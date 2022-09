NERD ALERT Duminică, 04 Septembrie 2022, 10:27

Dezastru pentru Netflix ● „Assassin's Creed Mirage” a fost anunțat oficial ● Ewan McGregor va juca într-un serial despre Revoluția Bolșevică ● Decizie uriașă pentru știință ● ● „Rick and Morty” va avea un nou sezon în fiecare an ● Brendan Gleeson va juca în „Joker 2” ● Cel mai cunoscut astronom de la Harvard vrea să caute un OZN pe fundul Pacificului ● „House of the Dragon”, reînnoit pentru un al doilea sezon

Dezastru pentru Netflix

Jurnaliștii de la Deadline au dezvăluit în exclusivitate că Resident Evil, unul dintre serialele în care compania americană de streaming își punea cele mai mari speranțe, nu va fi reînnoit pentru un al doilea sezon. Lansat pe 14 iulie, serialul bazat pe populara franciză de jocuri video cu același nume s-a descurcat ok în prima săptămână de la premieră.

Cu 72,7 de milioane de ore de vizualizare el a fost al doilea cel mai urmărit serial în limba engleză al Netflix în săptămâna ce a urmat lansării însă apoi mult așteptata „explozie” nu a mai venit. Săptămâna următoare el s-a clasat pe poziția a treia, cu 73,3 milioane de ore de vizualizări, înainte de a cădea apoi cu totul în afara clasamentului celor mai 10 urmărite seriale ale Netflix.

Explicația e una simplă: serialul s-a dovedit un fiasco, oamenii uitându-se la el până și-au dat seama că nu, nu devine mai bun pe parcurs. Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes el are o rată a aprobării de 55% în rândul criticilor și 26% printre fani, în timp ce pe Metacritic lucrurile stau și mai rău, cu un rating de 53 din 100 printre critici și de doar 15 din 100 în rândul fanilor.

Pe IMDb seria Resident Evil are nota 4.0 din 10, un dezastru în cazul unui serial pentru care Netflix ajunsese să lanseze simultan mai multe trailere în săptămânile de dinaintea premierei. Compania americană de streaming a strâns o distribuție diversă și interesantă pentru serialu însă experiența Resident Evil arată că diversitatea nu este de ajuns dacă vrei să faci un show bun.

„Assassin's Creed Mirage” a fost anunțat oficial

Ubisoft a confirmat oficial joi viitorul joc din franciza Assassin's Creed după ce mai devreme în cursul zilei imagini din acesta au fost obținute de presă. Cei de la Ubisoft au publicat și o imagine care îl arată pe ceea ce pare a fi principalul protagonist al noului titlu sărind pe geam pentru, ați ghicit, un asasinat.

Se zvonește că personajul principal al celui de-al 13-lea titlu al francizei Assassin's Creed, despre care Ubisoft a confirmat totdată că se va numi Mirage, va fi Basim, un nume pe care fanii seriei de jocuri îl vor recunoaște cu siguranță din Assassin's Creed Valhalla. Se crede de asemenea că noul joc va fi mai mic ca amploare decât Valhalla și se va axa mai mult pe misiuni stealth.

Asta s-ar datora faptului că Ubisoft ar fi intenționat inițial să lanseze Mirage ca expansion pentru ultimul joc al francizei înainte de a decide să-l dezvolte într-un un titlu de sine stătător. Deocamdată majoritatea informațiilor sunt la nivel de speculații însă studioul a promis că va dezvălui mai multe la evenimentul Ubisoft Forward ce va avea loc pe 10 septembrie, relatează IGN.

Assassin's Creed Mirage is the next Assassin's Creed game.



We can't wait to tell you more on September 10 at Ubisoft Forward: 9PM CEST | 12PM PT. #AssassinsCreed pic.twitter.com/92LoEcrrWs — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 1, 2022

Ewan McGregor va juca într-un serial despre Revoluția Bolșevică

După ce a făcut deliciul fanilor Star Wars prin revenirea în serialul Obi-Wan Kenobi difuzat de Disney+, actorul scoțian va juca într-o nouă miniserie, A Gentleman in Moscow, trecând de data aceasta de la oprimare sub Imperiul Galactic la cea sub Imperiul Bolșevic. Seria va fi o adaptare a romanului cu același nume scris de autorul american Amor Towles.

În noua miniserie care va fi creată de Paramount+ și pentru care McGregor va fi și producător, el va juca rolul contelui Alexandr Rostov pe care un tribunal bolșevic îl scutește de execuție imediată dar îl trimite în arest la domiciliu în mansarda opulentului Hotel Metropol din Moscova unde descoperă „valoarea adevărată a prieteniei, familiei și dragostei”.

„Amenințat cu moartea dacă mai pășește vreodată în lumea de afară, situația lui Rostov îi deschide ușa într-o lume mult mai mare a descoperirii emoționale în timp ce anii trec și în afara ușilor hotelului se desfășoară unele dintre cele mai tumultoase decenii din istoria Rusiei”, afirmă descrierea oficială a serialului, citată de revista Variety.

McGregor nu este străin de a juca rolul unui personaj nevoit să rămână ascuns pentru a rămâne în viață (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

Decizie uriașă pentru știință

O bătălie privind accesul la cercetările finanțate public tocmai a luat o turnură majoră, guvernul Statelor Unite decizând săptămâna trecută ca toate studiile care au fost plătite din banii contribuabililor americani să fie puse gratuit la dispoziția publicului până la sfârșitul lui 2025. Mai mult, datele folosite în aceste cercetări trebuie făcute publice „fără întârziere”.

Multe detalii din noua politică, inclusiv cum agențiile federale relevante urmează să o implementeze în practică, urmează să fie decise însă reprezintă o extindere majoră a unui set separat de reguli privind accesul la cercetările finanțate din bani publici care au fost introduse în 2013 și puternic contestate de către redactorii revistelor de specialitate.

Cel mai notabil, Casa Albă a slăbit substanțial, fără a elimina însă în mod formal, abilitatea revistelor științifice de a ține în spatele unui paywall cu abonament timp de un an cercetări finanțate de guvernul federal. Numeroase publicații din domeniul științific și chiar organizații neguvernamentale au militat pentru păstrarea acestui embargo, afirmând că el finanțează activitățile lor și procesul de publicare.

Însă criticii afirmă că oferirea contracost a studiilor pune piedici schimbului de informații în comunitatea științifică, permite unor publicații să mărească substanțial prețurile și forțează contribuabilii americani să plătească de două ori - o dată pentru a finanța cercetarea și apoi pentru a vedea rezultatele.

Criticii au făcut lobby pe lângă Congresul american și Casa Albă încă din anii 1990 să impună accesul deschis la cercetările finanțate de guvernul federal. Administrația Biden a dat în sfârșit curs acestor cereri, însă folosind termenul de „acces public”, în loc de „acces deschis”.

Însă Stefano Bertuzzi, CEO-ul Societății Americane de Microbiologie, care publică nu mai puțin de 16 reviste, afirmă că anunțul făcut de guvernul american reprezintă „de facto un mandat pentru accesul deschis”. „Acesta este un salt înainte uriaș”, spune și Heather Joseph, una dintre cele mai cunoscute cercetătoare care militează pentru accesul deschis la studiile științifice, citată de revista Science.

O veste cu adevărat bună (FOTO: Pavel Zhelev / Alamy / Profimedia Images)

„Rick and Morty” va avea un nou sezon în fiecare an

Scott Marder și James Siciliano, producătorii serialului animat difuzat de Adult Swim, au făcut anunțul într-un interviu acordat celor de la Inverse înainte de lansarea celui de-al șaselea sezon al seriei. Cei doi au vorbit despre viziunea lor pentru populara serie de comedie neagră, dezvăluind că deja au două sezoane noi în diferite stadii de dezvoltare și că lansările vor fi mai consecvente de acum înainte.

„Nu știu despre cât de multe putem vorbi însă în ceea ce privește producția avem sezonul 6 ce urmează să fie lansat și sezonul 7 în producție. Avem scriitorii pentru sezonul 8 deja lucrând. Deci asta înseamnă în jur de 20 de episoade în diferite stadii de producție și noul sezon pe care îl lansăm”, a afirmat Siciliano, citat de Screen Rant.

„Am creat o problemă mare pentru noi dar vom avea un sezon al serialului în fiecare an din acest moment încolo”, a anunțat Marder. Sezonul 6 va fi lansat în SUA duminică, pe 4 septembrie, la doar un an după premiera ultimului episod în două părți al sezonului anterior. Însă acesta nu a fost mereu cazul, între alte sezoane trecând mai bine de doi ani de la lansarea lor.

Brendan Gleeson va juca în „Joker 2”

Actorul irlandez, un veteran al Hollywood-ului, s-a alăturat lui Joaquin Phoenix și Lady Gaga în distribuția viitorului film care se va numi oficial Joker: Folie à Deux, deși detalii despre personajul pe care acesta îl va interpreta nu au fost deocamdată făcute publice, relatează Empire Online.

Lady Gaga anunțase în luna iunie pe Instagram că va juca în sequel-ul aclamatului lungmetraj din 2019 care i-a adus lui Joaquin Phoenix Premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal în urmă cu doi ani, personajul ei rămânând însă, la fel ca în cazul lui Gleeson, un secret bine păstrat de DC Entertainment.

Însă se crede că aceasta va juca rolul lui Harley Quinn și că noul film va fi un musical, motiv pentru care cântăreața a fost cooptată la bord. Cert este că filmările vor începe în luna decembrie și foarte probabil vom afla în perioada următoare și alte nume mari de la Hollywood ce vor juca în lungmetraj.

Gleeson va putea fi văzut în curând în filmul The Banshees of Insherin (FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images)

Cel mai cunoscut astronom de la Harvard vrea să caute un OZN pe fundul oceanului

În căutarea pentru viață extraterestră majoritatea ochilor sunt țintiți către cer. Însă probabil cel mai cunoscut astronom de la Universitatea Harvard, profesorul Avi Loeb, crede că ar trebui să căutăm pe fundul Oceanului Pacific, noile sale speculații generând controverse puternice în rândul oamenilor de știință.

Loeb a devenit un nume cunoscut pasionaților de astronomie și lucruri legate de spațiu în general după ce a susținut foarte convins că Omuamua, primul obiect interstelar descoperit în sistemul nostru solar, ar fi de fapt o pânză solară creată de o civilizație extraterestră. Majoritatea cercetătorilor au respins ipoteza sa, considerând-o lipsită de dovezi care să o susțină.

Aceasta nu a fost însă prima teorie controversată a lui Loeb, el susținând într-o lucrare publicată în 2017 alături de un alt cercetător de la Harvard că impulsurile radio rapide ar proveni de la nave extraterestre. După cum relatam într-o rubrică Nerd Alert din luna aprilie, Pentagonul a declasificat anul acesta un document care confirmă că un meteorit interstelar s-a prăbușit în Oceanul Pacific.

Deși meteoriți de mici dimensiuni se prăbușesc tot timpul pe Pământ și nu reprezintă ceva spectaculos, acesta a fost primul meteorit a cărui origine a fost confirmată ca fiind din afara sistemului nostru solar. Iar doi cercetători speculaseră încă din 2019 despre originile mai puțin obișnuite ale meteoritului în cauză: astrofizicianul Amir Siraj de la Universitatea Harvard și mentorul său...Avi Loeb.

Loeb spune acum că acest meteorit numit oficial CNEOS 2014-01-08 ar avea la rândul său origini extraterestre. „S-a deplasat foarte rapid, cu aproximativ 40 de km pe secundă când a explodat în atmosfera inferioară”, afirmă acesta, adăugând că duritatea materialului din care era alcătuit meteoritul era de două ori mai mare decât cea a unui meteorit feros.

Astronomul de la Harvard a anunțat chiar că lansează o expediție privată ce va costa 1,5 milioane pentru a încerca să găsească rămășițe ale obiectului creat de extratereștri pe fundul Pacificului de Sud, unde s-a prăbușit. Alți cercetători însă s-au declarat sceptici sau de-a dreptul indignați de noile sale afirmații.

„Dacă ești un satelit și observi un meteorit poți obține mișcarea stânga-dreapta dar este dificil de identificat dacă vine înspre tine sau se deplasează în sens opus”, explică Steve Desch, astrofizician la Arizona State University. Asta înseamnă că viteza obiectului - factorul cheie pe care se bazează supozițiile lui Loeb privind natura sa - este destul de dificil de calculat cu precizie.

Ethan Siegel, un alt astrofizician, a fost mai lipsit de tact. „Ipoteza tehnologiei extraterestre este atât de implauzibilă încât nu există niciun motiv științific să considerăm acest lucru nimic altceva decât o persoană care strigă 'Lupul!' și nu există niciun lup și nu am văzut niciodată unul”, afirmă acesta, citat de Futurism.com.

Avi Loeb cam vede extratereștri peste tot (FOTO: Bryan Bedder / Getty Images / Profimedia)

Și o știre pe scurt, că probabil nu va lua în surprindere pe nimeni: HBO a reînnoit pentru un al doilea sezon serialul House of the Dragon după succesul uriaș pe care l-a înregistrat în urma lansării sale pe 21 august. HBO nu a anunțat deocamdată câte episoade va avea sezonul 2 dar e foarte probabil ca numărul să fie 10, ca în cazul primului.

Cu siguranță vom afla mai multe informații în săptămânile și lunile care urmează, mai ales că succesul House of the Dragon este important pentru HBO, televiziunea americană lucrând la în jur de alte 7 serii spin-off bazate pe Game of Thrones și scrierile autorului american George R.R. Martin, după cum amintește The Hollywood Reporter.

