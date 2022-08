​NERD ALERT Duminică, 28 August 2022, 09:56

Sebastian Jucan

Robert de Niro va juca într-un nou film cu gangsteri ● „The Umbrella Academy” se va încheia cu al patrulea sezon ● Ai mai multe în comun cu doppelgängerul tău decât crezi ● Aubrey Plaza va juca în „Megalopolis” ● „Dune: Awakening”: Un nou joc video inspirat de universul creat de Frank Herbert ● Epidemia misterioasă din „The Sandman” a fost reală ● Alte știri pe scurt și trailere noi

Robert de Niro va juca într-un nou film cu gangsteri

Primul film original al erei Warner Bros. Discovery se anunță unul epic, fiind vorba de un lungmetraj cu gangsteri care va reuni doi dintre greii Hollywood-ului. Întorcându-se la genul care l-a făcut o legendă, Robert De Niro va juca în Wise Guys, o peliculă care va fi regizată de Barry Levinson, cineastul cunoscut pentru regizarea unor filme câștigătoare a Premiului Oscar precum Rain Man și Wag the Dog.

Nicholas Pileggi, autorul cărții de non-ficțiune Wiseguy din 1985 care a stat la baza clasicului film Goodfellas din 1990, a scris scenariul pentru Wise Guys în timp ce Irwin Winkler, cunoscut pentru producerea filmelor Rocky, dar și a Goodfellas, va ocupa iar fotoliul de producător și pentru viitorul lungmetraj. Ce să mai, o echipă de producție care se anunță de vis.

Povestea din Wise Guys se va învârti în jurul lui Vito Genovese și Frank Costello, doi cunoscuți capi mafioți din Statele Unite la jumătatea secolului trecut. În 1957 Genovese a încercat să îl asasineze pe Costello dar nu a reușit, deși cel din urmă a fost rănit și a decis să se retragă (în măsura în care te poți retrage din fruntea unei familii de gangsteri).

Potrivit celor de la The Hollywood Reporter, De Niro va juca atât rolul lui Genovese, cât și a lui Costello, ceea ce cu siguranță se anunță interesant. Apropo, dacă numele de Wise Guys ți se pare cunoscut, probabil e fiindcă te gândești la comedia neagră din 1986 cu același nume în care rolurile principale au fost interpretate de Danny DeVito și Joe Piscopo.

Spre deosebire de filmul din 1986, viitorul Wise Guys nu va fi o comedie

„The Umbrella Academy” se va încheia cu al patrulea sezon

La doar 3 ani după ce a deschis porțile Academiei Umbrelei, Netflix se pregătește să pună capăt serialului său despre o famile neconvențională de supereroi, care la fel ca și ultimul serial hit a gigantului american de streaming, se bazează pe o serie de benzi deseante.

Netflix a confirmat săptămâna aceasta că The Umbrella Academy va avea parte de un al patrulea sezon, anunțând însă că acesta va fi și ultimul. Cum probabil fanii serialului știu prea bine, cel mai recent sezon al acestuia a fost lansat în luna iunie, având parte de o distribuție care a inclus nume ca Elliot Page, Robert Sheehan, Tom Hopper, și Aidan Gallagher.

„Sunt atât de entuziasmat că fanii incredibil de loiali ai The Umbrella Academy se vor putea bucura de un sfârșit adecvat al călătoriei fraților Hargreeves pe care am început-o în urmă cu 5 ani”, a declarat creatorul și producătorul serialului, Steve Blackman, referindu-se probabil la data începerii filmărilor (primul sezon a avut premiera în 2019).

Sezonul 3 al serialului a avut premiera pe 22 iunie

Ai mai multe în comun cu doppelgängerul tău decât crezi

Doppelgängerii sunt acele persoane care au trăsături fizice izbitor de asemănătoare, în unele cazuri persoane care nu au niciun fel de grad de rudenie între ele putând trece drept gemeni. Un nou studiu publicat acum în revista Cell Reports sugerează acum că lucrurile sunt chiar mai interesante decât ar părea la prima vedere.

Sigur, nu cred că e o mare surpriză că persoanele care au trăsături faciale similare au și o parte a aceluiași ADN dar nimeni nu a demonstrat asta științific până acum când, mulțumită internetului, este mai ușor decât oricând pentru cercetători să dea de urma și studieze doppelgängerii.

În cazul de față oamenii de știință au colaborat cu François Brunelle, un fotograf canadian care din 1999 călătorește în jurul lumii ca parte a proiectului său I’m not a look-alike! de găsire și fotografiere a unor oameni ce arată aproape identic. Cercetătorii au luat legătura cu 32 dintre perechile fotografiate de Bruneelle pentru a le pune întrebări despre stilul de viață și le-au cerut și o mostră de ADN.

Ei au folosit apoi un software de identificare facială care a analizat fețele subiecților și, cu ajutorul unui algoritm, au descoperit că jumătate dintre perechi seamănă la fel de mult ca persoanele gemene. Mai mult, 9 dintre aceste 16 perechi au împărtășit variații genetice comune cunoscute sub denumirea de poliformisme nucleotide.

Însă probabil cel mai interesant, cercetătorii au descoperit că asemănările dintre aceștia nu se rezumă doar la față, ci că „gemenii” au și alte trăsături comune precum greutatea, înălțimea, dacă au fumat/sunt fumători sau nu și, cel mai intrigant, nivelul de educație.

Dar, deși subiecții au avut trăsături fizice și genetice similare, ei au avut microbiote și epigenoame diferite, sugerând totuși că ADN-ul, nu factorii de mediu sau stilurile de viață asemănătoare, este principalul responsabil de modul în care arată doppelgängerii, relatează Smithsonian Magazine.

Aubrey Plaza va juca în „Megalopolis”

După ce în luna mai s-a aflat că l-a cooptat la bord pe Adam Driver pentru proiectul la care visează de ani de zile, se pare acum că regizorul Francis Ford Coppola și-a asigurat încă un nume în vogă din noua generație de actori de la Hollywood pentru filmările ce urmează să înceapă în toamnă: actrița și comedianta americană Aubrey Plaza.

Megalopolis, pe care Coppola l-a descris drept filmul său de suflet și în care va investi o sumă uriașă din propriul buzunar, va include și alte nume cunoscute din industria cinematografică americană precum Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne și emblematicul Jon Voight, potrivit Deadline.

Cooptarea lui Plaza pentru lungmetrajul care va fi o adaptare pentru zilele noastre a unei povești despre Roma antică vine după ce actrița a avut parte de unele din cele mai bune recenzii din cariera sa pentru interpretarea rolului principal din filmul Emily the Criminal, lansat recent și în cinematografele din America de Nord după ce a avut premiera la Festivalul Sundance în luna ianuarie.

Aubrey Plaza într-un alt film apreciat de critici, Black Beardin 2020 (FOTO: Everett Collection / Profimedia Images)

„Dune: Awakening”: Un nou joc video inspirat de universul creat de Frank Herbert

Lansarea filmului Dune regizat de Denis Villeneuve anul trecut a impulsionat și lumea gaming-ului să redescopere universul sci-fi creat de autorul american Frank Herbert. Bine, ce-i drept unii au început munca înainte, anticipând succesul pe care îl va avea noul lungmetraj și așa ne-am ales cu lansarea jocului de strategie Dune: Spice Wars în variantă early acces la sfârșitul lunii aprilie.

Acum se pare că vom avea parte de un nou joc Dune, studioul norvegian Funcom anunțând că lucrează la Dune: Awakening. Dacă numele celor de la Funcom îți sună cunoscut dar nu știi exact de unde, s-ar putea să fie fiindcă e dezvoltatorul unor jocuri MMORPG ca Age of Conan, Anarchy Online, și The Secret World. Ah, și a seriei de jocuri de aventură The Longest Journey, după cum amintește IGN.

Altfel zis, proiectul e pe mâini bune. Dune: Awakening va fi tot un joc MMORPG dar unul de tip survival în care trebuie să te folosești de mediul înconjurător să colectezi diverse chestii, confecționezi unelte, construiești adăposturi șamd. Cei de la Funcom spun că jocul se va inspira atât din romanele lui Herbert, cât și filmul lui Villeneuve, și au lansat un prim trailer:

Epidemia misterioasă din „The Sandman” a fost reală

Încă un weekend, încă o poveste despre The Sandman, sper că ultima că m-am săturat și eu, dar asta mi se pare tare de tot. După cum sigur își vor aminti cei care au văzut serialul difuzat de Netflix, chiar în primul episod, după capturarea lui Morpheus de către „Mag”, sute de mii de persoane din întreaga lume sunt afectate de o misterioasă boală a somnului.

Pacienții fie nu se mai trezesc, fie nu pot adormi, fie ajung într-o stare letargică, aproape catatonică. A fost o povestioară interesantă pentru primul episod al serialului doar că ea este bazată pe o epidemie cât se poate de reală și detaliile din serialul original al Netflix sunt chiar foarte apropiate de ce s-a întâmplat în realitate.

Encefalita letargică, exact numele folosit în serial și de fapt benzile desenate ale lui Neil Gaiman pe care se bazează, a afectat mai bine de un milion de persoane între 1916 și 1925, cauzând direct moartea a peste 500.000 de pacienți, deci o rată a mortalității uriașă, potrivit IFL Science. Vasta majoritate a celor care s-au vindecat nu și-au revenit niciodată la starea de dinaintea contractării bolii.

Primele cazuri au fost raportate în Europa la doi ani după izbucnirea Primului Război Mondial, epidemia suprapunându-se ulterior cu gripa spaniolă mult mai devastatoare, motiv pentru care probabil encefalita letargică a fost în mare parte uitată. Un alt motiv pentru care ea e probabil cunoscută doar de studenții pasionați de istoria medicinei e fiindcă a dispărut la fel de misterios cum a apărut.

Deși cazuri au continuat să apară sporadic în deceniile care au urmat, medicii nu au reușit până în ziua de azi să îi identifice cauzele sau să dezvolte un tratament pentru boală. După cum probabil îți imaginezi, totuși nimeni nu a adormit și s-a trezit plin de chef de viață după o sută de ani ca Unity în serialul Netflix.

Pacienții din viața reală prezentau inițial simptome similare gripei, plus oboseală, febră și vomitat, după care se instala starea de confuzie și delir. Pacienții care dormeau perioade anormal de lungi de timp aveau o probabilitate mai mică de 50% de supraviețuire. Ceilalți ajungeau într-o stare catatonică, medicii descriind pacienții ca „statui” care rămân nemișcate și nu mai pot vorbi.

Iar când zic că boala a fost misterioasă nu e niciun fel de exagerare. Un documentar al BBC din 2004 o descria drept „cel mai mare mister medical” al secolului XX în timp ce un amplu studiu din 2017 concluziona că „fără să stim exact ce cauzează boala, este imposibil să știm cum să o prevenim sau dacă ea se va întoarce”.

Și câteva știri pe scurt, că am avut din nou o mulțime săptămâna aceasta:

Glass Onion, sequel-ul pentru filmul Knives Out din 2019 care s-a bucurat un succes mai mare decât se așteptau mulți, are în sfârșit o dată de lansare, acesta urmând să aibă premiera pe Netflix în data de 23 decembrie, deci cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului. Adevărul e că la capitolul filme puține cadouri ar fi mai potrivit decât să îl vedem din nou pe Daniel Craig în rolul detectivului Benoit Blanc;





Hulu a anunțat că viitorul film Hellraiser, o reimaginare a lungmetrajului horror original din 1987 a lui Clive Barker, va fi lansat oficial pe 7 octombrie. Deși platforma Hulu nu este disponibilă la noi, s-ar putea să vedem noul film, în care se pare că Pinhead va fi prezentat drept o femeie transgender, pe HBO Max, la fel ca Prey, ultimul film Predator, cele două companii având încheiat un contract de colaborare;

trecând de la filme la jocuri, avem în sfârșit o dată de lansare și pentru Return to Monkey Island, noul titlu al îndrăgitei serii de jocuri de aventură Monkey Island pe care fanii îl așteaptă din 2009. Deși acesta poate fi deja comandat de pe Steam, el va fi lansat oficial pe 19 septembrie, de Ziua Internațională „Vorbește ca un pirat” (da, există așa ceva);





Warner Bros. Games a anunțat că va lansa Gotham Knights, viitorul său joc de acțiune open-world inspirat de universul Batman, cu câteva zile mai devreme decât era planificat inițial, pe 21 octombrie în loc de 25. Jucătorii vor putea intra în pielea lui Batgirl, Nightwing, Robin sau Red Hood pentru a-i lua locul unui Batman recent decedat și noul trailer lansat în urmă cu câteva zile arată destul de ok, dar parcă mă așteptam ca pentru un preț de vânzare de 60 de euro personajele să nu vorbească pe alocuri de parcă au gura cusută.





Iar dacă tot am ajuns la capitolul trailere, hai să mai vedem două interesante apărute săptămâna aceasta:

Amazon a lansat un nou și ultim trailer înainte de lansarea serialului său Lord of the Rings: The Rings of Power inspirat de scrierile lui J.R.R. Tolkien. La câte trailere am mai avut pentru el în ultimele săptămâni și cât am mai scris și eu despre nu cred că merită să mai menționez altceva decât data de lansare, pe care de altfel o poți vedea și la sfârșitul trailerului: 2 septembrie;

de la Netflix avem un trailer teaser pentru Slumberland, viitorul său film de aventură pentru toată familia pe care îl va lansa în data de 18 noiembrie. Potrivit descrierii oficiale oferite de Netflix, după ce tatăl ei moare pe mare, Nemo și însoțitorul ei excentric Filip pornesc în aventura vieții lor. Sincer, nu pot să spun că sunt un fan uriaș al lui Jason Momoa, dar îmi place la nebunie cum arată rolul său de aici, mai puțin obișnuit pentru el:

Scuze, am impresia că Nerd Alert-ul de weekendul acesta a ieșit kilometric, dar în caz că ești curios să îl citești și pe cel de weekendul trecut, îl găsești aici: