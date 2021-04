Noi dovezi privind existența unor planete ca Tatooine / Arheologii cred că au descoperit „veriga lipsă” a alfabetului / Mads Mikkelsen va juca în Indiana Jones 5

NERD ALERT

Since I started streaming

•Prince Phillip died

•The Suez Canal got blocked and unblocked

•David Dobrik made TWO apology videos

•Jesus of Nazareth died and then rose from the dead



It all ends April 13 9 PM PT — ludwig (@LudwigAhgren) April 11, 2021

Ubisoft a amânat data de lansare a Wrath of the Druids, prima expansiune majoră a jocului său Assassin’s Creed: Valhalla, de la 29 aprilie până pe 13 mai pentru a avea mai mult timp să cizeleze DLC-ul, potrivit Engadget;





însă o serie mult mai consistentă de amânări tocmai a fost anunțată de Paramount Pictures: Top Gun: Maverick - de la 2 iulie la 19 noiembrie, Mission Impossible 7 - de la 19 noiembrie la 27 mai 2022, filmul Dungeons & Dragons - de la mai 2022 la 3 martie 2023, viitorul film Star Trek regizat de Kalinda Vasquez - până pe 9 iunie 2023, relatează IGN;





și una de-a dreptul tristă (în caz că nu ai citit-o deja pe HotNews.ro): actrița britanică Helen McCrory, cunoscută pentru interpretarea rolului lui Polly Gray în toate cele 5 sezoane ale serialului Peaky Blinders și pentru apariția în 3 dintre filmele Harry Potter, s-a stins din viață vineri la vârsta de 52 de ani, pierzând lupta cu cancerul, anunță BBC.

Actorul danez Mads Mikkelsen a fost cooptat în distribuția viitorului (și ultimului) film Indiana Jones. Vestea vine după ce în săptămâna anterioară Lucasfilm a anunțat că actrița britanică Phoebe Waller-Bridge a fost de asemenea adăugată distribuției celui de-al cincilea lungmetraj al francizei. James Mangold va prelua frâiele regizorale de la Steven Spielberg care a regizat primele patru filme Indiana Jones. Spielberg va fi însă implicat în calitate de producător și în realizarea ultimului capitol al francizei pe care a lansat-o. Ford, în vârstă de 78 de ani, va reveni în rolul emblematicului arheolog la 4 decenii după lansarea Raiders of the Lost Ark, primul lungmetraj al seriei.În ceea ce îi privește pe Mikkelsen și Waller-Bridge deocamdată nu este clar ce roluri vor interpreta, informațiile despre proiect fiind în prezent destul de puține. Deși deocamdată nu are nici măcar un nume complet, Lucasfilm a anunțat însă o dată de lansare pentru Indiana Jones 5, după numeroase amânări de-a lungul anilor: 29 iulie 2022, relatează Deadline Mads Mikkelsen pare unul dintre cei mai în vogă actori de la Hollywood în momentul de față, fiind ales și să îl înlocuiască pe Johnny Depp în Fantastic Beasts 3Administratorii patrimoniului lui David Bowie au anunțat pe pagina oficială a artistului răposat că un nou album dublu numit The Width of a Circle ce cuprinde 21 de piese inedite va fi lansat pe 28 mai, acestea urmând să fie publicate simultan cu reeditarea LP-ului său din 1970, The Man Who Sold the World Acel album emblematic, relansat recent sub numele Metrobolist, titlul original pe care l-a dorit Bowie, includea în deschidere un cântec intitulat The Width of a Circle, denumirea aleasă acum pentru compilaţia de piese inedite, fragmente şi înregistrări extrase din colaborările sale pentru BBC.The Width of a Circle va fi lansat la sfârșitul primăverii în format dublu CD şi în versiune vinil în timp ce LP-ul The Man Who Sold the World va fi lansat format „ picture disc ”, urmând să aibă pe copertă o imagine în alb-negru suprapusă pe cea utilizată la relansarea sa mai populară din 1972, anunță Variety Subscriberii (cei care plătesc un abonament lunar) lui Ludwig Ahgren l-au putut privi pe acesta mâncând, jucându-se și chiar dormind într-un pat care arăta ca o mașină sport roșie.Ludwig a doborât recordul de abonați pentru un singur canal de pe platforma de livestreaming după ce a transmis non-stop timp de 31 de zile, acesta având miercuri 282.847 de subscriberi, numărul fiind încă în creștere. Recordul anterior fusese stabilit în 2018 când un alt streamer, Tyler „Ninja” Blevins, a reușit să strângă 269.154 de abonați. De altfel, acesta l-a și felicitat pe Ludwig pentru reușită pe Twitter , scriind că „recordurile sunt menite să fie doborâte”.La începutul „subatonului”, Ludwig adăuga 10 secunde la livestreamul său pentru fiecare nou subscriber, așteptându-se inițial să transmită timp de 24-48 de ore. O lună mai târziu și fără vreo perspectivă ca numărul de abonări să înceteze, el a pus capăt transmisiunii marți seara. Înainte să încheie livestreamul Ludwig a pus în perspectivă printr-un tweet câte se pot întâmpla într-o lună, relatează BBC Creatorii Războiului Stelelor și-au imaginat în urmă cu aproape o jumătate de secol Tatooine, o planetă locuibilă care orbitează o pereche de stele. Acum, 44 de ani mai târziu, oamenii de știință au descoperit noi dovezi că 5 sisteme multistelare, Kepler-34, -35, -38, -64 și -413, ar putea susține viața.Un nou model matematic dezvoltat de cercetătorii de la Universitatea NYU Abu Dhabi și de la Universitatea Washington arată că acele sisteme, aflate între 2.764 și 5.933 de ani lumină distanță de Pământ, susțin o zonă circumstelară locuibilă permanentă - regiunea din jurul stelelor în care apa ar putea exista sub formă lichidă la suprafața oricăror planete asemănătoare Pământului.Dintre aceste sisteme Kepler-64 are cel puțin 4 stele care orbitează în jurul centrului gravitațional comun în timp ce celelalte au două stele. În fiecare sistem a fost descoperită până acum o planetă gigantică de dimensiunea lui Neptun sau mai mare. Însă noul studiu publicat în Frontiers in Astronomy and Space Sciences oferă o dovadă de principiu că prezența planetelor gigantice în sistemele binare nu exclude existența unor lumi care pot susține viața.Cercetătorii au creat întâi ecuații care țin cont de clasa, masa, luminozitatea și distribuția spectrală de energie a stelelor, adăugând apoi efectele gravitaționale pe care planeta gazoasă uriașă le-ar avea asupra sistemului solar și orbita Pământului ipotetic din sistem, intensitatea radiațiilor solare care ar cădea asupra atmosferei sale și „inerția climatică” - viteza cu care atmosfera răspunde la modificări ale iradierii. Aceștia au aplicat apoi modelul lor asupra sistemelor cu două stele și cu planete gigantice descoperite.„Este cunoscut de ceva timp că sistemele binare fără planete gigantice au potențialul de a găzdui lumi locuibile. Ceea ce am arătat noi este că într-o fracțiune semnificativă din acele sisteme planetele asemănătoare Pământului pot rămâne locuibile chiar și în prezența planetelor gigantice”, afirmă prof. Ian Dobbs-Dixon de la NYU Abu Dhabi și coautor al studiului, potrivit Phys.org Un apus cu două stele ar fi într-adevăr spectaculos (FOTO: Captură de ecran / Lucasfilm / Disney)Nu am aflat prea multe despre al patrulea titlu al francizei Age of Empires de la anunțarea sa în 2017 dar în sfârșit ni s-a oferit o privire asupra sa. Microsoft și dezvoltatorul Relic Entertainment au prezentat chiar o cantitate generoasă de imagini din joc, precum și noi caracteristici și civilizații în cadrul unui eveniment „ Fan Preview ” de sâmbăta trecută.Jocul are acum și o fereastră de lansare: toamna anului 2021. Pare greu de crezut că au trecut 16 ani de la lansarea ultimului AoE în 2005 dar noul titlu pare să se bazeze pe formula creată de jocurile anterioare, adăugând totuși noi caracteristici făcute posibile de 15 ani de îmbunătățiri tehnologice - opțiunea de a rula AoE IV în 4K și HDR numărându-se printre ele.Potrivit echipei din spatele jocului, lansarea inițială va include 8 civilizații dar cel mai probabil numărul acestora va crește prin expansiuni viitoare. Până acum însă cunoaștem patru dintre ele: Sultanatul din Delhi - care își va face prima apariție în franciza AoE - în timp ce mongolii, chinezii și englezii se vor întoarce, potrivit The Verge (Eu am pus doar trailerul de gameplay, poți vedea mai multe dând click pe „Fan Preview” din prima frază sau aici La 17 ani după lansarea primului său lungmetraj, Dawn of the Dead , regizorul american Zack Snyder a revenit la genul zombi cu Army of the Dead, o producție care arată cel puțin la înălțimea filmelor cu super-eroi care l-au consacrat.Netflix, care urmează să difuzeze lungmetrajul în 21 mai, a prezentat marți trailerul său în cadrul unui eveniment virtual exclusiv care a inclus și un Q & A cu Snyder și la care a avut și subsemnatul ocazia să participe mulțumită unei invitații primite via MSL The Practice . Primul lucru: Army of the Dead nu va fi un film cu zombi de șablon ci va combina genul cu cel al filmelor cu jafuri.Locația, Las Vegas, pare una perfectă pentru un demers de genul. Imaginează-ți The Walking Dead combinat cu Ocean's Eleven combinat cu Rambo că scenele alea de acțiune arată mișto de tot. Al doilea lucru: armata de zombi a lui Snyder se anunță o provocare ceva mai mare pentru protagoniști, arătând mai degrabă ca unii din zombi inteligenți ce au apărut pe alocuri și prin seria Resident Evil. Ah, și melodia The Gambler a lui Kenny Rogers pe soundtrack? DA!O inscripție alfabetică cu o vechime de aproximativ 3.450 de ani scrisă pe un fragment de vas găsit la un sit din Lachish, Israel, poate oferi o „verigă lipsă” din istoria alfabetului, afirmă o echipă de cercetători condusă de arheologul Felix Höflmayer de la Institutul de Arheologie al Austriei.„Datând din secolul al XV-lea î.e.n., această inscripție este în prezent cea mai veche inscripție alfabetică din Levantul de Sud datată cu siguranță”, afirmă cercetătorii într-o lucrare publicată pe 14 aprilie în revista Antiquity. „Simpla sa prezență ne face să regândim apariția și răspândirea alfabetului timpuriu în Orientul Apropiat”, afirmă Höflmayer.Inscripția descoperită în 2018 și datată în jurul anului 1450 î.e.n. este numită „verigă lipsă” de către cercetători deoarece completează un decalaj între exemplele timpurii de scriere alfabetică din Egipt (datate în jurul în jurul anului 1.981 î.e.n. până la 1.802 î.e.n.) și exemplele ulterioare găsite în Levant , o regiune care include Israelul modern, și datate în jurul anului 1.300 î.e.n.Cercetătorii afirmă că inscripția oferă indicii și despre modul în care alfabetul ar fi putut fi ajunge în Levant, aceștia sugerând că hicsoșii , un grup semit care a condus nordul Egiptului până în jurul anului 1550 î.Hr., ar fi putut ajuta la aducerea alfabetului din Egipt în Levant.Raționamentul lor se bazează pe faptul că hicsoșii au controlat pentru o perioadă teritorii atât în ​​Levant cât și în nordul Egiptului, dar aceștia subliniază în mod special că simbolurile folosite pentru a reprezenta literele de pe fragmentele descoperite la Lachish sunt simboluri hieroglifice similare cu scrierea folosită de egipteni, relatează Live Science Fragmentele de vas descoperite la Lachish (FOTO: Academia Națională de Științe a Austriei / Antiquity)Din păcate, săptămâna aceasta a venit și cu unele vești mai puțin fericite: