​Nouă lovitură pentru Netflix ● Taylor Swift va regiza un lungmetraj ● Lensa nu e aplicația pe care o crezi ● Ce s-ar întâmpla dacă un asteroid ar cădea peste orașul în care locuiești ● Idris Elba va fi în Cyberpunk 2077 ● Cele mai bune jocuri video din 2022 ● Când apare sezonul 3 al „The Mandalorian” și alte știri

Nerd Alert

Nouă lovitură pentru Netflix

Probabil vestea săptămânii la capitolul filme și seriale vine de la Deadline care a aflat în timpul unui interviu luat regizorului american Mike Flanagan că acesta lucrează la un serial „Turnul întunecat” care să adapteze pentru micile ecrane seria de romane ale lui Stephen King reunite sub același nume.

„Am scris un episod pilot. Vedem proiectul ca o serie care va avea cel puțin 5 sezoane (...) am deja o parte enormă deslușită la mine în creier”, a dezvăluit Flanagan, adăugând că are deja un contur foarte detaliat pentru primul sezon și că Stephen King a fost de asemenea implicat în realizarea sa.

„I-am trimis un plan foarte detaliat despre ceea ce voiam să fac. Și, ca răspuns la asta, ne-a acordat drepturile [de adaptare]. Nu aș fi vrut deloc să fiu implicat într-un asemenea proiect dacă l-am fi dus într-o direcție care să fie blasfematoare față de materialul lui Stephen King dar el a fost foarte, foarte entuziasmat și susținător cu privire la ceea ce vrem să facem”, a relatat el.

În ceea ce va fi indiscutabil o lovitură pentru Netflix, Flanagan a mai dezvăluit că se va muta cu compania sa de producție Intrepid Pictures la Amazon pentru noul serial. Flanagan și-a construit reputația de un maestru al serialelor horror la Netflix cu serii ca The Haunting of, Mindight Mass sau The Midnight Club, ultima lansată în luna octombrie pe platforma de streaming.

Flanagan și Trevor Macy au lucrat în ultimii 6 ani pentru Netflix însă contractul acestora urmează să expire în curând, cei doi declarând acum pentru Deadline că „Amazon este un studio pe care l-am admirat de mult timp. Angajamentul lor față de seriale care sparg tiparele și conținutul lor aliniindu-se cu etosul pe care l-am construit la Intrepid.

Dacă e vreo veste despre un nou serial al lui Mike Flanagan, poți fi sigur că o vei găsi în Nerd Alert (FOTO: Jessica Miglio / AFP / Profimedia Images)

Taylor Swift va regiza un lungmetraj

După ce a scris istorie luna trecută devenind primul artist care a reușit să ocupe primele 10 poziții în clasamentul Billboard Hot Songs 100, se pare că Swift vrea să își lărgească orizonturile, anunțând acum că va regiza un lungmetraj pentru Searchlight Pictures, unul dintre studiourile de film din portofoliul Disney.

Mai mult, deși deocamdată nu au oferit detalii despre povestea viitorului film, șefii de la Searchlight au dezvăluit că filmul va fi bazat pe un scenariu original pe care chiar Swift l-a scris. Anunțul vine după ce All Too Well: The Short Film, un scurtmetraj scris și regizat de cântăreață, a fost prezentat recent la Festivalul de Film Tribeca și Festivalul Internațional de Film de la Toronto.

Chiar dacă detaliile despre viitorul ei film sunt deocamdată inexistente, Swift a vorbit la Toronto despre influențele ei în materie de cinematografie, numindu-le drept inspirații pe regizoarele Nora Ephron, Chloe Zhao și Greta Gerwig, potrivit The Hollywood Reporter. Ah, și ea a urcat scurtmetrajul pe care l-a regizat pe Youtube, în caz că ești curios:

Lensa nu e aplicația pe care o crezi

Deși lansată cu ceva ani în urmă, aplicația pe bază de AI ce îți poate modifica mișto fotografiile s-a viralizat pe rețelele de socializare în ultimele săptămâni, și nu doar la noi. Însă succesul pe care l-a înregistrat după îmbunătățirea algoritmilor a ridicat noi semne de întrebare privind politicile sale, numeroase site-uri de afară scriind recent despre acest lucru.

De exemplu, cei de la CNET notează că, deși termenii privind gestionarea datelor private ale Lensa stipulează că aplicația nu îți folosește fotografiile încărcate în alte scopuri decât aplicarea de filtre și efecte asupra lor, ei prevăd o grămadă de moduri în care datele tale private (altele decât pozele și înregistrările video) pot fi folosite de către compania din spatele ei:

pentru antrenarea algoritmilor săi; pentru furnizarea, îmbunătățirea, testarea și monitorizarea eficacității Lensa; pentru oferirea de conținut personalizat și informații în legătură cu Lensa; pentru diagnosticarea sau repararea problemelor tehnice legate de Lensa.

Lista nu e una exhaustivă și poate că aceste condiții nu par atât de nașpa, dar apoi avem și termenii de utilizare ai aplicației care stipulează că, atunci când descarci și urci fotografii în ea, acorzi Lensa:

„o licență perpetuă, irevocabilă, neexclusivă, fără drepturi de autor, complet plătită, transferabilă, de a sublicenția folosirea, reproducerea, modificarea, distribuirea, crearea de opere derivate ale Conținutului tău de Utilizator, fără niciun fel de compensație suplimentară către tine și mereu supusă consimțământului tău suplimentar explicit acolo unde o asemenea utilizare este cerută de lege”.

Altfel spus, Lensa cam se face proprietar pe pozele alea mișto pe care ți le-a dat. Partea bună, după cum subliniază și Mashable, e că poți cere Prisma, compania care a dezvoltat aplicația să îți „acorde acces, modifice, corecteze, actualizeze sau șteargă” orice date personale pe care le-ai oferit prin aplicație printr-un mail la privacy@prisma-ai.com.

Partea nașpa e că aceleași politici ale companiei spun că își rezervă 90 de zile pentru procesarea oricărei solicitări de genul și că acestea ar putea fi refuzate oricum dacă nu răspunzi unei cereri de informații suplimentare, în caz că celor de la Prisma li se pare că ai depus o solicitare „vagă” - ce o mai fi însemnând și asta.

„Always read the fine print”, după cum ar zice americanii (FOTO: © Martinmark | Dreamstime.com)

Ce s-ar întâmpla dacă un asteroid ar cădea peste orașul în care locuiești

Un website mișto și care, spre deosbire de Lensa, nu îți cere acordul pentru a-ți folosi tot felul de date personale, îți permite să simulezi în condiții ridicol de precise ce s-ar întâmpla dacă un asteroid ar cădea peste orașul în care locuiești sau, de fapt, orice alt oraș la alegere.

Site-ul a fost creat de programatorul american Neal Agarwal care a petrecut o perioadă serioasă de timp ca să facă simulările cât mai precise posibil. Site-ul Asteroid Launcher îți permite să alegi inclusiv dimensiunea, viteza, unghiul de impact și compoziția asteroidului pentru a vedea ce pagube ar produce acesta.

Apropo, compoziția e mai importantă decât ar crede probabil unii fiindcă anumite materiale creează mai mult praf care ajunge apoi în atmosferă și blochează lumina solară, creând o catastrofă globală, nu doar una locală.

De fapt, un studiu publicat anul acesta în Journal of the Geological Society a concluzionat că dimensiunea unui asteroid cu potențial cataclismic nu contează atât de mult precum compoziția sa. În ceea ce privește Asteroid Launcher, nu mi-e clar cât de nou e site-ul, eu aflând de el săptămâna aceasta de la IFL Science.

BUM! (FOTO: Screenshot - neal.fun/asteroid-launcher)

Idris Elba va fi în Cyberpunk 2077

The Game Awards, probabil cel mai mare eveniment anual legat de gaming din lume, a avut loc vinerea aceasta și, ca în fiecare an, studiourile s-au întrecut să vină cu vești noi despre proiectele la care lucrează. Printre anunțurile făcute de polonezii de la CD Projekt Red s-a numărat că actorul britanic Idris Elba o să apară în Phantom Liberty, expansion-ul major planificat pentru Cyberpunk 2077.

Studioul a dezvăluit că Elba va fi un personaj numit Solomon Reed, un veteran al Noilor State Unite ale Americii pe care Projekt Red îl descrie ca fiind „singura persoană în care jucătorii pot avea încredere să îi ajute să completeze o misiune aparent imposibilă de spionaj și supraviețuire”. Normal că ar zice ceva de genul.

Polonezii au confirmat recent că Phantom Liberty va fi un DLC contracost când va fi lansat anul viitor, deși deocamdată nu au anunțat un preț sau o dată de lansare fermă. Deși în momentul de față detaliile despre titlu sunt extrem de limitate, știm că Keanu Reeves se va întoarce în rolul lui Johnny Silverhand și că în rest acesta va avea personaje noi. Dar măcar avem un trailer:

Cele mai bune jocuri video din 2022

Și dacă tot am ajuns la subiectul Game Awards, hai să vedem câștigătorii fără prea multe introduceri fiindcă în 2022 lansările de noi titluri mi s-au părut mai degrabă ca intrând în categoria „slăbuț”, comparativ cu anii anteriori. În general încerc să evit judecățile de valoare dar un joc cu o pisică vagaboantă, cel mai bun indie al anului, serios?

jocul anului: Elden Ring;

cea mai bună regie de joc: Elden Ring;





cea mai bună poveste: God of War Ragnarok;

cea mai bună regie artistică: Elden Ring;





cea mai bună coloană sonoră: Bear McCreary - God of War: Ragnarok;





cea mai bună interpretare: Christopher Judge - God of War: Ragnarok;





jocuri pentru impact: As Dusk Falls;





cel mai bun joc în derulare: Final Fantasy 14 Online;





cel mai bun joc indie: Stray;





cel mai bun joc pentru dispozitive mobile: Marvel Snap;

cel mai bun joc VR/AR: Moss: Book II;

cel mai bun joc de acțiune: Bayonetta 3;





cel mai bun joc de acțiune-aventură: God of War Ragnarok;





cel mai bun RPG: Elden Ring;





cel mai bun joc de lupte: MultiVersus;





cel mai bun joc pentru toată familia: Kirby and the Forgotten Land;





cel mai bun joc de sport/curse: Gran Turismo 7;





cel mai bun joc SIM/strategie: Mario + Rabbids Sparks of Hope;





cel mai bun joc multiplayer: Splatoon 3;





cel mai bun joc Esports: Valorant.

Deci, după cum poți vedea, Elden Ring și God of War Ragnarock au luat majoritatea premiilor care contează. Nu încerc să zic deloc că nu sunt jocuri bune și poate îmi joacă feste memoria dar nu îmi amintesc când a fost ultimul an cu așa o premiere unidimensională. Anyway, am trecut categoriile care mi se par în general cele mai de interes, poți găsi lista completă pe IGN.

Având și Game Awards săptămâna aceasta, ultimele 7 zile au fost pline de vești, printre care și când apare sezonul 3 din The Mandalorian, așa că hai să mai vedem câteva dintre ele pe scurt:

Blizzard Entertainment a anunțat în sfârșit data de lansare pentru unul dintre cele mai așteptate jocuri ale sale (și în general), dezvăluind la Game Awards că Diablo 4 va fi scos în magazine în data de 6 iunie a anului viitor, o versiune beta cu acces timpuriu urmând a fi pusă la dispoziția jucătorilor care pre-comandă titlul, anunță PC Gamer;

cei de la studioul Kojima Productions și PlayStation au profitat de cel mai mare eveniment de gaming al anului pentru a anunța oficial că lucrează la un sequel pentru Death Stranding, unul dintre cele mai aclamate jocuri apărute în 2019. Din păcate nu avem deocamdată și un calendar pentru lansarea Death Stranding 2, dar trailerul arată bestial, după cum notează și GameSpot;

tot la Game Awards am avut parte de un trailer nou pentru jocul de aventură Star Wars Jedi: Survivor și o dată de lansare oficială: 17 martie 2023. Trailerul se învârte în jurul întoarcerii eroului Cal Kestis, care în cei 5 ani trecuți între Fallen Order și Survivor a devenit un Cavaler Jedi mai puternic, scriu cei de la IGN;

rămânând în universul Star Wars dar trecând de la jocuri la seriale, Collider citează Disney care a anunțat săptămâna aceasta că următorul capitol din povestea lui Mando și Grogu va avea premiera în primăvara anului viitor. Mai exact, sezonul 3 din The Mandalorian va fi lansat pe Disney+ pe 1 martie 2023, ceea ce cu siguranță va face deliciul fanilor ținând cont că nu mai e atât de mult până atunci;

Disney a venit în ultimele zile și cu un nou trailer pentru sezonul 2 al serialului său animat Star Wars: The Bad Batch, acesta arătând cum protagoniștii fug de ceea ce inițial a părut o insulă paradisiacă, înainte de a fi copleșită de tot felul de monștri. Al doilea sezon al seriei va avea premiera pe 4 ianuarie, potrivit Looper;

de la Warner Bros. avem un prim trailer pentru Mickey 17, viitorul thriller sci-fi al lui Bong Joon Ho, care a câștigat Oscarul pentru cel mai bun regizor în 2020 pentru filmul Parasite. Noul său lungmetraj se va învârti în jurul unui „expendable”, un om trimis în misiuni aproape sinucigașe, care va fi jucat de nimeni altul decât Robert Pattinson. Pe acesta va trebui să îl mai așteptăm însă până în 2024, conform Inverse;

Netflix a dezvăluit că sezonul 2 al serialului său fantasy Shadow and Bone va avea premiera în data de 16 martie a anului viitor, producătorul Eric Heisserer afirmând că „cel mai minunat lucru legat de sezonul 2 este că avem șansa de a merge înainte cu povestea acestor personaje pe care le-am lăsat în poziții precare la sfârșitul primului sezon”, relatează IGN.

