Netflix a suspendat filmările la un serial din cauza morții reginei Elisabeta ​● Vedeta din „Squid Game" va juca într-un serial „Star Wars" ● Noul CEO al Warner Bros. Discovery vrea mai multe filme „Harry Potter" ● Noi probleme la NASA ● Joc video inspirat de „The Expanse" ● „Ferris Bueller's Day Off" va avea un film spin-off ● Amazon acuză „trolii" c-au dat note proaste serialului „Stăpânul Inelelor"

Un serial Netflix a suspendat filmările din cauza morții reginei Elisabeta

Compania americană de streaming a anunțat că a suspendat vineri filmările pentru The Crown în semn de respect față de femeia care se află în centrul serialului ce a câștigat nu mai puțin de 21 de Premii Emmy și a primit alte 42 de nominalizări.

„Filmările vor fi de asemenea suspendate în ziua înmormântării Majestății Sale Regina”, a anunțat Netflix într-un comunicat remis presei vineri. The Crown urmărește domnia reginei Elisabeta a II-a, aceasta fiind jucată în aclamata serie a Netflix pe rând de actrițele Claire Foy, Olivia Colman și, ultima la rând, Imelda Staunton, pe care fanii filmelor Harry Potter o vor recunoaște cu siguranță.

Staunton urmează să debuteze în rol în sezonul 5 al serialului pe care Netflix îl va lansa în luna noiembrie, acesta urmând de asemenea să includă numeroase nume noi în distribuție, inclusiv rolurile prințesei Diana, prințului Charles și a prințesei Margaret urmând să fie jucate de alți actori în timp ce Johnny Lee Miller (Trainspotting, Elementary) îl va interpreta pe John Major, noul premier britanic.

Nu mă pot gândi la o știre mai emblematică pentru succesul înregistrat de The Crown decât una din urmă cu doi ani când ministrul britanic al Culturii de la momentul respectiv, Oliver Dowden, a cerut Netflix să afișeze un avertisment la începutul serialului care să anunțe spectatorii că acesta este o operă de ficțiune, nu un documentar istoric.

A message from Imelda Staunton, our new Queen Elizabeth. Season 5, coming November 2022. pic.twitter.com/OfpgrPGOXx — The Crown (@TheCrownNetflix) September 25, 2021

Un mesaj din luna septembrie a anului trecut

Vedeta din „Squid Game” va juca într-un serial „Star Wars”

Trecând de la un serial emblematic la altul, actorul sud-coreean Lee Jung-Jae, care a devenit cunoscut la nivel internațional datorită interpretării rolului principal din Squid Game, va juca acum în rolul masculin principal din The Acolyte, unul dintre numeroasele proiecte Star Wars aflate în lucru la Disney, anunță Deadline.

Viitorul serial e și unul dintre proiectele din universul SW despre care gigantul american de divertisment a oferit foarte puține detalii, dezvăluind până acum că acesta îi va duce pe fani într-o eră mai întunecată din ultimele zile ale Înaltei Republici și că va fi un mistery-thriller. În teorie nu sună rău.

Disney a mai anunțat în luna iulie că actrița americană Amandla Stenberg (Rue în The Hunger Games), care se identifică prin pronumele „ei/ele” va juca în serie, crezându-se că ea va interpreta rolul principal al Acolitului. Disney nu a anunțat deocamdată un calendar de lansare pentru The Acolyte.

De la Squid Game la Star Wars, hm, să vedem ce iese (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

Noul CEO al Warner Bros. Discovery vrea mai multe filme „Harry Potter”

Fuziunea din luna aprilie între WarnerMedia și conglomeratul media Discovery a adus în general numai vești proaste, de la ștergerea de producții europene, inclusiv românești, de pe platforma de streaming HBO Max, la anularea unor seriale în lucru. Probabil cea mai șocantă măsură a fost însă anularea lansării filmului Batgirl, deși acesta era gata filmat și intrat în faza de postproducție.

Am scris mai multe despre asta într-o rubrică anterioară a Nerd Alert, în caz că ești curios. În fine, o veste bună pare totuși a fi că David Zaslav, noul CEO al Warner Bros. Discovery are o agendă care include mai multe filme Harry Potter, existând inclusiv zvonuri că ar urma să aibă o întâlnire cu autoarea J.K. Rowling pentru a discuta despre proiecte noi.

Jurnaliștii de la The Wall Street Journal au scris încă din luna mai despre acest lucru dar vestea informația a atras din nou atenția fanilor după ce Mads Mikkelsen, înlocuitorul lui Johnny Depp în franciza Fantastic Beasts, a afirmat recent că acesta ar putea reveni în filmele inspirate de universul Harry Potter după ce a câștigat procesul de defăimare intentat fostei sale soții, Amber Heard.

Intențiile lui Zaslav sunt cu atât mai îmbucurătoare încât The Secrets of Dumbledore, ultimul film al francizei Fantastic Beasts, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor la box office. El a obținut încasări de puțin peste 400 de milioane de dolari la un buget de producție de 200, ceea ce nu sună neapărat rău, dacă faci abstracție de faptul că e cel mai slab primit film Harry Potter din toate timpurile la acest capitol.

Johnny Depp, înapoi în universul Harry Potter? Nu cred că fanii ar avea ceva de obiectat (FOTO: Joel C. Ryan / AP / Profimedia Images)

NASA are noi probleme

După ce în luna iunie un audit realizat chiar de Inspectorul General al NASA a criticat în termeni fără echivoc agenția spațială americană din cauza atribuirii companiei Bechtel a contractului pentru construirea Mobile Launcher 2 (ML-2), un turn masiv pentru lansarea misiunilor cu echipaj uman către suprafața lunară, un nou raport strică ploile în ceea ce privește planurile de a reveni pe Lună.

Raportul publicat săptămâna aceasta de Biroul de Contabilitate (GAO) al guvernului Statelor Unite acuză NASA că nu și-a făcut temele în ceea ce privește misiunile Artemis care ar urma să readucă omul pe Lună la mai bine de jumătate de secol după misiunea Apollo 17, ultima care a avut drept destinație satelitul natural al Pământului.

„NASA folosește recomandările existente privind managementul unor misiuni individuale, nu misiuni multiple. Fără instrucțiuni specifice pentru misiuni multiple NASA nu are asigurările necesare privind existența unor practici consecvente privind programele misiunilor Artemis”, afirmă raportul care subliniază în mod repetat că agenția spațială încă are lacune majore în ceea ce privește „time management”.

GAO atrage atenția că obiectivele ambițioase stabilite de NASA pentru misiunile Artemis - readucerea omului pe Lună, stabilirea unei prezențe lunare sustenabile și, în cele din urmă, o misiune către Marte - „vor implica tot mai multe programe în timp, pe măsură ce misiunile devin mai complexe” și că practicile actuale ale agenției spațiale trebuie rapid reevaluate.

NASA simte deja presiuni din partea legiuitorilor de la Washington ca urmare a depășirii bugetului cu sume masive pentru unele din proiectele sale, unul din motivele de nemulțumire fiind costurile rachetei SLS care, după două tentative eșuate de lansare, acum așteaptă o nouă încercare programată pentru a doua jumătate a lunii octombrie, relatează futurism.com.

NASA va încerca cel mai probabil să lanseze racheta SLS între 17 și 31 octombrie (FOTO: UPI / Alamy / Alamy / Profimedia)

Joc video inspirat de „The Expanse”

În ultimul timp am avut un val de anunțuri privind adaptarea unor francize populare de jocuri video în seriale, atât Netflix cât și rivalii săi încercând să emuleze succesul înregistrat de seria The Witcher. Acum avem un anunț în sens invers, studioul american de jocuri Telltale Games dezvăluind că lucrează la un titlu inspirat de popularul serial sci-fi The Expanse.

Deși detaliile despre viitorul joc sunt deocamdată limitate,The Expanse: A Telltale Seriesva urmări un grup de „scavangeri” care fac o descoperire macabră la marginea centurii de asteroizi din sistemul solar. Cei de la Telltale Games sunt cunoscuți pentru titlurile lor de aventură în care jucătorii sunt nevoiți să ia decizii diferite care apoi au repercusiuni ireversibile asupra evoluției poveștii.

Asta înseamnă pe de-o parte că fiecare decizie trebuie cântărită cu atenție, dar și că gamerii pot relua jocul de mai multe ori, pentru a vedea cum decizii diferite duc la un alt deznodământ (ceea ce mereu mi se pare fain). Potrivit IGN, The Expanse: A Telltale Series va fi dezvoltat alături de studioul Deck Nine, cunoscut pentru franciza Life is Strange, deci altă veste bună.

Deși deocamdată nu avem o dată de lansare pentru viitorul joc de aventură (el ar fi așteptat cândva în vara anului viitor), ne putem face o scurtă idee despre cum va arăta dintr-un prim trailer:

„Ferris Bueller's Day Off” va avea un film spin-off

Paramount lucrează la un lungmetraj spin-off bazat pe îndrăgita comedie din 1986, acesta urmând să fie creat de Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg și Josh Heald, numele aflate în spatele serialului Cobra Kai difuzat de Netflix. Se pare că noul lungmetraj, care se va numi Sam and Victor's Day Off, va urma același format al unei aventuri de o zi precum cea din filmul cult lansat în urmă cu 36 de ani.

Deocamdată nu există nicio veste cu privire la actorii care urmează să interpreteze rolurile principale însă aceștia vor avea cu siguranță niște pantofi mari de umplut ținând cont de succesul neașteptat de care s-a bucurat filmul a cărui lansare i-a făcut pe Matthew Broderick (Ferris Bueller), Mia Sara (care a jucat-o pe iubita sa) și Alan Ruck (prietenul lui cel mai bun) vedete peste noapte în rândul tinerilor din Statele Unite.

Un clasic al anilor 1980 și un succes uriaș la box office, cu încasări de 70,7 milioane de dolari la un buget de 5 milioane, Ferris Bueller's Day Off a fost ținta mai multor parodii și a inspirat chiar un sitcom de scurtă durată în anii '90 în care o tânără Jennifer Aniston a jucat unul dintre rolurile principale. Aceasta va fi însă prima tentativă de a face un spin-off pe baza filmului, potrivit Entertainment Weekly.

Amazon acuză „trolii” c-au dat note proaste serialului „Stăpânul Inelelor”

Divizia de streaming a companiei fondate de Jeff Bezos a introdus o nouă armă în bătălia împotriva a ceea ce ea numește „trolii” de pe internet. Se pare că Amazon a implementat încă de luna trecută un sistem de amânare cu 72 de ore pentru toate recenziile postate pe postate pe platforma Prime Video, situația atrăgând însă atenția abia acum, după lansarea mult așteptatului serial Stăpânul Inelelor.

Pe lângă amânarea cu 3 zile a postării oricărei recenzii, se pare că Amazon va „evalua” dacă aceasta este reală sau creată de un bot sau troll. Reprezentanții Amazon și unele site-uri de specialitate sunt de părere că Lord of the Rings: The Rings of Power a fost victima unei campanii concertate a internauților de a da note mici și recenzii slabe serialului în care compania a investit o sumă uriașă de bani.

Acest lucru se datorează discrepanței foarte mari între notele acordate de criticii de film seriei și cele date de fani. De exemplu, pe agregatorul Rotten TomatoesThe Rings of Power are o rată de aprobare de 84% printre critici și de doar 39% în rândul fanilor. Pe Metacritic situația este și mai abisală, serialul având o notă medie de 1,8 din 100 de la 1.454 de fani, comparativ cu 71 / 100 din partea criticilor.

Eu nu zic că Amazon n-are deloc dreptate (personal media de 6,7 din 10 de pe IMDb mi se pare cea mai apropiată de realitate) dar în ziua de azi n-aș zice nici că criticii reprezintă vreun reper luminos. Nu de alta dar multe din recenziile alea stelare par mai degrabă încântate de faptul că Amazon a „diversificat” serialul cu chestii care nu prea există în romanele lui Tolkien.

De exemplu, The Guardian scrie că serialul Amazon e atât de „uluitor” încât „face House of the Dragon să pară amatoresc”. The Daily Beast face o comparație asemănătoare, afirmând că serialul difuzat de Amazon îl „face de rușine” pe cel al HBO și îi acordă ratingul maxim de 100 din 100, nimic de reproșat deci, absolut fără cusur. Da, sunt convins.

Tolkien is turning in his grave — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

Săptămâna aceasta a fost una slăbuță la capitolul trailere însă am avut totuși unul interesant, cel pentru adaptarea romanului clasic „Pe frontul de vest nimic nou” al autorului german Erich Maria Remarque. Nu cred că povestea are nevoie de prea multe introduceri, filmul însă va fi difuzat la Festivalul Internațional de Film de la Toronto pe 12 septembrie, înainte de a avea premiera pe Netflix în data de 28 octombrie.

