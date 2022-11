NERD ALERT Duminică, 27 Noiembrie 2022, 09:44

Sebastian Jucan • HotNews.ro

Vești noi despre Indiana Jones V ● Descoperire bizară despre bărbații cu IQ ridicat ● Chris Hemsworth este pregătit să renunțe la rolul lui Thor ● Polițiștii americani vor să folosească roboți ucigași ● China declară victoria în cruciada împotriva jocurilor video ● Cifrul enigmatic spart după 500 de ani

Nerd Alert Foto: Hotnews

Vești noi despre Indiana Jones V

După ce în timpul filmărilor viitorul și ultimul titlu din îndrăgita franciză de aventură a fost apărat cu o secretomanie demnă de serviciile secrete, am început în sfârșit să aflăm mai multe detalii despre detalii despre el, în mare parte mulțumită unei serii ample de interviuri acordate de actori și regizorul James Mangold jurnaliștilor de la revista Empire săptămâna aceasta.

De exemplu, aceștia au confirmat zvonurile potrivit cărora povestea filmului va avea loc la sfârșitul anilor 1960 și se va învârti în jurul cursei spațiale dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică, Indy începând să devină deziluzionat de recrutarea de către NASA a unor foști oameni de știință naziști în tentativa de a lua fața sovieticilor în competiția către Lună.

Anunțat în distribuție încă din luna aprilie a anului trecut, acum știm în sfârșit rolul pe care îl va interpreta Mads Mikkelsen în film: el va fi Jürgen Voller, un fost cercetător nazist care acum lucrează la programul de aselenizare al NASA care dorește să corecteze anumite „greșeli” din trecutul său. La fel ca pe majoritatea antagoniștilor pe care i-a jucat, Mikkelsen îl descrie drept „o persoană neînțeleasă”.

James Mangold a dezvăluit de asemenea că producătorii au folosit tehnologia VFX pentru a-l întineri pe Harrison Ford în secvența de deschidere a filmului fiindcă a vrut ca publicul să aibă „un impuls de adrenalină” când îl văd pe tânărul Indiana Jones înapoi în acțiune într-un castel plin cu naziști în 1944, înainte ca lungmetrajul să treacă la povestea principală.

„E un pic sinistru. Nici nu cred că vreau să știu cum funcționează, dar funcționează. Nu mă face însă să vreau să fiu mai tânăr. Sunt bucuros că mi-am câștigat vârsta”, a declarat Harrison Ford despre scenă. Însă în rest Mangold a relatat că nu a vrut să folosească tehnologia CGI în timpul filmărilor, preferând efecte speciale practice.

Indiana Jones V o să apară în cinematografe pe 30 iunie anul viitor (FOTO: Lucasfilm Ltd-Paramount Pictures / Christophel Collection / Profimedia Images)

Descoperire bizară despre bărbații cu IQ ridicat

Potrivit unui nou studiu publicat de cercetătorii de la Universitatea Finlandei de Est și Universitatea Liverpool în revista Journal of Behavioral Decision Making, bărbații cu un IQ mai ridicat sunt mai înclinați să... parieze pe curse de cai și, în general, să pună pariuri pe sporturi bazate pe aptitudini, alegând opțiuni de pariere mai complicate și cheltuind mai mulți bani pe aceste activități.

Da, știu, sună ca unul dintre bancurile alea faimoase cu „cercetătorii britanici” dar la cercetare au participat peste 15.000 de bărbați finlandezi care sunt nevoiți să un test IQ când sunt înrolați în serviciul militar, obligatoriu pentru bărbați în Finlanda din cauza, ahem, vecinătății față de o anumită țară aflată în estul său.

Mai mult, rezultatele au fost comparate cu datele companiilor de pariuri online despre comportamentul de pariere al bărbaților, precum și cu informații de la Biroul de Statistică al țării privind statutul socioeconomic, veniturile și nivelul de educație al acestora. Vorbind despre rezultatul studiului, profesorul David Forrest de la Universitatea Liverpool a afirmat pentru SciTechDaily:

„Cercetarea noastră a găsit o corelație puternică între bărbații cu un IQ Ridicat și cei care participă la pariuri pe bază de aptitudini, precum cursele de cai. Este important de notat că rezultatele noastre nu pot fi în mod neapărat generalizate la pariurile pe bază de șansă, precum cele la aparate de tip slot (n.r. sau păcănele, mai pe românește)”.

El a subliniat că anterior s-au făcut foarte puține studii pe acest subiect și că găsirea unei asemenea corelații puternice este „semnificativă”. Studiul nu oferă un răspuns definitiv pentru întrebarea „de ce?” însă cercetătorii cred că bărbaților cu un IQ mai ridicat le face plăcere provocarea matematică reprezentată de aceste tipuri de pariuri puse pe sporturi în care contează aptitudinile, nu doar norocul.

Cine s-ar fi gândit? (FOTO: Roger Bamber / Alamy / Profimedia Images)

Chris Hemsworth este pregătit să renunțe la rolul lui Thor

Deși informațiile noi despre Indiana Jones V sunt cu siguranță entuziasmante, vestea acestei săptămâni din lumea filmelor a fost de departe că actorul australian Chris Hemsworth a anunțat că va lua o pauză de la actorie după ce a fost diagnosticat cu o predispoziție genetică de a dezvolta boala Alzheimer, dezvăluind totodată într-un interviu acordat Vanity Fair că este pregătit să „închidă capitolul Thor”.

Vorbind despre rolul care l-a făcut un nume recunoscut la nivel internațional, Hemsworth a spus că „simt că probabil trebuie să închid capitolul dacă l-aș mai juca vreodată. Simt că probabil va fi finalul dar asta nu se bazează pe ceva ce mi-ar fi spus cineva sau vreun fel de planuri. Ai nașterea unui erou, călătoria unui erou iar apoi moartea unui erou”.

Deși chiar la sfârșitul filmului Thor: Love and Thunder apare mesajul „Thor se va întoarce”, atât Hemsworth, cât și regizorul Taika Waititi s-au declarat surprinși după apariția filmului în cinematografe de adăugarea secvenței de către producătorii de la Marvel Studios, afirmând că nu sunt la curent cu planuri pentru un al cincilea titlu al francizei cu supereroi.

Însă actorul australian spune că este deschis la ideea unui nou film Thor, atât timp cât este ultimul și este diferit de anterioarele titluri. „Nu știu dacă voi fi invitat înapoi. Dar dacă aș fi, cred că va trebui să fie o versiune drastic diferită - ton, totul. Doar pentru sănătatea mea mintală”, a afirmat el râzând într-un interviu separat acordat în podcastul „Happy Sad Confused”.

Hemsworth cu ciocanul său emblematic în filmul Thor: Dark World din 2013 (FOTO: Marvel Studios / Album / Profimedia Images)

Polițiștii americani vor să folosească roboți ucigași

O propunere a Departamentului de Poliție din San Francisco (SFPD) ar permite ofițerilor săi să ucidă suspecți cu ajutorul roboților, dacă va trece de Comisia de Supervizori a orașului, ceea ce ar reprezenta o premieră pentru Statele Unite. Apropo, potrivit surselor de la acea vreme, SUA au fost printre țările care s-au opus anul trecut încheierii unui tratat ONU privind „roboții ucigași”.

Potrivit propunerii poliției din San Francisco, roboți pilotați de la distanță ar fi autorizați să folosească „forță mortală”, dar doar în anumite circumstanțe specifice. „Roboții listați în această secțiune nu vor fi folosiți în afara simulărilor și antrenamentelor, reținerii infractorilor, incidentelor critice, circumstanțelor exigente, punerea în aplicare a unui mandat sau circumstanțe specifice”, stipulează documentul.

„Roboții vor fi folosiți ca opțiune de forță mortală doar atunci când există un risc iminent al pierderii vieții pentru membri ai publicului sau ofițerilor și această variantă este mai bună decât orice altă opțiune de forță aflată la dispoziția SFPD”, mai subliniază documentul. Evident, după cum te-ai aștepta, nu toată lumea a fost convinsă, unii comparând măsura cu proverbiala trecere a Rubiconului.

„Trăim într-un viitor distopic în care dezbatem dacă poliția ar putea folosi roboți să execute cetățeni fără un proces, juriu, sau judecător”, afirmă Tifaney Moyer, avocat la o organizație pentru apărarea drepturilor civile din SUA. „Acest lucru nu este normal”, subliniază ea, citată de Mission Local, un site din San Francisco. Propunerea urmează să fie dezbătută săptămâna viitoare.

O secvență din vremuri mai simple, când dacă auzeai de „roboți” îți veneau în minte ăștia doi (FOTO: 20th Century Fox Licensing-Merchandising / Everett / Profimedia Images)

China declară victoria în cruciada împotriva jocurilor video

Presupusa „dependență de jocuri video” care ar fi cuprins tineretul chinez, după cum o descriu autoritățile de la Beijing, a fost eradicată în mare parte, potrivit mai multor ziare ale statului chinez care au anunțat victoria săptămâna aceasta, acestea citând un comunicat remis presei de către Comitetul pentru Industria Jocurilor Video din China.

În South China Morning Post, de exemplu, putem citi că peste 75% din gamerii cu vârsta de sub 18 ani și-au limitat timpul de joc la doar trei ore pe săptămână, potrivit sursei citate. Comitetul afirmă că acest rezultat arată că „problema dependenței de jocuri video” a fost „practic rezolvată” în țară.

Autoritățile chineze au impus mai multe restricții dure pentru tinerii gameri, inclusiv o oră de stingere, încă din 2019, însă în luna septembrie a anului trecut au adoptat una dintre cele mai radicale măsuri, obligând companiile care oferă jocuri online să le permită tinerilor să le acceseze doar o oră în weekend și în timpul sărbătorilor oficiale, între 20:00 și 21:00.

Dezvoltatorul jocului-fenomen Fortnite, a anunțat la scurt timp după această decizie că se retrage din China. Autoritățile chineze afirmă că jocurile video sunt un „opiu spiritual” pentru tineret și că provoacă numeroase probleme de sănătate, deși studiile arată în general că ele nu au un impact negativ asupra stării de bine și în unele situații pot duce chiar la îmbunătățirea capacităților cognitive.

Tineretul nu trebuie distras de la preamărirea conducătorului iubit și a regimului (FOTO: Mike Clarke / AFP / Profimedia Images)

Cifrul enigmatic spart după 500 de ani

O scrisoare scrisă într-un cifru secret de fostul împărat german și rege al Spaniei Carol al V-lea „Quintul” a fost descifrată după aproape 5 secole de către criptografi, aceasta dezvăluind îngrijorările monarhului privind zvonurile legate de un complot de asasinare a sa în contextul unui conflict cunoscut sub denumirea de Războaiele Italiene, în care Spania s-a luptat cu Franța.

Cu totul remarcabil este că, în pofida avansurilor tehnologice din ultimii ani și avântului luat de criptografie în secolul XX, cifrul s-a dovedit anterior prea complex pentru programele de spargere de coduri. Criptografa Cecile Pierrot de la laboratorul de cercetare Loria din Franța a făcut o nouă încercare în luna decembrie a anului trecut, trecând documentul de 10 pagini printr-o analiză statistică în Python.

Scrisoarea în cauză (FOTO: Abaca / Abaca Press / Profimedia Images)

Însă rezultatele ei inițiale au sugerat că programul va avea nevoie de o perioadă de timp mai lungă decât vârsta universului pentru a sparge codul. Pierrot a apelat apoi la un istoric care i-a indicat alte scrisori trimise de Carol al V-lea aceluiași destinatar, Jean de Saint-Mauris, ambasadorul monarhului în Franța. Iar una dintre scrisori a inclus o cheie brută scrijelită pe marginea sa.

Printre trucurile folosite de fostul monarh s-a numărat includerea unor caractere întâmplătoare și fără sens în text, lucru care până acum i-a indus în eroare pe toți cercetătorii care au studiat scrisoarea scrisă în februarie 1547. Pierrot și colegii săi au reușit însă în cele din urmă să descifreze documentul în luna iunie, anunțându-și săptămâna aceasta rezultatele.

Cercetătorii au descoperit că monarhul era în mod deosebit de îngrijorat de un zvon potrivit căruia Pierre Strozzi, un lider militar italian care era în serviciul regelui francez Francisc I, complota să îl asasineze. Însă după ce a investigat situația, ambasadorul Saint-Mauris i-a trimis înapoi o lună mai târziu un raport în care îl anunța că zvonul este nefondat.

Carol Quintul a murit în cele din urmă 11 ani mai târziu de malarie, după ce cu doi ani înainte abdicase în favoarea fiilor și fratelui său din cauza problemelor de sănătate, o parte a acestora fiind atribuite de către istorici problemelor genetice cauzate de căsătoriilor între rude, comune în dinastia Habsburg în perioada respectivă, relatează IFL Science.

Pierrot (stânga) prezentând cifrul folosit în scrisoare (FOTO: Jean-Christophe Verhaegen / AFP / Profimedia Images)

Și o știre pe scurt, că iar am avut o grămadă săptămâna aceasta: Netflix a anunțat că sezonul 2 al serialului său Vikings: Valhalla va avea premiera în data de 12 ianuarie a anului viitor, toate cele 8 episoade ale sale urmând să fie lansate simultan.

Jeb Stuart, creatorul serialului, a declarat că în sezonul 2 protagoniștii Leif Eriksson, Freydís Eiríksdóttir și Harald Sigurdsson se vor îmbarca într-o aventură „incredibilă” care îi va scoate din Scandinava și „zona lor de comfort”, doi dintre ei urmând să ajungă pe râul Nipru, în timp ce al treilea în Pomerania, regiunea istorică aflată la Marea Baltică care în prezent este împărțită între Germania și Polonia.

Îți poți face o idee mai bună din trailerul lansat de Netflix în urmă cu două luni:

Iar la capitolul trailere avem tot de la Netflix avem unul pentru White Noise, un film descris de cei de la HeyUGuys ca fiind „în același timp hilar și îngrozitor, liric și absurd, obișnuit și apocaliptic, el dramatizează tentativele unei familii americane de a trece prin conflictele obișnuite ale vieții cotidiene în timp ce se confruntă cu misterele universale ale dragostei, morții și posibilității iubirii într-o lume plină de incertitudini”.

Partea cea mai bună? Îl vom vedea pe Adam Driver în unul dintre rolurile principale, el jucând aici din nou un rol de familie, la fel ca în House of Gucci sau Marriage Story. Filmul o să aibă premiera pe Netflix de Revelion, pe 30 decembrie.

De la 20th Century Studios avem un ultim trailer înainte de lansarea în cinematografe pentru Avatar: The Way of Water, sequel-ul mult așteptat al regizorului James Cameron pentru lungmetrajul Avatar lansat în 2009. The Way of Water va avea premiera în cinematografele din România pe 16 decembrie, la două zile după debutul la nivel internațional.

În caz că ești curios să citești și rubrica Nerd Alert de weekendul trecut, o găsești aici: