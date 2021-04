Dovezi „puternice” privind o nouă forță fundamentală a Universului / Cofondatorul Neuralink spune că „putem” construi Jurassic Park / FBI investighează trucarea de meciuri Counter-Strike

​NERD ALERT

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn’t be genetically authentic dinosaurs but \uD83E\uDD37‍♂️. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species — Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021

Is this from the same issue? https://t.co/jYksMVLXKl pic.twitter.com/cLl8IelMPg — Dr Jordan B Peterson (@jordanbpeterson) April 6, 2021

A durat 28 de ani dar miliardarii planetei vorbesc (în sfârșit, spun unii) despre construirea unei rezervații inspirate din faimosul film cu dinozauri lansat în 1993. Sau cel puțin asta a afirmat pe Twitter Max Hodak, cofondator alături de Elon Musk al companiei de neurotehnologie Neuralink.Pentru cei care au nevoie de o reîmprospătare a memoriei, da, e vorba de filmul în care un grup select de oameni super bogați populează un parc tematic cu dinozauri reali după ce au extras ADN-ul acestora din mostre păstrate în rășină. Hodak a afirmat chiar că ar fi nevoie de doar 15 ani pentru a obține „specii inedite super exotice”, deși a spus că acestea probabil nu vor fi „autentice genetic”, ce o mai fi însemnând și asta.Hodak nu a anunțat însă propriu-zis că ar intenționa să construiască un Jurassic Park și nici n-a fost foarte clar la cine se referea prin acel „noi” am putea: noi - omenirea, noi - cei de la Neuralink sau doar el cu Elon Musk? Însă oricum unii nu sunt tocmai convinși de idee, amintind (pe lângă problemele etice) că readucerea la viață a unui dinozaur ar fi cam imposibilă ținând cont că ADN-ul acestora s-a degradat în ultimele zeci de milioane de ani.Însă speciile dispărute mai recent ca mamutul lânos pot fi o țintă mai bună pentru „reanimare”. Putem extrage ADN din rămășițele lor și, teoretic, putem crea și implanta un embrion de mamut într-un elefant modern, existând și un proiect în desfășurare în acest sens. Jurassic Park ne oferă însă un motiv destul de bun pentru a nu face acest lucru, deși e drept că mamuții nu sunt la fel de fioroși ca un T-Rex, scrie CNET Paramount+ a dezvăluit că John de Lancie a fost cooptat în distribuția celui de-al doilea sezon al Star Trek: Picard în rolul Q, unul dintre adversarii emblematici ai lui Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) introdus pentru prima dată în franciza de filme în timpul serialului Star Trek: The Next Generation.Informația a fost anunțată luni în timpul unei sesiuni pe Zoom prilejuite de First Contact Day , o sărbătoare din calendarul fanilor Star Trek, care a inclus o apariție surpriză a lui de Lancie. Un trailer teaser al noului sezon a fost de asemenea lansat în timpul conferinței virtuale.„Timpul oferă atâtea oportunități, dar niciodată o a doua șansă”, spune Picard în trailer. Apoi, Q poate fi auzit spunând: „Încercările nu se termină niciodată”. Totuși vom mai avea de așteptat ceva până să ne bucurăm de noul sezon al serialului, acesta urmând să apară de abia anul viitor, conform Ew.com Comisia de Integritate în Sporturi Electronice (ESIC) colaborează îndeaproape cu autoritățile din Statele Unite, inclusiv cu FBI-ul, pentru a investiga acuzațiile de trucare a meciurilor din liga profesionistă din America de Nord a shooter-ului online Counter-Strike: Global Offensive Informația a fost dezvăluită de Ian Smith, comisar pentru integritate al ESIC, acesta anunțând că există o anchetă în derulare cu privire la un „grup relativ mic, dar semnificativ de jucători” suspectat de aranjarea meciurilor din liga nord-americană a CS: GO. „[Este] ceea ce aș descrie drept aranjare clasică a meciurilor”, a declarat Smith într-un interviu acordat canalului de Youtube slash32 „Cu alte cuvinte, jucătorii sunt mituiți de sindicate de pariuri externe pentru a truca meciurile. Spre deosebire de atunci când jucătorii o fac pe cont propriu, oportunist (...) se întâmplă de mai mult timp, [și trucarea] este mult mai organizată”, a afirmat Smith, acesta adăugând că ESIC a strâns dovezi și se pregătește să își prezinte public concluziile și orice alte acuzații conexe în următoarele două săptămâni.Ancheta vine la doar șase luni după un scandal care a dus la o interdicție de un an pentru 7 jucători australieni de CS: GO din cauza încălcării regulilor anticorupție și după ce ESIC a emis un total de 35 de interdicții în luna ianuarie a acestui an împotriva unor gameri care au pariat pe propriile meciuri, relatează Destructoid Un exemplar al primului număr al Action Comics în care Superman a fost introdus pentru prima dată în Universul DC a fost vândut săptămâna aceasta pentru 3,25 milioane de dolari, devenind cea mai valoroasă carte de benzi desenate din lume.Se crede că doar în jur de 100 de exemplare ale ediției respective, publicată în sute de mii de copii și vândută cu 10 cenți în 1938, au supraviețuit până în prezent. Exemplarul în cauză a fost „îngropat într-un teanc de reviste vechi despre filme din anii 1930” și era în stare ca nouă, potrivit unui comunicat al casei de licitații online ComicConnect.com. Cartea explică modul în care Superman a ajuns pe Pământ de pe planeta Krypton, devenind Clark Kent.„Este cu adevărat începutul genului de super-eroi”, a declarat coproprietarul ComicConnect.com, Vincent Zurzolo, care a intermediat tranzacția. Vânzătorul a obținut un profit de 1 milion de dolari pe carte după ce a deținut-o timp de doar trei ani iar cumpărătorul anonim este „relativ nou în ceea ce privește investițiile în benzi desenate”, a precizat Zurzolo. Un exemplar diferit al aceleiași ediții s-a vândut cu 3,2 milioane de dolari în 2014, potrivit CNN Primul număr al Action Comics (FOTO: King5.com)Și dacă tot suntem la capitolul benzi desenate, Jordan Peterson, autorul și profesorul de psihologie canadian, a scris pe Twitter săptămâna aceasta că a fost sursa de inspirație pentru antagonistul Red Skull (Craniul Roșu) din ultimul număr al cărții de benzi desenate Captain America scrisă de autorul și jurnalistul Ta-Nehisi Coates În Captain America, Volumul 9, numărul 28, publicat de Marvel Comics pe 31 martie, Red Skull are un canal de Youtube pe care își promovează cărțile Zece reguli pentru viață, Haos și Ordine și Capcana Feministă, referințe nu tocmai subtile la 12 reguli pentru viață: Un antidot împotriva haosului, cartea de auto-ajutorare a lui Peterson lansată în 2018, și la afirmațiile acestuia potrivit cărora „haosul este reprezentat de feminin”.„E la fel în cazul tuturor. Bărbați tineri. Slabi. Căutând un rost. Eu am găsit steagul. Tu ai găsit insigna. Ei au găsit Craniul. El le spune ce au tânjit mereu să audă. Că sunt în secret măreți. Că toată lumea este împotriva lor. Că dacă sunt cu adevărat bărbați vor riposta. Și bingo...Acela e rostul lor. Pentru aia luptă. Și pentru aia vor muri”, spune la un moment dat Căpitanul America în carte, relatează Variety Forțele fundamentale ale naturii guvernează fiecare moment al vieții noastre, ele putând fi reduse însă la doar patru categorii: gravitația, electromagnetismul, forța nucleară tare și forța nucleară slabă. Însă fizicienii spun că au găsit semne posibile ale unei a cincea forțe fundamentale a naturii, necunoscută până acum.Constatările provin din cercetări efectuate la Laboratorul Național de Accelerare Fermi (Fermilab) de lângă Chicago, Consiliul pentru Știință și Tehnologie din Marea Britanie susținând că rezultatul „oferă dovezi puternice cu privire la existența unei particule subatomice încă nedescoperite sau a unei noi forțe”. Profesorul Mark Lancaster, unul dintre cercetătorii britanici care au participat la cercetare, relatează:„Am descoperit că interacțiunea miuonilor nu este în acord cu Modelul Standard [al fizicii particulelor elementare - teoria larg acceptată pentru a explica modul în care se comportă elementele de bază ale Universului]. „În mod clar, acest lucru este foarte entuziasmant deoarece arată înspre un potențial viitor cu noi legi ale fizicii, noi particule și o nouă forță pe care nu am văzut-o până în prezent”. Miuonul este unul dintre particule fundamentale, fiind similar cu electronul dar de peste 200 de ori mai greu. Experimentul Muon g-2 implică trimiterea particulelor în jurul unui inel de 14 metri și apoi aplicarea unui câmp magnetic. Oamenii de știință au descoperit că miuonii au oscilat într-un ritm mai rapid decât ar putea fi explicat de actualul Model Standard, lucru care ar putea fi cauzat de o nouă forță a naturii.Fizicienii teoretici cred însă că ar putea fi vorba și de o particulă subatomică încă nedescoperită, existând mai multe idei cu privire la ce ar putea fi această particulă ipotetică. Anunțul cercetătorilor de la Fermilab vine după ce luna trecută fizicienii care lucrează la experimentul LHCb de la Large Hadron Collider au descris rezultate care ar putea indica o nouă forță fundamentală sau o particulă subatomică, scrie BBC CEO-ul GoodBye World Games, Will Hellwarth, descrie ideea care a stat la baza jocului său: „Ești un personaj întins pe un pat de spital. Nu este clar ce e în neregulă cu tine. Un ceas este pe perete, ticâind. Apoi, tu, jucătorul, persoana din scaun care se joacă, clipești fizic. Scena merge înainte. Ești încă în același pat, dar ceasul a mers înainte”.Ideea inițială s-a transformat în Before Your Eyes, un joc bazat pe narațiune pe care jucătorii îl controlează prin clipire, fiecare închidere a ochilor fiind urmărită de un webcam. Clipirea va duce la progresarea jocului doar dacă o pictogramă metronom se bifează în partea de jos a ecranului, indicându-le jucătorilor că următoarea clipire va încheia scena actuală.Însă în cazul în care camera urmărește anumite puncte marcate din câmpul vizual, clipitul va dezvălui opțiuni suplimentare de dialog și alegeri cu privire la modul în care scena merge înainte sau va arăta lucruri care nu erau vizibile înainte. Sună destul de alambicat dar trailerul jocului arată mai bine cum funcționează sistemul și pare frumos din punct de vedere estetic, potrivit IGN Iar de încheiere una caldă: a fost anunțată în sfârșit data de lansare a ultimului sezon din The Walking Dead - 22 august, acesta urmând să fie un sezon extins cu un număr uriaș de 24 de episoade ( Games Radar ); și una rece: franciza Creed va merge înainte fără Sylvester Stallone, acesta nefăcând parte din distribuția Creed 3 deși mai este destul timp pentru a fi anunțată măcar o apariție cameo ( Empire Online ).Ah, și Warner Bros. tocmai a lansat un trailer pentru următoarea sa incursiune în orașul Gotham și nu este vorba de orice film Batman. Batman: The Long Halloween va fi adaptarea unuia dintre cele mai lăudate romane grafice ale universului DC din toate timpurile, scrie IGN P.S.: Compania Neuralink cofondată de Elon Musk, că tot am zis de ea la începutul rubricii, a publicat joi primele imagini cu o maimuță controlând un joc video cu creierul