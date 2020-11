Actorul Mads Mikkelsen îl va înlocui pe Johnny Depp în Fantastic Beasts

Mikkelsen, în vârstă de 55 de ani, cunoscut pentru filmul ”Vânătoarea” (Jagten), rolul criminalului în serie Hannibal Lecter din serialul "Hannibal" sau aparițiile sale în seria James Bond (Casino Royale și 007: Quantum of Solace ) îl va interpreta pe vrăjitorul Grindelwald în viitorul film "Fantastic Beasts 3".Johnny Depp a fost nevoit să renunţe la acest rol după ce a pierdut procesul de defăimare intentat tabloidului britanic The Sun, care a scris despre vedetă că a maltratat-o pe Amber Heard, fosta sa soţie. Tabloidul criticase totodată distribuirea starului hollywoodian în franciza cinematografică "Fantastic Beasts", notează Agerpres.Actorul american a pierdut procesul cu The Sun după ce un judecător de la Curtea Supremă din Londra a decis că acuzaţiile publicate de acesta erau "substanţial adevărate".Depp, în vârstă de 57 de ani, a devenit celebru graţie unor roluri interpretate într-o serie de filme de mare succes, precum "Edward Scissorhands" ("Edward Mâini-de-foarfece") şi cele din franciza "Pirates of the Caribbean" ("Piraţii din Caraibe").Filmările la "Fantastic Beasts 3" continuă în Marea Britanie cu Eddie Redmayne şi Jude Law în fruntea distribuţiei şi cu data de lansare pe marile ecrane prevăzută pentru vara anului 2022.