NERD ALERT Duminică, 09 Octombrie 2022, 10:18

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Noi dovezi despre un ocean în interiorul Pământului ​● Viggo Mortensen va regiza un western ● Propunere bizară făcută de cercetătorii ruși ● Bill Skarsgård îl va juca pe contele Dracula ● Cum s-ar vedea o explozie nucleară de aproape ● Update major pentru „No Man’s Sky’s” ● Trailere noi cât cuprinde

Nerd Alert Foto: Hotnews

Noi dovezi despre un ocean în interiorul Pământului

După ce au analizat un diamant extrem de rar despre care se crede că s-a format la 660 de kilometri sub teritoriul statului Botswana, o echipă internațională de cercetători a concluzionat într-un studiu publicat în revista Nature Geoscience că regiunea de tranziție dintre mantaua interioară și cea externă a Pământului conține mult mai multă apă și dioxid de carbon decât se credea anterior.

„Am demonstrat în acest studiu că zona de tranziție nu este un burete uscat, ci conține cantități considerabile de apă”, a afirmat Frank Brenker, coautor al studiului și cercetător la Institutul pentru Geoștiințe din cadrul Universității Goethe din Frankfurt, într-un comunicat remis presei. „De asemenea, acest lucru ne aduce cu un pas mai aproape de ideea lui Jules Verne a unui ocean în interiorul Pământului”, a adăugat acesta.

Deși acest vast rezervor este probabil un mâl negru alcătuit din sedimente și roci hidrice la presiuni uriașe, volumul său total ar putea fi extraordinar. De fapt, potrivit cercetătorilor, această zonă de tranziție din interiorul Pământului ar putea conține de până la 6 ori cantitatea de apă aflată în toate oceanele de la suprafață luate la un loc.

Cercetătorii suspectau deja că această zonă din interiorul Pământului conține cantități considerabile de apă după ce au analizat un alt diamant care s-a format aici în 2014. „Dacă ai o singură mostră ar putea fi doar o zonă hidrică locală”, afirmă Suzette Timmerman, o geochimistă specializată în mantaua Pământului de la Universitatea Alberta.

Aceasta, care nu a participat la studiu, subliniază că „însă acum că avem o a doua mostră, putem spune deja că nu este o întâmplare”, potrivit futurism.com.

Interiorul Pământului este mai puțin cunoscut de oamenii de știință decât universul observabil (FOTO: Mark Garlick / Sciencephoto / Profimedia Images)

Viggo Mortensen va regiza un western

Trecând la lucruri ceva mai prozaice, săptămâna aceasta actorul american Viggo Mortensen a anunțat că va regiza, scrie și juca în The Dead Don’t Hurt, un film descris drept „o poveste de dragoste western” cu povestea în anii 1860 și în care o vom putea vedea și pe actrița luxemburgheză Vicky Krieps, a cărui nume trebuie să recunosc că nu îmi spune foarte multe.

Pe lângă Krieps, care va juca rolul principal, în film îi vom mai putea vedea pe Tom Bateman (Death on the Nile), Lance Henriksen (Falling - primul și singurul film regizat de Mortensen până acum) și W. Earl Brown (The Unforgivable - un film despre care scriam anterior că e de văzut de către fanii Stranger Things), deci s-ar părea că distribuția e deja una completă.

Viggo Mortensen a dezvăluit că a vrut să spună povestea unui western care nu doar să aibă o femeie în rolul principal, să fie o femeie care „să deschidă calea povestei noastre prin natura sa fără compromisuri”. El o descrie pe Vivienne, personajul care va fi interpretat de Krieps, drept „o femeie a tuturor anotimpurilor: curajoasă, mereu sinceră și directă, însă totodată capabilă de multă empatie.

De la Andúril la Colt: Filmările pentru The Dead Don’t Hurt vor începe pe 12 octombrie, potrivit HeyUGuys (FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library / Profimedia Images)

Propunere bizară făcută de cercetătorii ruși

De la futurism.com am mai avut o știre interesantă săptămâna aceasta, jurnaliștii de la acest site remarcând un studiu publicat în revista Aerospace de cercetători de la institutul tehnic Skoltech din Moscova și Institutul de Fizică din capitala rusă, care propun folosirea unor constelații de sateliți reflexivi pentru a afișa reclame pe cer.

Nu, nu e vorba de reclame care să preamărească regimul lui Putin, ci de unele comerciale, oamenii de știință ruși afirmând că ideea lor nu este doar una cât se poate de fezabilă, ci și că ar merita banii, costând doar 65 de milioane de dolari pe misiune. Sigur, ținând cont că majoritatea marilor branduri internaționale au părăsit Rusia, nu sunt sigur câte companii rusești și-ar permite costul. Lada?

În orice caz, Șamil Biktimirov, unul dintre autorii studiului, afirmă că el și colegii săi au studiat „aspectele tehnice” ale problemei de ceva timp, dar că „acum ne-am uitat și la partea financiară a lucrurilor și, oricât de nerealist ar părea, arătăm că reclamele în spațiu bazate pe 50 sau mai mulți satelici mici ce zboară în formație ar putea fi viabile din punct de vedere economic”.

Mai mult, Biktimirov și colegii săi au calculat chiar că veniturile aduse de reclame ar depinde „de o serie de factori”, printre care cât de înnorat e cerul, cât de frig este (că aparent s-au gândit că oamenii stau în casă și nu văd reclama) și „compoziția demografică a unui oraș”.

Oamenii de știință ruși spun chiar că sateliții nu vor afișa o reclamă a unui singur brand, ci vor roti între diferite reclame deasupra celui mai profitabil oraș aflat în apropiere, ceea ce sugerează că sateliții vor fi lansați la altitudini joase. Totuși, planul lor are și un „dezavantaj” major: reclamele nu vor putea fi văzute pe timpul nopții, ci doar în orele apropiate răsăritului și apusului.

Ce lipsește din peisaj? O Lada mare pe cer (FOTO: Emelie Eklund / Alamy / Profimedia Images)

Bill Skarsgård îl va juca pe contele Dracula

Deși The Northman, ultimul său film, nu a făcut mari raiduri la box office, regizorul Robert Eggers merge înainte cu proiectul său de suflet, un remake al unuia dintre cele mai emblematice lungmetraje din istoria cinematografiei: Nosferatu.

Eggers a vrut să își aducă pe marile ecrane propria viziune asupra poveștii clasice de ani de zile, semnând un contract în acest sens încă dinaintea lansării filmului său The Witch în cinematografe. În 2017 el a fost aproape să pună toate piesele cap la cap, luând-o la bord pentru proiect pe actrița Anya Taylor-Joy, una dintre colaboratoarele sale favorite, și la scurt timp după și pe Bill Skarsgård.

Lucrurile nu s-au mai materializat în cele din urmă însă acum Skarsgård este la bord pentru noul film gotic care va spune povestea unei femei bântuite din Germania secolului XIX și propriul nostru conte transilvănean. Eggers a luat-o la bord de data aceasta pe actrița americano-franceză Lily-Rose Depp, cel mai cunoscută pentru rolurile sale din The Dancer (2016) și A Faithful Man (2018).

Deși personal aș fi preferat-o clar pe Taylor-Joy (The Queen's Gambit, nu trebuie să amintesc, nu?) în rolul principal de sex feminin, dată fiind experiența lui Eggers cu filmele horror și cea a lui Skarsgård în rolul lui Pennywise din filmele It, nu pot să zic că sunt teribil de dezamăgit.

Barbarian, cel mai recent film în care a jucat Skarsgård, a avut un debut spectaculos la box office (FOTO: Landmark / Alamy / Profimedia Images)

Cum s-ar vedea o explozie nucleară de aproape

Pe lângă numeroasele meme-uri și glume legate de faptul că Podul Crimeii a făcut „bum!”, săptămâna aceasta pe Twitter și Reddit s-a mai viralizat o înregistrare video interesantă, una care arată cum s-ar vedea o explozie unei arme strategice nucleare de către o persoană aflată în relativa sa apropiere.

Pe lângă că clipul, o simulare făcută cu ajutorul realității virtuale (VR), e interesant în sine, el mi-a atras atenția și după ce am văzut că unii au amintit în comentarii de o teorie pe care o știam și eu, cum că dacă explozia de la orizont nu e mai mare decât degetul mare de la mână ești la o distanță suficient de mare de ea pentru a fi în siguranță.

Doar că alții i-au contrazis și, după cum notează cei de la IFL Science, teoria popularizată de franciza de jocuri video Fallout e una falsă. Jurnaliștii de la Inverse au avut chiar curiozitatea de a solicita o opinie de la Departamentul Energiei al guvernului american care spune cât se poate de clar că nu a găsit „niciun fel de dovezi” care să susțină ipoteza.

O cercetare publicată în 2018 de fizicienii de la Universitatea Leicester a concluzionat însă că regula ar fi valabilă în cazul unei explozii de 15 kilotone, afirmând că ai supraviețui „majorității efectelor negative ale radiațiilor fugind în lateral față de direcția vântului 1,65 de kilometri în jumătate de oră”. Încurajator.

Nuclear Bomb in virtual reality \uD83D\uDE31pic.twitter.com/0gRFU1yMtP — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) October 5, 2022

Update major pentru „No Man’s Sky’s”

Nu am fost niciodată prea convins de zicala aia cu „cei din urmă vor fi cei dintâi” dar în cazul de față cred că se potrivește, Hello Games anunțând vineri că a lansat Waypont, update-ul care aduce No Man’s Sky’s la versiunea 4.0, potrivit studioului de jocuri video.

După cum cu siguranță gamerii își vor aminti, cu ani înainte de lansarea dezastruoasă a Cyberpunk 2077 în decembrie 2020, No Man’s Sky’s a fost exemplul de referință în ceea ce privește lansarea unui joc când nu e gata și a promisiunilor încălcate față de jucători, drept dovadă și faptul că Waypont reprezintă nu mai puțin de al 21-lea update major pentru titlul celor de la Hello Games.

Studioul descrie însă Waypont drept „cel mai mare salt generațional de până acum” al No Man’s Sky’s, acesta aducând modificări importante în ceea ce privește designul și echilibrul jocului, precum și sute de mici ajustări care să îmbunătățească experiența gamerilor. Ah, și Waypont reprezintă și prima adaptare pentru Switch a jocului. Uite cum arată trailerul:

Dacă tot am ajuns la capitolul trailere, hai să mai vedem câteva, că am avut o grămadă interesante săptămâna aceasta:

Amazon a lansat un trailer pentru episodul final al Rings of Power, controversatul său serial Lord of The Rings, care va fi lansat săptămâna viitoare, pe 14 octombrie. Trailerul e destul de mișto dar, în caz că nu ești la zi cu episoadele, nu îl recomand fiindcă ar putea conține spoilere;

Marvel a dezvăluit un nou trailer pentru Black Panther: Wakanda Forever. Cum nu sunt fan al filmului original din 2018 nu îmi dau seama exact ce aduce noul trailer pentru Wakanda Forever că nu prea am urmărit noutățile legate de el, așa că o să mă rezum la a menționa că lungmetrajul o să apară în cinematografele de la noi concomitent cu premiera internațională, pe 11 noiembrie;

de la Netflix avem un prim trailer full pentru Slumberland, filmul său de aventură pentru toată familia în care, după cum mi se pare că menționam și într-un Nerd Alert anterior, îl vom putea vedea pe Jason Momoa într-un rol mai atipic pentru el dar care îmi place mult de tot. Slumberland va avea premiera pe Netflix în 18 noiembrie;

avem un trailer nou și pentru The Banshees of Inisherin, un film care mi-a atras atenția din cauza premisei sale originale, dar și a faptului că rolurile principale vor fi jucate Colin Farrell și Brendan Gleeson. Filmul va avea premiera în România pe 27 ianuarie 2023, ceva mai târziu față de debutul internațional (data de 21 octombrie a acestui an)

revenind puțin la Netflix, compania americană de streaming a mai lansat săptămâna aceasta un prim trailer pentru The Wonder, un film despre o tânără din Irlanda care decide să nu mai mănânce dar în mod miraculos se simte bine la luni de zile după, atrăgând turiști și pelerini în zonă. Lungmetrajul în care o vom putea vedea pe Florence Pugh și care are un vibe de vânătoare de vrăjitoare va avea premiera pe Netflix pe 16 noiembrie;

pe Timothée Chalamet, unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood, îl putem vedea într-un trailer pentru Bones and All, un thriller/horror cu elemente macabre (canibalism, printre ele) despre odiseea unui cuplu ce trăiește la marginea societății. Filmul va avea premiera internațională pe 23 noiembrie dar deocamdată nu avem o dată de lansare și pentru cinematografele de la noi.

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o găsești aici: