Winamp stârnește controverse la 25 de ani după lansare ● Samuel L. Jackson vrea să revină în rolul lui Mace Windu ● „Vampire: The Masquerade - Swansong” sau cum ar fi un James Bond vampir ● Arheologii vor să scaneze Marea Piramidă din Giza cu raze cosmice ● Daniel Radcliffe nu vrea să se întoarcă în rolul lui Harry Potter ● A fost anunțat „Flintlock: The Siege of Dawn” ● Descoperire majoră despre posibilele origini ale vieții ● Alte știri, pe scurt

Winamp stârnește controverse la 25 de ani după lansare

Cei de la Winamp fac NFT-uri acum, fiindcă fie mori erou, fie trăiești suficient de mult pentru a deveni personajul negativ. Potrivit anunțului făcut miercuri și primit cu ample critici, Winamp va scoate la licitație skin-ul original al player-ului ca un NFT, licitația urmând să aibă loc între 16 și 22 mai.

Proprietarii Winamp intenționează apoi să vândă încă 20 de opere de artă digitale începând cu 23 mai, toate duplicate de 100 de ori pentru a crea în total 1997 de NFT-uri, o referință la anul lansării programului. Fiecare va costa 0,08 ethereum, care în prezent costă aproximativ 225 de dolari, așa că suma totală pe care Winamp ar urma să o obțină în urma vânzării s-ar ridica la 450.000 de dolari.

Și uite de unde vine controversa: cele 20 de modele suplimentare vor fi create pe baza skin-ului original al Winamp și alese din proiecte trimise de public; în cazul în care Winamp nu alege modelul propus, își rezervă oricum dreptul de a-l folosi fără drepturi de exclusivitate. Dar dacă skin-ul este printre „norocoșii” câștigători, creatorii vor renunța definitiv și irevocabil la toate drepturile de autor asupra sa, în schimbul a 20% din suma de vânzare.

Mai mult, dacă creatorii lor vor să se laude cu creația pe social media, ei vor fi nevoiți să adauge o notificare care să menționeze că toate drepturile de autor asupra sa aparțin Winamp. Teoretic licitația ar fi pentru o cauză nobilă, Winamp spunând că 80% din banii obținuți în urma licitației ar urma să ajungă la fundația sa care susține muzicieni. Însă mulți nu s-au lăsat convinși.

Printre cei care au criticat dur mutarea s-a numărat și Justin Frankel, unul dintre creatorii originali ai media player-ului. „Sunteți groaznici”, a scris el pe Twitter, vorbind despre impactul generării de NFT-uri asupra mediului și cum oamenii sunt încurajați să facă investiții speculative în acestea și amintind că Winamp nu scoate de fapt la licitație skin-ul original ci „un URL care duce la skin”, relatează Mashable.

„It really whips the llama's ass!” (FOTO: Winamp)

Samuel L. Jackson vrea să revină în rolul lui Mace Windu

Legendarul actor american a dezvăluit într-un episod al podcastului Happy, Sad, Confused că își dorește foarte mult să joace din nou rolul Maestrului Jedi, deși în ultima sa apariție personajul și-a pierdut o mână și a fost electrocutat cu fulgere de cancelarul Palpatine.

„În Star Wars există o istorie uriașă a oamenilor care se întorc cu o singură mână”, a spus Jackson, referindu-se la faptul că atât Luke Skywalker își pierde o mână în Imperiul contraatacă în timpul unei lupte cu Darth Vader, cât și că un Vader mai tânăr, sau Anakin, dacă preferați așa, rămâne fără o mână în urma unui duel cu contele Dooku în Atacul Clonelor (iar apoi și cealaltă în Răzbunarea Sith).

Jackson a dezvăluit că a vorbit deja cu Bryce Dallas Howard, actrița și regizoarea americană care a fost în spatele camerei pentru un episod al Cărții lui Boba Fett și două din The Mandalorian. „Tocmai am făcut un film cu ea și ea regizează episoade din The Mandalorian. Așa că i-am zis 'Crezi că îi poți face legătura unui frate? Adică, îți place de mine nu?'. Iar ea mi-a spus 'Te iubesc. Ești uluitor'”, a relatat Samuel L. Jackson.

„Păi bagă-mă înapoi. Sunt pregătit. O să învăț sabia laser cu mâna stângă”, a povestit el cum a decurs conversația, citat de Screen Rant.

„Vampire: The Masquerade - Swansong” sau cum ar fi un James Bond vampir

Ultimul titlu din probabil cea mai populară serie de jocuri video cu vampiri din toate timpurile (și nici în clasamentele all-time privind RPG-urile nu stă prea rău), pare să vrea să răspundă la întrebarea „Cum ar fi fost dacă 007 ar fi fost un vampir?” iar acum avem și un nou trailer de gameplay pentru el. Uite înainte de asta cum își descriu dezvoltatorii de la Big Bad Wolf creația:

„Fiecare din cei trei eroi poate fi personalizat complet. Poți fi un expert în discurs și persuasiune și să îi dominipe ceilalți sau poți să îți dezvolți aptitudinile tehnologice pentru a sparge calculatoare și încuietori. Eroii au de asemenea puteri de vampiri proprii: Disciplinele”. Nu o să intru în mai multe detalii că îți poți face o idee relevantă în trailerul de puțin mai jos.

O trăsătură interesantă adăugată jocului este că pe măsură ce setea de sânge devine tot mai intensă (ești un vampir, până la urmă), acea foame va afecta deciziile pe care le poți lua pe moment în diferite situații. Povestea din Swansong va fi legată de un grup de asasini misterioși care atacă vampirii din Boston, jocul urmând să fie lansat pe 19 mai pentru PC, Xbox și PlayStation, potrivit IGN.

Arheologii vor să scaneze Marea Piramidă din Giza cu raze cosmice

Alan Bross, un cercetător de la Laboratorul Național Fermi din Statele Unite a anunțat într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Live Science că echipa sa, o combinație eclectică de arheologi și fizicieni, a primit permisiunea din partea guvernului egiptean să folosească raze cosmice extrem de sensibile pentru a scana Marea Piramidă din Giza.

Scopul? Descoperirea unei posibile camere funerare ascunse. Proiectul cercetătorilor se va baza pe experimente făcute în urmă cu aproape 50 de ani cu o versiune mai rudimentară a aceleiași tehnologii pe care oamenii de știință o propun acum. Tehnologia se folosește de muoni, particule elementare care sunt create atunci când atomii din razele cosmice intră în contact cu atmosfera Pământului.

Aceste particule subatomice cu încărcătură negativă sunt de aproximativ 200 de ori mai grele decât electronii, ele reacționând diferit în contact cu piatra și alte materiale dense comparativ cu alte particule. După cum notează și echipa de cercetători în studiul publicat pe serverul preprint arXiv, Marea Piramidă a mai fost scanată de două ori cu ajutorul muonilor: prima dată la sfârșitul anilor '60 și apoi între 2015 și 2017.

A doua scanare a dezvăluit existența a două cavități semnificative în interiorul piramidei, arheologii crezând că una dintre ele ar putea fi un pasaj către camera funerară a lui Khufu, faraonul pentru care a fost construită. Cercetătorii vor să folosească muoni pentru a scana piramida „din aproape toate unghiurile” cu un sistem nou de telescoape „de până la 100 de ori mai sensibile” decât cele folosite în 2015-2017.

Bross afirmă că demararea proiectului va mai dura câțiva ani dar că acesta ar putea chiar să detecteze artefactele din încăperi la un asemenea nivel de detalii încât să distingă materialele din care sunt alcătuite, precum ceramică, metale, piatră sau lemn, relatează Futurism.com.

Marea Piramidă de la Giza și-ar mai putea dezvălui unul dintre mistere (FOTO: Wikimedia Commons)

Daniel Radcliffe nu vrea să se întoarcă în rolul lui Harry Potter

În caz că ai ratat vestea, Chris Columbus, regizorul primelor două filme Harry Potter, a declarat înainte de reuniunea specială ocazionată de împlinirea a 20 de ani de la lansarea primului lungmetraj al francizei, Harry Potter și piatra filozofală, că își dorește să creeze un nou film Harry Potter în care Daniel Radcliffe, Emma Watson și Rupert Grint să se întoarcă în rolurile lui Harry, Hermione și Ron.

Dacă te gândești că poate ar fi cam bătrâiori acum, ideea era ca filmul să fie o adaptare a The Cursed Child, o piesă de teatru a cărei acțiuni are loc la 19 ani după finalul poveștii din seria de cărți a lui J.K. Rowling și a cărei poveste se învârte în jurul copiilor lui Harry și Draco Malfoy, eroii originali fiind personaje secundare.

În orice caz, Radcliffe a aruncat o găleată de apă rece peste idee, afirmând în cadrul unui interviu acordat jurnaliștilor de la The New York Times, după ce a fost întrebat direct despre idee, că „nu este ceva de care sunt interesat să fac în momentul de față”. „Sunt cu adevărat fericit unde sunt acum și să mă întorc [în rolul lui Harry] ar fi o schimbare atât de masivă în viața mea”, a explicat el.

Totuși, uite și o veste bună pentru fanii francizei, via IGN: Avalanche Software a anunțat că Hogwarts Legacy, mult așteptatul său RPG inspirat din universul cu vrăjitori creat de J.K. Rowling, va fi în sfârșit lansat în luna decembrie a acestui an. Mai mult, cei de la Avalanche au lansat și un trailer de gameplay extrem de generos în care prezintă mai multe detalii despre povestea jocului:

A fost anunțat „Flintlock: The Siege of Dawn”

Kepler Interactive și A44, dezvoltatorii din spatele Ashen - aclamatul joc video RPG lansat în 2018, și-au anunțat următorul proiect: Flintlock: The Siege of Dawn. Aceasta va fi un RPG open-world în care jucătorii vor combina armele cu magia pentru a distruge hoardele de monștri care amenință omenirea.

Uite cum descrie AA4 jocul: „Poarta către Viața de Apoi a fost deschisă, permițând armatei de morți vii ai vechiului zeu să scape. Alăturați-vă lui Nor Vanek, un membru al armatei coaliției, și însoțitorului său mistic Enki (n.r. un animal controlat de AI), o creatură bizară cu puteri magice pe măsură ce aceștia își urmează propria vendetă împotriva zeilor”.

Dezvoltatorii promit că jucătorii vor putea vizita locuri precum „deșerturi înecate în nisip, ruine cavernoase și orașe mărețe pline de secrete” iar soundtrack-ul ăla din trailerul de mai jos sună bestial. Flintlock: The Siege of Dawn urmează să fie lansat mai târziu în cursul acestui an pentru PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, și PC, anunță IGN.

Descoperire majoră despre posibilele origini ale vieții

Cercetătorii de la Universitatea Tokyo au reușit să creeze în premieră o moleculă ARN care se multiplică, diversifică și dezvoltă complexitate, conform evoluției darwiniene, oferind prima dovadă empirică despre faptul că moleculele biologice simple pot duce la apariția unor sisteme similare vieții complexe.

Sigur ai văzut și tu acea imagine cu stadiile evoluției maimuței înspre om (și apoi muncitor la birou epuizat) însă cum evoluează o moleculă simplă pentru a ajunge o maimuță? Una dintre ipotezele care există de mai multe decenii este că moleculele ARN simple (care sunt vitale pentru funcționarea celulelor) au existat pe Pământul primitiv, posibil alături de proteine și alte molecule biologice.

Apoi, în urmă cu în jur de 4 miliarde de ani, ele au început să se multiplice și să se dezvolte din molecule simple în unele complexe care, de-a lungul miliardelor de ani, au dus la plante, animale și toate celelalte. Această teorie a stârnit numeroase dezbateri însă crearea fizică a unor sisteme de multiplicare a ARN-ului s-a dovedit dificilă.

Însă acum studiul publicat în revista Nature Communications de cercetătorii japonezi explică modul în care au reușit să facă tocmai acest lucru, observând tranziția de la un sistem chimic la complexitate biologică. „Am descoperit că singura specie ARN a evoluat într-un sistem de multiplicare complex: o rețea de multiplicare alcătuită din 5 tipuri de ARN cu diverse interacțiuni”, afirmă prof. Ryo Mizuuchi, unul dintre autorii cercetării.

Acesta spune că descoperirea lor „susține plauzibilitatea unui scenariu de tranziție imaginat de mult timp” și că noul rezultat este inedit fiindcă, spre deosebire de alte studii empirice anterioare echipa sa a folosit un sistem de multiplicare ARN unic care poate trece printr-o evoluție darwiniană, adică printr-un proces de multiplicare care suferă modificări continue pe baza mutațiilor și selecției naturale, scrie SciTechDaily.

Cercetătorii japonezi afirmă că își vor continua studiile pe baza sistemului ARN creat (FOTO: airforcemedicine.af.mil)

Și câteva știri pe scurt:

scenariul pentru Dune: Part 2 este „în mare parte finalizat”, potrivit regizorului Denis Villeneuve. Acesta a mai precizat într-un interviu acordat celor de la Collider că „încă mai este până la versiunea finală însă voi spune că este consolidat. Am un scenariu în mâini. Suntem în pregătiri în momentul de față”. Ah, și în caz că ai uitat, avem deja și o dată de lansare pentru Dune 2: 23 octombrie 2023, deci va mai trebui să așteptăm ceva;

Netflix a anunțat că își va lansa seria Resident Evil, primul serial din populara franciză de filme și jocuri video, pe 14 iulie. Serialul îl va urmări pe Jade Wesker (un nume de familie care le va fi cu siguranță cunoscut fanilor) „care luptă pentru supraviețuire într-o lume acaparată de creaturi înnebunite și însetate de sânge”. Acțiunea va avea loc în 2036, la 14 ani după ce un virus mortal a provocat o apocalipsă globală”, relatează The Verge;

A Plague Tale: Innocence, unul dintre cele mai aclamate jocuri de aventură din ultimii ani, se alătură numărului tot mai mare de jocuri video adaptate pentru micile ecrane. Serialul urmează să fie filmat în Franța de un studio de filme local după ce Asobo, compania din Bordeaux care a creat A Plague Tale, a refuzat mai multe oferte din partea unor studiouri americane fiindcă a dorit ca povestea seriei să rămână cât mai apropiată de cea a jocului, relatează Eurogamer.





