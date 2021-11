Tom Cruise a insistat ca Val Kilmer să joace în „Top Gun 2” deși și-a pierdut vocea din cauza cancerului / Frank Sinatra trebuia să fie „Greu de ucis” / Daniel Craig a luat-o la fugă după ce i-a spart nasul lui Dave Bautista

​NERD ALERT

Daniel Craig a luat-o la fugă după ce i-a spart nasul lui Dave Bautista

Bill Burr a obținut rolul din „The Mandalorian” după ce a făcut mișto de „Star Wars”

Henry Cavill vrea să îl mai joace pe Superman

Tom Cruise a insistat ca Val Kilmer să fie în „Top Gun 2”

James Gandolfini a primit 3 milioane de dolari să nu joace în „The Office”

Nicolas Cage spune că n-are de gând să renunțe vreodată la actorie

Frank Sinatra trebuia să fie John McClane în „Greu de ucis”

După ce în 2020 pandemia de COVID-19 a lovit puternic industria cinematografică, ducând la numeroase amânări ale unor filme și seriale mult așteptate, 2021 a fost un an ceva mai bun (deși întârzierile unor producții n-au încetat cu totul), ducând la lansarea unor blockbustere ca Dune, No Time to Die sau Resident Evil: Welcome To Raccoon City, ca să menționez doar câteva.Iar odată cu lansările vin și turneele de promovare, interviuri, evenimente organizate pentru fani și alte ocazii de la care putem afla povești interesante din culisele Hollywood-ului și nu numai. Uite câteva din cele mai interesante pe care le-am avut anul acesta:Daniel Craig a povestit cum i-a spart nasul actorului american și fostului luptător WWE Dave Bautista în timpul filmărilor pentru Spectre, filmul James Bond lansat în 2015, relatând că a luat-o la fugă îngrozit. Craig a făcut dezvăluirea în timpul unui interviu acordat moderatorului TV american Graham Norton în care a vorbit și despre propriile accidentări suferite în timpul filmărilor pentru franciza Bond.„I-am spart nasul. Nu am făcut-o intenționat. În mod clar a fost o greșeală”, a povestit Craig cu privire la incidentul care a avut loc în timpul filmării scenei luptei în tren între Bond și Mr. Hinx, asasinul trimis să îl ucidă pe spionul britanic. „El e un tip mare, un wrestler profesionist. Chiar nu vrei să te pui rău cu el. Am dat pumnul și l-am lovit în nas. Am auzit pocnetul și m-am gândit 'Vai Doamne, nu' și am fugit”, a relatat Daniel Craig.„Am crezut că o să vină după mine dar el a fost atât de drăguț”, a continuat 007, adăugând că Bautista și-a „fixat” nasul înapoi în loc pentru a continua filmările. Craig a spus că fostul luptător WWE era „blând” cu el în timpul filmării unei părți a scenei din tren așa că l-a încurajat pe Bautista să fie mai dur dar că acest lucru l-a lăsat cu o accidentare serioasă care a dus la oprirea temporară a producției.„Am ajuns țintuit de perete dar genunchiul meu era aici altundeva”, a explicat Craig, gesticulând la ceva distanță de el. „Am fost out dar apoi am mers înapoi și am refilmat scena. A trebuit să o fac cu o proteză pe genunchi. A fost dificil”, a spus actorul britanic care l-a jucat pe James Bond timp de 15 ani, citat de revista People Dave Bautista, Daniel Craig și Léa Seydoux în timpul filmărilor pentru Spectre (FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images)Să faci mișto de o franciză îndrăgită de regulă nu e calea recomandată pentru a obține un job în ea dar aparent a funcționat în cazul actorului și comediantului Bill Burr, acesta fiind ales să joace rolul lui Migs Mayfeld în serialul The Mandalorian difuzat de HBO.Burr, cunoscut pentru spectacolele sale de stand-up comedy, a dezvăluit în cadrul unui episod al podcastului YMH mai multe despre modul în care a ajuns să joace rolul fostului lunetist al Armatei Imperiale deși are o reputație de a ridiculiza franciza și pe fanii săi: „Am fost la o petrecere și [regizorul The Mandalorian] Jon favreau era acolo și el mi-a zis 'Hey, scriem chestia asta. Ne-am gândit la tine. Vrei să faci parte din ea'”?„Iar eu i-am răspuns ceva în genul 'Nu știu, Jon. I-am tachinat mult pe fanii Star Wars”, a relatat comediantul, adăugând că „iar el îmi spune, 'Știu. Cred că ar fi amuzant dacă te-ai băga'. Soția mea mă înghiontea sub masă așa că am zis 'Bine, o s-o fac'”. Burr a explicat și că este o preconcepție faptul că ar urî cu adevărat Star Wars.„Făceam mișto de asta ca și comediant. Când vezi 1.000 de oameni entuziasmați de ceva vei face mișto de lucrul respectiv”. Anunțul privind cooptarea sa în distribuție i-a luat prin surprindere pe fanii francizei ținând cont că Burr nu doar că făcuse glume pe seama Star Wars dar declarase anterior și că nu este un fan al genului sci-fi, potrivit The Hollywood Reporter Burr a jucat în ambele sezoane ale The Mandalorian (FOTO: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia Images)Henry Cavill a declarat într-un interviu acordat în luna noiembrie că ar fi încântat de ocazia de a-l juca din nou pe Superman, afirmând că încă poate să se dezvolte ca actor în rolul supereroului din Universul DC: „Încă sunt multe povești pe care le pot spune ca Superman și mi-ar plăcea foarte mult oportunitatea, absolut”.La sfârșitul Man of Steel, filmul Superman lansat în 2013, supereroul jucat de Cavill îl ucide pe Zod, ultimul membru al speciei sale rămas în viață. Actorul britanic spune că își dorește să exploreze evoluția lui Superman după acea decizie. „Aceea este decizia pe care a luat-o pe moment și nu o va mai face din nou. Există o oportunitate de creștere după aceea, de a explora psihicul lui Superman”, spune Cavill.Cavill a interpretat rolul lui Clark Kent/Superman în Man of Steel, Batman v. Superman: Dawn of Justice și ambele versiuni ale Justice League, dar deocamdată nu există planuri oficiale ca el să îmbrace din nou mantia supereroului. În schimb Cavill este cotat de casele de pariuri drept mare favorit pentru a prelua rolul lui James Bond, deci deocamdată rămâne de văzut ce îi rezervă viitorul, scrie IGN Henry Cavill în Man of Steel (FOTO: Warner Bros. Pictures Album / Profimedia Images)Producătorul american de filme Jerry Bruckheimer a dezvăluit că Tom Cruise a cerut vehement ca Val Kilmer să fie cooptat să joace în viitorul film Top Gun. Proiectul pentru un sequel al filmului blockbuster din 1986 n-avea cum să aibe loc fără Cruise la bord însă participarea lui Kilmer era în aer după ce acesta s-a luptat cu cancerul timp de doi ani și și-a pierdut aproape complet vocea în urma unei traheotomii.În pofida acestui lucru, Cruise a insistat că „Iceman” trebuie să fie în noul Top Gun: Maverick. „A spus 'trebuie să îl avem pe Val, trebuie să îl avem înapoi. Trebuie să îl avem pentru film'”, a relatat Bruckheimer, adăugând că „toți ni-l doream însă Tom a fost cu adevărat vehement că dacă o să facă un alt Top Gun, Val trebuie să fie în el”.Actorul american era în cărți să revină în rolul lui Iceman încă de când primele zvonuri despre noul film au început să apară la Hollywood. Când în 2017, la doi ani după ce Kilmer a fost diagnosticat cu cancer esofagian, a fost anunțat oficial că lungmetrajul sequel se va numi Maverick, acesta a scris pe Instagram: „Sunt pregătit Tom - încă mai am placheta Top Gun. Încă mai am mișcările! Încă mai am ce-mi trebuie!”.Bruckheimer a dezvăluit că momentul reîntâlnirii celor doi pe platoul de filmare a fost unul „foarte emoțional” și promite că spectatorii vor fi copleșiți de emoți când îi vor revedea pe marele ecran în luna mai a anului viitor . Kilmer a povestit în Val , un documentar despre viața sa lansat anul acesta, cum a folosit în ultimii ani o cutiuță digitală de voce pentru a putea comunica cu ceilalți.Însă o tehnologie pe bază de AI dezvoltată recent de compania britanică Sonatic i-a permis actorului să își recapete vocea originală într-un mod diferit: prin folosirea inteligenței artificiale pentru a o recrea din înregistrări anterioare ale diferitelor roluri în care a jucat. Reproducerea este una aproape perfectă.„Șansa de a-mi spune povestea într-o voce pe care o simt autentică și familiară este un dar incredibil de special”, a spus Val Kilmer, citat de LADbible Val Kilmer și Tom Cruise în Top Gun (FOTO: Paramount Pictures Album / Profimedia Images)Michael Imperioli și Steve Schirripa, actorii care au jucat rolurile lui Christopher Moltisanti și Bobby Baccalieri din The Sopranos, au relatat în timpul unui episod al podcast-ului „Talking Sopranos” la care a fost invitat și actorul și comediantul britanic Ricky Gervais că HBO i-a plătit lui James Gandolfini (Tony Soprano, știe toată lumea, nu?) 3 milioane de dolari ca să nu accepte un rol în serialul-comedie The Office difuzat de televiziunea americană NBC.Producătorii serialului NBC, o reșapare a seriei cu același nume produsă de Gervais pentru BBC, au vrut să îl coopteze pe Gandolfini după plecarea legendarului Steve Carell. „Știi, ei au vorbit la un moment dat ca Gandolfini să îl înlocuiască. I-au oferit 4 milioane de dolari pentru un sezon și HBO i-a plătit 3 milioane de dolari să refuze. E un fapt”, a povestit Schirripa.Mai mulți actori de la Hollywood printre care și James Spader au fost invitați să se alăture The Office pentru a încerca să umple golul lăsat de Carell după ce acesta a decis să renunțe la rolul lui Michael Scott după încheierea sezonului 7 al serialului. Schirripa crede că HBO fie a dorit ca imaginea lui Gandolfini să rămână legată de Clanul Soprano, fie ca el să nu fie distras de la filmările pentru miniseria The Night Of (În acea noapte) produsă de televiziunea americană.Gandolfini a filmat episodul pilot al noii serii HBO înainte de a muri subit o lună mai târziu, pe 19 iunie 2013. Moartea sa la doar 51 de ani a șocat fanii Clanului Soprano din toată lumea și întreg Hollywood-ul la momentul respectiv. Rolul său din The Night Of a fost preluat de actorul american John Turturro, potrivit IndieWire Carell și Gandolfini au jucat împreună în filmul The Incredible Burt Wonderstone (FOTO: Ben Glass / Everett / Profimedia Images)Nicolas Cage le-a dat asigurări fanilor săi că nu intenționează să se pensioneze niciodată, declarând că a renunțat complet la idee deoarece se simte mai sănătos și fericit atunci când lucrează la un proiect. El a vorbit de asemenea despre importanța cinematografiei și a industriei cinematografice în viața sa.„Asta nu se poate întâmpla”, a spus actorul american legat de pensionare. „Să fac ceea ce am făcut eu în cinematografie a fost ca un înger păzitor pentru mine și am nevoie de acest lucru. Sunt mai sănătos când lucrez, am nevoie de un loc pozitiv în care să îmi exprim experiența de viață. Așa că nu voi ieși niciodată la pensie. La cât am ajuns acum, 117 filme?”, a explicat actorul ce a câștigat un Premiu Oscar în 1996.„[Actorul american] Jerry Lewis (n.r. acesta s-a stins din viață în 2017) a fost unul din prietenii mei și obișnuiam să mergem la cină și el mă întreba, 'La câte filme ai ajuns?', eu îi răspundeam 'Am în jur de 100, tu?' 'Am ajuns la 40. Deci ai dublu față de mine?' 'Păi nu știam asta Jerry'”, a relatat Nicolas Cage într-un interviu Acordat Entertainment Weekly Nicolas Cage la premiile Gotham din 2021 (FOTO: Dia Dipasupil / Getty Images / Profimedia Images)Dat fiind că bate Crăciunul la ușă (iar în Statele Unite și alte țări Greu de ucis e considerat la fel de „film de Crăciun” cum e la noi Singur acasă) m-am gândit că ar merita inclusă și o poveste mai puțin cunoscută, chiar dacă nu tocmai nouă: unui Frank Sinatra trecut de 70 de ani i-a fost oferit inițial rolul faimosului detectiv John McClane din filmul devenit ulterior franciza Die Hard.După cum a relatat și Netflix în seria-documentar The Movies That Made Us , originile Die Hard datează încă din 1968 când Sinatra a jucat rolul principal într-un film neo-noir numit The Detective . Sinatra a fost atât de încântat de cum a ieșit lungmetrajul bazat pe un roman al scriitorului american Roderick Thorp încât a încercat să îl convingă pe acesta să scrie un sequel.Însă Thorp avea alte proiecte în vizor și i-a luat peste un deceniu să îi îndeplinească dorința cântărețului și actorului american. Publicat în 1979, romanul Nothing Last Forever spune povestea unui fost detectiv al NYPD care își vizitează fiica în timpul unei petreceri de Crăciun când clădirea de birouri în care aceasta lucrează este luată cu asalt de un grup de teroriști.20th Century Fox s-a gândit dacă să adapteze romanul până către sfârșitul anilor 1980 însă când Greu de ucis a primit în sfârșit undă verde exista o problemă. „Ei erau obligați contractual să îi ofere prima dată rolul lui Sinatra”, a relatat scenaristul Steven E. de Souza pentru Netflix.La momentul respectiv Sinatra era trecut de 70 de ani așa că, din fericire pentru toți cei implicați în proiect, a refuzat. Producătorii au oferit apoi rolul mai multor nume mari de la Hollywood de atunci (Clint Eastwood, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, James Caan, Burt Reynolds, și Richard Gere) înainte de a se decide asupra lui Brice Willis, relatează National Review Franciza Greu de ucis ar fi arătat foarte diferit cu Frank Sinatra în rolul lui John McClane (FOTO: Landmark / Alamy / Profimedia Images)