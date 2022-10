NERD ALERT Sâmbătă, 15 Octombrie 2022, 09:30

Tom Cruise vrea să iasă în spațiu

Tocmai când crezi că actorul american le-a făcut pe toate, dat fiind și succesul fulminant înregistrat la box office de Maverick, sequel-ul Top Gun lansat la 36 de ani după filmul original, afli că Cruise ar urma să iasă la o plimbare în spațiu pentru teoretic următorul său lungmetraj, după terminarea filmărilor la Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part Two (un titlu exagerat de lung, știu).

Informația a fost dezvăluită de Donna Langley, șefa Universal Pictures, studioul de filme care va produce lungmetrajul. „Tom Cruise ne duce în spațiu. Duce lumea în spațiu. Acesta este planul. Avem un proiect extraordinar cu Tom, care contemplă ca el să facă tocmai asta. Să ia o rachetă până la Stația Spațială [Internațională] și, sperăm, să devină primul civil care iese în spațiu”, a afirmat ea pentru BBC.

Filmul care încă nu are un titlu oficial dar care urmează să fie făcut în parteneriat cu NASA a fost anunțat încă din 2020, pe lângă Cruise fiind cooptat la bord și regizorul Doug Liman (The Bourne Identity, Mr. & Mrs. Smith, Jumper, Edge of Tomorrow). Însă proiectul a rămas în standby datorită angajamentelor anterioare ale actorului și, probabil, provocărilor tehnice asociate cu filmarea unui blockbuster în spațiu.

Cert e că după anunț rușii s-au gândit să dea o lovitură de PR și să fie ei primii care filmează un lungmetraj în spațiu (și care declanșează un război de amploare în Europa după al Doilea Război Mondial), Roscosmos raportând „misiune finalizată” în luna octombrie a anului trecut. De filmul rusesc nu s-a mai auzit nimic de-atunci dar producătorii săi afirmă că el va fi lansat în cinematografe în aprilie 2023.

Interesant e că și în viața reală majoritatea astronauților americani au fost piloți de teste înainte de a fi aleși pentru o misiune în spațiu (FOTO: Paramount Pictures / Backgrid UK / Profimedia)

Brendan Fraser ar juca într-un nou film „The Mummy”

Tot la capitolul „filme cu distanță lungă între ele”, Fraser a declarat într-un interviu acordat revistei Variety săptămâna aceasta că nu ar spune „nu” să revină în rolul aventurierului Rick O'Connell la 23 de ani după ce a interpretat rolul în primul lungmetraj Mumia. Sigur, multe s-au schimbat de atunci și trecerea anilor n-a fost la fel de blândă cu Fraser ca și cu Tom Cruise.

Dar Fraser este conștient de situație, afirmând că „nu știu cum ar funcționa asta dar aș fi deschis la idee dacă cineva ar veni cu conceptul potrivit”. El a vorbit în interviul publicat miercuri de Variety și despre al patrulea film The Mummy, cel lansat în 2017 și în care Tom Cruise a jucat rolul principal, că n-am făcut întâmplător paralela între cei doi.

Lungmetrajul lansat în urmă cu 5 ani trebuia să fie punctul de plecare pentru un întreg univers de filme cu legătură între ele numit Dark Universe însă a fost atât de prost primit atât la box office cât și de critici încât planurile au fost rapid abandonate. Regizorul Alex Kurtzman a mers până într-acolo încât să declare că filmul Mumia pe care l-a regizat în 2017 a fost „cel mai mare eșec” din viața lui.

Fraser crede că filmul cu Tom Cruise a eșuat fiindcă nu a avut unul dintre ingredientele principale ale trilogiei originale în care a jucat el: umorul. „A fost prea horror. Mumia ar trebui să fie o aventură, nu ceva înfricoșător și de speriat”, spune acesta. Iar după mai bine de un deceniu de probleme și tragedii personale, Brendan Fraser a revenit în atenția Hollywood-ului prin aclamatul film The Whale.

Brendan Fraser is back — and he sobbed during the #Venezia79 six-minute standing ovation for #TheWhale. pic.twitter.com/y4l10ZFWQa — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

Martin Scorsese ar urma să regizeze un serial „Gangs of New York”

După cum sper că știu cei care urmăresc rubrica Nerd Alert de suficient timp, în general încerc să evit fabrica de zvonuri, mai ales că niciodată nu e lipsă de știri mișto confirmate oficial. Însă Deadline e unul dintre site-urile de referință când vine vorba de „știri pe surse” de la Hollywood și rareori o dă în bară, că nu se prea înghesuie să anunțe moartea lui Salam, ca unii de la noi.

Iar acum Deadline scrie că studioul Miramax lucrează la un serial bazat pe cartea de non-ficțiune „The Gangs of New York” publicată în 1927 de jurnalistul și scriitorul american Herbert Asbury și adaptată pentru marele ecran de Martin Scorsese în lungmetrajul cu același nume (mă rog, fără acel „The” din față) lansat în 2002.

Potrivit surselor celor de la Deadline, Scorsese ar urma să fie producătorul executiv al viitorului serial și va regiza primele două episoade. Alte detalii despre serie sunt deocamdată cvasi-inexistente, dar se pare că, dacă va primi unda verde, ea se va învârti în jurul unor alte personaje cele din filmul în care au jucat Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis și Cameron Diaz.

Un episod al „Mythbusters” a dus la eliberarea unui bărbat după 35 de ani în închisoare

Un bărbat nevinovat a fost eliberat după ce a petrecut 35 de ani în închisoare, în mare parte mulțumită redifuzării unui episod vechi al îndrăgitei emisiuni TV. Bărbatul în cauză, John Galvan, a fost condamnat pentru pornirea unui incendiu care a ucis în septembrie 1986 doi frați din orașul american Chicago.

Alți doi frați ai acestora au scăpat din flăcări și l-au incriminat pe un vecin al familiei, despre care au spus că a pornit incendiul ca răzbunare pentru moartea propriului frate. Vecinul a fost interogat de poliție însă a dat vina pe Galvan, fratele său, și un al treilea vecin. Alți vecini i-au incriminat de asemenea pe cei trei și John, care avea 18 ani la momentul respectiv, a fost arestat.

Innocence Project afirmă că polițiștii i-au spus acestuia că va fi eliberat dacă îi implică pe alții în crimă, plus alte nereguli majore semnalate ulterior de avocați. Ca să n-o mai lungesc prea mult cu povestea, în cele din urmă toți 3 au fost condamnați pentru incendiere și crimă în urma unor depoziții pe care spun că le-au semnat după ce au fost bătuți de polițiști.

Una dintre problemele cu depoziția lui John, cea care a dus în cele din urmă la exonerarea sa, a fost că ea afirma că a aprins cu o țigară cocktailul Molotov cu care a pornit incendiul. Mai bine de două decenii mai târziu, bărbatul a văzut în închisoare un vechi episod al Mythbusters redifuzat Adam Savage și Jamie Hyneman demonstrând că acest lucru este imposibil.

De fapt, poți chiar să stingi o țigară în benzină. Galvan și-a contactat avocatul care, ca să fie povestea și mai frumoasă, văzuse și el episodul în cauză din Mythbusters. Acesta a descoperit apoi că în 2007 o echipă de investigatori de la ATF (Biroul pentru alcool, tutun, arme de foc și explozivi al SUA) a testat aceeași ipoteză.

Anchetatorii ATF au încercat fără succes de nu mai puțin de 2.000 de ori să aprindă un foc punând o țigară în benzină. Toți cei 3 bărbați condamnați pentru crimă au fost eliberați la apel după ce avocații lor au chemat în instanță experți care să ateste acest lucru, alți martori relatând că ofițerul care a obținut mărturisirile a folosit violență și în alte cazuri.

Amintiri (FOTO: Michael Buckner / Getty Images / Profimedia)

„Starfield” va avea peste 250.000 de linii de dialog

Alegerile de dialog sunt o componentă uriașă a oricărui joc video RPG dezvoltat de studioul Bethesda, așa că nu este tocmai surprinzător că fanii se întreabă cum vor arăta acestea în Starfield, unul dintre cele mai așteptate titluri ale sale. Acum, mulțumită unui mini-interviu publicat de Bethesda cu directorul său Todd Howard, avem mai multe detalii cu privire la ce să ne așteptăm.

„Ne-am întors la un fel de [sistem de] dialog clasic pentru Bethesda”, a explicat el, oferind un exemplu despre modul în care va funcționa sistemul de persuasiune, jucătorii urmând să cheltuie puncte pentru a convinge personajele să facă ce vor el. Exemplul din videoclip arată 4 opțiuni de dialog disponibile, fiecare costând un număr diferit de puncte.

Dar probabil cea mai interesantă dezvăluire a fost că jocul are deja peste 250.000 de linii de dialog. Spre comparație, Skyrim, al cincilea titlu din seria The Elder Scrolls, a avut 60.000 de linii de dialog, în timp ce pentru Fallout 4 numărul a fost de 111.000. Din păcate încă nu avem o dată de lansare pentru Starfield dar el este așteptat cândva în primul trimestru al anului viitor, potrivit IGN.

Nou documentar despre originile „Dungeons & Dragons”

La fel ca și în cazul Dune, se pare că universul D&D trece printr-un reviriment, date fiind jocurile video și filmele anunțate în ultimul timp. Chiar săptămâna aceasta am aflat că un nou joc videoDungeons & Dragons din categoria AAA (echivalentul „blockbusterelor” din cinematografie) este în lucru la studioul canadian Tuque Games, iar doar două zile mai târziu a fost anunțat un documentar despre D&D.

Anunțul despre documentar a fost făcut de compania americană de jucării Habro, cea care îl va finanța, aceasta dezvăluind că el va fi lansat în 2024 pentru a celebra aniversarea a 50 de ani de la lansarea jocului de societate care a stat la baza a ceea ce a devenit în deceniile care au urmat una dintre cele mai mari cunoscute francize din lume, după cum amintește și The Hollywood Reporter.

Deși deocamdată nu are un titlu, Hasbro promite că documentarul va conține 400 de ore de filmări care nu au mai fost văzute anterior, din perioada de creare a jocului la începutul anilor '70. Deși documentarul va fi lansat abia peste doi ani, fanii francizei se vor putea bucura ceva mai devreme de filmul Dungeons and Dragons: Honour Among Thieves, ce va fi lansat pe 3 martie 2022.

Cred că serialul Stranger Things difuzat de Netflix a avut un rol important în noul interes față de Dungeons & Dragons

Un AI va fi audiat în Camera Lorzilor

Un AI va intra în istorie, urmând să fie primul robot AI care va depune depoziție în camera superioară a parlamentului de la Londra ca parte a unei anchete în desfășurare despre modul în care inteligența artificială ar putea afecta industria artei, relatează IFL Science.

Ai-Da, robotul umanoid în cauză, a creat deja mai devreme în cursul acestui an un portret destul de impresionant dar oarecum abstract al reginei Elisabeta a II-a, urmând acum să fie interogat cu privire la modul în care tehnologia AI ar putea deveni implicată în industriile creative, problemele de copyright care ar apărea și modul în care roboții ar putea crea opere de artă.

„Faptul că Ai-Da va depune o depoziție la una dintre aceste audieri este uluitor. [În urmă cu câțiva ani] nici măcar nu te-ai fi gândit că acest lucru ar fi posibil, dar asta îți arată pașii făcuți de AI. Este foarte remarcabil. Acești pași făcuți de tehnologie în special în zona creativității sunt destul de 'wow'”, afirmă Aiden Meller, creatorul robotului, care va apărea alături de el în Camera Lorzilor.

Știrea vine după ce luna trecută un „artist” AI a atras atenția presei prin câștigarea unui concurs de artă folosind doar imagini generate pe calculator la care au fost aduse mici ajustări. Lesne de înțeles, asta a generat controverse în rândul artiștilor umani, unii dintre ei având cuvinte nu tocmai plăcute despre folosirea tehnologiei în acest fel.

„Inteligența artificială nu este o persoană, iar persoana care a generat [opera] prin introducerea unor cuvinte în AI nu este un artist. Ei nu au creat nimic. În cel mai fericit caz au colaborat. O colaborare pentru care [creatorii AI] își pot însuși meritele fiindcă la celălalt capăt nu există o persoană. Acest lucru nu ar trebui permis. Este îngrozitor”, a scris artistul de benzi desenate Chris Shehan pe Twitter.

Nici ca pictor nu poți sta liniștit că nu îți fură roboții meseria (FOTO: Aidan Meller-Cover Images / Instar Images / Profimedia)

Din păcate săptămâna aceasta am avut și două vești proaste, hai să le vedem, mai pe scurt:

se pare că negocierile dintre Hulu și Keanu Reeves au eșuat, jurnaliștii de la Variety anunțând că acesta nu va mai juca în serialul The Devil in the White City, probabil una dintre cele mai interesante serii aflate în lucru în prezent.

Mulți, inclusiv subsemnatul, sperau să îl vadă pe Reeves în serialul ce va spune povestea bazată pe fapte reale a doi bărbați, un arhitect și un criminal în serie, a căror soartă va fi mereu legată de Expoziția universală organizată în 1893 de Chicago. Reeves ar fi urmat să îl joace pe dr. H.H. Holmes, criminalul în serie în cauză. Leonardo DiCaprio însă pare încă la bord pentru proiect.

Marvel a pus temporar pe pauză producția Blade, o reșapare a popularei francize de filme cu vampiri, care urma să fie lansat anul viitor. THR notează că decizia a fost luată după ce regizorul Bassam Tariq a părăsit proiectul în urmă cu două săptămâni. Marvel a pus pe pauză proiectul până îi găsește un înlocuitor, deci nu e totul pierdut.

Dar să încheiem săptămâna într-o notă pozitivă totuși, mai ales că în urmă cu câteva zile am aflat că data de lansare a filmului Dune: Part Two al lui Denis Villeneuve a fost devansată oficial. Acesta este acum programat să apară în cinematografe pe 3 noiembrie 2023, în loc de data de 17 noiembrie a anului viitor. Nu e o mare diferență ținând cont cât mai e până atunci, dar:

