Explozia care a zguduit și distrus o parte din Podul Kerch, care leagă Crimeea de Rusia, a declanșat un festival de glume și ironii pe rețelele sociale.

De la „o secțiune a podul se regrupează cu [crucișătorul] Moskva”, la „podul și-a activat funcția stealth”, glumele pe Twitter se țin lanț sâmbătă dimineața.

Nu doar internauții simpli distribuie glume, ci și oficiali ucraineni sau chiar contul oficial al țării pe Twitter.

sick burn — Ukraine / Україна (@Ukraine) October 8, 2022

The bridge has activated its stealth feature and is now invisible to the naked eye.



[just brainstorming some Russian excuses] — Michael A. Horowitz (@michaelh992) October 8, 2022

Is that an off-ramp down there?pic.twitter.com/hNIgbQN5Bw — Julia Davis (@JuliaDavisNews) October 8, 2022