NERD ALERT Sâmbătă, 14 Mai 2022, 09:15

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Christopher Walken va juca în „Dune 2” ​● Adam Driver, cooptat pentru „Megalopolis” ● O alternativă din „Star Wars” pentru Alexa și Siri ● Hackerii ucraineni ar fi tăiat accesul armatei ruse la votcă ● AMC va produce un serial „Alan Wake” ● Noi dovezi că viața pe Pământ a apărut într-o lume ARN ● Alte știri (și trailere), pe scurt

Nerd Alert Foto: Hotnews

Christopher Walken va juca în „Dune 2”

Producătorii Dune: Part Two tocmai au cooptat la bord un nou actor pentru un rol major, jurnaliștii de la The Hollywood Reporter dezvăluind că este vorba despre nimeni altul decât emblematicul Christopher Walken, acesta urmând să îl interpreteze pe împăratul Padișah Shaddam al IV-lea.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu cărțile sau universul creat de autorul Frank Herbert, Shaddam al IV-lea este capul atotputernicei case Corrino care domnește asupra galaxiei cunoscute ca parte a unui pact tensionat de împărțire a puterii cu celelalte case importante, Ghilda Spațială și Ordinul Bene Gesserit.

După cum a fost dezvăluit în Dune: Part One, în care s-a făcut referire la împărat fără ca el să își facă o apariție propriu-zisă, Shaddam al IV-lea a conspirat cu Casa Harkonnen pentru a distruge Casa Atreides, pe care o consideră o amenințare existențială la adresa domniei sale.

Christopher Walken în serialul Severance lansat de Apple+ în februarie (FOTO: Landmark Media / Alamy / Profimedia Images)

Adam Driver, cooptat pentru „Megalopolis”

Tot din seria „vești entuziasmante de la Hollywood”, am aflat săptămâna aceasta că Adam Driver a fost ales pentru distribuția Megalopolis, viitorul film al regizorului Francis Ford Coppola pentru care au fost anunțați deja Nathalie Emmanuel, Forest Whitaker, Laurence Fishburne și, apropo de actori emblematici, Jon Voight.

Viitorul lungmetraj, pentru care Coppola a scos din propriul buzunar aproape 100 de milioane de dolari pentru a-l finanța independent (costurile inițiale erau estimate la 120 de milioane), se anunță o poveste epică despre ambiții politice, geniu și dragoste în care un arhitect ambițios vrea să reconstruiască New York-ul după un dezastru devastator.

Coppola nu a făcut un secret din faptul că Megalopolis, o adaptare pentru zilele noastre a unei povești despre Roma antică, este proiectul său de suflet pe care a vrut să îl facă încă din anii '80. Deși rolul pe care urmează să îl joace Adam Driver nu a fost deocamdată anunțat, cu siguranță el va fi unul dintre cele principale, potrivit HeyUGuys.

Adam Driver a jucat anul trecut în House of Gucci și The Last Duel(FOTO: Landmark / Profimedia Images)

O alternativă din „Star Wars” pentru Alexa și Siri

Și cum orice discuție despre Adam Driver duce inevitabil la rolul lui Kylo Ren, am mai avut recent o știre oarecum legată de Star Wars, producătorul american de echipamente audio Sonos anunțând joi că va lansa un soft de asistență personală are să concureze cu mult mai cunoscutele Alexa a Amazon sau Siri de la Apple.

Iar vocea AI-ului dezvoltat de Sonos va fi dată de actorul american Giancarlo Esposito, cunoscut de fanii Breaking Bad ca „Gus” Fring, cei ai jocului Far Cry 6 drept „El Presidente” Anton Castillo, și cei ai Star Wars pentru rolul lui Moff Gideon din serialul The Mandalorian.

Din păcate, software-ul celor de la Sonos va fi lansat doar în Statele Unite pe 1 iunie pentru un preț de vânzare de 179 de dolari, urmând să fie comercializat și în Franța până la sfârșitul anului. Însă vestea bună e că Sonos intenționează să îl lanseze în „numeroase alte locuri” în viitor, conform unui comunicat al companiei citat IGN.

Pur și simplu DA! (FOTO: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images)

Hackerii ucraineni ar fi tăiat accesul armatei ruse la votcă

Blogul tech Bleeping Computer a descoperit săptămâna trecută relatări potrivit cărora atacuri de tip DDoS (Distributed Denial of Service), de același tip precum cele care au afectat numeroase site-uri din România luna aceasta, au perturbat accesul distribuitorilor ruși de alcool la portalul folosit de guvernul de la Moscova pentru a coordona distribuția băuturilor alcoolice.

„Din cauza unei defecțiuni de amploare, fabricile nu pot accepta cisternele cu alcool iar clienții, magazinele și distribuitorii nu pot face recepția produselor finite care le-au fost livrate deja”, a declarat un oficial din domeniu pentru cotidianul financiar Vedomosti, una dintre publicațiile rusești care a scris despre situație.

Cei de la Bleeping Computer au mai descoperit că „Armata IT” ucraineană, un grup internațional de hackeri care coordonează atacurile asupra infrastructurii cibernetice rusești, a enumerat portalul de distribuție a alcoolului egais.ru ca fiind una din țintele sale.

Deși corelația între cele două informații nu e neapărat una certă, contactat de jurnaliștii de la Vedomosti, ministerul Finanțelor de la Moscova a afirmat că site-ul este perfect funcțional deși el nu a putut fi în accesat nici în momentul scrierii acestui articol, susținând totodată că situația nu afectează în niciun fel comercianții și nici consumatorul final.

Lanțurile de distribuție din Rusia au suferit perturbări majore din cauza sancțiunilor occidentale (FOTO: Alexander Blinov / Alamy / Profimedia Images)

AMC va produce un serial „Alan Wake”

Unul dintre cele mai mari visuri ale dezvoltatorilor de la Remedy, studioul care a creat și jocurile Max Payne, a fost aducerea lui Alan Wake, aclamatul său titlu lansat în 2010, pe micile ecrane. Visul li s-a îndeplinit acum, studioul anunțând că a ajuns la un acord cu televiziunea americană AMC pentru adaptarea jocului de acțiune-aventură.

„Eram în discuții pentru un serial TV Alan Wake de ceva timp”, a relatat Sam Lake, directorul de creație al Remedy, dezvăluind că „ei bine, AMC, o casă pur și simplu minunată și absolut briliantă pentru Alan Wake a cumpărat drepturile de autor”.

În cazul de față entuziasmul nu pare deloc deplasat, ținând cont că AMC este televiziunea din spatele unor seriale ca Breaking Bad și The Walking Dead. Pentru cei care nu l-au jucat, Alan Wake urmărește povestea unui autor de romane best seller cu același nume care încearcă să elucideze misterul dispariției soției sale în timp ce lucruri tot mai bizare încep să se întâmple, scrie Deadline.

Trailerul jocului încă arată bine, și la 12 ani după lansare

Noi dovezi că viața pe Pământ a apărut într-o lume ARN

Chimiștii afirmă că au rezolvat o problemă crucială a uneia dintre teoriile proeminente privind originea vieții pe Pământ, demonstrând că moleculele de ARN pot lega lanțuri scurte de aminoacizi împreună. Studiul publicat pe 11 mai în revista Nature susține o variație a ipotezei lumii ARN care afirmă că primele organisme apărute pe planeta noastră se bazau pe ARN, nu ADN.

Noua descoperire „deschide vaste noi piste pentru studierea evoluției chimice timpurii”, afirmă Bill Martin, cercetător la Universitatea Heinrich Heine din Düsseldorf care nu a fost implicat în studiu. Paradigma legată de ipoteza lumii ARN susține că viața ar fi existat întâi ca lanțuri de proto-ARN care puteau să se reproducă și concureze între ele.

Ulterior, aceste „enzime ARN” ar fi evoluat și dobândit abilitatea de a construi proteine, reușind în cele din urmă să transfere informațiile lor genetice complexe în ADN-ul mai stabil. Noul studiu publicat în revista Nature vine la mai puțin de două luni după publicarea unei altei cercetări în care a fost creată în premieră o moleculă ARN care se multiplică, diversifică și dezvoltă complexitate.

După cum am relatat și într-o ediție a Nerd Alert de la momentul respectiv, studiul cercetătorilor de la Universitatea Tokyo a oferit prima dovadă empirică despre faptul că moleculele biologice simple pot duce la apariția unor sisteme similare vieții complexe.

Prof. Ryo Mizuuchi, unul dintre autorii cercetării publicate în luna martie, afirma că descoperirea cercetătorilor japonezi „susține plauzibilitatea unui scenariu de tranziție imaginat de mult timp” și că rezultatul este inedit fiindcă, spre deosebire de alte studii empirice anterioare, echipa sa a folosit un sistem de multiplicare ARN unic care poate trece printr-o evoluție darwiniană.

Deci să fie ARN-ul, nu ADN-ul, cheia apariției vieții? (FOTO: airforcemedicine.af.mil)

Și câteva știri pe scurt, că am avut din nou o grămadă săptămâna aceasta:

Netflix a devansat data de lansare a celui de-al cincilea sezon al Cobra Kai, populara sa comedie-dramatică inspirată din filmele cu arte marțiale, acesta urmând să aibă premiera pe platforma de streaming în data de 9 septembrie. Fanii se vor putea bucura de acesta cu câteva luni chiar mai devreme decât era așteptat, sezoanele anterioare fiind lansate de Anul Nou, potrivit Esquire;





tot la capitolul seriale dar trecând de la Netflix la HBO, televiziunea americană a anunțat că noul sezon al Westworld, al patrulea, va fi lansat luna viitoare, pe 26 iunie. Sezonul 4 al Westworld va fi difuzat simultan pe HBO și HBO Max, fanii fiind cu siguranță încântați de anunț ținând cont că au trecut doi ani de la apariția celui de-al treilea sezon, mult prea mult, anunță revista Variety;

Disney a început în mod oficial filmările la Ahsoka, serialul său Star Wars spin-off al The Mandalorian pe care l-a anunțat în decembrie anul trecut și în care actrița americană Rosario Dawson va juca rolul cu același nume, de data aceasta principal, după ce l-a interpretat și în The Book of Boba Fett. Din păcate, Disney nu a anunțat deocamdată și o dată de lansare, relatează CinemaBlend;





actorul Tom Hiddleston a dezvăluit într-un interviu acordat celor de la Entertainment Tonight că filmările pentru sezonul 2 al Loki, un alt serial popular difuzat de Disney+, vor începe vara aceasta. „Începem foarte curând. Aproape imediat după ce părăsesc această cameră”, a glumit el. „Nu chiar, dar este după colț. Vom începe cu siguranță vara aceasta”, a spus actorul britanic.

Și zic să încheiem săptămâna cu niște trailere faine, că nu am dus lipsă în ultimele zile:

20th Century Studios a lansat în sfârșit un prim trailer pentru Avatar: Way of the Water, mult așteptatul sequel al filmului lansat în urmă cu mai bine de un deceniu și este la fel de epic precum cred că se aștepta toată lumea. Avatar: Calea Apei, o să ajungă în cinematografele din România pe 16 decembrie, la două zile după premiera internațională;

avem un nou trailer și pentru Crimes of the Future, mult așteptatul film horror al regizorului David Cronenberg, în care îi putem vedea Léa Seydoux, Viggo Mortensen și Kristen Stewart. La fel ca și primul, lansat luna trecută, noul trailer e tot ce te-ai aștepta de la Cronenberg, cunoscut pentru stilul său unic de bizar. Crimes of the Future va fi lansat la Festivalul Internațional de Film de la Cannes în luna mai, urmând să apară în cinematografe în iunie;

Netflix a lansat nu unul, ci două noi trailere (poate un semn de disperare, ținând cont de problemele din ultimul timp?) pentru viitorul său serial Resident Evil care ne va transporta în New Raccoon City. În orice caz, hai să le vedem, că nu mai e atât de mult până la premiera de pe 14 iulie, deși cu siguranță Netflix va mai lansa câteva trailere până atunci.





P.S.: Ai văzut că următorul Doctor Who va fi jucat de actorul Ncuti Gatwa, nu?

În caz că vrei să citești și Nerd Alert-ul de weekendul trecut, îl găsești aici: