm datele tuturor partidelor fringe, deci e vorba de toate partidele care încearcă să fie alese în parlament dar nu au un mandat” din diferite motive, printre care și lipsa de bani și resurse, potrivit lui Staunaes. În mod inerent, Leader Lars pare un populist, promovând politici precum venitul de bază universal garantat și „proprietatea comună” asupra internetului și sectorului IT din guvern, ce-o mai fi însemnând și asta.

În mod interesant, Staunaes nu crede neapărat că Leader Lars este perfect democratic, spunând că „inteligența artificială sub forma învățării automate (n.r. machine learning) a absorbit deja atât de mult input uman încât putem spune că, într-un fel, toată lumea participă la aceste modele prin datele pe care le-au lăsat în internet”.

„Dar sistemele pe care le avem astăzi nu încurajează o participare mai activă în care oamenii să preia în realitate controlul asupra datelor și imaginilor lor”, explică el. Totuși, fiindcă Leader Lars este o mașinărie, el nu are dreptul să candideze pentru o funcție publică. Nu același lucru se poate spune însă despre membrii umani ai Partidului Sintetic, care spun că vor fi intermediari între Leader Lars și electorat.

Trebuie să recunosc că în politică nu mă gândeam că inteligența artificială ar putea locul oamenilor

Noi controverse legate de „Lord of The Rings”

Dar de data aceasta nu legate de serialul The Rings of Power al Amazon care, printre altele, a acuzat „trolli” că au dat note proaste seriei, ci de o producție mult mai îndrăgită, filmul The Fellowship of The Ring („Frăția Inelului”), primul din trilogia regizată de Peter Jackson la începutul anilor 2000. Mai exact, după cum relatează revista Variety, Warner Bros. Discovery a decis să vândă NFT-uri legate de lungmetraj.

În acest sens gigantul american de divertisment a încheiat un contract cu compania de blockchain Eluvio pentru a lansa The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Web3 Movie Experience, un pachet de NFT-uri care include varianta extinsă a filmului din 2001 în 4K UHD, peste 8 ore de prezentări speciale, galerii cu imagini și alte chestii. Mutarea a venit ca o surpriză ținând cont că NFT-urile nu prea se mai vând, prăbușindu-se cu 97% în 2022.

După cum notam și eu într-o rubrică Nerd Alert din luna aprilie, inclusiv vânzătorul unuia dintre cele mai bine cotate NFT-uri create vreodată a primit o sumă derizorie pentru el, că oamenii s-au cam prins că n-au nicio valoare. Totuși, Warner Bros. Discovery afirmă cu seninătate că „în primul și în primul rând mereu căutăm noi modalități să îi încântăm și surprindem pe fanii și colecționarii noștri, mai ales când vine vorba de The Lord of The Rings”.

Cele două companii intenționează să lanseze pe piață 999 de copii ale unei ediții „Epice” a colecției de NFT-uri la prețul de 100 de dolari fiecare și alte 10.000 ca parte a ediției „Mystery” pentru 30 de dolari bucata, acestea urmând să poată fi tranzacționate pe platforma Eluvio. Fanii însă nu au fost tocmai încântați de veste, eviscerând anunțul pe rețelele de socializare, și pe bună drepate.

Pe inel scrie „Warner Bros. Discovery pregătește o țeapă"

Cea mai precisă măsurătoare a Universului confirmă ceva dubios

Cercetătorii au descoperit că Universul se extinde la o rată complet diferită decât se credea anterior, o descoperire de reper care ar putea submina actuala noastră înțelegere asupra cosmosului, potrivit futurism.com. O echipă internațională de astronomi explică într-un nou studiu publicat în The Astrophysics Journal cum au studiat lumina emisă de 1.550 de supernove diferite, unele din apropierea Căii Lactee, altele aflate la milioane de ani-lumină distanță.

Scopul? Să studieze compoziția și rata de expansiune a Universului folosind unele dintre cele mai exhaustive măsurători făcute vreodată reunite sub denumirea „Pantheon+”. „Putem să punem cele mai precise constrângeri asupra dinamicii și istoriei Universului de până acum cu aceste rezultate Pantheon+”, a explicat Dillon Brouth, cercetător la Centrul pentru Astrofizică al Universității Harvard și coautor al studiului, pentru The Harvard Gazette.

Rezultatele lor coroborează unele dintre teoriile existente privind materia întunecată, substanța abundentă pe care cercetătorii nu au reușit deocamdată să o măsoare sau observe direct, și energia întunecată, o formă ipotetică de energie care se comportă ca un opus al gravitației. Cercetarea arată că Universul este alcătuit aproximativ din două treimi de energie întunecată și o treime de materie, la rândul ei alcătuită în cea mai mare parte din materia întunecată.

Însă în același timp studiul a eșuat în a oferi o soluție pentru una dintre cele mai mari discrepanțe din astronomie: tensiunea Hubble, sau aparenta nepotrivire între estimările măsurate anterior la nivel local privind rata de expansiune a Universului și măsurătorile derivate din radiația cosmică de fond, „rămășița” electromagnetică a celor mai timpurii stadii ale universului.

Problema este cu atât mai presantă încât se consideră că radiația cosmică de fond este cea mai concludentă dovadă pentru modelul Big Bang al apariției Universului. Iar noul studiu sugerează că universul se extinde cu aproximativ 258.000 km/h în timp ce măsurătorile anterioare care au ținut cont de radiația cosmică de fond au concluzionat că se extinde mult mai încet de atât.

Chiar dacă Pantheon+ a confirmat această discrepanță, el nu a oferit răspunsurile dorite de cercetători pentru a o explica. „Am crezut că va fi posibil să găsim indicii ale unei soluții noi pentru aceste probleme în datele noastre. Descoperim în schimb că datele noastre exclud multe dintre aceste opțiuni și discrepanțele profunde rămân la fel de încăpățânate ca oricând. Arată cu siguranță ceva potențial dubios cu înțelegerea noastră asupra Universului”, afirmă Brouth.

Prima fotografie surprinsă de telescopul James Webb cu Universul timpuriu

Un adolescent a recreat întregul Univers cunoscut în Minecraft

Rămânând puțin la chestii legate de spațiu dar trecând în lumea gaming-ului, Christopher Slayton, un Youtuber în vârstă de 18 ani, a creat planete întregi, găuri negre, galaxii și, ei bine, întregul cosmos în popularul joc Minecraft care a devenit un veritabil fenomen cultural în cei peste 10 ani de la lansarea sa, după cum amintesc cei de la IGN.

Slayton, care își spune ChrisDaCow pe Youtube, a început prin recrearea minuțioasă a Pământului, luându-i trei zile doar să măsoare continentele și să aleagă culorile potrivit pentru suprafața terestră, nori și lumină. Avea să se dovedească un început umil pentru ceea ce a urmat, el continuând apoi cu crearea celorlalte planete din Sistemul Solar, o sarcină mult mai complexă ținând cont că unele dintre ele au sisteme inelare distincte, printre alte lucruri.

Youtuber-ul a construit apoi cub cu cub Soarele, înainte de a trece la o provocare mult mai radicală: Stâlpii Creației, o „creșă” stelară cu un diametru de 4,5 ani-lumină pe care totuși, din motive practice, a decis să o reprezinte în joc la o scară comparativă cu cea a modelului creat pentru Sistemului Solar. De acolo a trecut la o gaură neagră și nu una oarecare ci „Gargantua” din filmul Interstellar. În fine, nu o mai lungesc, poți vedea mai jos ce a reușit:

Vești bune pentru fanii „Silent Hill”

După în jur de un deceniu în care pare să se fi pierdut în neant, franciza Silent Hill pare să își facă revenirea, și nu oricum, ci într-un stil măreț, compania japoneză Konami anunțând într-un livestream de săptămâna aceasta că lucrează deja la nu mai puțin de 4 titluri: două jocuri video nou-nouțe, un remake pentru PS5 al jocului Silent Hill 2 și un film nou care se va numi Return to Silent Hill.

Filmul va fi regizat de cineastul francez Cristophe Gans, cel care s-a aflat în spatele camerei și pentru filmul Silent Hill din 2006. Gans a dezvăluit că noul lungmetraj va adapta al doilea joc, despre care spune că este „cea mai bună dintre aceste povești, despre un tip care se întoarce în Silent Hill, unde a cunoscut o mare dragoste. Ceea ce va descoperi însă este un coșmar pur”.

Producătorul Samuel Hadida compară povestea cu mitul lui Orpheus, Return to Silent Hill urmând să exploreze dacă un bărbat poate călători în abisurile infernului pentru a aduce înapoi sufletul persoanei pe care a iubit-o cel mai mult în viață. Cu siguranță sună mișto dar, după cum probabil îți poți imagina, deocamdată e prea devreme să vorbim de o dată de lansare.

În ceea ce privește jocurile noi, unul se va numi Townfall și va fi dezvoltat împreună cu studioul american de jocuri Annapurna Interactive (Kentucky Route Zero, Outer Wilds), în timp ce al doilea este numit deocamdată Silent Hill F și va avea povestea în Japonia. Konami a lansat trailere-teaser pentru ambele, dar după cum remarcă și cei de la Empire Online, ele nu oferă prea multe detalii cu privire la jocuri, deși imaginile sunt frumoase.

Probleme la CERN

Nici laboratoarele științifice nu sunt imune la creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie ca urmare a repornirii producției industriale după pandemia de COVID-19 și invadării Ucrainei de către Rusia, ceea ce a făcut unele țări europene să elaboreze inclusiv planuri de avarie pentru pene de electricitate intermitente. Situația a dus la tragerea unor semnale de alarmă la CERN, care și în anii normali are facturi la electricitate uriașe.

Consiliul de conducere al laboratorului de lângă Geneva a decis acum să își reducă semnificativ consumul de energie pentru restul acestui an și în 2023 după ce Électricité de France (EDF), cel mai mare furnizor de utilități din Franța, a cerut reprezentanților CERN să scadă presiunile puse pe rețeaua sa de electricitate.

Consiliul a decis să devanseze cu două săptămâni, până pe 28 noiembrie, oprirea tehnică a laboratorului la sfârșit de an și să își reducă operațiunile cu 20% anul viitor, obiectiv care va fi atins prin închiderea sa cu 4 săptămâni mai devreme în 2023. Operațiunile vor fi reluate însă conform planurilor în februarie 2023 și 2024. CERN a elaborat de asemenea planuri pentru reducerea suplimentară a unor activități, în caz că EDF îi va solicita acest lucru.

Large Hadron Collider, acceleratorul de particule al CERN, este un consumator uriaș de electricitate, în mare parte din cauza sa sistemului său criogenic ce folosește heliu lichid. În timpul unor operațiuni normale, consumul anual de electricitate al CERN este de aproximativ 1,3 terawați pe oră. Spre comparație, orașul Geneva aflat în apropiere folosește aproximativ 3 terawați pe oră anual.

Operațiunile anuale de mentenanță ale acceleratorului de particule sunt programate pentru lunile de iarnă, tocmai în ideea de a face economii la facturile de energie. Large Hadron Collider a fost repornit în luna aprilie a acestui an după ample modernizări, Joachim Mnich, directorul pentru cercetări al CERN, estimând costul total cu electricitatea la 88,5 milioane de franci elvețieni (aproape 90 de milioane de euro), potrivit revistei Nature.

Și când mă gândesc că mie îmi era groază de facturi la iarnă

Și dacă tot a fost mai axată pe Science rubrica Nerd Alert de weekendul acesta, m-am gândit să încheiem în aceeași notă, spre deosebire de modul obișnuit cu cele mai interesante trailere din ultimele 7 zile. Cu atât mai mult încât de la canalul de Youtube MetaBallStudios am avut mai pe la începutul lunii o simulare video care pune în perspectivă dimensiunea celor 80 de sateliți naturali ai lui Jupiter, folosind drept punct de referință orașul New York.

Probabil majoritatea lumii e cât de cât familiarizată cu Europa, Io și Ganymede (care e mai mare decât planeta Mercur) însă chiar și cele mai mici luni ale lui Jupiter, dintre care 23 nici nu au nume, sunt suficient de mari să niveleze complet un oraș de dimensiunea New York-ului și provoace probleme destul de mari la nivel global în cazul unui impact.

